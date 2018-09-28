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Порошенко: Мы правый фланг НАТО! Ну, и за списанные катера спасибо

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Соединенные Штаты передали Украине два списанных патрульных катера класса Island. Торжественное подписание соглашения, на котором присутствовал президент Украины Петр Порошенко, прошло в Балтиморе, передает ТАСС

Порошенко: Мы правый фланг НАТО! Ну, и за списанные катера спасибо


Расчувствовавшийся Порошенко отметил чрезвычайную важность передачи ВМС Украины двух катеров и назвал их "еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса" между Украиной и США. Он отметил, что на Украине создают новую армию, а помощь в этом оказывают Канада, Латвия ,Эстония и другие страны, но Соединенные Штаты являются "лидером в поддержке вооруженных сил Украины".


Порошенко пообещал продолжить работу по приведению ВСУ к стандартам НАТО и заявил, что некоторые страны альянса никак не могут достичь 2% от ВВП, выделяемых на оборону, а Украина, еще не вступившая в НАТО, уже сейчас выделяет 6% на военные нужды. Учитывая это, подчеркнул украинский президент, "Украина является, ни много, ни мало, правым флангом НАТО".

Как заявили в Пентагоне, списанные катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенные в 1988 году, передаются Украине не за бесплатно и без вооружения. Киеву придется оплатить модернизацию и ремонт катеров, транспортировку и обучение персонала. Все это обойдется в 9 млн. долларов, при этом катера еще пять месяцев будут находиться в Балтиморе.

В сети уже высмеяли запись Порошенко в в Twitterе, в которой он рассказал о передаче Соединенными Штатами 30-летних списанных катеров. Комментарии пользователей сильно друг от друга не отличаются:

Ты еще носки поношенные у Трампа попроси, вот сразу альянс крепче станет


Ага. Джавелины списанные спихнули, катера такие же — туда же. Страна — помойка, президент — попрошайка. Стыд какой…


Ахаха! Петьке ведро старое впарили, а он рад как картонная!
Использованы фотографии:
https://twitter.com/poroshenko
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42 комментария
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 11:22
    +2
    Мусорка вы НАТО..
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 11:26
      +3
      С Америки так и поплывут на Украину, на одном катере Петя, на Другом - Марина. smile

      Петя и друг Украины(Кактус)
      1. Laksamana Besar
        Laksamana Besar Сегодня, 11:35
        +1
        Преклонился перед "лучшим другом" Украины:
        1. Аристарх Людвигович
          Аристарх Людвигович Сегодня, 13:03
          +1
          Цитата: Laksamana Besar
          Преклонился перед "лучшим другом" Украины:

          Пепел Маккейна стучится в печень Порошенко
      2. Kuroneko
        Kuroneko Сегодня, 12:42
        0
        Теперь Пете хоть будет на чём сбегать с Нэзалэжной от благодарного населения.
        Айленды хоть и списаные, но вряд ли потонут. В отличие от посудин Великого Укpского флота.
      3. Banshee
        Banshee Сегодня, 13:23
        +1
        Да погодите вы! Прям поплывут! Это катера прибрежной зоны, с автономностью в 5 суток! Каким раком они через Атлантику, ау, мореходы! Их как-то транспортировать через океан надо. Я вот хрен соображу как, может, в плавучем доке.
        Грузинам тоже две таких хреновины подарили, но они все там же, в Балтиморе вроде бы стоят. То ли денег нет до Грузии тащить, то ли еще чего.
        1. Аристарх Людвигович
          Аристарх Людвигович Сегодня, 13:39
          0
          Цитата: Banshee
          Каким раком они через Атлантику, ау, мореходы!

          Только если в доке. «Гепард-3.9» так во Вьетнам отправили.
    2. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 11:31
      +1
      Вот фото с мероприятия
      1. Владыка Ситх
        Владыка Ситх Сегодня, 11:55
        +1
        Видео к новости
      2. Аристарх Людвигович
        Аристарх Людвигович Сегодня, 11:57
        0
        Цитата: Владыка Ситх
        Вот фото с мероприятия

        Сергей hi , что интересно еще 30 сентября 2016 года в Балтиморе береговой охране Грузии были переданы два «Айленда» —Jefferson Island (WPB 1340) и Staten Island (WPB 1345). Новые владельцы переименовали катера в «Очамчиру» и «Диоскурию». Срок обучения грузинских команд был заявлен стандартный для экипажей "Айлендов", передаваемых за границу - 10 недель. Вместе с тем два грузинских "Айленда" так до сих пор в Балтиморе и стоят. Их грузинские экипажи вместо стандартного 10-недельного курса обучаются в Штатах 2 года. Полагаю, что украинцы будут обучаться все 5 - никак не меньше! Через 5 лет и на гражданство можно подавать...
        1. Banshee
          Banshee Сегодня, 13:24
          +2
          Вот я выше мнение высказал, что дело не в подготовке, а в дороговизне транспортировки через Атлантику.
          1. Kuroneko
            Kuroneko Сегодня, 13:40
            0
            Цитата: Banshee
            что дело не в подготовке, а в дороговизне транспортировки через Атлантику.

            Обслуживание не учитываете? Обязательный среднекапитальный ремонт (кораблики в строю уже 30 лет), номенклатура запчастей (всё опять же покупать и везти), обучение персонала, наконец.
            Не, ну конечно, явно на остатках ресурса доходят пару лет, а потом их радостно спишут и распилят на иголки. Скорее всего, уже новая власть.
      3. Kuroneko
        Kuroneko Сегодня, 12:55
        0
        Селюк-стайл и есть селюк-стайл.
        Ещё и этот тент a la летняя кафешка. =_='
        Бедные американские морячки. За что им этот фарс?
  2. Хагалаз
    Хагалаз Сегодня, 11:24
    +1
    Чего уж там правый фланг?! Авангард! Читай пушечное мясо.
    1. Лесник
      Лесник Сегодня, 13:24
      0
      Я конечно ничего не хочу сказать, но если посмотреть на карту, то украина находится слева от Европы, а не справа.
      Хотя если перевернуть карту вверх ногами, то тады да!
      1. Айрателинсион
        Айрателинсион Сегодня, 14:38
        0
        К карте с правильной стороны подойдите. Украина на востоке, относительно европейских держав. Восток, он на карте справа.
  3. лысова
    лысова Сегодня, 11:24
    +2
    Комментарии в сети в точку - и добавить то не чего.
  4. Ростовчанин
    Ростовчанин Сегодня, 11:25
    +6
    По России24 сказали что артустановку снимут и радар при передаче. Обычный баркас в итоге получат... 4,5 зелени за б/у катер... Это нужно ещё поискать...
    1. artak
      artak Сегодня, 11:37
      0
      ЗО-ти летняя иномарка у меня была - я не завидую украинцам laughing .Бедняги долго будут мучаться.
    2. Banshee
      Banshee Сегодня, 13:25
      +1
      Цитата: Ростовчанин
      4,5 зелени за б/у катер...


      Да, если хорошо авито пошерстить, можно найти. Без радара и пушки, но и то, и другое организовать не так уж и сложно.
      1. olgen
        olgen Сегодня, 13:34
        0
        но это будет уже другая история
  5. Slinqshot
    Slinqshot Сегодня, 11:27
    +2
    Толя Шарий уже оборжал его.
    Там ещё и коррупционные схемы присутствуют.
    1. Barzha
      Barzha Сегодня, 12:01
      0
      Там ещё и коррупционные схемы присутствуют.

      А как же без них? Если сейчас откат с Контракта Минобороны Украины составляет до 80% от суммы самого контракта. Т.е. из 6% ВВП, выделяемых на оборону, реально до потребителей доходит 1,2%.
      Зато созданы 22 "образцово-показательные части" по всей Украине на базе учебных центров, в которые Петя и ездит "с проверками" и кодлой придворных журналюг.
      1. Banshee
        Banshee Сегодня, 13:26
        0
        Цитата: Barzha
        Зато созданы 22 "образцово-показательные части" по всей Украине на базе учебных центров, в которые Петя и ездит "с проверками" и кодлой придворных журналюг.


