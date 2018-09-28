Порошенко: Мы правый фланг НАТО! Ну, и за списанные катера спасибо

Ты еще носки поношенные у Трампа попроси, вот сразу альянс крепче станет

Ага. Джавелины списанные спихнули, катера такие же — туда же. Страна — помойка, президент — попрошайка. Стыд какой…

Ахаха! Петьке ведро старое впарили, а он рад как картонная!

Соединенные Штаты передали Украине два списанных патрульных катера класса Island. Торжественное подписание соглашения, на котором присутствовал президент Украины Петр Порошенко, прошло в Балтиморе, передает ТАССРасчувствовавшийся Порошенко отметил чрезвычайную важность передачи ВМС Украины двух катеров и назвал их "еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса" между Украиной и США. Он отметил, что на Украине создают новую армию, а помощь в этом оказывают Канада, Латвия ,Эстония и другие страны, но Соединенные Штаты являются "лидером в поддержке вооруженных сил Украины".Порошенко пообещал продолжить работу по приведению ВСУ к стандартам НАТО и заявил, что некоторые страны альянса никак не могут достичь 2% от ВВП, выделяемых на оборону, а Украина, еще не вступившая в НАТО, уже сейчас выделяет 6% на военные нужды. Учитывая это, подчеркнул украинский президент, "Украина является, ни много, ни мало, правым флангом НАТО".Как заявили в Пентагоне, списанные катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенные в 1988 году, передаются Украине не за бесплатно и без вооружения. Киеву придется оплатить модернизацию и ремонт катеров, транспортировку и обучение персонала. Все это обойдется в 9 млн. долларов, при этом катера еще пять месяцев будут находиться в Балтиморе.В сети уже высмеяли запись Порошенко в в Twitterе, в которой он рассказал о передаче Соединенными Штатами 30-летних списанных катеров. Комментарии пользователей сильно друг от друга не отличаются: