Третья мировая? Британцев напугало видео со стрельбой «Бастиона»
Таблоид The Daily Express прокомментировал появившееся в Сети видео с боевыми стрельбами ракетного комплекса «Бастион», выполненными в рамках учения сил Северного флота.
Статья вышла под заголовком «Россия угрожает третьей мировой». Материал проиллюстрирован коллажем, на котором крупным планом изображен российский лидер на фоне летящих ракет.
Леденящие кровь кадры демонстрируют запуск сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Оникс" с острова Котельный у северного побережья Сибири. В сценарий военного учения включено нападение на предполагаемые вражеские корабли в девственной Арктике, пишет издание.
Это учение, по словам автора, совпало с недавним заявлением Москвы о том, что под арктическими льдами сокрыты огромные залежи полезных ископаемых.
Затем журналист привел слова иорданского короля Абдаллу II об опасности третьей мировой войны «из-за распространения глобального террора». С этой речью монарх выступил в Генассамблее ООН.
Напомним, на этой неделе в ходе учений СФ впервые выполнил практические стрельбы БРК «Бастион», несущий дежурство на острове Котельный. Расчеты успешно уничтожили ледокол условного противника, находившийся на удалении 60 км.
Береговой комплекс «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов в условия интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Является одним из носителей ракеты «Оникс».
Статья вышла под заголовком «Россия угрожает третьей мировой». Материал проиллюстрирован коллажем, на котором крупным планом изображен российский лидер на фоне летящих ракет.
Леденящие кровь кадры демонстрируют запуск сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Оникс" с острова Котельный у северного побережья Сибири. В сценарий военного учения включено нападение на предполагаемые вражеские корабли в девственной Арктике, пишет издание.
Это учение, по словам автора, совпало с недавним заявлением Москвы о том, что под арктическими льдами сокрыты огромные залежи полезных ископаемых.
Затем журналист привел слова иорданского короля Абдаллу II об опасности третьей мировой войны «из-за распространения глобального террора». С этой речью монарх выступил в Генассамблее ООН.
Напомним, на этой неделе в ходе учений СФ впервые выполнил практические стрельбы БРК «Бастион», несущий дежурство на острове Котельный. Расчеты успешно уничтожили ледокол условного противника, находившийся на удалении 60 км.
Береговой комплекс «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов в условия интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Является одним из носителей ракеты «Оникс».
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