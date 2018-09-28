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Интернациональные джихадисты угрожают Ирану новыми атаками

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Как говорится, «не буди лихо – пока оно тихо»! Буквально только что на «ВО» в разделе «Аналитика» вышел материал о расследовании теракта в Ахвазе, и именно сегодня пришла информация о том, что «Исламское государство», террористическая организация, запрещённая в РФ, пригрозила Ирану очередными нападениями.

Как сообщают международные информационные агентства, боевики ИГ* в своих постах в мессенджере Telegram снова заявили, что они берут на себя ответственность за кровавую террористическую атаку, произошедшую в субботу на прошлой неделе, и направленную против участников военного парада в столице провинции Хузистан, посвящённого Ирано-иракской войне 1980-1988 гг.

Интернациональные джихадисты угрожают Ирану новыми атаками



Но, как известно, «ИГ» не была единственной группой, которая взяла на себя ответственность за это нападение, поскольку движение под кратким названием «Национальное сопротивление Ахваза», малоизвестная группировка арабских сепаратистов в Иране, также объявила о своей причастности к этому зверству, в результате которого пострадало множество гражданских лиц, включая детей и инвалидов.

В трёхминутной аудиозаписи, выпущенной в мировое интернет-пространство в минувшую среду, представитель этой группировки суннитских джихадистов Абу Хасан Аль-Мухаджир заявил, что Иран «всё ещё не оправился от ужасного шока, который он испытал, и который, если будет на то воля милосердного Аллаха, не будет последним для персидских еретиков».

В то же время верховный духовный лидер шиитов Ирана Али Хаменеи заявил ещё в минувший понедельник в своём выступлении, что «этот трусливый теракт был делом рук тех самых людей, которые были сохранены американцами от уничтожения в Ираке и в Сирии, и которые финансируются Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами».
Автор:
Михаил Сириец
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6 комментариев
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  1. artak
    artak Сегодня, 12:33
    0
    Иран мочит ИГ в Сирии,а ИГ устраивает "фейервер" в Ахвазе - что здесь удивительного.Сунниты отвечают шиитам.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:38
      +1
      и конца-края этому, видимо, нет request
      1. Кавалерист
        Кавалерист Сегодня, 16:44
        0
        о том, что «Исламское государство», пригрозила Ирану очередными нападениями.

        Тут к бабке неходи ,уже понятно кто спонсирует игиловских чертей...
        Израиль нужно брать, за одно место и срочно..Я понимаю Путина (возле которого куча евреев вертится ), но когда уже начинают наших убивать .. angry
        Володя нужно набраться мужества и действовать как ты с Березовскими , Ходоркрвскими , Абрамовичами и прочими Гусинскими поступил..тьфу блин аж сердце закололо.. negative
  2. мерцание
    мерцание Сегодня, 13:07
    +1
    И Иран, и СА с ОАЭ прекрасно уже знают, кто является главным бенефициаром пролития мусульманской крови на БВ - это США и Израиль.
  3. Yrec
    Yrec Сегодня, 13:11
    0
    Нынешний терроризм - довольно успешный коммерческий проект. Кто платит, тот и заказывает музыку. Джихадисты, маоисты, националисты, пацифисты, пофигисты - плати денюжку и будет теракт. Вполне мог и МОССАД шекелей на такое отслюнявить.
  4. bessmertniy
    bessmertniy Сегодня, 13:26
    0
    Не исключено, что ответные теракты со стороны шиитов последуют в суннитских странах, которые особенно настойчиво противостоят Ирану.