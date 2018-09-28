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СМИ Израиля опубликовали доклад командующего ВВС Норкина: Мы не виновны

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Израильские СМИ спустя 11 с лишним суток после трагедии с российским самолётом Ил-20 над восточным Средиземноморьем публикуют версию событий 17 сентября. Напомним, что ранее израильская сторона никак не комментировала свою операцию в Сирии, затем некоторые СМИ Израиля её вовсе отрицали, а уж потом Нетаньяху позвонил российскому президенту со словами соболезнования и заявлениями о том, что «вся вина лежит на Тегеране и Дамаске», подтвердив, что израильская авиация удар по Сирии наносила.

СМИ Израиля опубликовали доклад командующего ВВС Норкина: Мы не виновны


В израильском издании Haaretz сегодня появился материал, в котором обозреватель Амос Арэль публикует некоторые выдержки из 40-страничного документа ЦАХАЛа – того самого, который командующий ВВС Израиля Амикам Норкин привозил в Москву. При этом военное ведомство Израиля публикацию в Haaretz не комментирует.


Из материала:
ЦАХАЛ получил разведданные о разгрузке иранских комплектующих для производства ракет. Разгрузка производилась в провинции Латакия. Оборудование предназначалось для «Хизбаллы». Четвёрка истребителей ВВС Израиля была поднята в воздух с базы на юге Израиля. В районе восточнее Кипра израильская авиация нанесла удары по выявленным объектам, на которых осуществлялась разгрузка.


Далее утверждается, что российские военнослужащие были предупреждены в 21:38. Удар по объекту в Латакии наносился, если верить эти данным, в 21:42. В 21:50 израильские лётчики доложили об уничтожении целей. В этот момент российский самолёт радиоэлектронной разведки находился примерно в 200 км от ближайшего F-16.

Из материала:
Через 2 минуты после доклада о поражении целей израильскими лётчиками последовал первый удар со стороны средств ПВО САА. В общей сложности было выпущено 27 ракет. В 22:05 одна из этих ракет поразила Ил-20. В это время все израильские истребители летели в воздушном пространстве Израиля в районе Хайфы.


Отмечено, что ЦАХАЛ категорически отрицает то, что какой-либо из F-16 ВВС страны прикрылся российским самолётом. Самолёты находились в разных эшелонах и двигались с разной скоростью, - добавляет издание.

Здесь нужно отметить, что Haaretz в последние дни нередко выходит с ложной информацией. Ранее было заявлено, что Москва якобы отклонила предложение визита Нетаньяху и Либермана. Москва эту публикацию опровергла. В приводимом материале автор пишет, что Ил-20 был сбит 16 сентября. На самом деле удар наносился 17-го.
Использованы фотографии:
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62 комментария
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  1. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 09:48
    +13
    Что-то я не пойму позицию Израиля... То в момент работы ПВО все их самолёты были уже на аэродромах, то они ещё только туда летели...
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 10:01
      +3
      Цитата: Лесс
      Что-то я не пойму позицию Израиля... То в момент работы ПВО все их самолёты были уже на аэродромах, то они ещё только туда летели...

      наше МО думаю право.. но и к нему есть много вопросов..
    2. Комментарий был удален.
      1. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 10:25
        +4
        Да уж, 40 страниц доклада на тему "Мы не виноваты". Это сколько же там воды?
        1. vargo Онлайн
          vargo Сегодня, 10:28
          +1
          Они просто начали с момента притеснения евреев в Германии, прошлого века... Слегка начало затянулось.
        2. игорка357 Онлайн
          игорка357 Сегодня, 10:50
          +2
          Если брать расследование военного инцидента,то не так уж и много!Опросы свидетелей,показания обьективного контроля..распоряжения,приказы!Еще не забывайте что данные могут быть секретными, сорок страниц, я бы сказал даже маловато!!!
    3. Безликий Офлайн
      Безликий Сегодня, 10:45
      +1
      Евреи даже дату происшествия верно написать не в смогли. Боюсь представить степень объективности всех этих 40 страниц опуса.
    4. Nikolaevich I Офлайн
      Nikolaevich I Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: Лесс
      +12
      Что-то я не пойму позицию Израиля.

