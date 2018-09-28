СМИ Израиля опубликовали доклад командующего ВВС Норкина: Мы не виновны

ЦАХАЛ получил разведданные о разгрузке иранских комплектующих для производства ракет. Разгрузка производилась в провинции Латакия. Оборудование предназначалось для «Хизбаллы». Четвёрка истребителей ВВС Израиля была поднята в воздух с базы на юге Израиля. В районе восточнее Кипра израильская авиация нанесла удары по выявленным объектам, на которых осуществлялась разгрузка.

Через 2 минуты после доклада о поражении целей израильскими лётчиками последовал первый удар со стороны средств ПВО САА. В общей сложности было выпущено 27 ракет. В 22:05 одна из этих ракет поразила Ил-20. В это время все израильские истребители летели в воздушном пространстве Израиля в районе Хайфы.