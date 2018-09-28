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Некоторые подробности хищения ракетных двигателей на Украине

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Газете Коммерсантъ стали известны подробности расследования уголовного дела в отношении ряда руководителей оборонных предприятий, действия которых привели к «выбыванию» из российской собственности 93 турбореактивных двигателей Р-95-300 и 37 управляемых ракет класса «воздух-поверхность» Х-31.



Двигатели были незаконно проданы на Украину, а составные части ракет Х-31, в том числе содержавшиеся в них 3,2 т взрывчатых веществ использованы для повторного производства.


Вступившие в сговор руководители оборонных предприятий предприятий обвиняются в мошенничестве и хищении оружия.

Для реализации преступных намерений обвиняемые использовали госконтракт от 2010 года между Минпромторгом РФ и Государственным казенным научно-испытательным полигоном авиационных систем (ФКП ГкНИПАС), предусматривавший утилизацию авиационных управляемых ракет в количестве 4145 штук.

Участники группы в процессе утилизации крылатых ракет Х-55 похитили 93 двигателя Р-95-300 и направили в министерство фиктивный отчет о полной утилизации боеприпасов с получением только лома драгоценных, цветных и черных металлов. Двигатели же были отправлены украинскому покупателю – ОАО «Мотор Сич». Ущерб составил 67,6 млн. рублей.

Вторую махинацию обвиняемые провернули по контракту от 2010 года на утилизацию еще 2512 авиационных управляемых ракет, среди которых оказались ракет класса «воздух-поверхность» Х-31, поступивших из войсковых частей, дислоцированных в Астраханской и Ульяновской областях. На этот раз их заинтересовали прямоточные воздушно-реактивные двигатели 31ДП, которые вместо разделки отправили в ТМКБ «Союз» якобы на ответственное хранение.

Остальное, в том числе 3256 кг взрывчатого вещества на основе тротила, гексогена и алюминиевого порошка, было передано на предприятия Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в повторное производство. Ущерб по данному эпизоду составил 94 млн. рублей.

Часть участников преступной группы уже осуждена. Они приговорены к различным срокам лишения свободы.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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30 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 11:54
    +11
    Ничего личного!
    Онли бузинесс!
    Нет такого преступления на который не пошел бы бизнес... (с) (Далее по тесту)
    Классики знали толк в психологии "бизнесменов".
    1. Быков.
      Быков. Сегодня, 12:08
      +14
      Цитата: Victor_B
      Ничего личного!
      Онли бузинесс!
      Нет такого преступления на который не пошел бы бизнес... (с) (Далее по тесту)
      Классики знали толк в психологии "бизнесменов".

      Так, после очередного ЧП на Украине, всплывут номера двигателя с российской пропиской. И попробуй потом докажи, что ты не верблюд.
      1. Vard
        Vard Сегодня, 12:14
        +4
        Опубликовать номера похищенных двигателей и ещё штук десять... на всякий случай... а вдруг пригодиться...
        1. андрей юрьевич
          андрей юрьевич Сегодня, 12:23
          +1
          панибратство развели во власти...страх все потеряли (про совесть не говорю).посмотрите на губернаторские назначения- явно не по деловым качествам,а по тону,с которым диферамбы поют власти... дербанят страну под патриотическими лозунгами.
          1. Бультерьер
            Бультерьер Сегодня, 12:36
            +1
            При чем тут власть? Это делали вполне обычные люди.
  2. bistrov.
    bistrov. Сегодня, 11:55
    +12
    Расстрелять надо было.
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 12:01
      +7
      При нынешней Системе выстроенной властью такое невозможно(расстрел).Кто же своих к стенке ставит?
    2. Быков.
      Быков. Сегодня, 12:09
      +1
      Цитата: bistrov.
      Расстрелять надо было.

      Хорошо уже то, что поймали этих бизнесменов от МО.
      1. dauria
        dauria Сегодня, 12:16
        +2
        что поймали этих бизнесменов от МО.


        Делиться надо было, а не крысятничать втихушку. Мелкота, не желающая жить по понятиям ( или по закону ? belay Да какая разница )
    3. Igoresha
      Igoresha Сегодня, 12:15
      +1
      Цитата: bistrov.
      Расстрелять надо было.
      а кого? торговцев или ФСБешников курирующих ВПК и евонную торговлю?
  3. astepanov
    astepanov Сегодня, 11:57
    +4
    ...и направили в министерство фиктивный отчет о полной утилизации боеприпасов с получением только лома драгоценных, цветных и черных металлов. Двигатели же были отправлены украинскому покупателю – ОАО «Мотор Сич». Ущерб составил 67,6 млн. рублей.
    И где тут ущерб? Тут только чистая прибыль!
    1. Быков.
      Быков. Сегодня, 12:12
      +2
      Цитата: astepanov
      ...и направили в министерство фиктивный отчет о полной утилизации боеприпасов с получением только лома драгоценных, цветных и черных металлов. Двигатели же были отправлены украинскому покупателю – ОАО «Мотор Сич». Ущерб составил 67,6 млн. рублей.
      И где тут ущерб? Тут только чистая прибыль!