      Ну...есть же такое понятие в психиатрии- "раздвоение личности".... Как в истории Джекила и Хайда...До обеда-Джекил...после обеда-Хайд ! wassat И поди найди виновного ! request
  2. igorspb Офлайн
    igorspb Сегодня, 09:48
    +3
    дык и поп Гапон никого не убивал .....
  3. PVOSV Офлайн
    PVOSV Сегодня, 09:50
    +15
    товарищи израильтяне буквы отставьте себе, предоставьте схему полетов Ф-16 с привязкой по времени и местности.
    Только и всего, тогда сразу станет ясно кто кого обманывает.
    1. dgonni Онлайн
      dgonni Сегодня, 10:04
      -11
      + Однозначно. Хотя Норкин Шойгу с конашёнковым таки и показал параметры полёта всего что находилось в воздухе до уведомления РФ об атаке и до момента сбития Ила!. Также хотелось бы увидеть Российскую версию произошедшего. Но не в том виде что нарисовал Конашёнков, а также с параметрами полёта всего что было в воздухе от уведомления до сбития Ила.
      П.С. И ОЧЕНЬ бы хотелось что бы дали запись разговоров пилотов Ила с башней. Ибо? Ибо я не понимаю какого Ил делал над морем на эшелоне в 5000 метров перед сбитием. Если по минутам, то уведомление согласно даных Израиля было дано в 21,38, самолёт был сбит в 22-05. Если посмотреть РЛЭ по Ил-18 то он уже давно должен был сесть при том не в авральном режиме а чисто как паксовоз плавно без шума и пыли. Но какойто чудак на букву М таки его и отправил под ракеты Сирийцев в моря. А вот этосообщение! Вообще рвёт всю картину проишедшего (http://in24.org/world/33125). Может именно сбитие Триумфом и хотят замылить в свету предстоящих покупок комплексов Турцией и Индией?
      1. vargo Онлайн
        vargo Сегодня, 10:17
        +8
        Вы еще раз пересмотрите оба брифинга МО, а то кажется вы не оценили всей картинки до сих пор. Согласно тем же данным МО время на возврат у ИЛ-20 не было! К тому же район нанесения ударов был указан неверным, что не дало шанса грамотно оценить возможные направления ударов. Так же по данным радаров если бы F16 не приблизился к заходящему на посадку ИЛ-20 то и атаки по ним бы не было. Так же F16 не мог не видеть ИЛ-20. Что так же говорит о преднамеренном действии осознанным пилотом. По всем вашим вопросам тут надо расписывать почти весь брифинг МО, так что проще пересмотрите его еще раз. И если не ответите на все свои вопросы, то еще раз пересмотрите. И не надо пока основываться на базе данных Израиля по ряду причин основные из них это:
        1) МО предоставила наиболее точные и конкретные данных, чего не сделал Израиль до сих пор
        2) Израиль - потенциальная виновная сторона
        3) Израиль уже завирался, и доверие к их словам минимально. Без данных и конкретики нет им доверия.
        4) Израиль бомбил суверенную страну рядом с базой РФ, что уже согласитесь ДИЧЬ!
        1. Артём Яровиков Офлайн
          Артём Яровиков Сегодня, 10:45
          0
          Норкин - это же ведущий на ТВЦ?
          1. den3080 Офлайн
            den3080 Сегодня, 10:49
            0
            Это его брат:))
      2. Андрей Чистяков Онлайн
        Андрей Чистяков Сегодня, 10:59
        0
        С -300 объяснят. Вам в том числе тоже.
      3. уралец Онлайн
        уралец Сегодня, 11:11
        0
        От того , что ты многое не понимаешь в предоставленном докладе Конашенковым, по сбитому ИЛ 20 ( а не об ИЛ 18 как ты пишешь), от этого картина сама трагедии не меняется.. Если лично ты не понимаешь ничего, то значит ты далек от понимания.. Российская Федерация в лице многих своих представителей сказала все точно, ясно, и твердо... Кто не пеонял, просим на выход.
        Цитата: dgonni
        " ...Однозначно. Хотя Норкин Шойгу с конашёнковым таки и показал параметры полёта всего что находилось в воздухе до уведомления РФ об атаке и до момента сбития Ила!. Также хотелось бы увидеть Российскую версию произошедшего. Но не в том виде что нарисовал Конашёнков, а также с параметрами полёта всего что было в воздухе от уведомления до сбития Ила.
        П.С. И ОЧЕНЬ бы хотелось что бы дали запись разговоров пилотов Ила с башней. Ибо? Ибо я не понимаю какого Ил делал над морем на эшелоне в 5000 метров перед сбитием. Если по минутам, то уведомление согласно даных Израиля было дано в 21,38, самолёт был сбит в 22-05. Если посмотреть РЛЭ по Ил-18 то он уже давно должен был сесть при том не в авральном режиме а чисто как паксовоз плавно без шума и пыли. Но какойто чудак на букву М таки его и отправил под ракеты Сирийцев в моря. А вот этосообщение! Вообще рвёт всю картину проишедшего (http://in24.org/world/33125). Может именно сбитие Триумфом и хотят замылить в свету предстоящих покупок комплексов Турцией и Индией?
        ..."
    2. игорка357 Онлайн
      игорка357 Сегодня, 10:51
      0
      Зачем нам их схема,наши ЗРК их уже давно обрисовали!Наше МО дает одну схему,а евреи другую..ну и какой смысл с их схемы?
  4. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 09:55
    -1
    Для меня в любом случае виноват тот,кто сбил.Сегодня евреи рядом пролетели,завтра с нашим самолётом пролетит американский самолёт или крупная птица,и криворукий зенитчик снова собьёт наш.Если рядом с нашим были евреи,то нефига было и стрелять,тем не менее оператор пусковой установки принял решение пустить ракету,значит он и виноват.
    1. spektr9 Офлайн
      spektr9 Сегодня, 10:00
      -4
      Сегодня евреи рядом пролетели,завтра с нашим самолётом пролетит американский самолёт или крупная птица,и криворукий зенитчик снова собьёт наш

