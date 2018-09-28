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Атака на российских дипломатов в Киеве

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Накануне в Киеве группа радикалов-националистов устроила очередные бесчинства около здания Торгового представительства России. Во время хулиганской акции злоумышленники бросали дымовые шашки на территорию дипломатического объекта, на его ограждения наносили надписи оскорбительного характера, а также повредили автотранспорт российских дипломатов. Такая информация появилась на официальном сайте Посольства РФ на Украине.

Сотрудники дипломатического ведомства сообщают, что автомобилям дипломатов был нанесён серьёзный ущерб: были проколоты шины, оторваны номера, оставлены надписи оскорбительного содержания. Кроме того, неизвестные лица облили транспорт нечистотами.


На фото - беспорядки у здания ВРУ



Представитель дипведомства также отметил, что сотрудники правоохранительных органов Украины, которые прибыли на место происшествия, не предпринимали никаких попыток остановить бандитскую выходку, в тот момент они были просто сторонними наблюдателями.

В МИД Украины российское дипломатическое ведомство уже направило ноту протеста и надеется, что украинские власти предпримут все необходимые меры, чтобы найти виновных в этой варварской выходке, а также возместить причинённый имуществу дипведомства материальный ущерб.

Напомним, что ранее неоднократно подвергался нападению со стороны радикалов Российский центр науки и культуры в Киеве, и полиция также не предпринимала никаких действий, чтобы остановить погром в здании.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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51 комментарий
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  1. olhon Офлайн
    olhon Сегодня, 07:19
    +8
    Бесятся в бессильной слое, укропапуасы. wassat
    1. Vard Онлайн
      Vard Сегодня, 08:01
      +14
      Договора о дружбе у нас теперь нет... Может посла отзовем для начала... И вообще чего то надоело... Из статьи я понял они какашками бросаются... Это полное неуважение....
      1. Zubr Офлайн
        Zubr Сегодня, 08:12
        -1
        hi
        Может посла отзовем для начала...

        Они это расценят, как акт агрессии и чуть ли не началом боевых действий против свидомых. Впрочем, они этого и добиваются.
        1. rocket757 Офлайн
          rocket757 Сегодня, 08:20
          +6
          У них вроде пальмы не растут??? а привычки ну прям, ну прям ...
          Впрочем, бандерлоги везде одинаковые, как их не назови.
      2. SSR Офлайн
        SSR Сегодня, 08:22
        +2
        Цитата: Vard
        Из статьи я понял они какашками бросаются..

        Для них это уже стало таким естественным, любой досмотр пройдут а на месте сразу в руки гадят и кидаются.
        Если без шуток, то реальные деграданты, ущербные скакуасы радиКАЛЫ.
      3. Комментарий был удален.
      4. другой РУСИЧ Офлайн
        другой РУСИЧ Сегодня, 09:07
        +6
        А нам реально необходимо ИХ уважение?
        Когда какая то собака начинает у меня гадить во дворе, я ее просто пинаю, и пох мне на то уважает она меня или нет
      5. alexmach Офлайн
        alexmach Сегодня, 09:10
        +1
        А какого посла то? Они разве приняли вверительные документы посла?
      6. artak Офлайн
        artak Сегодня, 09:18
        -5
        А для вас,оказывается,новость,что украинцы не уважают русских? sad
        1. Barzha Офлайн
          Barzha Сегодня, 10:06
          +1
          А для вас,оказывается,новость,что украинцы не уважают русских?

          Не путайте УКРАИНЦЕВ с БАНДЕРЛОГАМИ! am
    2. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 10:35
      +1
      Вопрос блондинке
      - Вы могли бы полюбить радикала?
      Ответ
      - Ради... чего?
  2. Комментарий был удален.
    1. Олег Жепалов Офлайн
      Олег Жепалов Сегодня, 07:49
      +2
      а если шоколадник пытается повторить Гляйвицкий инцидент? и глубокая озабоченность это как раз то что нужно? Ну а то что торгашам влетело, ну так не простым же работягам! Да, престиж страны... Но в стратегическом плане, хочется надеяться, что власть РФ знает что делает.
    2. Комментарий был удален.
    3. частное лицо Офлайн
      частное лицо Сегодня, 08:03
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      ну да онижедети ,братский народ, укроина нам родня,и прочие'перлы'' от верховного,а давно уже пора высодить туда кадыровцев и дать им сутки-порезвиться.а потом заставить всю эту укроину оставить наши земли,и очистить их от своего присутствия.кстати,наш мид надеюсь уже выразил мегаглубокую озабоченно-озадаченность....позор...


