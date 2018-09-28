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Как F-22 попал в прицел Су-35С. В США пытаются объяснить

64
Американский журнал The National Interest прокомментировал нашумевшее фото, на котором в прицеле российского Су-35С виден американский самолёт-«невидимка» F-22. Фото, как утверждается, было сделано в сирийском небе. Кем? В упомянутом журнале опубликована попытка разъяснения ситуации.

Как F-22 попал в прицел Су-35С. В США пытаются объяснить


Известный своими материалами в том же NI Дэйв Маджумдер пишет, что F-22 теряет свои стелс-параметры «при определённых условиях». По словам Маджумдера, незаметен F-22 для машины противника в инфракрасном диапазоне лишь в том случае, когда американский самолёт находится на внушительном удалении от истребителя противника, и при этом системы противника не должны быть напрямую направлены на F-22.


Из материала:
Если говорить о малых расстояниях, то F-22 Raptor может быть обнаружен в инфракрасном диапазоне, как любой другой самолёт.


Получается, что F-22 «боится» приближений, когда весь его стелс-«плащ» становится для противника прозрачным.

По словам Маджумдера, российский истребитель Су-35 далеко не первый, кто смог «увидеть» F-22 в небе. Приводится примеры того, что F-22 обнаруживался даже гражданскими системами поиска и слежения за воздушными бортами. Также сообщается, что F-22 в небе «находила» система EuroFIRST PIRATE истребителя Typhoon. При этом добавлено, что EuroFIRST PIRATE «эффективнее бортовых средств обнаружения российского Су-35». И пилотам F-22 от этого должно стать легче?
Использованы фотографии:
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64 комментария
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  1. Петр1 Офлайн
    Петр1 Сегодня, 07:56
    +8
    Просто это у них тумблер был не вкл.
    1. Быков. Офлайн
      Быков. Сегодня, 08:02
      +12
      Цитата: Петр1
      Просто это у них тумблер был не вкл.

      Забыли залить невидимости или американский прапор её выпил.
      1. artak Офлайн
        artak Сегодня, 09:08
        -27
        Откуда взяла и опубликовала эти дешевые фотки американская дешевая желтая газетенка с их эпическим журналюгой Муджамджаром?Это все дешевые статьи,которые ничего не объясняют и не доказывают.Наверняка русские подкинули редакции этой газетенки доллар - другой,чтоб они напечатали подобную бездоказательную чушь.Если предположить,что все эти фотки подлинные и не фальшаки и редакция получила ее прямо с борта русского истребителя,то и в этом случае это ни о чем не говорит - в Сирии нет прямых боестолкновений между американцами и русскими и русский истребитель мог спокойно подойти к американцу на близкую дистанцию и взять на прицел.В реальном бою у русских таких шансов не будет.
        1. artak Офлайн
          artak Сегодня, 09:23
          -17
          Что - не понравился мой комментарий и начали лепить минусы? wassat Я вот не имею привычки с утра кричать :"Мы всех порвем!!","Слава ВКС !!" и другую чушь.
          1. гаррет Онлайн
            гаррет Сегодня, 09:40
            +8
            нэйшнл интерест не желтая газетенка, а вполне уважаемое издание. а минусов вам наставили за неуместные вскукареки, вы не удосужились разобраться в источниках, а уже сделали вывод. так что минусы заслужены)
          2. konstantin68 Онлайн
            konstantin68 Сегодня, 11:04
            0
            Цитата: artak
            Что - не понравился мой комментарий и начали лепить минусы? wassat Я вот не имею привычки с утра кричать :"Мы всех порвем!!","Слава ВКС !!" и другую чушь.

            Дешевая,фальшивая,желтая... Вы прямо,как на митинге "насыпаете". Минусы не удивительны,по-моему.
        2. XYZ Офлайн
          XYZ Сегодня, 09:34
          +3
          Цитата: artak
          ... в Сирии нет прямых боестолкновений между американцами и русскими и русский истребитель мог спокойно подойти к американцу на близкую дистанцию и взять на прицел.В реальном бою у русских таких шансов не будет.


          А это почему? Волшебная надпись "made in USA" работает только в мирное время. В период реальных боевых действий противнику начихать на то, что это техника "исключительной нации". Пух и перья будут лететь от всех этих волшебных гаджетов. Рядовым летчикам придется заплатить за все откаты, недоделки и некомпетентность разработчиков, производителей, генералов и политиков.
    2. Безликий Офлайн
      Безликий Сегодня, 09:32
      +2
      F-22 теряет свои стелс-параметры «при определённых условиях»


      Конечно "при определенных условиях" - как только из ангара выкатывается.

      При разнесенном источнике и приемнике в РЛС никакая технология стелс не работает. А вопросов к эффективности технологии стелс F-22 и так множество.
  2. Быков. Офлайн
    Быков. Сегодня, 07:58
    +25
    По словам Маджумдера, незаметен F-22 для машины противника в инфракрасном диапазоне лишь в том случае, когда американский самолёт находится на внушительном удалении от истребителя противника, и при этом системы противника не должны быть напрямую направлены на F-22.

    Короче, рецепт невидимости Ф22, самолет находится за 1К километров от врага и у противника нет РЛС
    Я правильно понял?
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:09
      +15

      Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 07:58 НОВЫЙ
      Короче, рецепт невидимости Ф22, самолет находится за 1К километров от врага и у противника нет РЛС
      Я правильно понял?

      ... и чтобы на земле не было ПВО - только луки и стрелы допускаются, а в воздухе самолетов - только времён ВОВ допускается, но опять - не близко, т.к могут пойти на таран...
      1. Быков. Офлайн
        Быков. Сегодня, 08:17
        +6
        Цитата: a.s.zzz888

        ... и чтобы на земле не было ПВО - только луки и стрелы допускаются, а в воздухе самолетов - только времён ВОВ допускается, но опять - не близко, т.к могут пойти на таран...

        Я б ещё и дельтапланы запрещать не стал. Воевать так воевать.
      2. edeligor Офлайн
        edeligor Сегодня, 08:21
        +3
        Цитата: a.s.zzz888
        и чтобы на земле не было ПВО

        Вот именно для преодоления ИХ он и создавался. А в небе, америкосы априори подразумевали ПОЛНОЕ превосходство своих ВВС. В принципе, они не так уж далеки от истины. ВРАГА необходимо уважать, други мои....
        1. a.s.zzz888 Офлайн
          a.s.zzz888 Сегодня, 08:43
          +6

          edeligor ( Игорь ) Сегодня, 08:21
          ВРАГА необходимо уважать, други мои....

          ... ВРАГА нужно бить, "друг мой"... wink
    2. BerBer Онлайн
      BerBer Сегодня, 08:53
      +5
      По аналогии с "неуловимым Джо". Глаза прикрыл и его никто не видит.
  3. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:00
    +7
    ... обычный голивудский подход мерикатосов - если железяка их, то лучше априори ничего уже не может быть... в этом их глобальная ошибка...
    1. Юра Офлайн
      Юра Сегодня, 10:07
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      если железяка их

      Так ведь она и вправду совсем невидима, когда в боксе на своём аэродроме. laughing
      1. Serg Koma Онлайн
        Serg Koma Сегодня, 11:10
        0
        Цитата: Юра
        Цитата: a.s.zzz888
        если железяка их

        Так ведь она и вправду совсем невидима, когда в боксе на своём аэродроме. laughing

        "Каждому самолёту по индивидуальному ангару!" - лозунг со времен пионеров авиации.
        А вас видимо всё на автомобили тянет laughing
  4. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 08:00
    +3
    Если это скрин с приборов Су-35 , то почему надпись "истребитель - бомбардировщик" по английски ? Это единственное , что заинтересовало в статье ..
    1. SOF Офлайн
      SOF Сегодня, 08:12
      +9
      Цитата: КВУ-НСвД
      Если это скрин с приборов Су-35 , то почему надпись "истребитель - бомбардировщик" по английски

      ...это псевдоним блогера, откуда, собственно, снимки и начали свой путь по сети...
    2. Быков. Офлайн
      Быков. Сегодня, 08:13
      +12
      Это тот самый Фу22, что 23 ноября в небе у Меядина ( Дейр-эз-Зор).мешал паре наших Су-25. Мешал до тех пор пока не подошёл Су-35С и не показал кто в небе Сирии папка.
    3. HAM Онлайн
      HAM Сегодня, 08:17
      +1
      Это уже янки дописали,на исходнике было всё по русски...
  5. Yak28 Онлайн
    Yak28 Сегодня, 08:01
    +24
    Вот так должен выглядеть самолёт невидимка,остальное развод лохов на деньги yes
    1. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 08:18
      0
      Не так!! Тени тоже не должно быть:)
      1. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 09:05
        +6
        Цитата: den3080
        Не так!! Тени тоже не должно быть:)

