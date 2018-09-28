«Калашников» изнутри: как работает самый известный автомат
Огнестрельное оружие в процессе своей эволюции прошло довольно длинный путь от простейших приспособлений, о которых сейчас напоминают подростковые самопалы до сложных, уникальных многозарядных автоматических механизмов, создание которых требует определенных материалов, технологий и конструкторского гения.
Одним из таких уникальных механизмов является автомат АК, созданный русским конструктором Калашниковым Михаилом Тимофеевичем. Несмотря на свой почтенный возраст, автомат Калашникова, благодаря такой своей характеристике как надежность в любых природных условиях снискал себе популярность во всем мире и является рекордсменом по количеству выпущенных единиц.
На сегодняшний день автомат Калашникова является основным индивидуальным стрелковым оружием Вооруженных сил РФ и благодаря его универсальной конструкции, которая позволяет проводить модернизацию в соответствии с требованиями времени, можно предположит, что АК еще долго будет служить России.
На представленном видео в доступной форме показана работа механизмов АК-47 в различных режимах ведения огня – одиночном и автоматическом.
Одним из таких уникальных механизмов является автомат АК, созданный русским конструктором Калашниковым Михаилом Тимофеевичем. Несмотря на свой почтенный возраст, автомат Калашникова, благодаря такой своей характеристике как надежность в любых природных условиях снискал себе популярность во всем мире и является рекордсменом по количеству выпущенных единиц.
На сегодняшний день автомат Калашникова является основным индивидуальным стрелковым оружием Вооруженных сил РФ и благодаря его универсальной конструкции, которая позволяет проводить модернизацию в соответствии с требованиями времени, можно предположит, что АК еще долго будет служить России.
На представленном видео в доступной форме показана работа механизмов АК-47 в различных режимах ведения огня – одиночном и автоматическом.
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