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США – России: поддерживать Асада – себе дороже

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Президенту Сирии Башару Асаду пока не удалось выиграть войну, он контролирует лишь часть территории, и его поддержка обойдется России в кругленькую сумму, передает РИА Новости заявление спецпредставителя США по сирийскому диалогу Джеймса Джеффри.



По словам Джефери, на данный момент нельзя считать, что Асад победил: сейчас он контролирует лишь половину территории САР. Практически «он сидит на государстве-трупе», без экономики, без доступа к нефтяным и газовым месторождениям, без надежды на восстановление. И надежду эту блокируют США, добавил он, беседуя с журналистами в Нью-Йорке.


При этом президент Сирии продолжает подавлять свой народ, о чем свидетельствуют многочисленные репортажи, отметил спецпредставитель.

И вряд ли русским следует поддерживать такое правительство – это будет очень дорого стоить, сказал он.

Конечно, если Москва хочет, чтобы у них был этот парень (Асад), Америка не сможет убедить их в обратном, «но это обойдется ох в какую сумму», заявил Джеффри.

Напомним, ранее Дональд Трамп поблагодарил Россию, Иран и Сирию за «значительную приостановку» наступления на провинцию Идлиб, большая часть территории которой контролируется террористическими формированиями.

Тем временем бои продолжаются в другой провинции – Сувейда. Сирийская армия продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям исламистов. Как сообщает агентство «Сана», в районе Тлюль Ас-Сафа военнослужащие уничтожили большое количество боевиков, в том числе снайперов группировки ИГ (запрещена в РФ). В районе Кабр Аш-Шейх Хусейн были разгромлены их укрепления. Установлен контроль над еще одной частью территории со сложным рельефом и наличием множества пещер, а также над стратегическими высотами.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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27 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:00
    +2
    заявление спецпредставителя США по сирийскому диалогу Джеймса Джеффри.

    ... а этот "спецпредставвитель" дальше своего кабинета выходил куда? laughing
    1. Венд Онлайн
      Венд Сегодня, 10:05
      +1
      Конечно, если Москва хочет, чтобы у них был этот парень (Асад), Америка не сможет убедить их в обратном, «но это обойдется ох в какую сумму», заявил Джеффри.
      Россия защищает легитимную власть в Сирии, В отличии от США и еже с ними.
      1. den3080 Офлайн
        den3080 Сегодня, 10:22
        +2
        Забавно. Запад защищает террористов в Идлибе и Трамп благодарит... за приостановку наступления. И все это воспринимают, как должное.
        1. Вас Влад Онлайн
          Вас Влад Сегодня, 10:36
          0
          Цитата: den3080
          Запад защищает террористов в Идлибе и Трамп благодарит.

          Ну не успели они вывести свои войска request Их можно понять!
        2. artak Офлайн
          artak Сегодня, 10:41
          0
          Это Турция - союзник России в деле долбежа Сирии ,поддерживает повстанцев в Идлибе.
    2. olgen Офлайн
      olgen Сегодня, 10:09
      +1
      да максимум до туалета
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:21
        0

        olgen (геннадий) Сегодня, 10:09
        +1
        да максимум до туалета

        ... вот в нём он, и издал свой опус... wink
  2. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 10:02
    +4
    Да, если бы не вы(США),там бы уже давно все закончилось.. а точнее и не начиналось бы..
    1. Boris55 Офлайн
      Boris55 Сегодня, 10:55
      0
      Цитата: Svarog
      а точнее и не начиналось бы

      На сегодняшний день в Мире сформировалось три цивилизации. Это цивилизация Запада, во главе с США, цивилизация Востока, во главе Китая и цивилизация Россия. Войны, развязанные Западной цивилизацией на Ближнем востоке - это попытка Запада не дать сформироваться Исламской цивилизации во главе с Ираном. Все происходящие события необходимо рассматривать с этой точки зрения. Только так станет понятны глубинные процессы происходящие в этом регионе.
  3. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 10:03
    +8
    Практически «он сидит на государстве-трупе», без экономики, без доступа к нефтяным и газовым месторождениям, без надежды на восстановление. И надежду эту блокируют США, добавил он, беседуя с журналистами в Нью-Йорке.
    То есть, эта плохо заточенная деревянная кукла прямо говорит, что Асад пытается сохранить государство, а залужные "уссатые-полосатые" ему в этом препятствуют. ТАКИХ де биллов в мире надо собирать в зоопарки.
    1. YarSer88 Онлайн
      YarSer88 Сегодня, 10:45
      0
      Да уж, раньше они хотя бы прикрывали свои поступки благовидными целями, а тут прямо в лоб заявляют, что захватили часть суверенного государства и не дают восстановить территориальную целостность. Похоже, они настолько в свою исключительность поверили, что стали появляться замашки гопников из подворотни. Прискорбно, что это случилось с ядерной сверхдержавой, дороговато её будет на место ставить для всего мира.
    2. KAV Офлайн
      KAV Сегодня, 10:48
      0
      Тоже зацепила эта фраза. И, наверняка ведь, гордятся этим! Кровопийцы мирового масштаба!
      Цитата: Стройбат запаса
      Практически «он сидит на государстве-трупе», без экономики, без доступа к нефтяным и газовым месторождениям, без надежды на восстановление. И надежду эту блокируют США, добавил он, беседуя с журналистами в Нью-Йорке.
  4. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 10:05
    0
    И кого они предлагают в качестве альтернативы Асаду?
    1. Wedmak Онлайн
      Wedmak Сегодня, 10:18
      +2
      Горящий в войне Ближний Восток. Желательно весь. Очень желательно вместе с Россией.
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:24
        0

