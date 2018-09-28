Минобороны Бельгии решило судиться с Google
Минобороны Бельгии приняло решение подать в суд на компанию Google, за то, что на ее картах, составленных на основе панорамных снимков из космоса, хорошо просматриваются основные военные и особо важные объекты, что ставит под угрозу безопасность королевства, сообщают Известия.
Ранее военные потребовали от компании «размыть» снимки стратегических объектов, однако руководство Google ответило отказом. Теперь это дело должен будет разрешить суд.
Сообщается, что на картах компании можно, например, в деталях рассмотреть авиабазу Кляйн-Бройгель, где хранятся американские атомные авиабомбы, базу ВВС Флоренн, атомные электростанции, нефтяные объекты, штаб-квартиру НАТО и прочее.
В Минобороны опасаются, что столь подробные снимки могут помочь террористам в планировании удара по стратегическим объектам страны.
Газета напоминает, что в августе к Google обратился с просьбой Южный федеральный университет (ЮФУ). Руководство вуза попросило компанию отредактировать поисковую выдачу по запросу пользователей о «выдающихся выпускниках Ростовского госуниверситета». Дело в том, что вместе с действительно выдающимися людьми поисковик выдает информацию о серийном убийце Андрее Чикатило (закончил филологический факультет вуза).
Университет пояснил, что Чикатило – преступник и не имеет к выдающимся людям никакого отношения. При этом многие другие знаменитости в выдачу не попадают.
Отвечая на письмо, администрация поисковика пояснила, что всё дело в трудностях перевода: «выдающийся» – это то же самое, что и «известный» человек, так или иначе связанный с вузом. Отсюда такая выдача на запрос.
Ранее военные потребовали от компании «размыть» снимки стратегических объектов, однако руководство Google ответило отказом. Теперь это дело должен будет разрешить суд.
Сообщается, что на картах компании можно, например, в деталях рассмотреть авиабазу Кляйн-Бройгель, где хранятся американские атомные авиабомбы, базу ВВС Флоренн, атомные электростанции, нефтяные объекты, штаб-квартиру НАТО и прочее.
В Минобороны опасаются, что столь подробные снимки могут помочь террористам в планировании удара по стратегическим объектам страны.
Газета напоминает, что в августе к Google обратился с просьбой Южный федеральный университет (ЮФУ). Руководство вуза попросило компанию отредактировать поисковую выдачу по запросу пользователей о «выдающихся выпускниках Ростовского госуниверситета». Дело в том, что вместе с действительно выдающимися людьми поисковик выдает информацию о серийном убийце Андрее Чикатило (закончил филологический факультет вуза).
Университет пояснил, что Чикатило – преступник и не имеет к выдающимся людям никакого отношения. При этом многие другие знаменитости в выдачу не попадают.
Отвечая на письмо, администрация поисковика пояснила, что всё дело в трудностях перевода: «выдающийся» – это то же самое, что и «известный» человек, так или иначе связанный с вузом. Отсюда такая выдача на запрос.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter