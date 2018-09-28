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СМИ: РФ потребовала от Ирана не поставлять оружие «Хезболле»

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Российские власти потребовали от Тегерана приостановить поставку вооружений «Хезболле» до тех пор, пока не будут урегулированы российско-израильские отношения после гибели в Сирии самолета Ил-20, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на журналиста израильского телеканала «Десять» Алона Бен-Давида.

СМИ: РФ потребовала от Ирана не поставлять оружие «Хезболле»


А незадолго до этого тот же телеканал сообщил, что российское командование якобы «разрешило» авиации ЦАХАЛа наносить удары по иранским объектам в южной части Сирии, включая Дамаск и его пригороды. При этом Москва ограничила зоны возможного появления израильской авиации. Так, истребителям «запрещено» действовать в прибрежной зоне и в районе военных баз РФ. Данная информация была обнародована со ссылкой на российский военный источник.


Издание напоминает, что 24 сентября объявил, что в ближайшее время в Сирию будут переброшены зенитные комплексы С-300 в качестве одной из ответным мер после крушения Ил-20 (сбит 17 сентября, погибли 15 военнослужащих).

Также Минобороны РФ пообещало поставить в САР современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО, а также приступило к переброске комплексов РЭБ. Такие меры позволят российским военным обеспечить контроль всего воздушного пространства республики.

Кроме того, проанализировав сообщения Минобороны РФ, издание пришло к выводу, что Москва намерена обеспечить сирийские силы ПВО кодами системы «свой-чужой», чего не делалось ранее ни в одном иностранном государстве.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
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48 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. seregatara1969 Офлайн
    seregatara1969 Сегодня, 08:31
    0
    решение будет и не всем оно понравится
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 08:33
      +26
      NEWSru.co.il Помойка. Новость -очередной дешевый вброс
      Десяти минут просмотра хватит, чтоб понять что это за "издание". На ВО зачем их ретранслировать?
      1. мерцание Онлайн
        мерцание Сегодня, 08:44
        0
        NEWSru.co.il Помойка... На ВО зачем их ретранслировать?
        Да есть предположение yes
      2. Moskovit Офлайн
        Moskovit Сегодня, 09:29
        +2
        Полностью согласен. Этот сайт является агрессивной ангажированной помойкой.
        1. bulvas Офлайн
          bulvas Сегодня, 09:57
          -1
          Цитата: Moskovit
          Полностью согласен. Этот сайт является агрессивной ангажированной помойкой.


          Этот сайт для тех, кто способен отличить помойку от объективного СМИ

          Израиль - сторона конфликта, там также обсуждают конфликт с нашим ИЛ-20.

          Тем, кто боится читать, что о нас говорят в других местах, лучше вообще ничего не читать, а смотреть Поле чудес и гладить своего котика


          1. Moskovit Офлайн
            Moskovit Сегодня, 10:40
            -1
            Для таких вещей лучше читать рбк. Геббельс тоже был "альтернативной точкой зрения" и что ?
          2. Chertt Онлайн
            Chertt Сегодня, 10:42
            +1
            Цитата: bulvas
            Тем, кто боится читать, что о нас говорят в других местах, лучше вообще ничего не читать,

            Читать и смотреть, вообще надо все (исходя из ресурса времени), даже "внука орденоносцев" венедиктова, "фюрера утят" навального, и.т.д. Как вы правильно отметили -это расширяет горизонты, даже если это горизонты дна. Но и давать свою оценку этим "СМИ", тоже полезно
      3. Banshee Офлайн
        Banshee Сегодня, 09:39
        +4
        Цитата: Chertt
        NEWSru.co.il Помойка. Новость -очередной дешевый вброс
        Десяти минут просмотра хватит, чтоб понять что это за "издание". На ВО зачем их ретранслировать?


        Объясняю. Для того, чтобы российские читатели и обыватели могли получить информацию о том, что происходит в других странах и какие там мнения, вбросы и прочее. Чтобы потом обыватель не делал глазки как у КаМаЗа и не вопрошал: "А чего у нас союзников нет и с нами дружить никто не хочет?"

        Ведь именно такими вбросами и гадят в мозги людям по всему миру. А мы получаемся огрессуры и варвары.
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:38
    +5
    NEWSru.co.il со ссылкой на журналиста израильского телеканала «Десять» Алона Бен-Давида.