        Wedmak (Денис) Сегодня, 10:18 НОВЫЙ
        +1
        Горящий в войне Ближний Восток. Желательно весь. Очень желательно вместе с Россией

        ... ёмко, кратко, и главное точно... good
  5. keeper03 Онлайн
    keeper03 Сегодня, 10:05
    +6
    Россия - США: поддерживать Порошенко – себе дороже !
    Практически «он сидит на государстве-трупе», без экономики, без доступа к нефтяным и газовым месторождениям, без надежды на восстановление. И надежду эту блокируют США!
    angry soldier
    1. olgen Офлайн
      olgen Сегодня, 10:11
      0
      комментарий в точку
  6. Роман070280 Онлайн
    Роман070280 Сегодня, 10:32
    0
    Последнее время я тоже всё чаще начинаю задаваться этим вопросом.. А так ли уж нужны нам все эти "асады".. Нам - это обычным нормальным людям.. С одной стороны, мы вроде как защищаем свои рынки.. чтобы вражеские трубопроводы с Катара не прошли сквозь Сирию, и тому подобное.. С другой стороны, докатились уже до того, что по 300 рублей в день пенсионных государство стало отнимать у людей.. А на вопросы - почему же так фиговы наши дела, многие ура-патриоты любят оправдываться - дык у нас же война, мы боремся в Западом.. одни противостоим по всем фронтам!! Кому-то гуманитарку, кому-то С-300, кому-то ещё чего.. вот потому и нет лишних денег, дескать.. Так вот я и спрашиваю себя - а нафига тогда весь этот замес, если польза от профита (допустим, что он есть) всё равно меньше, чем расходы на все эти "противостояния"!!
    Если мы вложили 1000 в шланг, и ещё 1000 в обустройство, а потом получаем по 100 в месяц/год - мы имеем профит... Но если мы всю жизнь будем этот шланг отбивать от папуасов, тратя на оборону ещё каждый раз по 200.. то.. Зачем??
    1. Андрей Чистяков Онлайн
      Андрей Чистяков Сегодня, 10:37
      0
      В 90-е без Асадов жили... Правда "миллионерами" все были?
      1. Роман070280 Онлайн
        Роман070280 Сегодня, 11:00
        0
        Я не выковыриваю котлеты из мух..
        Или просто сложно понять, что 90-е - это абсолютно иное время?? Если в женский монастырь придти, выгнать всех на улицу, то монашки тоже не за пару дней освоятся каким образом не умереть от голода.. Или ты сейчас стал богаче благодаря Асаду??
        Абы поумничать..
    2. Вас Влад Онлайн
      Вас Влад Сегодня, 10:40
      +1
      Цитата: Роман070280
      Зачем??

      Карфаген был разрушен!Если мы лапки свесим, мы уйдём в историю.
      1. Роман070280 Онлайн
        Роман070280 Сегодня, 11:02
        0
        Так если для удержания на лапках ты теряешь больше сил, чем получаешь.. Отсюда и вопрос.. он остаётся.. Зачем??
    3. Runoway Онлайн
      Runoway Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: Роман070280
      А так ли уж нужны нам все эти "асады".. Нам - это обычным нормальным людям..

      А кому обычные люди с 1991года были интересны??? Тебе Саратовский депутат в открытую сказал "17трл $ заработали на продаже нефти и газа в 2017 и только половина дошла до бюджета"
      Я вас уверяю запусти завтра все северные,южные и китайские потоки,в полном объёме и по щучьему веленью,"обычным, нормальным людям" от этого ни в кормане ни в тарифах ЖКХ не прибудет!
      Нефть упала до 47$ за баррель , ссылаясь на это курс доллара увеличили вдвое(всю страну обманув на пол зп,увеличили прибыль за счёт дешёвой рабочей силы ,элементарные приёмы экономики), сейчас нефть 80$ за баррель ПОЧЕМУ $ ПО 65р? И даже когда нефть будет снова 120$ никто нам,простым обычным курс не вернёт.
      А вот если Катар пустит трубы через Сирию,те закулисные управленцы страны денег не досчитаются, поэтому "ПОМОГИ АСАДУ"
    4. ParadoXSpb Онлайн
      ParadoXSpb Сегодня, 11:11
      0
      Если так рассуждать, то дальше всё это у наших границ будет очень скоро...в гипертрофированном размере.
      Все неблагополучные таджики и узбеки давно уже в ИГИЛ. И с удовольствием примкнут с помощью матрасов свои страны к этому замесу.
      Мы же не можем в Мексике антиамериканские движения в открытую развивать, как они вна Украине.. Вот и сидим пока в глубокой обороне, но это лучше, чем вообще не сопротивляться на дальних подступах.
  7. Кент0001 Офлайн
    Кент0001 Сегодня, 10:33
    0
    Просто "т ва рь", как и все остальные тамошние спецпредставители. Мы там реально ничего не сделаем пока американцы оттуда не уберутся...а они и не собираются-им война нужна.
  8. Андрей Чистяков Онлайн
    Андрей Чистяков Сегодня, 10:35
    0
    Кто бы говорил. Вы Афганистан типа держите. Днем и в Кабуле.
  9. Дачник452 Онлайн
    Дачник452 Сегодня, 11:00
    0
    Мы за ценой не постоим!
    Раз пошло такое дело-режь последний огурец!