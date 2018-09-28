США – России: поддерживать Асада – себе дороже
Президенту Сирии Башару Асаду пока не удалось выиграть войну, он контролирует лишь часть территории, и его поддержка обойдется России в кругленькую сумму, передает РИА Новости заявление спецпредставителя США по сирийскому диалогу Джеймса Джеффри.
По словам Джефери, на данный момент нельзя считать, что Асад победил: сейчас он контролирует лишь половину территории САР. Практически «он сидит на государстве-трупе», без экономики, без доступа к нефтяным и газовым месторождениям, без надежды на восстановление. И надежду эту блокируют США, добавил он, беседуя с журналистами в Нью-Йорке.
При этом президент Сирии продолжает подавлять свой народ, о чем свидетельствуют многочисленные репортажи, отметил спецпредставитель.
И вряд ли русским следует поддерживать такое правительство – это будет очень дорого стоить, сказал он.
Конечно, если Москва хочет, чтобы у них был этот парень (Асад), Америка не сможет убедить их в обратном, «но это обойдется ох в какую сумму», заявил Джеффри.
Напомним, ранее Дональд Трамп поблагодарил Россию, Иран и Сирию за «значительную приостановку» наступления на провинцию Идлиб, большая часть территории которой контролируется террористическими формированиями.
Тем временем бои продолжаются в другой провинции – Сувейда. Сирийская армия продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям исламистов. Как сообщает агентство «Сана», в районе Тлюль Ас-Сафа военнослужащие уничтожили большое количество боевиков, в том числе снайперов группировки ИГ (запрещена в РФ). В районе Кабр Аш-Шейх Хусейн были разгромлены их укрепления. Установлен контроль над еще одной частью территории со сложным рельефом и наличием множества пещер, а также над стратегическими высотами.
По словам Джефери, на данный момент нельзя считать, что Асад победил: сейчас он контролирует лишь половину территории САР. Практически «он сидит на государстве-трупе», без экономики, без доступа к нефтяным и газовым месторождениям, без надежды на восстановление. И надежду эту блокируют США, добавил он, беседуя с журналистами в Нью-Йорке.
При этом президент Сирии продолжает подавлять свой народ, о чем свидетельствуют многочисленные репортажи, отметил спецпредставитель.
И вряд ли русским следует поддерживать такое правительство – это будет очень дорого стоить, сказал он.
Конечно, если Москва хочет, чтобы у них был этот парень (Асад), Америка не сможет убедить их в обратном, «но это обойдется ох в какую сумму», заявил Джеффри.
Напомним, ранее Дональд Трамп поблагодарил Россию, Иран и Сирию за «значительную приостановку» наступления на провинцию Идлиб, большая часть территории которой контролируется террористическими формированиями.
Тем временем бои продолжаются в другой провинции – Сувейда. Сирийская армия продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям исламистов. Как сообщает агентство «Сана», в районе Тлюль Ас-Сафа военнослужащие уничтожили большое количество боевиков, в том числе снайперов группировки ИГ (запрещена в РФ). В районе Кабр Аш-Шейх Хусейн были разгромлены их укрепления. Установлен контроль над еще одной частью территории со сложным рельефом и наличием множества пещер, а также над стратегическими высотами.
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