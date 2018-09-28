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США применили F-35 в Афганистане. Какова реальная цель?

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Американская пресса на днях сообщила о том, что новейшие истребители F-35 будут впервые применены в боевой операции. Операция планировалась против боевиков в Афганистане. При этом в качестве сроков обозначалась следующая неделя. Теперь выясняется, что следующей недели США ждать не стали и нанесли удар с использованием F-35B по Афганистану накануне вечером.

США применили F-35 в Афганистане. Какова реальная цель?


В материалах американских СМИ утверждается, что целями для самолётов F-35B на афганской территории стали объекты террористического движения «Талибан». В заявлениях, опубликованных в СМИ США, говорится о том, что Пентагон уже признал атаку успешной.


Ранее сообщалось, что планируется операция по нанесению ударов по территории африканского государства Сомали, где сильны позиции террористической группировки, связанной с ИГИЛ (запрещено в РФ).

Между тем, эксперты задаются вопросом, нужно ли было «гонять» именно самолёты 5-го поколения в воздушное пространство Афганистана – нельзя ли было обойтись самолётами менее дорогостоящего класса эксплуатации?



Здесь вполне можно предположить, что удары с применением F-35 по Афганистану носили куда более широкий смысл для Пентагона, нежели исключительно нанесение ущерба неким объектам талибов. Одна из версий выглядит следующим образом: удар по Афганистану являлся лишь прикрытием другой операции: изучение китайской активности (в том числе и на предмет наличия средств ПВО) в районе пакистанского порта Гвадар. Там, как ранее сообщало издание South China Morning Post (ссылка на материал «ВО»), Китай намеревается открыть свою базу ВМС. В гражданском же плане заявлено, что Пекин инвестирует в Гвадар с экономической точки зрения – для реализации масштабного проекта «Один пояс – один путь». США ни экономическая, ни тем более военная активность Китая не устраивает.

Если именно поэтому американцы использовали F-35 в районе границ Афганистана и Пакистана, то зачем им активность самолётов пятого поколения в Сомали? Помимо тренировочной площадки по отработке ударов по наземным целям Сомали предоставляет возможность вплотную подходить к государству Джибути. А в этом государстве Китай ранее открыл свою первую зарубежную авиабазу с размещением на ней средств ПВО. В Джибути также находятся базы США и Италии.
Использованы фотографии:
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21 комментарий
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  1. Titsen Офлайн
    Titsen Сегодня, 07:02
    -4
    США и Китай - партнёры навек!

    Пора в этой мутной воде России рыбу выуживать!
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 08:25
      +1
      Цитата: Titsen
      Пора в этой мутной воде России рыбу выуживать!

      А где вы были все последние годы? wink
  2. алекс-сп Онлайн
    алекс-сп Сегодня, 07:06
    +8
    Цель, цель... Испытывают новую технику... Зачем наши су - 57 в Сирию летали? Тоже испытания... В условиях "максимально приближенных к боевым".
    1. dsk Офлайн
      dsk Сегодня, 09:37
      0
      Цитата: алекс-сп
      Цель

      Против кого ввел Трамп последние санкции на Ближнем Востоке?
      Основная "болячка" Израиля?
  3. Громобой Офлайн
    Громобой Сегодня, 07:06
    0
    Между тем, эксперты задаются вопросом, нужно ли было «гонять» именно самолёты 5-го поколения в воздушное пространство Афганистана – нельзя ли было обойтись самолётами менее дорогостоящего класса эксплуатации?
    Конечно нужно их было гонять и деньги тут не главное.Су-57 был в Сирии,наши заявили,что он проходил там какие-то испытания.Ну,вот в Афганистане так же.Тем более,что они уже довели некоторые эскадрильи до готовность,а значит теперь им предстоит вытаскивать лётчиков на Ф-35 в зоны боевых действий.Всё чаще и чаще это теперь будет происходить в той или иной точке мира.
  4. Быков. Офлайн
    Быков. Сегодня, 07:11
    +2
    Проверка в реале. Подумаешь. Чем кидались хоть?
    1. Вас Влад Онлайн
      Вас Влад Сегодня, 07:18
      +3
      Цитата: Быков.
      Чем кидались хоть?