        Так это и не тень. Прошел дождь и под "невидимым" самолетом сухой участок. wink
        1. den3080 Офлайн
          den3080 Сегодня, 10:26
          0
          Да:)) вы правы. Поторопился я с утра, за завтраком, на счёт тени wassat
      2. mihey Офлайн
        mihey Сегодня, 09:08
        +1
        Это не тень - просто дождик прошел :)
  6. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 08:09
    +14
    laughing Очередная шарада от NI. Не знаю кому и как, но мне с утра поднял настроение.. laughing
    Особенно вот этим абзацем.
    По словам Маджумдера, незаметен F-22 для машины противника в инфракрасном диапазоне лишь в том случае, когда американский самолёт находится на внушительном удалении от истребителя противника, и при этом системы противника не должны быть напрямую направлены на F-22.


    Короче, он невидим, пока на него никто не смотрит... laughing
  7. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:16
    0
    С радиодиапазоном для невидимости что-то сделали, теперь как выдать горячее за холодное.
    1. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 08:23
      +2
      Берите выше! Надо выдать видимое за невидимое
  8. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 08:16
    +1
    Все эти песни про невидимость и сетецентричность, до того как начнётся (не дай боже)!!!
    А потом станет понятно, что важнее у кого фаберже из материала покрепче, количество того самого побольше, в строю! Да, ещё узнают все, у чьих командиров лбы\головы для чего нужны, гвозди забивать или .....
  9. другой РУСИЧ Офлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 08:17
    +5
    Меня удивляет другое. Почему нет воплей, что это фейк, фотомонтаж, скрин с компьтерной Игры?
    Очень странно
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:20
      +6
      другой РУСИЧ Сегодня, 08:17 НОВЫЙ
      +1
      Меня удивляет другое. Почему нет воплей, что это фейк, фотомонтаж, скрин с компьтерной Игры?
      Очень странно

      ... скоро шестигранники пересменку проведут, получат новые ЦУ и начнётся... wink
    2. Zubr Офлайн
      Zubr Сегодня, 08:21
      0
      Меня удивляет другое. Почему нет воплей, что это фейк, фотомонтаж, скрин с компьтерной Игры?
      Очень странно


      Вы что ! Это же NI ! Это самый авторитетный источник ! laughing hi
    3. Улиточник N9 Онлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 09:14
      -2
      Меня удивляет другое. Почему нет воплей, что это фейк, фотомонтаж, скрин с компьтерной Игры?

      Пожалуйста:
      "Bomber".... @Fighter_Bomber.... Может, кто-то из "знатоков" объяснит, что эти надписи делают в "российском прицеле"?.... например, я "по авиа-симуляторам" (как раз, в "играх" wink ) знаю, что значок "@" высвечивается и обозначает "неопознанный, любой" , но..... не в российских "прицелах".... winked
      1. SOF Офлайн
        SOF Сегодня, 09:59
        0
        Цитата: Улиточник N9
        Может, кто-то из "знатоков" объяснит, что эти надписи делают в "российском прицеле"?

