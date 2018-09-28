Некоторые подробности хищения ракетных двигателей на Украине
Газете Коммерсантъ стали известны подробности расследования уголовного дела в отношении ряда руководителей оборонных предприятий, действия которых привели к «выбыванию» из российской собственности 93 турбореактивных двигателей Р-95-300 и 37 управляемых ракет класса «воздух-поверхность» Х-31.
Двигатели были незаконно проданы на Украину, а составные части ракет Х-31, в том числе содержавшиеся в них 3,2 т взрывчатых веществ использованы для повторного производства.
Вступившие в сговор руководители оборонных предприятий предприятий обвиняются в мошенничестве и хищении оружия.
Для реализации преступных намерений обвиняемые использовали госконтракт от 2010 года между Минпромторгом РФ и Государственным казенным научно-испытательным полигоном авиационных систем (ФКП ГкНИПАС), предусматривавший утилизацию авиационных управляемых ракет в количестве 4145 штук.
Участники группы в процессе утилизации крылатых ракет Х-55 похитили 93 двигателя Р-95-300 и направили в министерство фиктивный отчет о полной утилизации боеприпасов с получением только лома драгоценных, цветных и черных металлов. Двигатели же были отправлены украинскому покупателю – ОАО «Мотор Сич». Ущерб составил 67,6 млн. рублей.
Вторую махинацию обвиняемые провернули по контракту от 2010 года на утилизацию еще 2512 авиационных управляемых ракет, среди которых оказались ракет класса «воздух-поверхность» Х-31, поступивших из войсковых частей, дислоцированных в Астраханской и Ульяновской областях. На этот раз их заинтересовали прямоточные воздушно-реактивные двигатели 31ДП, которые вместо разделки отправили в ТМКБ «Союз» якобы на ответственное хранение.
Остальное, в том числе 3256 кг взрывчатого вещества на основе тротила, гексогена и алюминиевого порошка, было передано на предприятия Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в повторное производство. Ущерб по данному эпизоду составил 94 млн. рублей.
Часть участников преступной группы уже осуждена. Они приговорены к различным срокам лишения свободы.
Двигатели были незаконно проданы на Украину, а составные части ракет Х-31, в том числе содержавшиеся в них 3,2 т взрывчатых веществ использованы для повторного производства.
Вступившие в сговор руководители оборонных предприятий предприятий обвиняются в мошенничестве и хищении оружия.
Для реализации преступных намерений обвиняемые использовали госконтракт от 2010 года между Минпромторгом РФ и Государственным казенным научно-испытательным полигоном авиационных систем (ФКП ГкНИПАС), предусматривавший утилизацию авиационных управляемых ракет в количестве 4145 штук.
Участники группы в процессе утилизации крылатых ракет Х-55 похитили 93 двигателя Р-95-300 и направили в министерство фиктивный отчет о полной утилизации боеприпасов с получением только лома драгоценных, цветных и черных металлов. Двигатели же были отправлены украинскому покупателю – ОАО «Мотор Сич». Ущерб составил 67,6 млн. рублей.
Вторую махинацию обвиняемые провернули по контракту от 2010 года на утилизацию еще 2512 авиационных управляемых ракет, среди которых оказались ракет класса «воздух-поверхность» Х-31, поступивших из войсковых частей, дислоцированных в Астраханской и Ульяновской областях. На этот раз их заинтересовали прямоточные воздушно-реактивные двигатели 31ДП, которые вместо разделки отправили в ТМКБ «Союз» якобы на ответственное хранение.
Остальное, в том числе 3256 кг взрывчатого вещества на основе тротила, гексогена и алюминиевого порошка, было передано на предприятия Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в повторное производство. Ущерб по данному эпизоду составил 94 млн. рублей.
Часть участников преступной группы уже осуждена. Они приговорены к различным срокам лишения свободы.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter