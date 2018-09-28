Атака на российских дипломатов в Киеве

На фото - беспорядки у здания ВРУ

Накануне в Киеве группа радикалов-националистов устроила очередные бесчинства около здания Торгового представительства России. Во время хулиганской акции злоумышленники бросали дымовые шашки на территорию дипломатического объекта, на его ограждения наносили надписи оскорбительного характера, а также повредили автотранспорт российских дипломатов. Такая информация появилась на официальном сайте Посольства РФ на Украине.Сотрудники дипломатического ведомства сообщают, что автомобилям дипломатов был нанесён серьёзный ущерб: были проколоты шины, оторваны номера, оставлены надписи оскорбительного содержания. Кроме того, неизвестные лица облили транспорт нечистотами.Представитель дипведомства также отметил, что сотрудники правоохранительных органов Украины, которые прибыли на место происшествия, не предпринимали никаких попыток остановить бандитскую выходку, в тот момент они были просто сторонними наблюдателями.В МИД Украины российское дипломатическое ведомство уже направило ноту протеста и надеется, что украинские власти предпримут все необходимые меры, чтобы найти виновных в этой варварской выходке, а также возместить причинённый имуществу дипведомства материальный ущерб.Напомним, что ранее неоднократно подвергался нападению со стороны радикалов Российский центр науки и культуры в Киеве, и полиция также не предпринимала никаких действий, чтобы остановить погром в здании.