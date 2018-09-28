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МИД Ирана: Израиль, хватит скрывать свой ядерный арсенал

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Министр иностранный дел Ирана выступил с заявлением по поводу израильской ядерной угрозы. По словам Мохаммеда Джавада Зарифа Израиль сегодня является единственным государством в мире, скрывающим свой реальный ядерный статус. Джавад Зариф пишет о том, что Израилю, который постоянно обвиняет Иран в разработке ядерного оружия, давно пора обратиться в МАГАТЭ и честно признаться, что именно такая работа давно ведётся в самом Израиле. Как признаться и в наличии ядерного арсенала.



Глава иранского МИД пишет в Твиттере:
Никакое шоу искусств и ремёсел никогда не сможет скрыть тот факт, что Израиль – единственный режим в нашем регионе с секретной и незаявленной программой ядерного оружия, включая фактический ядерный арсенал. Настало время для Израиля открыть свою незаконную программу ЯО международным инспекторам.



При этом в Иране отмечают, что многочисленные комиссии МАГАТЭ исколесили весь Иран в поисках хоть каких-то намёков на ядерное оружие, в то время как Израиль никем не проверяется, что само по себе несёт огромные риски не только для Ближнего Востока.

Заявление главы МИД Ирана прозвучало после слов Биньямина Нетаньяху об обнаружении израильской разведкой «тайного склада оборудования и материалов в Тегеране». По словам израильского премьера, общий вес обнаруженных контейнеров достигает 300 тонн, и все они «связаны с ядерной программой Ирана». Это заявление прозвучало на сессии Генассамблеи ООН.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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48 комментариев
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  1. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 06:19
    +23
    Кстати, да - где инспекции атомных объектов Израиля, ау, МАГАТЭ!
    1. atalef Офлайн
      atalef Сегодня, 06:27
      -20
      Цитата: Jerk
      Кстати, да - где инспекции атомных объектов Израиля, ау, МАГАТЭ!

      А Израиль в( отличии от Ирана ) - подписал ДНЯО ?
      Израиль - ничего не нарушает тк - не подписывал этот договор и никому ничем не обязаню.
      Вступление в ДНЯО - дело добровольное - вступившие много вкусняшек от США и России получают -- в виде получении бесплатных реакторов , участие в научных ядерных исследованиях Б обучение студентов , ядерные электростанции итд итп .
      Израиль ничего этого не получает тк не подписывал , но и ничего соответственно не нарушает yes
      1. Неплохой Офлайн
        Неплохой Сегодня, 06:32
        +18
        Хорошая отмазка у евреев. smile
      2. Юра Офлайн
        Юра Сегодня, 09:02
        +3
        Цитата: atalef
        Израиль - ничего не нарушает тк - не подписывал этот договор и никому ничем не обязаню.
        Вступление в ДНЯО - дело добровольное

        Вы большие молодцы, договор не подписали, значит можно делать бомбу? Договор не подписали значит можно бомбить Сирию? Договора понятно предполагают ответственность и обязательства подписантов друг перед другом, мы прекрасно понимаем зачем вам всё это надо или не надо, только не подписанные договора - это отсутствие ответственности и обязательств противных сторон и перед вами так же, коих не будет. Или Израиль надеется отсидеться между теми кто принял на себя некие обязательства по отношению друг к другу, с развязанными руками, игнорируя волю международного сообщества? Что же, тоже вариант, вы думаете это навсегда?
        1. Timtam Офлайн
          Timtam Сегодня, 09:37
          0
          Цитата: Юра
          договор не подписали, значит можно делать бомбу? Договор не подписали значит можно бомбить Сирию?
          Таки да.
          вы думаете это навсегда?
          А вот умотаются иранцы и их прокси домой и сразу спокойней будет.
          1. Юра Офлайн
            Юра Сегодня, 09:54
            +1
            Цитата: Timtam
            А вот умотаются иранцы и их прокси домой и сразу спокойней будет.

