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Третья мировая? Британцев напугало видео со стрельбой «Бастиона»

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Таблоид The Daily Express прокомментировал появившееся в Сети видео с боевыми стрельбами ракетного комплекса «Бастион», выполненными в рамках учения сил Северного флота.



Статья вышла под заголовком «Россия угрожает третьей мировой». Материал проиллюстрирован коллажем, на котором крупным планом изображен российский лидер на фоне летящих ракет.


Леденящие кровь кадры демонстрируют запуск сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Оникс" с острова Котельный у северного побережья Сибири. В сценарий военного учения включено нападение на предполагаемые вражеские корабли в девственной Арктике, пишет издание.

Это учение, по словам автора, совпало с недавним заявлением Москвы о том, что под арктическими льдами сокрыты огромные залежи полезных ископаемых.



Затем журналист привел слова иорданского короля Абдаллу II об опасности третьей мировой войны «из-за распространения глобального террора». С этой речью монарх выступил в Генассамблее ООН.

Напомним, на этой неделе в ходе учений СФ впервые выполнил практические стрельбы БРК «Бастион», несущий дежурство на острове Котельный. Расчеты успешно уничтожили ледокол условного противника, находившийся на удалении 60 км.

Береговой комплекс «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов в условия интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Является одним из носителей ракеты «Оникс».
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
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27 комментариев
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  1. bamoves Офлайн
    bamoves Сегодня, 09:15
    +9
    Хорошо пошла , красота !!!
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 09:22
      +5
      Адмирал США Пол Зукунфт заявил, что Северный морской путь должен быть международным

      Это Российский ответ, обнаглевшему матраснику
    2. Dimontius Офлайн
      Dimontius Сегодня, 10:48
      +2
      Из кустов чуть лучше))
      1. Chertt Онлайн
        Chertt Сегодня, 11:06
        0
        Фраза "Ракетный удар сформирован" - это супер good
  2. dzvero Онлайн
    dzvero Сегодня, 09:22
    +14
    Старт завораживает. На переход с вертикального старта на боевой курс можно смотреть до бесконечности...
    1. YarSer88 Онлайн
      YarSer88 Сегодня, 10:15
      +2
      Согласен, сам раз 5 ролик прокрутил hi
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:24
    +2
    Это был бы прикол, если бы Третья мировая война началась с Арктики, а, допустим, не с Ближнего Востока, где царствует обеспокоенный такой перспективой иорданский Абдалла II ибн Хусейн.
  4. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 09:26
    0
    Цитата: bamoves
    Хорошо пошла , красота !!!

    Дело осталось за малым - увязать всё целеуказание на спутник. Только тогда раскрывается потенциал всех новейших российских твёрдотопливных ракет. А вот со спутниками то и проблемы - их не хватает ....
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:13
      +1
      lucul (Виталий) Сегодня, 09:26
      А вот со спутниками то и проблемы - их не хватает ....

      .... простите?... request
  5. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 09:27
    +5
    Россия предельно вежливо проводит учения. Запускает ракеты в Арктику, где нерусских кораблей не может быть по определению (ледоколов дефицит). И тем не менее великом бритые бегают кругами и писаются на ходу. Скоро они начнут какаться от холостого выстрела из АК-74 где-нибудь под Новосибирском laughing
    Надоели уже эти Д.Б.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 09:37
      +1
      Это кстати самое плохое. Накачивают общество. Создают врага всего человечества. Они совсем не те их речи Лаврова.
  6. Комментарий был удален.
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:14
      0
      Офлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 09:29
      И это потомки адмирала Нельсона?

      ... потомков давно уж нет!!!... остались одни мелкобриты, и русофобы в одном стакане... bully
  7. Мур Офлайн
    Мур Сегодня, 09:34
    +3
    В сценарий военного учения включено нападение на предполагаемые вражеские корабли в девственной Арктике, пишет издание.

    Вот ведь действительно ужос-ужос. Учатся нападать на вражеские корабли.
    А что им, балалаечный концерт белых медведей показывать?
  8. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 09:35
    +3
    Северное побережье Сибири? )))
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:16
      0
      Бультерьер Сегодня, 09:35
      +2
      Северное побережье Сибири? )))

      ... good good good ...а за это "побережье" мы постоим!!!
    2. игорка357 Онлайн
      игорка357 Сегодня, 11:14
      0
      Тоже как по ушам резануло..)))
  9. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 09:38
    +3
    Вот, блин, бакланы. Пуск ракеты сугубо оборонительного комплекса назвали угрозой третьей мировой.
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:17
      0

      Yrec (Юрий) Сегодня, 09:38

      Вот, блин, бакланы. Пуск ракеты сугубо оборонительного комплекса назвали угрозой третьей мировой.

      ... так у них и крысид - боевое отравляющее вещество... laughing
  10. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 09:41
    +2
    Комплекс береговой охраны это ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ оружие. То есть мы угрожаем третьей мировой лишь тем что можем дать сдачи если к нам придут насиловать и грабить. Хорошая логика. Такие не имеют морального права находиться с нами на одной планете. Пускай их Итон маск запакует в пластиковый звездолет с евроремонтом и отправится сам заодно с ними собрав все пожитки покорять неразумных инопланетян. Надеюсь инопланетяне будут на техническом уровне богов и удалят их из мироздания каким-нибудь своим "Бастионом", но обязательно чтоб со стильным дизайном и крутым спецеффектом. Ну специально для американского сердца, маленький поощрительный приз
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:19
      0

      Вальдемар (Вальдемар) Сегодня, 09:41
      Комплекс береговой охраны это ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ оружие.

      ... это нам понятно... для мелкобритов, ВСЁ что исходит от России - это третья мировая... bully
  11. arhPavel Офлайн
    arhPavel Сегодня, 09:48
    +3
    Выдирай из контекста,
    Гипертрофируй,
    Тиражируй.

    Три правила СМИ англосаксов.
    Фактически красивая картинка есть, мы сами её даём, а повидло с которым подать её своему электорату они придумают. Уберут звук, обрежут, замажут.
  12. сталевар Онлайн
    сталевар Сегодня, 09:50
    +2
    Надо ещё в Сирии потренироваться и по чаще.
  13. Labrador Офлайн
    Labrador Сегодня, 09:54
    +2
    Красотищааа!
  14. Puler Офлайн
    Puler Сегодня, 10:13
    +1
    Британцы в основной массе этого и не видели бы... если бы правящая элита британии не старалась использовать любой повод, перевернув в текущее русло нагнетании шизофрении...
  15. olgen Офлайн
    olgen Сегодня, 10:25
    +1
    срочно нужно организовать англокакам оптовые поставки памперсов
  16. Yujanin Офлайн
    Yujanin Сегодня, 10:28
    +1
    Леденящие кровь кадры демонстрируют запуск сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет

    Тут пожалуй не поспоришь. Очень внушительные кадры.
  17. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 10:38
    0
    Мы не угрожаем, мы предупреждаем - не трогайте Россию, и все будет нормально для всех.