    ... и без "ссылки" понятно, откуда запашок идёт... laughing
  5. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 08:41
    +5
    Больше похоже на целенаправленный вброс с целью прощупать реакцию на некоторые варианты компромисса ...
  6. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:44
    +9
    Хуцпа. В просторечье - туфта! Короче - за подлость - рассчитаются. С процентами...
  7. алекс-сп Онлайн
    алекс-сп Сегодня, 08:46
    0
    "Наказывают не за то, что воровал, а за то, что попался"
    Вот и весь смысл заявления.
  8. НЕКСУС Онлайн
    НЕКСУС Сегодня, 08:48
    -11
    О чем я и говорил,а именно о хитрозадых персах,которые повадились строить свои склады и мини заводы под нашим ракетным зонтиком ,вблизи наших объектов. Что и стало одной из причин гибели наших ребят.
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 09:17
      +6
      У нас с персами пока одно дело в Сирии. Однако есть расхождения и персидское непослушание. И в этом отношении есть, что им запрещать. Что касается террористичности Хезболлы, то это вещь спорная. Вероятно, террористичность Израиля выше террористичности этой ливанской группировки.
    2. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 09:21
      -1
      А почему мы не бомбим потенциально опасные для нас объекты (Биолаборатории, маковые поля, тюрьмы, куда сажают наших, базы про и т.д.) в чужих странах?

      Так что основной причиной гибели наших ребят, стало то, что мы редко и слабее чем надо даем сдачи.

      Так что в таком отношении к нам виноваты хитрозадые прибалты, румыны, болгары и т.д или мы?
      1. НЕКСУС Онлайн
        НЕКСУС Сегодня, 11:07
        0
        Цитата: GRF
        Так что основной причиной гибели наших ребят

        Для вас лично...
        Цитата: НЕКСУС
        Что и стало одной из причин гибели наших ребят.

        Где в этом предложении есть слова ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА?
    3. Bakht Онлайн
      Bakht Сегодня, 09:24
      0
      У Вас уникальная способность попадать пальцем в небо. В самую середку.
    4. Безликий Офлайн
      Безликий Сегодня, 09:28
      +3
      Причина не в расположении заводов, а в действиях Израиля. Какое вообще Израилю дело до заводов в другом государстве? Про то, какое право он имеет их уничтожать - вообще молчу.
      И не надо пытаться передергивать, переводя стрелки. По такой логике любой иранский завод где бы он не находился уде виноват перед Израилем фактом существования. В РФ тоже есть иранские представительства и предприятия с совместным сотрудничеством. Их немного, но они есть. Взять ту же черную осетровую икру - за иранцами весомая доля рынка. Что теперь, у Израиля появилось право наносить по иранским представительствам в РФ удары, а если при их отражении погибнут наши войны - тоже Иран виноват?
      1. НЕКСУС Онлайн
        НЕКСУС Сегодня, 11:05
        -1
        Цитата: Безликий
        И не надо пытаться передергивать,

        Передергиваете как раз вы,уважаемый. Мы каким боком к разборкам Ирана и Израиля?м. А из-за их грызни по итогу погибли НАШИ люди. У нас там своя война,и лезть еще в их войну(не нашу!) нам надо?
    5. ROBIN-SON Офлайн
      ROBIN-SON Сегодня, 09:37
      +2
      Taк давайте порвем с Ираном, начнем бомбить не только бармалеев, но и их на территории Сирии. Так кто заменит их и Хезболлу на поле боя? Почему то наши "союзники" - Казахстан и далее по списку не горят желанием помочь нам, даже на уровне вспомогательных? Оно конечно проводить саммиты в Астане комфортно и безопасно.
      А к нашим западным "партнерам" очередь желающих стоит и в голове этой очереди "братские" народы.
      1. kuz363 Офлайн
        kuz363 Сегодня, 09:53
        -3
        Ты умник молодец. Россия заварила кашу, а другие страны должны за нее воевать? Может еще и за Украину? Нет уж, сами несите свой крест до конца, дураков нет. Насчет очереди к западным партнерам - все правильно. Все хотят дружить с богатыми и вменяемыми странами, но к сожалению Россия к ним не относится.
        1. barsuk Онлайн
          barsuk Сегодня, 10:34
          +2
          Цитата: kuz363
          Россия заварила кашу, а другие страны должны за нее воевать? Может еще и за Украину? Нет уж, сами несите свой крест до конца, дураков нет.

          В этом и есть различия между союзниками и наблюдателями.
      2. НЕКСУС Онлайн
        НЕКСУС Сегодня, 11:02
        -1
        Цитата: ROBIN-SON
        Taк давайте порвем с Ираном

        Повторяю для тех,кто тут в танке и пишет ,размахивая шашкой не думая...я ясно черным по русски написал-
        Цитата: НЕКСУС
        Что и стало одной из причин гибели наших ребят.

