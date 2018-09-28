Интернациональные джихадисты угрожают Ирану новыми атаками

Как говорится, «не буди лихо – пока оно тихо»! Буквально только что на «ВО» в разделе «Аналитика» вышел материал о расследовании теракта в Ахвазе, и именно сегодня пришла информация о том, что «Исламское государство», террористическая организация, запрещённая в РФ, пригрозила Ирану очередными нападениями.Как сообщают международные информационные агентства, боевики ИГ* в своих постах в мессенджере Telegram снова заявили, что они берут на себя ответственность за кровавую террористическую атаку, произошедшую в субботу на прошлой неделе, и направленную против участников военного парада в столице провинции Хузистан, посвящённого Ирано-иракской войне 1980-1988 гг.Но, как известно, «ИГ» не была единственной группой, которая взяла на себя ответственность за это нападение, поскольку движение под кратким названием «Национальное сопротивление Ахваза», малоизвестная группировка арабских сепаратистов в Иране, также объявила о своей причастности к этому зверству, в результате которого пострадало множество гражданских лиц, включая детей и инвалидов.В трёхминутной аудиозаписи, выпущенной в мировое интернет-пространство в минувшую среду, представитель этой группировки суннитских джихадистов Абу Хасан Аль-Мухаджир заявил, что Иран «всё ещё не оправился от ужасного шока, который он испытал, и который, если будет на то воля милосердного Аллаха, не будет последним для персидских еретиков».В то же время верховный духовный лидер шиитов Ирана Али Хаменеи заявил ещё в минувший понедельник в своём выступлении, что «этот трусливый теракт был делом рук тех самых людей, которые были сохранены американцами от уничтожения в Ираке и в Сирии, и которые финансируются Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами».