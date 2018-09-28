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Минобороны Бельгии решило судиться с Google

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Минобороны Бельгии приняло решение подать в суд на компанию Google, за то, что на ее картах, составленных на основе панорамных снимков из космоса, хорошо просматриваются основные военные и особо важные объекты, что ставит под угрозу безопасность королевства, сообщают Известия.



Ранее военные потребовали от компании «размыть» снимки стратегических объектов, однако руководство Google ответило отказом. Теперь это дело должен будет разрешить суд.


Сообщается, что на картах компании можно, например, в деталях рассмотреть авиабазу Кляйн-Бройгель, где хранятся американские атомные авиабомбы, базу ВВС Флоренн, атомные электростанции, нефтяные объекты, штаб-квартиру НАТО и прочее.

В Минобороны опасаются, что столь подробные снимки могут помочь террористам в планировании удара по стратегическим объектам страны.

Газета напоминает, что в августе к Google обратился с просьбой Южный федеральный университет (ЮФУ). Руководство вуза попросило компанию отредактировать поисковую выдачу по запросу пользователей о «выдающихся выпускниках Ростовского госуниверситета». Дело в том, что вместе с действительно выдающимися людьми поисковик выдает информацию о серийном убийце Андрее Чикатило (закончил филологический факультет вуза).

Университет пояснил, что Чикатило – преступник и не имеет к выдающимся людям никакого отношения. При этом многие другие знаменитости в выдачу не попадают.

Отвечая на письмо, администрация поисковика пояснила, что всё дело в трудностях перевода: «выдающийся» – это то же самое, что и «известный» человек, так или иначе связанный с вузом. Отсюда такая выдача на запрос.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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8 комментариев
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  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 10:56
    0
    Они же союзники? Ай яяЙ)) Гугл американская контора, тесно связанная с спецслужбами.. Бельгия так же на их стороне.. Получается американцы сливают информацию.. про своих союзников..
    1. Vard Онлайн
      Vard Сегодня, 11:04
      +1
      Я помню расписание пролёта спутников висело... и всё что можно было накрыто маскировочными сетками... Им просто в лом прикрыть... а теперь Гугл виноват... а то что наши спутники летают, им похоже всё равно... тогда вопрос? От кого они шифруются?
  2. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 10:57
    +1
    Европейский маразм в действии.Подали бы в суд еще на птиц, пролетающих над "объектами", или "НАСА". Кому надо и так все знают.
  3. Chicot 1 Офлайн
    Chicot 1 Сегодня, 10:58
    0
    А еще "хухл" вмешивался во все бельгийские выборы и подтасовывал их результаты... laughing
  4. Vadim851 Офлайн
    Vadim851 Сегодня, 10:58
    0
    Это еще только начало. Точность геолокацию и разрешение снимков будут только увеличиваться. Здесь этому трудно помешать будет.
  5. болот Онлайн
    болот Сегодня, 10:59
    +2
    Оцинковкой крыши покройте,на снимках будут огромные белые пятна с засветкой.
    Гугл мапс и еарт,до сих пор часть Балхаша- ИЛИ не отсняло,снимки датированы 2011 годом,очень жуткого качества.Только интуетивно можно разобраться.
    1. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 11:17
      0
      Цитата: болот
      Оцинковкой крыши покройте,на снимках будут огромные белые пятна с засветкой.
      Гугл мапс и еарт,до сих пор часть Балхаша- ИЛИ не отсняло,снимки датированы 2011 годом,очень жуткого качества.Только интуетивно можно разобраться.

      Вот, вот. На их картах, там, где рядом с моим домом давно всё застроено и заселено, гугл пустырь показывает. "Террористы" приедут и оxpeнеют. belay
  6. Глушь Онлайн
    Глушь Сегодня, 11:17
    0
    Пусть прячут всё важное, маскируют, закапывают под землю. Наконец, в стиле советского стройбата, можно менять рельеф местности. Как дети, честное слово. А во время войны они будут судиться с вражеской разведкой, наверное?