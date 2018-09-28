Как F-22 попал в прицел Су-35С. В США пытаются объяснить

Если говорить о малых расстояниях, то F-22 Raptor может быть обнаружен в инфракрасном диапазоне, как любой другой самолёт.

Американский журнал The National Interest прокомментировал нашумевшее фото, на котором в прицеле российского Су-35С виден американский самолёт-«невидимка» F-22. Фото, как утверждается, было сделано в сирийском небе. Кем? В упомянутом журнале опубликована попытка разъяснения ситуации.Известный своими материалами в том же NI Дэйв Маджумдер пишет, что F-22 теряет свои стелс-параметры «при определённых условиях». По словам Маджумдера, незаметен F-22 для машины противника в инфракрасном диапазоне лишь в том случае, когда американский самолёт находится на внушительном удалении от истребителя противника, и при этом системы противника не должны быть напрямую направлены на F-22.Из материала:Получается, что F-22 «боится» приближений, когда весь его стелс-«плащ» становится для противника прозрачным.По словам Маджумдера, российский истребитель Су-35 далеко не первый, кто смог «увидеть» F-22 в небе. Приводится примеры того, что F-22 обнаруживался даже гражданскими системами поиска и слежения за воздушными бортами. Также сообщается, что F-22 в небе «находила» система EuroFIRST PIRATE истребителя Typhoon. При этом добавлено, что EuroFIRST PIRATE «эффективнее бортовых средств обнаружения российского Су-35». И пилотам F-22 от этого должно стать легче?