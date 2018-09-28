МИД Ирана: Израиль, хватит скрывать свой ядерный арсенал

Никакое шоу искусств и ремёсел никогда не сможет скрыть тот факт, что Израиль – единственный режим в нашем регионе с секретной и незаявленной программой ядерного оружия, включая фактический ядерный арсенал. Настало время для Израиля открыть свою незаконную программу ЯО международным инспекторам.

Министр иностранный дел Ирана выступил с заявлением по поводу израильской ядерной угрозы. По словам Мохаммеда Джавада Зарифа Израиль сегодня является единственным государством в мире, скрывающим свой реальный ядерный статус. Джавад Зариф пишет о том, что Израилю, который постоянно обвиняет Иран в разработке ядерного оружия , давно пора обратиться в МАГАТЭ и честно признаться, что именно такая работа давно ведётся в самом Израиле. Как признаться и в наличии ядерного арсенала.Глава иранского МИД пишет в Твиттере При этом в Иране отмечают, что многочисленные комиссии МАГАТЭ исколесили весь Иран в поисках хоть каких-то намёков на ядерное оружие, в то время как Израиль никем не проверяется, что само по себе несёт огромные риски не только для Ближнего Востока.Заявление главы МИД Ирана прозвучало после слов Биньямина Нетаньяху об обнаружении израильской разведкой «тайного склада оборудования и материалов в Тегеране». По словам израильского премьера, общий вес обнаруженных контейнеров достигает 300 тонн, и все они «связаны с ядерной программой Ирана». Это заявление прозвучало на сессии Генассамблеи ООН.