        ....в качестве объяснений...
        1. Улиточник N9 Онлайн
          Улиточник N9 Сегодня, 10:21
          0
          Думаете-типа обозначение "собственности" от "опубликовавшего"? Хорошо... А почему на первой фотке только "Bomber"? wink Ну, вообще-то, те, кто игрался в "авиа-симуляторы" знают, что именно такие надписи появляются, например в прицеле F-16 Вlock.... причем они, как раз, и могут "скакать" от"истебителя" до "бомбардировщика" и к "истребителю-бомбардировщику", в зависимости от того как мишень распознается от ракурса и ЭОП.... поэтому, можно "hardly likely" wink предположить, что "ник" втора публикации взят, именно, из обозначения мишени в игре(ну или в "реальном прицеле"), а не наоборот......
    4. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 10:29
      +1
      Потому что анализ этих фотографий провели китайские военные специалисты и пришли к выводу, что это реальные изображения, а не фейк.
      1. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 10:44
        0
        Да? Именно "китайские"? А где, можно об этом почитать в англоязычном варианте? Кстати, мне вообще, непонятен весь этот "сыр-бор" по "обнаружению невидимок" в инфракрасном диаппазоне-еще в прошлом году, тут же на ВО, публиковались инфракрасные снимки, сделанные с верхней полусферы спутниками, где "невидимки" так же хорошо видны по своему "тепловому следу", как и любые другие самолеты.... Но это, только со стороны верхней полусферы....
  10. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:20
    +5
    Скоро на экранах С-300 засветятся и F-35 ... С греческими С300 они тренировались... 90-х годов в ЭКСПОРТНОМ исполнении... А страшно не будет? Проверить на собственной шкуре?
  11. фрезер Офлайн
    фрезер Сегодня, 08:23
    +6
    Я не понял в чем смысл якобы оправданий?
    Начиналось все с того, что су 35 обнаружил f22 на растоянии 50км через ОЛС. И что тут такого удивительного?
    1. Zubr Офлайн
      Zubr Сегодня, 08:26
      +4
      smile hi
      Ну нельзя на него смотреть, он же "невидимый"....
    2. dzvero Онлайн
      dzvero Сегодня, 09:36
      0
      Ето потому что случай тот подзабылся, а многие комментаторы не разобрались в ситуации и не только - для них что радар, что ОЛС одноперпендикулярно. Дело в том, что Су-35 не включал радар и для пилота F-22 вся навороченая електроника и хваленная ситуационная осведомленность сработали только когда сушка села ему на хвост...
      А само фото скорее всего монтаж из елементов с отдельных кадров. Не думаю, что просто так выложат реальную картинку с дисплея.
  12. Комментарий был удален.
  13. sebo75 Офлайн
    sebo75 Сегодня, 08:27
    +2
    Похоже у них вот такая невидимость)))
  14. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 08:33
    +2
    Вся суть в том, что пилоты как и американские, так и российские прекрасно знают эту байку про невидимость, пока технически еще не могут делать по настоящему стелс....ну а наши конструкторы приняли решение в пользу скорости, маневренности истребителя, ну и конечно мастерство пилота.
  15. Урал-4320 Офлайн
    Урал-4320 Сегодня, 08:58
    +3
    Цитата: den3080
    Не так!! Тени тоже не должно быть:)

    Это не тень, а сухая площадка под самолётом.
  16. Комментарий был удален.
  17. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 09:12
    -3
    The National Interest - пушковские , много лубуды впаривают, мол шапками закидаем.
    Сто раз обсасывалось, что Ф 22 впритык сблизился с группой Су - естественно впритык никакой стелс не поможет.
    Его и сфоткали. И он наверняка тоже СУ сфоткал. А потом улетел.
    1. KCA Онлайн
      KCA Сегодня, 09:24
      +2
      Если это так, то интересно другое - Ф-22 глумился над СУ-25, и вдруг с 5км ему под хвост нырнул СУ-35, Ф-22 поспешил смыться, вопрос - СУ-35 тоже невидимка, да такой, что его даже супер-пупер-мегарадары самолёта 5-го поколения не засекли, пока сушка не вышел на позицию 100% поражения противника?
  18. HMR333 Офлайн
    HMR333 Сегодня, 09:20
    0
    ))) По словам Маджумдера, незаметен F-22 для машины противника в инфракрасном диапазоне лишь в том случае, когда американский самолёт находится на внушительном удалении от истребителя противника, и при этом системы противника не должны быть напрямую направлены на F-22.

    то есть что бы его не увидеть нужно не смотреть на него тогда его невидно))))
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 09:33
      0
      То есть, важно отработать поисковую систему, которая бы быстро прощупывала небо, брала цель на мушку и приближала.
      1. den3080 Офлайн
        den3080 Сегодня, 10:32
        0
        ага, есть такая функция zoom называется, нехило приближает laughing wassat
        шутка
  19. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 09:20
    0
    Цитата: edeligor
    Цитата: a.s.zzz888
    и чтобы на земле не было ПВО

    Вот именно для преодоления ИХ он и создавался. А в небе, америкосы априори подразумевали ПОЛНОЕ превосходство своих ВВС. В принципе, они не так уж далеки от истины. ВРАГА необходимо уважать, други мои....