            А они что в Израиле? Не дома? Даже в Сирии они сейчас дома, потому, что на данный момент так хотят Сирийцы. Спокойней будет когда вы уймётесь. Опять же на данный момент Израиль мутит воду, именно Израиль и именно мутит воду в регионе. В настоящий момент и в Европе и в США достаточно много Иранцев, среди них есть такие как Хомейни (которые кстати тоже дома, потому что эти страны приняли их, значит хотят этого), который жил в Европе пока в Иране не произошла революция, ну ка швырните туда по нескольку бомб, а мы посмотрим, что из этого выйдет.
            Цитата: Timtam
            Таки да.

            Ну-ну, прыгала коза, пока к волку не припрыгала.
        2. Banshee Офлайн
          Banshee Сегодня, 09:55
          0
          Цитата: Юра
          большие молодцы, договор не подписали, значит можно делать бомбу


          Договор вообще-то о нераспростанении ЯО. Почувствуйте разницу.

          Цитата: Юра
          Договор не подписали значит можно бомбить Сирию?


          Ядерные бомбы Израиля падают на Сирию? Я что-то упустил? Троллить прекращайте, Юрий. Доиграетесь.

          Цитата: atalef
          Израиль ничего этого не получает тк не подписывал , но и ничего соответственно не нарушает


          Вот к сожалению, тот случай, после которого основная масса обывателей скажет: "ну вот, опять вывернулись". И, кстати, будет совершенно права.

          Мне вот, как части мировой общественности, очень интересно, а сколько в действительности боеголовок у Израиля. Приводимые цифры "от 100 до 400" не доказаны еще никем, но стоило бы доказать.

          Вот помнится, не так давно в одной стране тоже полагали наличие ЯО. И страну неслабо так расхреначили в экономическом плане. Боеголовок, правда, не нашли. Но разве это проблема вообще? Это исключительно повод на посмотреть.
          1. Юра Офлайн
            Юра Сегодня, 10:33
            +1
            Роман, здравствуйте
            Цитата: Banshee
            Договор вообще-то о нераспростанении ЯО. Почувствуйте разницу.

            вы правы, но в договоре есть:
            Каждое из государств-участников Договора, не обладающих ядерным оружием, обязуется не принимать от кого бы то ни было ядерного оружия и/или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над ними ни прямо, ни косвенно; равно как и не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств и не принимать какой-либо помощи в их производстве.

            Договор закрепляет неотъемлемое право всех государств-участников развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации и в соответствии с Договором. Договор обязывает его участников обмениваться в этих целях оборудованием, материалами, научной и технической информацией, содействовать получению неядерными государствами благ от любого мирного применения ядерных взрывов.
            Я это имел ввиду, когда писал
            Вы большие молодцы, договор не подписали, значит можно делать бомбу?
            Цитата: Banshee
            Ядерные бомбы Израиля падают на Сирию? Я что-то упустил? Троллить прекращайте, Юрий. Доиграетесь.

            В данном случае, я не совсем понял, комментаторы из Израиля постоянно (если не ежедневно) пишут так как они не заключали мирного договора с Сирией, то они со спокойной совестью ничего не нарушая могут наносить удары по Сирии, о ядерных ударах я ничего не писал.
          2. Удав КАА Онлайн
            Удав КАА Сегодня, 10:34
            +1
            Цитата: Banshee
            Договор вообще-то о нераспростанении ЯО. Почувствуйте разницу.

            Его суть всего в трех словах: не иметь, не производить, не передавать (изделия и технологию). Кроме Израиля еще 10 стран латентные "нарушители". Вон, Ким явочным порядком сделал колотушку и посылает Штаты (самого ГЕГЕМОНА!!!) лесом -- и никто ничего сделать ядерной державе не может...Теперь вон, объединяться с южанами будут...вопреки желанию янки... (а потому что "У моей Беби есть одна маленькая штучка!" (с)
            А не скажите, почему Иран, вроде как и не граничит с евреями, а так страстно хочет уничтожить Израиль? И что самое главное, -- даже не скрывает своих намерений!
            Может все-таки не все гладко в "консерватории", а не в том, что один играет на скрипке, а другой бьет в там-тамы !!!
            Тут как раз и уместна ваша фраза: "Почувствуйте разницу!"
            P.S. Я не оправдываю евреев, но вы плохо знаете арабов! И бомба -- их единственная страховка от полного уничтожения еврейского государства. Каждый защищается как может! Вон, Хрущев блефуя, даже по трибуне ООН туфлей стучал, чтобы напугать Дядю Сэма!
            ("А что, жить захочешь и не так раскорячишься!" (с)
      3. 046 Офлайн
        046 Сегодня, 09:42
        0
        недолго радоваться осталось, скоро проверят, обяжут и принудят
      4. вакса Онлайн
        вакса Сегодня, 11:07
        0
        А как насчет КНДР, господин atalef?
    2. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 06:28
      +13
      Так они в МАГАТЭ и заседают. smile
      1. Zubr Офлайн
        Zubr Сегодня, 08:18
        +1
        hi Куда не сунься везде они. Как их мало, но в тоже время слишком много... smile
    3. Быков. Офлайн
      Быков. Сегодня, 06:28
      +6
      Цитата: Jerk
      Кстати, да - где инспекции атомных объектов Израиля, ау, МАГАТЭ!