      Пока где-нибудь на Украине, в хранилище с хлором не прилетит ракета с российскими серийными номерами.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:41
        0
        Цитата: astepanov
        И где тут ущерб? Тут только чистая прибыль!
        Нет, не так! Это превышение своих должностных полномочий, воровство госимущества и государственная измена Родине - т.е. измена национальной безопасности России!

        Во время войны эти предатели Родины поступили бы точно так же.
    2. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 12:29
      +1
      Цитата: astepanov
      И где тут ущерб?

      Ущерб в том, что "чистая прибыль" не в тот карман попала!!! lol
  4. inkass_98
    inkass_98 Сегодня, 12:01
    +9
    Поневоле предложишь руки ворам рубить. Ладно бы они нищие были, кусок хлеба зарабатывали, так ведь нет, совсем не бедные, собаки.
    1. Labrador
      Labrador Сегодня, 12:15
      +2
      Предлагаю другой вариант: выдавать всем распильщикам бюджета и прочим ворам МО по щупу и на разминирование минных полей. Можно еще штрафбат какой собрать и горячие точки...
  5. Zubr
    Zubr Сегодня, 12:13
    +2
    Однако хорошо нагрели руки. Ну по "Сеньке и шапка", получили по заслугам. Меня самого поражает, подставляют собственную страну. Не всё гладко в нашем отечестве, но давать возможность уплывать нашим технологиям, за это раньше стреляли. Больше чем уверен, что там эти движки и ракеты ЦРУшники изучили до каждого винтика. До этого Америка у нас покупала Х-31М(Мишень), но это мишень, это не боевая ракета. Да и Х-55 уже устаревшая, но это двигателя от боевых ракет. Для меня это дикость.
  6. moreman78
    moreman78 Сегодня, 12:15
    0
    Какая власть, такой и бизнес в государстве!
  7. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 12:16
    0
    Не экономьте на военпредах и ФСБ-шниках!
    Ущерб от этого намного больше, чем зарплата контролеров!!!
    Оптимизаторы, мать вашу!!! am
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 12:18
    +1
    Что-то я не понял, статья называется-
    Некоторые подробности хищения ракетных двигателей на Украине

    Из названия следует что ракетные двигатели похищали НА УКРАИНЕ!
    Но уже из второго предложения статьи мы узнаём что
    ...Двигатели были незаконно проданы на Украину...

    Это как так?
    1. Rostislav
      Rostislav Сегодня, 13:42
      +2
      Это последствия ЕГЭ ...
  9. Керенский
    Керенский Сегодня, 12:32
    +1
    А ведь действительно жалко плющить. Мы контролировали уничтожение контрафакта. Вот представьте себе: За забором детского интерната в райцентре, фронтальник закапывает игрушки.... На полигоне, на глазах у солдатиков, зарывают сигареты и икру.
    Уж сами себе признайтесь, - мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек. Ракетные движки, - произведение искусства! Их просто так порезать?! Надо утилизировать, так давайте пусками.
  10. лысова
    лысова Сегодня, 12:56
    +1
    Дело даже не в потерянных миллионах, а в скорейшей утилизации тех, кто этим занимается.
  11. dgonni
    dgonni Сегодня, 13:21
    -3
    Вопросы к вите Януковичу. Это же не шапки на рынке тырить !
  12. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 13:40
    +1
    Интересно, в каком году эти бизнесмены от МО свои аферы проворачивали? Если после 2015 г., ракеты "воздух-поверхность" выгоднее было бы в Сирии "утилизировать", с пользой.
  13. Слон
    Слон Сегодня, 14:22
    0
    Нанесенный России реальный ущерб от продажи украм двигателей - серьезный! А что же делали кураторы от спецслужб?
  14. tth
    tth Сегодня, 15:09
    0
    Так вот откуда на Украине время от времени появляются "новейшие ракеты превосходящие Российские аналоги"
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 16:14
      0
      Цитата: tth
      Так вот откуда на Украине время от времени появляются "новейшие ракеты превосходящие Российские аналоги"

      Р-95-300 это украинский двигатель. Мотор Сич выпускал. Только не понятно зачем украинцам контробандой добывать свои же двигателя?
  15. NF68
    NF68 Сегодня, 15:48
    0
    Вообще с катушек слетели. Если уж такое разворовывают, то что готорить о мелочи.
  16. Curious
    Curious Сегодня, 16:35
    0
    Заголовок: "Некоторые подробности хищения ракетных двигателей на Украине"
    Далее." Для реализации преступных намерений обвиняемые использовали госконтракт от 2010 года между Минпромторгом РФ и Государственным казенным научно-испытательным полигоном авиационных систем (ФКП ГкНИПАС), предусматривавший утилизацию авиационных управляемых ракет в количестве 4145 штук."
    Минпромторг расположен в Москве, почти рядом с Москворецкой набережной, Федеральное казенное предприятие "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем" в Московской области. Так это что, уже Украина? Вот те раз. Когда ж мы успели?