    Так СССР в 1941г тоже подразумевал , что небо будет " чистым " . И из- за потери превосходства в воздухе понёс огромнейшие потери. И только когда превосходство в воздухе удалось завоевать (Кубанское воздушное сражение ) , только тогда сухопутные войска смогли поднять голову от земли и показать себя во всей красе.
    Почти сто лет прошло , а американцы наступают на теже грабли ))
  20. Феникс_Львов Офлайн
    Феникс_Львов Сегодня, 09:24
    0
    Вот и ещё один миф США рухнул )
  21. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 09:35
    +1
    И что тут непонятного? Они "невидимки", когда на них не смотрят. А смотреть на них ай-яй-яй. Воспитательница заругает
  22. Avior Офлайн
    Avior Сегодня, 09:45
    -2
    что кадр откровенный фейк видно хотя бы из того, что для него нужно было отвесно пикировать на ф-22, что абсурдно.
    А так- понятно, что ф-22 не невидимка и вблизи его увидишь. У кого-то сомнения были?
    1. SOF Офлайн
      SOF Сегодня, 10:02
      0
      Цитата: Avior
      что кадр откровенный фейк видно

      ...ну так напишите в NI, чтоб они не велись на русскую пропаганду....думаю, что вам огромное спасибо за разоблачение скажут все, кому хочется чтоб это было фейком....
      1. Avior Офлайн
        Avior Сегодня, 10:29
        -2
        они и не писали, что это не фейк
  23. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 09:58
    +2
    Цитата: Avior
    что кадр откровенный фейк видно хотя бы из того, что для него нужно было отвесно пикировать на ф-22, что абсурдно.
    А так- понятно, что ф-22 не невидимка и вблизи его увидишь. У кого-то сомнения были?

    Фейк это ваш 40-ка страничный доклад по ИЛ-20.
    1. Avior Офлайн
      Avior Сегодня, 10:29
      0
      я вам такого доклада не давал, вы спутали все.
  24. lopvlad Офлайн
    lopvlad Сегодня, 10:02
    0
    нашумевшее фото, на котором в прицеле российского Су-35С виден американский самолёт-«невидимка» F-22


    поражаюсь уверенности простых американских обывателей в непобедимости и невидимости американского оружия.
    А потом каждому резкому твитерасту-обывателю американские военные вынуждены объяснять что ракеты не такие уж и умные,самолеты не невидимые а ответка обязательно прилетит.
  25. MoJloT Офлайн
    MoJloT Сегодня, 10:19
    +1
    Война мультиков и картинок в разгаре...
  26. Ментат Онлайн
    Ментат Сегодня, 10:33
    +4
    Неоднократно было написано, в т.ч. и мной, эти данные находятся давно в открытых источниках, что «стелс»-самолёты замечательно видны: на загоризонтных радарах, на радарах системы C-400, которая использует для обнаружения несколько диапазонов, так что никакой невидимости для неё быть не может. Раньше вопрос был только в точности определения координат целей, сейчас и он не стоит.

    Упор на «невидимость» в ущерб другим характеристикам не оправдан. Но США нужен был громкий пиар-лозунг о технологическом опережении, и они, скорее всего вполне осознавая, что против высокотехнологичных противников, откровенно выражаясь, лепят чушь, конструировали «невидимки» в стиле анти-папуас.

    В оригинале статьи речь идёт о системе типа ОЛС, Атолл-101КС-В, о чём также писал в комментариях к статье о приобретении Израилем F-35. Т.к. у американцев данных наших систем нет, они исходят из данных по «продвинутой» Eurofighter Typhoon PIRATE IRST, чей радиус обнаружения составляет от 50 до 90 км, а радиус захвата цели 65% от радиуса обнаружения. Поэтому и песни о сближении. Однако некоторые эксперты (австралийцы, например) считают, что Россия в данной области технологий опережает другие страны.

    С принятием на вооружение систем с технологией РОФАР, о чём за рубежом даже чихнуть пока не могут, вопрос о «невидимости» будет закрыт окончательно.
  27. чарли Офлайн
    чарли Сегодня, 10:39
    -3
    подсыпаешь клофелин-пурген-новичок тоже годится!и ВВС отдыхает!
    Это работа настоящих ПВО!
    А всякие там Зрликоны-Панцири-Стингеры это простое отмывание денег!
    В качестве примера сбитый в Сирии Ил-20 своими же ракетами С200!
    1. Dart Онлайн
      Dart Сегодня, 11:11
      0
      принятие такого тролля с таким мозжечком на работу-вот это отмывание денег! laughing
      все настолько "толсто"!
  28. Dzafdet Онлайн
    Dzafdet Сегодня, 11:05
    0
    Цитата: фрезер
    Я не понял в чем смысл якобы оправданий?
    Начиналось все с того, что су 35 обнаружил f22 на растоянии 50км через ОЛС. И что тут такого удивительного?


    Уже 90-120 км. Дальность растёт. Плюс ввели Л-диапазон...Вообщем ассиметричный ответ на стэлсы...