Видео

«Калашников» изнутри: как работает самый известный автомат

5
Огнестрельное оружие в процессе своей эволюции прошло довольно длинный путь от простейших приспособлений, о которых сейчас напоминают подростковые самопалы до сложных, уникальных многозарядных автоматических механизмов, создание которых требует определенных материалов, технологий и конструкторского гения.

Одним из таких уникальных механизмов является автомат АК, созданный русским конструктором Калашниковым Михаилом Тимофеевичем. Несмотря на свой почтенный возраст, автомат Калашникова, благодаря такой своей характеристике как надежность в любых природных условиях снискал себе популярность во всем мире и является рекордсменом по количеству выпущенных единиц.

На сегодняшний день автомат Калашникова является основным индивидуальным стрелковым оружием Вооруженных сил РФ и благодаря его универсальной конструкции, которая позволяет проводить модернизацию в соответствии с требованиями времени, можно предположит, что АК еще долго будет служить России.


На представленном видео в доступной форме показана работа механизмов АК-47 в различных режимах ведения огня – одиночном и автоматическом.

Мы в Яндекс Дзен
1 июня - День памяти великого князя Дмитрия Донского
Ноосфера Вернадского
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

5 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Комментарий был удален.
  2. Шептун
    Шептун Сегодня, 12:02
    +4
    Гениальная мысль гениального инженера!
    1. Комментарий был удален.
  3. inkass_98
    inkass_98 Сегодня, 12:05
    +1
    Так нам это еще со школы известно, что и как работает.
    А у младшего сына игра на планшете есть - сборка-разборка различных образцов стрелкового оружия с демонстрацией работы механизмов.
  4. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 12:40
    +1
    Автор молодец.
    Такое видео собрать - тоже немало труда приложить надо. Кто занимался 3Д-моделированием и анимацией - знает.
  5. Trouble
    Trouble Сегодня, 14:10
    +1
    Вот такая была у нас на НВП "3Д-анимация". wink
  6. Razvedka_Boem
    Razvedka_Boem Сегодня, 15:42
    0
    Старое видео.. Для тех кто хочет узнать как это все работает, даже есть приложение
    http://www.gun-disassembly.com