      Ну так стрелочник всегда найдется, не рассказывать же что еврейчики или полосатые спокойно наши самолеты сбивают, не поймет народ и с-300 уже отделаться не получиться
    2. Avior Офлайн
      Avior Сегодня, 10:01
      -8
      вызывает удивление, что свой-чужой не использовалось. удивительно, что раньше не сбили
      1. Foxmara Онлайн
        Foxmara Сегодня, 10:15
        +3
        на экспортный вариант свой чужой не ставят, писали уже 100 раз. Сейчас замутят общую систему управления ПВО, тогда все будет под контролем.
        1. КЕРМЕТ Онлайн
          КЕРМЕТ Сегодня, 11:12
          0
          Ещё год назад было заявлено о создании единой системы ПВО
    3. Shahno Офлайн
      Shahno Сегодня, 10:06
      -11
      Ну это уж вы сказанули. Крупную птицу бы за это знаете что, нашли бы и чучело сделали. laughing
    4. vargo Онлайн
      vargo Сегодня, 10:09
      +5
      А с них вины никто не снимает. Ставят основную вину тому, что совершал преднамеренные действия провоцируя огонь. Это если бы бандит прикрылся заложником в момент, когда ты в него стрелял. Да часть вины конечно на тебе, но неужели основная вина не на бандите создавшего эту ситуацию?
      1. Shahno Офлайн
        Shahno Сегодня, 10:23
        -8
        Ну аналогии, знаете, они такие аналогии. Забыли добавить, а если все происходит во время боевых действий(и заложник при том не гражданский).
        1. vargo Онлайн
          vargo Сегодня, 10:36
          +1
          Аналогии рождены для того чтобы донести позицию своей стороны до противоположной, чтобы та наконец смогла понять причину и основу суждений! Приведите свою аналогию тогда, ибо я Вас, простите, не понимаю, логики вашей. Тогда может пусть Израиль летает и бомбит город где вы живете? Не ну у него есть может причины, и пусть прикрывается низким полетом в районе вашего двора, и то что случайно упадет туда противоракета то конечно вина ТОЛЬКО наша. Ну что ж поделать.. Не Израиль же.. Он то чего? да?
      2. игорка357 Онлайн
        игорка357 Сегодня, 11:03
        0
        Никаких специально спланированных провокаций думаю не было..все произошло спонтанно, цепью событий!Не думаю что израильский пилот выполнив боевую задачу, смог бы смоделировать такую ситуацию в воздухе уже возвращаясь на базу, расчитать и провернуть её!Во первых нужны очень серьезные полномочия(ибо не факт что ракета ЗРК купиться именно на ИЛ) так как можно потерять не только самолет,но и свою жизнь..во вторых нужно четко координировать действия с коллегами в воздухе и на земле!!!За те жалкие минуты это не возможно!Печальное стечение,и плохая организация!Парней наших жаль,когда начнем бомбить Израиль тогда и припомним,да и не только Израилю..и Турции припомним!Обычно Русские всегда войны заканчивали в столице врага!
    5. 11черный Офлайн
      11черный Сегодня, 10:30
      +1
      Цитата: Yak28
      оператор пусковой установки принял решение пустить ракету,значит он и виноват