      А если эти кадыровцы приедут в ваш город или район ?
    4. asiat_61 Офлайн
      asiat_61 Сегодня, 08:16
      0
      ну да онижедети ,братский народ, укроина нам родня,и прочие'перлы'' от верховного[i][/i] У людей черти лучше, чем у нас родственники.
      1. частное лицо Офлайн
        частное лицо Сегодня, 08:41
        +2
        Я не говорил что украинцы нам "братья" , я про личную "гвардию" нашего верховного. Не зря их натаскивают инструкторы "Альфы". А про торговое представительство его давно надо было закрыть им не нужно а нам зачем. Да и кормить весь этот персонал представительства незачем . Чего они там представляют?
  3. gla172 Офлайн
    gla172 Сегодня, 07:25
    +2
    ...дикие люди-дикие нравы....
  4. Alone Онлайн
    Alone Сегодня, 07:27
    +3
    и надеется, что украинские власти предпримут все необходимые меры, чтобы найти виновных в этой варварской выходке, а также возместить причинённый имуществу дипведомства материальный ущерб.

    Ну да,ну да...
  5. mamont5 Офлайн
    mamont5 Сегодня, 07:30
    +3
    Цитата: olhon
    Бесятся в бессильной слое, укропапуасы. wassat

    Да нет, наверняка - это продуманная акция властных укроструктур. Выборы близко...
  6. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  7. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:36
    +2
    ...УКРОнацики справляли свой праздник)).... angry
  8. Олег Жепалов Офлайн
    Олег Жепалов Сегодня, 07:36
    +21
    не понимаю, почему "герои", что борятся за "независимость" стесняются рожу свою показать? они у себя на родине. в стране победившего майдана. А рожи прикрывают. А я думал что страна должна в лицо знать своих героев.
    Иногда мне кажется что Порошенко - человек Путина. Никто и никогда (ну кроме ЕБН) не сделал столько для Путина как наш шоколадный вождь. Уверен, что после майдана, любой русский должен молча бить морду тем, кто призовет бастовать.
    Любители пенсионеров в РФ конечно Путина не любят. Мы тоже Януковича-святого не любили. Поверили что нам говорили что при нем жить плохо. Теперь жить стало лучше, жить стало веселее. Мало кому, конечно... Доллар был 8 стал 28,5. 92-й бенз 32грн. коммуналка страшно озвучить. Зарплата в среднем 5-6 тыс (это по Харькову). 150-170 баксов. До майдана зарплата в среднем была 300-350 баксов.
    АТО, которое жрет ресурсы не видно ни конца ни края. Этакая новая холодная война. Очень жду выборов 2019. Глупо думать что координально все измениться. Украина на кредитной игле. Любая власть будет делать то что скажут кредиторы.
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 08:28
      +2
      Да уж, выборы это такой ВЫБОР!
      Придёт, например, женщина с косой!!! И шо изменится?
      Эта бодяга надолго, подкармливать её будут, не надоест кукловодам за ниточки дёргать ....... да и следующее пополнение\поколение на подходе. воспитанное КАК НАДО!
      Т.е. бодяга вонюсяя имеет место быть, теперь только усилиями всех\многих это варево их Украинского котла выплеснуть можно .... собирайся народ и !!!!
    2. Separ Офлайн
      Separ Сегодня, 08:42
      +3
      А рожу стесняются свою показать по причине - "...а вдруг совсем тяжко станет - тогда придётся в Россию на заработки ехать, а там рожу могут вычислить.."
    3. alexmach Офлайн
      alexmach Сегодня, 09:17
      0
      не понимаю, почему "герои", что борятся за "независимость" стесняются рожу свою показать?

      Вот это очень интересный вопрос. Ладно на майдане - там все более ли менее понятно, там ещё допустим не ясно было кто победит, а вот сейчас то чего? И при этом все поголовно на всех акциях делают так.
      А так да, согласен, выборы принципиально ничего в этой стране не изменят. Прошло время, когда выборы что-то меняли. Хотя посмотреть на Йулю в этой ситуации было бы забавно конечно.
  9. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 07:43
    +8
    Чё то я не пойму - а что там вообще делает Российское торговое представительство, если оно частное, а прикрываются государственным - их проблемы, знают в каком дерьме находятся.
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 08:33
      +1
      Цитата: лысова
      Чё то я не пойму - а что там вообще делает Российское торговое представительство, если оно частное, а прикрываются государственным - их проблемы, знают в каком дерьме находятся.