        ОДНОЙ из причин!Не основной. Второе...где вы узрели у меня в посту,что я призываю порвать с Ираном?Глазастый вы наш. А просто объяснить персам,что не стоит строить свои объекты у наших пунктов,дабы не подставлять нас под удар ?
  9. мерцание Онлайн
    мерцание Сегодня, 08:50
    +9
    со ссылкой на журналиста израильского телеканала «Десять» Алона Бен-Давида.
    Учитывая всю лапшу, которую мы слышим от руководства Израиля, ссылаться на израильского журналиста это ... это конечно мощный аргумент, можно сказать АРГУМЕНТИЩЕ.
  10. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  11. t-4 Онлайн
    t-4 Сегодня, 09:04
    -10
    Да никто собственно и не думал, что РФ начнет сбивать еврейские самолеты, т.е. воевать с Израилем.
    Так громко повозмущается, очередную железку пвошную в Сирию привезет, для успокоения электората. На этот раз С-300. Кажется после сбитого Су-24, С-400 привезли и сказали, что небо на замке, враг не пройде, наши в безопасности! Ну, помог С-400 ? Ах, да он красивые картинки делать может для брифингов.

    .
    1. Комментарий был удален.
  12. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 09:05
    +6
    Чего только не вбрасывают в СМИ последнее время господа еврейцы.
  13. Комментарий был удален.
  14. Комментарий был удален.
  15. Bakht Онлайн
    Bakht Сегодня, 09:23
    +3
    Скорее всего ложная инфа. Но даже если что-то подобное есть, то Иран наплюет на любые запреты.
    А реально - прекратить поставки оружия Хезболле, значит сдать Сирию. В Сирии реально воюют только иранский спецназ, пара подразделений САА и... Хезболла. И все при поддержке ВКС.
    Учитывая эти факты, можно смело сбрасывать эту "новость" в помойку.
  16. Безликий Офлайн
    Безликий Сегодня, 09:23
    +1
    Издание-автор новости - дешевая газетенка, не имеющая какого-либо представления о тематике собственных статей.

    ВО простая перепечатка такого также не делает чести.

    Системы распознавания "свой-чужой" НИКОГДА не передаются никакой другой стране, вне зависимости от отношений с нею. Все разговоры о подобного рода передаче свидетельствуют только о полном непонимании темы выступающими. Даже представитель нашего минобороны резко выразился по этому поводу, хотя, обычно, сохраняет дипломатичность.

    РФ запрещает Ирану поставлять оружие... да кому бы то ни было... Такие действия вообще не характерны для РФ. Это американцы любят всем остальным суверенным странам чего-то запрещать на правах собственной исключительности. А с точки зрения международного права это называется вмешательство в дела другого государства.
    Даже если предположить, что РФ не хотела бы такой передачи, мы скорее всего просто предупредили бы о негативных последствиях и своих шагах, в случае такой передачи, но никак не запрещали бы. Даже с Украиной мы не ведем диалог риторикой запретов, а тут Иран...

    Самое главное: бредова сама новость. "Партия Аллаха" состоит преимущественно из шиитов-ливанцев, весомая часть вооруженных сил которых ведут войну в Сирии на стороне САР. Подобное заявление со стороны РФ означало бы недружественный жест по отношению сразу к двум тактическим союзникам: Ирану и Ливану, причем жест беспочвенный, так как к трагедии с Ил-20 ни тот ни другой никакого отношения не имеет.
  17. Timtam Офлайн
    Timtam Сегодня, 09:25
    -2
    Чегойто взволновались персидско подданные, эк вас корчит то. Какая вам разница, как будут вас бомбить?
    1. Moskovit Офлайн
      Moskovit Сегодня, 09:30
      +3
      Хорошо воевать за Израиль с французским флагом. Продолжайте пропукивать диван.
      1. Timtam Офлайн
        Timtam Сегодня, 09:47
        -1
        Цитата: Moskovit
        Хорошо воевать за Израиль с французским флагом. Продолжайте пропукивать диван.
        Эгзостопылание?
  18. Феникс_Львов Офлайн
    Феникс_Львов Сегодня, 09:25
    +1
    Верить новости с желтого еврейского сайта? )))) На что они рассчитывали??? )
  19. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 09:33
    +1
    --- " ... что российское командование якобы «разрешило» авиации ЦАХАЛа наносить удары по иранским объектам в южной части Сирии, включая Дамаск и его пригороды " - Таможня даёт добро ?! - самим то не смешно ?
  20. ALSur Офлайн
    ALSur Сегодня, 09:35
    0
    Цитата: НЕКСУС
    О чем я и говорил,а именно о хитрозадых персах,которые повадились строить свои склады и мини заводы под нашим ракетным зонтиком ,вблизи наших объектов. Что и стало одной из причин гибели наших ребят.

    Товарищ израильтянин, проблема не в том, что где кто то строит, а в том, что Израиль обстреливает чужие территории. Это главная проблема. Хватить парить мозг русским, зомбируйте своих.
  21. ALSur Офлайн
    ALSur Сегодня, 09:37
    0
    Цитата: Timtam
    Чегойто взволновались персидско подданные, эк вас корчит то. Какая вам разница, как будут вас бомбить?