      Представьте, что террорист с гранатой бежит к толпе гражданских. Дабы не допустить подрыва гранаты в толпе людей по нему стреляют и попадают в нескольких человек. Так кто виноват? - тот, кто стрелял или все-таки террорист?
      Наверное оба, но террорист стал причиной стрельбы.
      Цитата: Shahno
      Ну аналогии, знаете, они такие аналогии. Забыли добавить, а если все происходит во время боевых действий(и заложник при том не гражданский).

      А если боевые действия осознанно начали не позаботившись о безопасности заложника?
      Если "бравые вояки" сознательно использовали его в качестве живого щита, хотя он не был их врагом?
    6. игорка357 Онлайн
      игорка357 Сегодня, 10:55
      0
      Ага,оператор..а у оператора нет приказа вышестоящего начальства?А может тогда виноват человек подписавший документ в лохматых 70ых о поставке именно этого комплекса в Сирию?Тут виноватых воз и маленькая тележка,при чем половина наверное наши соотечественники в очень не малых рангах!
  5. Удав КАА Офлайн
    Удав КАА Сегодня, 09:55
    +11
    Евреи!!! Соврав однажды, кто вам поверит дважды!?
    И второе.
    МО РФ приводит объективку с экранов и рекордеров ЗРК С-400.
    А евреи -- слова, которым веры на грош.
    1. Avior Офлайн
      Avior Сегодня, 10:00
      -16
      не приводит вообще-то, только мультики.
      если бы кто-то предоставил объективку без монтажа, тогда можно было бы сделать выводы
      1. vargo Онлайн
        vargo Сегодня, 10:23
        +3
        Вы, простите, вообще уверены что Мир помимо видимой вами части существует? По телеку то только мультики, Сирии нет, вы же там не были! Вообще все ложь! Все кроме того что вы видели это подготовленная картинка чтобы вами управлять, имитируя то что вокруг есть еще мир целый. Очнитесь НЕО!
        Мультики, не мультики, а эти данные уже куда достовернее чем данные Израиля.. ой что же это я, ... а не было же данных Израиля!
      2. ultra Офлайн
        ultra Сегодня, 10:46
        0
        Цитата: Avior
        не приводит вообще-то, только мультики.

        Вам скрины с индикаторов РЛС показывают.
    2. vargo Онлайн
      vargo Сегодня, 10:04
      +4
      В последнее время у всех "цивилизованных" стран вошло в привычку использовать дикарский метод громко кричать "УГА УГАаа!!!" в сторону противника, этим доказывая всю свою позицию. А вот мы как "дикари" все чего-то доказательства показываем.
      Слово стало на столько дешевым, что с ним еще в придачу и денег дают, только поверь!
    3. Timtam Офлайн
      Timtam Сегодня, 10:35
      -3
      Цитата: Удав КАА
      Соврав однажды, кто вам поверит дважды!?
      Вы это про российское МО? Ить неоднократно на лжи попадались. А уж вы арабы, с правдой вообще никогда не дружили. И всё равно, сирийцы сбили российский самолёт, а у российский ни гордости ни самосознания за это ответить. Обарабились.
  6. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 09:55
    +11
    Пусть французский корабль представит свою телеметрию, чтоб не было кривотолков. Про него вообще ничего не слышно. Похоже на спланированную провокацию.
    1. vargo Онлайн
      vargo Сегодня, 10:06
      +4
      Лучше пусть молчат, а то так же выйдут и скажут, у нас есть доказательства вины Сирии, а ИЛ-20 вообще шел на таран к F-16, но мы их(документы) вам не покажем, они секретные.
      1. spektr9 Офлайн
        spektr9 Сегодня, 10:27
        0
        Они и так молчат, ибо видели как f-16 сбивал ил20, а вот с-200 не кто не видел... Только вот РФ и Израиль уже объяснили лягушатникам что делать этого не стоит
  7. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:58
    +3
    Здесь нужно отметить, что Haaretz в последние дни нередко выходит с ложной информацией.

    ... или вернее сказать редко "выходит" с правдой ... а с какого перепуга исраиль осознал бы свою вину?, такого не дождёмся... остаётся только надеятся на встречу 300-ой с еврейским летуном...
  8. uhu189 Онлайн
    uhu189 Сегодня, 09:58
    +2
    Долго тянули как-то...
  9. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 09:58
    +7
    евреи несут околесицу и путаются в показаниях. Ссут, что могут побить.
  10. Avior Офлайн
    Avior Сегодня, 09:59
    -9
    кто это сочинил?
    Нетаньяху позвонил российскому президенту со словами соболезнования и заявлениями о том, что «вся вина лежит на Тегеране и Дамаске», подтвердив, что израильская авиация удар по Сирии наносила.

    А раньше писали, что евреи предупредили об ударе за минуту до него
    1. vargo Онлайн
      vargo Сегодня, 10:39
      +1
      Написано так, что я чтоб понять что тут норм, перечитал 3 раза. Да это место косячное, создающее иллюзию того, что Путин якобы признал вину Сирии и Ирана ... уж не знаю преднамеренно ли так написано, но думаю скорее нет.
    2. ultra Офлайн
      ultra Сегодня, 10:48
      +1
      Раньше евреи говорили что самолёты уже 40 минут как приземлились,теперь говорят в воздушном пространстве Израиля были!Что опять соврамши?
  11. мерцание Онлайн
    мерцание Сегодня, 09:59
    +6
    Лапша по-израильски, быстрого приготовления yes
  12. vargo Онлайн
    vargo Сегодня, 10:00
    +4
    Я конечно понимаю, что возможно у них были еще средства контроля за обстановкой в районе крушения, но как они знают что было 27 ракет, если уже были на своей территории? Чем они проводили разведку и подсчет количества тогда? Не ну этот момент вызывает вопросы. Там что внизу наводчик считал с бумажкой глядя в небо?
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:05
      +2

      vargo (Vargo) Сегодня, 10:00 НОВЫЙ

      vargo (Vargo) Сегодня, 10:00 ...но как они знают что было 27 ракет, если уже были на своей территории?

      ... а это их буржуинская тайна... bully
      Там что внизу наводчик считал с бумажкой глядя в небо?