      Бизнес, ничего личного .... с другой стороны это всё ж соседи и бывшие ....
      Привет Владимир soldier
      Всё и сразу разорвать, такое тож понять не можно .... в разумных пределах, присутствие официальных представительств всегда сохранялось!
      1. лысова Онлайн
        лысова Сегодня, 09:10
        0
        Привет Виктор. Да всё понятно, но время разрешить рабочие ситуации было предостаточно. Да же просто поменять место нахождения представительство, в третье государство, коль чья то заинтересованность в этом есть. Украина - можно смело сказать, стоит на первом месте, по русофобии и агрессивным действиям по отношению к России. Безумцы - сами не понимают, что творят и последствиях. Простой народ жалко - в большинстве одураченный.
  10. Неплохой Офлайн
    Неплохой Сегодня, 07:44
    -1
    Как правило, следует ожидать ответку в Москве. sad
  11. Runoway Онлайн
    Runoway Сегодня, 07:57
    0
    Дурдом, если во время атаки менты ничего не делали ,то на какие меры и поиски виновных надееться российское дипломатическое ведомство ???? Чё за бред!
  12. Олег Жепалов Офлайн
    Олег Жепалов Сегодня, 07:59
    +3
    у меня вопрос. почему во времена СССР рабочие, интеллигенция, что выходило на митинги к посольству США в разное время лицо не закрывало? А ведь США не скрывало что СССР - это враг.
    1. mik0588 Офлайн
      mik0588 Сегодня, 08:07
      +4
      Дак им ещё в Россию ехать на зароботки....
  13. Балу Офлайн
    Балу Сегодня, 08:05
    +1
    Очередной шабаш аваковских майдаунов. Предсказуемо, все как всегда.
    1. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 10:12
      +1
      А в энциклопедиях пишут, что у Африканского страуса самое маленькое отношение веса головного мозга к общему весу тела (мозг меньше глазного яблока) среди теплокровных. Здесь, похоже, это соотношение приобретает "бесконечно малые величины, размерами которых можно пренебречь" (математическое определение Нуля).
  14. Александр Бушковский Офлайн
    Александр Бушковский Сегодня, 08:10
    +7
    Не пора ли прекратить всякое сотрудничество с фашисткой Украиной? И в вести запрет на въезд в Россию гражданам этого недогосударства в не зависимости от пола и возраста.
    1. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 10:17
      +1
      Не пора ли прекратить всякое сотрудничество с фашисткой Украиной?

      Я уже писал свой мнение, как нужно поступить России:
      "Моё мнение такое, после разрыва (не продление) Украиной Договора о дружбе с Россией у России развязываются руки. И необходимо:
      1. Отозвать признание выборов президента Украины 2014 года и признание Порошенко президентом.
      2. Объявить о непризнание нынешней власти Украины, т.к. она пришла в результате гос.переворота.
      3. Прекратить ВСЕ экономические отношения с Украиной. Заморозить все счета украинских компаний в Российских банках. Запретить гражданам Украины вести бизнес на территории РФ. Заблокировать денежные переводы из России на Украину.
      4. Начать раздачу российских паспортов гражданам Украины, считающим себя русскими (как это делает сейчас Венгрия с этническими венграми на Украине).
      5. Ужесточить пограничный режим для граждан Украины, въезжающих на территорию России и выезжающих с территории России. Например, запретить ввоз/вывоз товарных партий любых грузов и вывоз из России больше 1000$ наличных денег.
      6. Признать ЛНР и ДНР. Причём в границах Донецкой и Луганской областей. А территории не подконтрольные ЛДНР признать оккупированными Украиной."
  15. Мур Офлайн
    Мур Сегодня, 08:19
    +1
    Пока в 404 будет хотя бы что-то российское - одичавшие скакуасы не успокоятся.
    Что не зачумлённой территории наши торговые представители? Какие договоренности возможны с в принципе недоговороспособными шумерами?
    1. Alone Онлайн
      Alone Сегодня, 08:51
      0
      Цитата: Мур
      Пока в 404 будет хотя бы что-то российское

      Российские "бизнесмены" являются главными инвестиционными спонсорами экономики скакуасии.А на втором месте Кипр,т.е. те же российские компании,только афелированые на Кипре.
  16. Русфанер Офлайн
    Русфанер Сегодня, 08:19
    0
    Ну, очень веские причины должны быть у росвласти, чтобы подвергать граждан РФ риску быть искалеченными или убитыми.
  17. mikh-korsakov Офлайн
    mikh-korsakov Сегодня, 08:21
    +2
    Во как, наши власти осмелились не просто выразить удивление и озабоченность, а направили целую ноту протеста. которой киевские власти традиционно подотрутся. А дать по рогам - что слабо, или по прежнему верят в братство славянских народов?
  18. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:23
    +3
    Цитата: Олег Жепалов
    Любители пенсионеров в РФ конечно Путина не любят. Мы тоже Януковича-святого не любили. Поверили что нам говорили что при нем жить плохо. Теперь жить стало лучше, жить стало веселее.

    ----------------------
    А Путин после 2014 года сам стал как вести себя как Порошенко. Прям на пустом месте после выборов повышает цены, пенсионный возраст и говорит, что это для нашего же блага.
  19. Separ Офлайн
    Separ Сегодня, 08:37
    +1
    С этой страной бесполезно сотрудничать в ближайшие 100 лет..
  20. Комментарий был удален.
  21. gukoyan Онлайн
    gukoyan Сегодня, 09:11
    0
    Неудивительно если честно... Что думали будут с хлебом и солью встречать?
  22. next322 Офлайн
    next322 Сегодня, 09:12
    0
    и опять кроме очередной невнятной дежурной ноты протеста -ничего реального в ответ.....терпилы они и в африке терпилы.....видать бизнес олигархов в незалежной дороже чести и достоинства страны,позволяющей глумиться над собой даже дешевому укрофашистскому быдлу
  23. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 09:24
    +1
    Ну что кучма, как книга ваша "Украина не Россия" в работе?
    С этим секретарем парткома одного из оборонных предприятий Украины я встретился давно. Мы приехали с Министром Петром Степановичем по заданию СМ. Кучма играл на гитаре и пел украинские песни. Я спросил Министра: "А это кто?" Министр не задумываясь ответил: "Очередной "
    Так как наши либералы, братья они нам?
  24. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:30
    -1
    Плохо полиция работает. Надо на погашение ущерба вычитать из ее зарплаты. Тогда, может быть ударят пальцем о палец. negative С другой стороны - полиция выполняет приказы, а раз приказа нет, то вполне возможно, что акции идут не стихийно, а организованно от от самой украинской власти в рамках разрыва договора о дружбе.
  25. Комментарий был удален.
    1. Moskovit Офлайн
      Moskovit Сегодня, 09:49
      -1
      Это вы пытаетесь нам внушить тезис: азербайджанец- это антиармянин?
      Украинцы нам не враги и действительно братский народ. С общей культурой, верой и похожим языком.Майданутые, да. Это враги.
      Закидывать какашками, прокалывать шины- лучшего "пиара" для них не придумать.
      1. Bakht Онлайн
        Bakht Сегодня, 10:10
        +1
        Не совсем так. Но Армения враг Азербайджану и потому мы "никогда не будем братьями". Да мы никогда и не считались "братскими народами"
        Дружите со своими врагами. И смотрите фильм. Олесь Бузина говорил "Украинцев делают убивая в них русских". За что его и убили.
        PS И еще. Вы не путайте простых людей и политику государства. Украина это враг России. Это аксиома.
        1. Bakht Онлайн
          Bakht Сегодня, 10:46
          0
          Полгода назад умерла Ксения Григорьевна Мяло - замечательный публицист и патриот России.Это было написано в 2005 году после прихода к власти Ющенко.
          Сегодня, однако, украинцы сильно соблазняются той особой ролью, которую предлагает им делающая приветливые жесты Европа. А именно: ролью своего рода стражей на невидимом, но осязаемом рубеже, отделяющем “землю чистых” (а это и есть Европа, шире Запад вообще) от России, территории, с которой может прийти на неё всяческая скверна.

          И еще
          Украина всегда была
          против России и никогда вместе с ней.
  26. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 09:50
    -1
    похоже. пора дипобъекты РФ на украдине держать под охраной стройбата. Они всяких атакующих и убьют и закопают на месте. И могилок никто не найдёт. Но все будут видеть, что вооруженной охраны нет. Только садовники и ландшафтные дизайнеры с лопёрными сопатками laughing
    А что они в БЖ и противоосколочных комбезах, так вы сами в заросли малины или шиповника совались? Туда без каски и баллистических очков (про БЖ и комбезы я уже сказал) не сунешься! smile
  27. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 09:51
    +1
    Ни чего серьезного сделать не могут вот и пакостят по мелочи. Почему только наши то молчат, ведь прекрасно знают, что на эту ноту ответа не будет.
  28. Bakht Онлайн
    Bakht Сегодня, 09:59
    +2
    Мой комментарий удалили. Видимо, модераторам не нравится правда. Тогда просто без комментариев
  29. сталевар Онлайн
    сталевар Сегодня, 10:09
    +1
    Надо за это увеличить торговлю, забыть про заложников и "вывести войска с Донбасса". Пока в лобешник не получат - над нами будут издеваться до бесконечности!
  30. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 10:33
    0
    Страны где нападают на дипломптов это уже хуже днища