        Думаете, у нас или в Германии иначе? Зря...
  6. mvg
    mvg Сегодня, 11:33
    0
    Надо как то определяться, или форпост и сильнейшая в Европе армия, или правый фланг и парочка безоружных катеров. Надо просить фрегаты, все равно Оливеры списывают.
  7. Троль
    Троль Сегодня, 11:33
    -1
    на тебе Боже, что нам не гоже
    1. olgen
      olgen Сегодня, 13:36
      0
      и причём даааалеко не бесплатно
  8. роман66
    роман66 Сегодня, 11:36
    +1
    вопросов, собственно два
    1 увеличится ли количество адмиралов?
    2 страсть интересно, как назовут?
  9. Vard
    Vard Сегодня, 11:40
    +1
    С тех пор как нас русских сделали виноватыми во всём... мы себя чувствуем немного евреями...
  10. Severomor
    Severomor Сегодня, 11:44
    +1
    списанные катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенные в 1988 году, передаются Украине не за бесплатно и без вооружения. Киеву придется оплатить модернизацию и ремонт катеров, транспортировку и обучение персонала. Все это обойдется в 9 млн. долларов

    Кто бы им ещё крейсер списанный так "подарил"
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:56
      +1
      Severomor (Игорь) Сегодня, 11:44

      ... приветствую мореходов, hi !
      Кто бы им ещё крейсер списанный так "подарил"

      ...и так с деньгами в ненужной зрада, а с "крейсером" совсем по-миру пойдут...или как бурлаки будут его верёвками тягать от Одессы до БердянЬска.. laughing .
      1. Severomor
        Severomor Сегодня, 12:28
        0
        hi
        Цитата: a.s.zzz888
        ..и так с деньгами в ненужной зрада, а с "крейсером" совсем по-миру пойдут..


        Хочешь разорить маленькую, но гордую страну - подари ей броненосец ...(с.) (линкор, крейсер, авианосец))))
  11. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 11:44
    0
    Так он их на своей "Ленинской кузне" ремонтировать и вооружать будет!
    И это чистая правда!
  12. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 11:47
    +1
    Интересно бы знать, когда его бог ума лишил.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:50
      0

      sgr291158 (Сергей) Сегодня, 11:47 НОВЫЙ
      +1
      Интересно бы знать, когда его бог ума лишил.

      ... походу до того, как родился... laughing
  13. HAM
    HAM Сегодня, 11:48
    +1
    На фотке у Петра печень явно не туда забралась,свербит проклятая....
  14. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:49
    0
    и назвал их "еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса" между Украиной и США.

    ...в смысле на шею и на дно.... laughing
  15. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:02
    0
    Что же тогда за рухлядь НАТО, если у него такой "правый" фланг?!
  16. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 12:21
    +3
    Не вижу связи НАТО с Украиной. Ну никакой. Украина и Польша ето союзники США, в процесе противостояния с Россией, а НАТО совсем другое пиво. Как выглядит НАТО изнутри, из моей страны?

    1. НАТО безполезная организация, после конца холодной войны.
    2. НАТО изпользуется США для травли России и для контроля Европы. Если нет НАТО, то зачем американским войскам стоять в Европе?
    3. Никто в НАТО не будет бится с русскими, за изключением Польши. Ну просто никто. Всем фиолетово.
    4. Европейцы не имеют ни одной боеспособной армии, которая в состоянии противостоять русским.
    5. Европейцы не хотят давать деньги на оружие, от слово совсем.
    6. Единствения польза в НАТО ето не дать грекам и туркам перестрелять друг друга.

    Так что и в России истерия с НАТО значительно преувеличена и столь же бессмыслена, как и истерия НАТО об русской угрозе. Пропаганда Сер....
  17. askort154
    askort154 Сегодня, 12:27
    0
    Расчувствовавшийся Порошенко отметил чрезвычайную важность передачи ВМС Украины двух катеров и назвал их "еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса" между Украиной и США.


    Редко встретишь такого тупого евреея. Делать свой бизнес на обмане, это норма для таких "бизнесменов". Но на уровне руководителя государства - это утопия. Ссакошвили ( твой крестник), так же декларировал на всю Грузию, что 4 американских супер-пупер (б/у) катероа, сделают Грузию сильной на Чёрном море. В итоге, один катер утоплен, два не подлежали восстановлению, а один целый, стал трофейным для России.
  18. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 12:29
    0
    чирей ты в одном месте у НАТО...
  19. Лесник
    Лесник Сегодня, 13:24
    0
    Я конечно ничего не хочу сказать, но если посмотреть на карту, то украина находится слева от Европы, а не справа.
    Хотя если перевернуть карту вверх ногами, то тады да!