      Потому что, МАГАТЭ независима и беспристртастна.
    4. To be or not to be Офлайн
      To be or not to be Сегодня, 09:26
      0
      Где санкции против Израиля?
      Тут у " Демократии " косоглазие .....
  2. Быков. Офлайн
    Быков. Сегодня, 06:24
    +3
    Ща Трямп санкции введёт супротив евреев, а ЕСка одобрит их и поддержит.
  3. asv363 Офлайн
    asv363 Сегодня, 06:35
    +4
    Сей факт, а именно наличие у Израиля ЯО и ЯОК - частью которого является реактор-наработчик в Димоне ни для кого не секрет. Количество боеголовок оценивалось несколько лет тому назад в 60-80 единиц. Формально-юридически Израиль не подписывал ДНЯО и не ставит свои объекты под гарантии МАГАТЭ. Прав Муххамад Джавад Зариф.
    1. atalef Офлайн
      atalef Сегодня, 06:49
      -9
      Цитата: asv363
      Сей факт, а именно наличие у Израиля ЯО и ЯОК - частью которого является реактор-наработчик в Димоне ни для кого не секрет

      Израиль это не подтверждает , но да же если и так - что из этого ?
      На каком основании Израилю запрещено обладать ЯО ?
      Цитата: asv363
      Формально-юридически Израиль не подписывал ДНЯО и не ставит свои объекты под гарантии МАГАТЭ

      Ото ж.
      Россия не подписала конвенции о запрещении противопехотных мин , боеприпасов на основе фосфора , юристдикции суда в Гааге и прав сексуальных меньшинств.
      Кто то может обвинить Россиию в их нарушении ?
      Цитата: asv363
      Прав Муххамад Джавад Зариф.

      Конечно laughing
      Иран в отличии от Израиля ДНЯО подписал , получил все вкусняшки - и сам же нарушил подписанный договор - получив санкции -- все справедливо и законно.
      1. Неплохой Офлайн
        Неплохой Сегодня, 07:00
        +3
        "...и прав сексуальных меньшинств."

        Тоже мне нашли мировую проблему, к вагону дров прицепили какую-то тележку. smile
      2. asv363 Офлайн
        asv363 Сегодня, 08:06
        0
        Цитата: atalef
        Иран в отличии от Израиля ДНЯО подписал , получил все вкусняшки - и сам же нарушил подписанный договор - получив санкции -- все справедливо и законно.

        То были легальные санкции от ООН, которые были сняты с Ирана после первой хе верификации выполнения СВПД. Однако безудержная наглость США до выхода из соглашения сограняла свой, собственный санкционный режим в отношнии к ИРИ.
      3. Azim77 Офлайн
        Azim77 Сегодня, 08:46
        0
        Цитата: asv363
        Формально-юридически Израиль не подписывал ДНЯО и не ставит свои объекты под гарантии МАГАТЭ

        Цитата: atalef

        На каком основании Израилю запрещено обладать ЯО ?
        Иран в отличии от Израиля ДНЯО подписал

        Учитывая все это, Иран имеет более преимущественное международное право обладать ЯО, чем Израиль. Так получается?
        1. Timtam Офлайн
          Timtam Сегодня, 09:40
          0
          Цитата: Azim77
          Иран имеет более преимущественное международное право обладать ЯО, чем Израиль. Так получается?
          По иранской логике которая у вас присудствует (врождённо или оплоченно?) таки да, но по международной - нет.
      4. Banshee Офлайн
        Banshee Сегодня, 09:59
        +1
        Цитата: atalef
        Россия не подписала конвенции о запрещении противопехотных мин , боеприпасов на основе фосфора , юристдикции суда в Гааге и прав сексуальных меньшинств.


        Конечно, вкупе все это намного страшнее ядерной бадабумбы. Особенно права сексменьшинств.
    2. To be or not to be Офлайн
      To be or not to be Сегодня, 09:33
      0
      Так и КНДР не в Договоре . Она присоединилась к договору в 1985 году, однако вышла из него уже через 8 лет.
      А бьют !
      И не важно .что Израиль не подписал ДНЯО Те кто помог ему сделать ЯО - нарушили Договор о нераспространении ядерного оружия Одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 12 июня 1968 года а кто помогал -всему миру известно .
      "Статья I
      Каждое из государств-участников настоящего Договора, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами."
      http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml
  4. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 06:45
    +5
    Так поэтому и ведут себя в регионе нагло, опираясь на ЯО и партнёров штаты. Вот и получается, что правила не для всех едины. С подобными явлениями, нужно действовать ихними же действиями, а что они хотели ... ?!
  5. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 06:48
    +8
    Израильтяне, лучше раскажите еще раз-как вы украли в европе ядерный плутоний..,праведники нашлись в нашем мире...
    1. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 07:02
      +1
      Скажите тоже, весь мир им обязан.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:15
    +2
    это лжа wassat у израиля нету ядерного оружия-только термоядерное wassat
  7. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 07:24
    -4
    Да даже если и есть у евреев ядерное оружие,то что с этого,скорее всего оно малой мощности,да и Израиль страна адекватная в отличие от отсталых в развитии мусульманских стран,распространять ЯО не будет,и не применит.Впрочем и против только Израиля применить ЯО затруднительно, что бы не задеть соседние государства wink
    1. purple Офлайн
      purple Сегодня, 07:32
      +1
      Цитата: Yak28
      распространять ЯО не будет,и не применит

      Зачем они тогда его делали? Если не применит и не передаст технологии
      1. Yak28 Офлайн
        Yak28 Сегодня, 07:43
        -4
        Как фактор сдерживания,мало ли что.Сегодня в регионе у евреев армия достаточно сильная и современная,а вдруг завтра всё поменяется.Без ЯО сегодня опасно,только из-за наличия ЯО Северная Корея ,да и Россия тоже, ещё существует.
        1. Юра Офлайн
          Юра Сегодня, 09:11
          0
          Цитата: Yak28
          за наличия ЯО Северная Корея ,да и Россия тоже, ещё существует.

          Ну да , ну да Россия спит и видит как разбомбить Израиль, а Северная Корея лет тридцать не могли рассчитать траекторию полёта ракеты в Израиль, просто потому, что только вчера наконец-то нашли её на карте, вы откуда эту чушь взяли, и сами откуда?
    2. Severok Офлайн
      Severok Сегодня, 07:48
      +3
      Расскажите палестинцам и сирийцам про "адекватность" исраиля и его правительства.
    3. Banshee Офлайн
      Banshee Сегодня, 10:00
      0
      Цитата: Yak28
      Израиль страна адекватная в отличие от отсталых в развитии мусульманских стран,распространять ЯО не будет,и не применит.


      Ага, а ЮАР кто боеголовки передал? те самые, которые подписавшая ДНЯО ЮАР вернула? Наверное, Зимбабве?
  8. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:42
    +1
    По словам Мохаммеда Джавада Зарифа Израиль сегодня является единственным государством в мире, скрывающим свой реальный ядерный статус.

    ... пошевелить надо бы израиль через СБ ООН...
    1. Удав КАА Онлайн
      Удав КАА Сегодня, 10:54
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      ... пошевелить надо бы израиль через СБ ООН...

      Ага...А США, Англия и Франция свое право "вето" на полку положат и уши развесят... Вы хоть думайте когда пишите!
  9. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 07:47
    +6
    Цитата: atalef
    А Израиль в( отличии от Ирана ) - подписал ДНЯО ?

    А вам, юноша, понятно, что государство, не участвующее в международных соглашениях о нераспространении оружия массового поражения - априори угроза? Отмазочка у вас так себе вышла, вы рассказали, за что Израиль надо множить на ноль.
    1. indy424 Офлайн
      indy424 Сегодня, 07:51
      -6
      ну так давайте множьте уже скорей. что же вы всё с дивана и с дивана
      1. pru-pavel Офлайн
        pru-pavel Сегодня, 08:16
        -1
        Самое интересное что ту же КНДР которая нарушила как договора так и принципы международной безопасности, и кучу раз публично угрожала применить ядерное оружие, они будут защищать с пеной у рта, несмотря на то что их же собственное правительство осудило и наложило санкции на КНДР, а на Израиль нет. Что поделать, эти люди клинически глупы.
        1. indy424 Офлайн
          indy424 Сегодня, 08:43
          -3
          да на здоровье. иногда даже весело почитать как юдофобов здесь колбасит. перестрелка диванных генералов минусами это представление то еще
          1. Timtam Офлайн
            Timtam Сегодня, 09:45
            0
            Цитата: indy424
            юдофобов здесь колбасит.
            Эгзостопылание
        2. Юра Офлайн
          Юра Сегодня, 09:21
          +1
          Цитата: pru-pavel
          Самое интересное что ту же КНДР которая нарушила как договора так и принципы международной безопасности,

          Это вообще не интересно, что вы просто врёте, КНДР начало разработки своего ядерного оружия после нарушения США своих обязательств перед КНДР которые они заключили.
          Цитата: pru-pavel
          и кучу раз публично угрожала применить ядерное оружие,

          КНДР угрожала применить своё оружие только в ответ на агрессию, в отличие от США и той же Японии с Южной Кореей.
          Цитата: pru-pavel
          несмотря на то что их же собственное правительство осудило и наложило санкции на КНДР

          Россия всегда выполняет свои обязательства. Израиль просто не хочет их иметь.
      2. Удав КАА Онлайн
        Удав КАА Сегодня, 11:11
        0
        Цитата: indy424
        ну так давайте множьте уже скорей. что же вы всё с дивана и с дивана

        Миш, ты этого..того.. не горячись!
        Если это и в самом деле нужно будет -- умножим, даже не сумлевайся!!!
        И никуда вы с подводной лодки не денетесь: территория у вас с гулькин нос, системы ПРО и СПРН -- нет, ресурсов природных -- тоже...
        Так что, сиди тихо и не чирикай!
        Цитата: pru-pavel
        Что поделать, эти люди клинически глупы.
        Не глупы они, отнюдь! Просто советская пропаганда хорошо велась в свои годы. А ваши соотечественники очень хорошо известны своими пакостями этим людям. Вот и получите то, что заработали.
        Или вам для убедительности цитаты великих про ваших соотечественников привести!? Так это -- запросто! Еще раз не по делу откроете хлебоприемник -- и получите " исторический экскурс" по полной! am
  10. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 09:16
    0
    Цитата: indy424
    иногда даже весело почитать как юдофобов здесь колбасит

    Ты кстати выдал пример русофобии, прежде чем учить, сперва лечись
  11. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 09:40
    +1
    кстати да по Израилю давно плачет проверка. но там явно нет заводов. им просто ЯО дали американцы вот и всё
  12. Timtam Офлайн
    Timtam Сегодня, 09:43
    0
    Цитата: Severok
    Расскажите палестинцам и сирийцам про "адекватность" исраиля и его правительства.
    А что те, что те неоднократно начинали против государства Израиль войнушки и отхватывали, неоднократно. А потом в плач, ой нас да евреи да побили.
  13. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 09:53
    +1
    Цитата: indy424
    ну так давайте множьте уже скорей

    Стану министром обороны - помножу. А пока вы пишите письма во всемирную лигу сексуальных реформ - вам пригодится.
  14. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 10:37
    0
    В МАГАТЭ у Израиля есть представители их этнической ОПГ как впрочем в прочих структурах. Толерастия на то и направлена, чтоб своих агентов защитить везде где они сионистские интересы имеют