      Как всегда,печенюшками..
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:18
    -2
    ну да,талтбские рлс класса 'косяк7' wassat зафиксировали над полями наркоты неопознанные обьедки lol вернее,обьекты,но из за сильной дозы не смогли их верно идентифецировать belay
  6. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 07:34
    +3
    " Пентагон уже признал атаку успешной."
    Ну ещё бы! Столько времени щёки надувать и вдруг признать "атаку" "не успешной"! Да низафто на свете!
    " Ранее сообщалось, что планируется операция по нанесению ударов по территории африканского государства Сомали..."
    Во-во. Сомали, Афганистан, Габон какой-нибудь. В других местах страшнова-то как-то...
    1. BerBer Онлайн
      BerBer Сегодня, 08:33
      +2
      Сомали, Афганистан, Габон какой-нибудь.[i][/i]
      Это самые подходящие для Ф35 места применения.
  7. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:40
    0
    изучение китайской активности (в том числе и на предмет наличия средств ПВО) в районе пакистанского порта Гвадар

    ... вполне вызможно, хотя проще было загнать радар помощней...
    США ни экономическая, ни тем более военная активность Китая не устраивает.

    ... собака на сене не согласна... bully
  8. DenZ Офлайн
    DenZ Сегодня, 08:16
    +1
    удар по Афганистану являлся лишь прикрытием другой операции: изучение китайской активности (в том числе и на предмет наличия средств ПВО) в районе пакистанского порта Гвадар

    А не проще было бы сделать это самолетами разведчиками а не истребителями пятого поколения? что-то притянутым за уши выглядит по-моему вывод в статье.
  9. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 08:47
    0
    Натурные испытания?
    Место испытания, весьма сложное, горы, технической поддержки минимум .... зато противодействия типа ПВО совсем мизер может быть! "Идеальные" условия для самолёта "невидимки"!!!
    Если уж грохнется, эт только сам или прокладка в кабине.
  10. Fil743 Офлайн
    Fil743 Сегодня, 08:48
    0
    В Джибути также находятся базы США и Италии.
    В свете нерешенных проблем с применением ракетного оружия не стоит ам соваться в Сомали со своим беременным пИнгвином. Неровен час по своим же и пальнут
  11. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 08:54
    +2
    Ф-35 нужно боевое применение, равно как и любому другому боевому самолёту. Не устраивать же ему дуэль с Су-35 в Сирии с С-300/400 и Панцирем в качестве благодарных зрителей.
    1. семург Офлайн
      семург Сегодня, 09:53
      0
      Цитата: Yrec
      Ф-35 нужно боевое применение, равно как и любому другому боевому самолёту. Не устраивать же ему дуэль с Су-35 в Сирии с С-300/400 и Панцирем в качестве благодарных зрителей.

      У вас в Сирии есть и с300/400 и су 35 и панцыри , там же американцы часто летают . Может наберетесь решимости и объявите о полном и бессрочном закрытие неба Сирии а кто будет нарушать того будете сшибать , причем не только ракеты и бомбы а и носители. Может тогда и с ф 35 наконец с300/400 встретятся в очном поединке и выясните кто есть Ху. soldier
  12. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 09:07
    0
    Ф 35 тоже надо применять, пробовать, и желательно подальше и в мелких операциях.
    Это же классика. Стыдно такого не знать и валить на китайцев, пакистанцев и др.
  13. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 09:39
    0
    папуасов бомбить хоть кукурузниками можно то же мне результат
  14. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 09:45
    0
    России и Китаю надо объединиться, заодно отслеживать (при наличии возможностей) действия и возможности Ф-35..
  15. arhPavel Офлайн
    arhPavel Сегодня, 09:57
    0
    На мой взгляд, это демонстрация силы для Пакистана, мол "Не забывай кто тебя дерёт и кормит, что там за шашни с Россией! Можем случайно и промахнуться мимо талибов"

    Что в принципе разжигает желание у других стран, заказать русское ПВО.

    Ежу понятно, что 5е поколение разрабатывалось не для войны с талибами.
  16. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 10:34
    0
    Талибан жжёт цру их посевы наркоты. Вот против кого