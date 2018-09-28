СМИ: РФ потребовала от Ирана не поставлять оружие «Хезболле»
Российские власти потребовали от Тегерана приостановить поставку вооружений «Хезболле» до тех пор, пока не будут урегулированы российско-израильские отношения после гибели в Сирии самолета Ил-20, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на журналиста израильского телеканала «Десять» Алона Бен-Давида.
А незадолго до этого тот же телеканал сообщил, что российское командование якобы «разрешило» авиации ЦАХАЛа наносить удары по иранским объектам в южной части Сирии, включая Дамаск и его пригороды. При этом Москва ограничила зоны возможного появления израильской авиации. Так, истребителям «запрещено» действовать в прибрежной зоне и в районе военных баз РФ. Данная информация была обнародована со ссылкой на российский военный источник.
Издание напоминает, что 24 сентября объявил, что в ближайшее время в Сирию будут переброшены зенитные комплексы С-300 в качестве одной из ответным мер после крушения Ил-20 (сбит 17 сентября, погибли 15 военнослужащих).
Также Минобороны РФ пообещало поставить в САР современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО, а также приступило к переброске комплексов РЭБ. Такие меры позволят российским военным обеспечить контроль всего воздушного пространства республики.
Кроме того, проанализировав сообщения Минобороны РФ, издание пришло к выводу, что Москва намерена обеспечить сирийские силы ПВО кодами системы «свой-чужой», чего не делалось ранее ни в одном иностранном государстве.
А незадолго до этого тот же телеканал сообщил, что российское командование якобы «разрешило» авиации ЦАХАЛа наносить удары по иранским объектам в южной части Сирии, включая Дамаск и его пригороды. При этом Москва ограничила зоны возможного появления израильской авиации. Так, истребителям «запрещено» действовать в прибрежной зоне и в районе военных баз РФ. Данная информация была обнародована со ссылкой на российский военный источник.
Издание напоминает, что 24 сентября объявил, что в ближайшее время в Сирию будут переброшены зенитные комплексы С-300 в качестве одной из ответным мер после крушения Ил-20 (сбит 17 сентября, погибли 15 военнослужащих).
Также Минобороны РФ пообещало поставить в САР современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО, а также приступило к переброске комплексов РЭБ. Такие меры позволят российским военным обеспечить контроль всего воздушного пространства республики.
Кроме того, проанализировав сообщения Минобороны РФ, издание пришло к выводу, что Москва намерена обеспечить сирийские силы ПВО кодами системы «свой-чужой», чего не делалось ранее ни в одном иностранном государстве.
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