      ... они считают справа налево, потому и разнятся цифири... wink
    2. sentaniel Офлайн
      sentaniel Сегодня, 10:15
      +2
      А главное вас не смущает, что если их все самолеты улетели, то по кому тогда сирийцы ракеты пускали?
      1. vargo Онлайн
        vargo Сегодня, 10:26
        +2
        О! это конечно смущает. Они такие, "хмм, а давай туда пустим 27 ракет, небо продырявим, и в следующий раз по небу с дырками то летать им будет сложнее!" ))
      2. Avior Офлайн
        Avior Сегодня, 10:28
        -3
        по ИЛу, получается.
        тем более, что он подлетел в тот момент как раз со стороны Израиля
        1. vargo Онлайн
          vargo Сегодня, 10:41
          -1
          По ИЛ-20 27 ракет? А не многовато ли?
    3. Foxmara Онлайн
      Foxmara Сегодня, 10:18
      +2
      данные разведки. кто-то же стучит про разгрузку объектов. если они сдадут источник, то источнику капец.
      1. vargo Онлайн
        vargo Сегодня, 10:42
        0
        Понятно что анонимному источнику капец, ведь источник - это они сами, и если они признаются то их поувольняют всех
    4. mvg Онлайн
      mvg Сегодня, 11:00
      0
      но как они знают что было 27 ракет,

      Да хотя бы потому, что у них там целых два радара дальнего обнаружения. Которые позволяют засекать пуск ракет с Ирана, а не то, что с соседней Сирии.
      https://topwar.ru/125331-v-izraile-razmeschena-pervaya-baza-vs-ssha.html
  13. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 10:06
    +2
    До сих пор определиться не могут - и в сказке сказать, и пером описать.
  14. А. Привалов Офлайн
    А. Привалов Сегодня, 10:28
    -3
    -- Михал Михалыч, скажи мне честно, евреи избранный народ?
    -- Да, Владимир Владимирович, избранный.
    -- А почему он избранный?
    -- Потому, что когда ищут виновного, всегда евреев выбирают.(с)
    hi
    1. Викторио Офлайн
      Викторио Сегодня, 10:42
      +2
      Цитата: А. Привалов
      -- Михал Михалыч, скажи мне честно, евреи избранный народ?
      -- Да, Владимир Владимирович, избранный.
      -- А почему он избранный?
      -- Потому, что когда ищут виновного, всегда евреев выбирают.(с)
      hi

      ===
      еврей, а разве русские за всю свою историю хлебнули меньше крови?
    2. vargo Онлайн
      vargo Сегодня, 10:44
      +1
      Подойду с вашей логикой и слегка перефразирую, по сути то ничего не соврав, да?
      -- Михал Михалыч, скажи мне честно, русские избранный народ?
      -- Да, Владимир Владимирович, избранный.
      -- А почему он избранный?
      -- Потому, что когда ищут виновного, всегда русских выбирают.(с)
    3. Foxmara Онлайн
      Foxmara Сегодня, 10:46
      0
      При чем тут евреи?
      "Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по телефону."
      А то даже у самых стойких нервы не держат. Ну и у нас пунктик на "особом" народе. С третьего рейха.
    4. ultra Офлайн
      ultra Сегодня, 10:50
      +2
      Путин вам чёткий посыл как выйти из положения,да только вам мешает собственно"величие" и презрение к другим признать вину.
  15. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 10:29
    +3
    Haaretz в последние дни нередко выходит с ложной информацией.

    И не удивительно. Тель-Авив пытается вытащить сам себя за шиворот. И, скорее всего, до последнего будет пытаться убедить Москву не вооружать (вывести) САР комплексами С-300. Но врядли эта их затея увенчается успехом. И по мере того, как долго Тель-Авив будет мусолить эту тему, можно будет понять, насколько действительно евреи боятся С-300. Все мы помним, как они бравировали поначалу.
  16. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 10:29
    +1
    "Не Виноватая Я!
    Он сам пришел!"
  17. shura7782 Офлайн
    shura7782 Сегодня, 10:51
    +1
    Мне приходилось заниматься расследованиями авиакатастроф. По материалам, опубликованным в СМИ, если Объективно, то к нашему докладу у меня имеются вопросы, что израильский доклад в статье докладом не назовёшь. Одни выдержки из него. По временному воспроизведению профилю полёта, переговоров, пусков ракет можно для себя увидеть провокацию или наш русский Авось. Так, что ещё подожду, когда его сделают так, что бы вопросов ни возникало и покажут. А пока про это можно писать и писать.