    Да вам то же плющит не по детским, съели чужое мясо?
  22. kuz363 Офлайн
    kuz363 Сегодня, 09:43
    -2
    Ну вот и допрыгались генералы. Теперь Иран станет врагом для России. То, чего надо Израилю
  23. Михаил55 Офлайн
    Михаил55 Сегодня, 09:43
    -1
    И иранцы нас послушают??? winked
  24. Avior Офлайн
    Avior Сегодня, 09:43
    -3
    если такое решение принято, то это здравое решение.
    Не давать Ирану пользоваться Россией.
  25. ALSur Офлайн
    ALSur Сегодня, 09:51
    0
    Цитата: t-4
    Да никто собственно и не думал, что РФ начнет сбивать еврейские самолеты, т.е. воевать с Израилем.
    Так громко повозмущается, очередную железку пвошную в Сирию привезет, для успокоения электората. На этот раз С-300. Кажется после сбитого Су-24, С-400 привезли и сказали, что небо на замке, враг не пройде, наши в безопасности! Ну, помог С-400 ? Ах, да он красивые картинки делать может для брифингов..

    Спасибо за вашу оценку работы МО России. Но я думаю она не справедлива. Переломить ситуацию в регионе с разгулом террористов Аль Каиды, ИГ, смог не Израиль с США, а Россия, Иран, Сирия. А в лагерях террористов обнаружили медикаменты, даже целые госпитали, израильского происхождения. Лечение оные боевики проходили на территории Израиля. И вооружение на их базах обнаружено стран НАТО и Израиля, почему-то. Вопрос один, такая линия поведения, принесёт ли в будущем пользу народу Израиля, ответ на него мы узнаем в будущем.
    1. Timtam Офлайн
      Timtam Сегодня, 10:02
      -2
      Цитата: ALSur
      И вооружение на их базах обнаружено стран НАТО и Израиля
      В основном российское вооружение то. Как жеж вы и нашим и вашим.
  26. ALSur Офлайн
    ALSur Сегодня, 09:59
    0
    Цитата: Avior
    если такое решение принято, то это здравое решение.
    Не давать Ирану пользоваться Россией.

    Это не решение, это выброс хотелок Израиля. Россия не может и не станет кому то чего то запрещать.
    1. Avior Офлайн
      Avior Сегодня, 10:31
      -1
      с чего бы это? зачем России за Иран руками жар загребать?
  27. сталевар Онлайн
    сталевар Сегодня, 10:01
    -1
    Если Путин разрешил бомбить Сирию это позор! Жизни наших военных-это расплата. Путин и Лавров требует соблюдение международного права, а сами?
  28. ALSur Офлайн
    ALSur Сегодня, 10:03
    0
    Цитата: kuz363
    Ну вот и допрыгались генералы. Теперь Иран станет врагом для России. То, чего надо Израилю

    Вот так сразу возьмёт и станет врагом России и забудет про планируемые санкции США, не справедливое отношение США по сделке. Забудет, что Россия вместе с ЕС, выступает против разрыва ядерной сделки и за сохранения торговых отношений с Ираном. Всё забудет и станет врагом России. Вы просто открыли мне глаза.
  29. Комментарий был удален.
  30. ALSur Офлайн
    ALSur Сегодня, 10:10
    0
    Цитата: сталевар
    Если Путин разрешил бомбить Сирию это позор! Жизни наших военных-это расплата. Путин и Лавров требует соблюдение международного права, а сами?

    Прячясь за личину патриота, коряво у вас получается транслировать взгляды наших либералов. Продолжаю наблюдать, учитесь.
  31. ALSur Офлайн
    ALSur Сегодня, 10:15
    +1
    Цитата: Timtam
    Цитата: ALSur
    И вооружение на их базах обнаружено стран НАТО и Израиля
    В основном российское вооружение то. Как жеж вы и нашим и вашим.

    Не российское, а советское. Этот трюк, выставлять советское оружие российским, хорошо прокатывает на западе, но не в России. А вы пишите на русскую аудиторию. Особенно смешно, когда оружие производства Чехии, Болгарии и т п. выдаётся за российское, это же, например, автомат АК. Ну и что, что его делают от Китая до США. Он же российский. Ваши уловки в России не пройдут.
  32. Rakti-Kali Онлайн
    Rakti-Kali Сегодня, 10:46
    0
    со ссылкой на журналиста израильского телеканала «Десять» Алона Бен-Давида.

    Опять еврейцы придумали что то и пытаются вбросить этот продукт своего воображения под видом объективной реальности.
    Модераторы, какого Armorácia rusticána подобный мусор вы допускаете?
  33. ultra Офлайн
    ultra Сегодня, 10:54
    0
    К чему публиковать "новости" с этой русофобской помойки? request