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Эрдоган: США не выполняют обязательств по сирийскому Манбиджу

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Соединенные Штаты не собираются выполнять обязательства по выводу сил самообороны сирийских курдов из сирийского Манбиджа, дорожная карта по урегулированию ситуации в этом районе не выполняется, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган: США не выполняют обязательств по сирийскому Манбиджу


США не выполняют дорожную карту по Манбиджу. Отряды самообороны курдов YPG до сих пор не покинули этот район. Таким образом Вашингтон не выполняет своих обещаний, наращивая на севере Сирии свое военное присутствие совместно с "курдской террористической организацией". Трамп обещал Анкаре, что эта территория возвратится арабам, а курды оставят ее и отправятся на восток от Евфрата, добавил Эрдоган.


Турецкий лидер также заявил, что не исключает участия Турции в согласованной с Россией операции на территориях к востоку от Евфрата, подконтрольной курдским отрядам YPG, но "пока эта операция отсутствует в повестке дня".

Дорожная карта по Манбиджу, освобожденному курдами от запрещенной в России террористической организации ИГ, была подписана США и Турцией в июне 2016 года. Согласно договору, курдские отряды самообороны должны были покинуть город, отдав его под патрулирование турецкой армии, но до сих пор находятся в городе. Турецкая армия патрулирует окрестности Манбиджа. В Анкаре считают отряды YPG пособниками Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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9 комментариев
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  1. wlad
    wlad Сегодня, 12:11
    0
    Турецкая армия патрулирует окрестности Манбиджа.

    Специально для "эстонцев". 27 сентября. 2018 год. Окрестности Манбиджа. Где тырки?
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:11
    +1
    США не выполняют дорожную карту по Манбиджу.

    ... он вообще ни чего не выполняют, чего удивлятся...
  3. Vard
    Vard Сегодня, 12:12
    +1
    Ну так слово у них королевское... хочу дал... хочу обратно взял.. Вон Иран с договором кинули, и ни чего... Слава богу что Ким не повёлся... недоверчивый он к американцам...
  4. wlad
    wlad Сегодня, 12:15
    0
    Для особо одарённых.
    26 сентября.
    Турция пытается снова поднять вопрос с Манбиджем в СМИ. В последние дни турецкий чиновник сказал, что Турция и Америка проведут совместные патрулирования и совместные учения в Манбидже.
    Турция ранее проводила независимые патрулирования на территории, находящейся под ее контролем на юге Джараблуса, что означает, что позиция Турции осталась неизменной после согласования того, что они назвали «дорожной картой».
    «Турецкие обвинения» необоснованны
    «То, что они заявляют о дорожной карте в отношении их въезда в город Манбидж, - это просто необоснованные заявления», - сказал сопредседатель Законодательного совета в городе Манбидже и его окрестности Фарук аль-Маши.
    «В настоящее время многие средства массовой информации обращают свое внимание на Манбидж. На местном уровне ситуация в городе стабильная, как в сфере обслуживания, так и безопасности. В сфере обслуживания прилагаются все усилия для удовлетворения потребностей местного населения. Мы поклялись, что будем служить на благо наших граждан, как в сфере обслуживания, так и политическом уровне. И постараемся сделать все возможное, чтобы обеспечить то обслуживание, которое необходимое нашему народу».
    Партия справедливости и развития (ПСР) говорит о недостатке политического видения в Манбидже
    Относительно постоянного напоминая о Манбидже и хлипких претензий с турецкой стороны Фарук Аль- Маши сказал: «Как обычно с турецкой стороны, Партия Справедливости и Развития всегда упоминает о Манбидже. И если в СМИ тема Манбиджа не упоминается в течение недели, это будет упомянуто позже, как в вопросе о «дорожной карте» (соглашение между Турцией и Международной коалицией во главе с США как другой стороной). Мы, как местные власти Манбыджа, непосредственно информированы Международным альянсом о всех событиях. Но нет никаких упоминаний о том, что утверждает Турция ».
    «Партия справедливости и развития всегда говорит, что в городе Манбидже отсутствует политическое видение, и жители Манбиджа уже хорошо осведомлены об этом вопросе. Сейчас понятно, кем на самом деле является Партия Справедливости и Развития, и каков ее тон в разговоре о Манбидже.И то, что говорят турецкие официальные лица, указывает на потерю политического и дипломатического подхода, и это ясно и категорически отрицает все сказанное в этом отношении », - добавил Фарук Аль- Маши
    Жители Манбиджа, независимо от национальности, задействованы в самоуправлении города.
    «Мы уже обращались за помощью к представителям Северной Сирии, потому что у них есть предыдущий опыт, и через некоторое время наша администрация приобрела опыт, а советники протянули нам руку помощи. Мы уважаем и ценим их за то, что они сделали для нас. Все граждане Манбиджа, независимо от национальности и вероисповедания, все еще управляют своим регионом. Граждане Манбиджа вносят свой вклад в развитие системы Внутренней Безопасности, Социальной справедливости, Законодательного Совета, Исполнительного Совета, Молодежного Совета и Совета женщин, и даже сотрудники местных средств массовой информации родом из города Манбиджа», - подчеркнул Фарук Аль- Маши.
    Фарук аль-Маши отметил, что они относились к турецкому государству на основе добрососедства. «К сожалению, на глазах у всего мира оказалось, что это оккупационное государство, враждебно настроено по отношению к сирийскому народу», - добавил он.
    Когда мы говорим о Сирии, мы подразумеваем все народы без исключения.
    Фарук подчеркнул, что именно они призывают к единству сирийской земли и ее народу. «Мы, как граждане Манбиджа и его окрестностей, не отделяемся от сирийского народа и сирийской географии. Мы призываем к единству Сирии и сирийского народа. Когда мы говорим о Сирии, мы имеем в виду все граждане и народы без исключения. Возможно некоторые думают, что кровь сирийского народа ничего не стоит, но мы так не считаем. Для нас дорога кровь наших мучеников и сирийского народа ».
    Достаточно играть жизнью сирийского народа.
    В заключение сопредседатель Законодательного совета в Манбидже и его окрестностях Фарук Ал-Маши указал: « Силы Демократической Сирии (QSD) – военная мощь Сирии. Достаточно играть жизнями сирийского народа. Возможно в течение всех этих восьми лет сирийский народ не научился достаточно понимать политику, но происходящее за кулисами он достаточно хорошо понимает. Мы все видели поднятые турецкие флаги в Африне, разве это не является международной оккупацией и нарушением? ». И да...... Товарищ Фарук Ал-Маши араб.
  5. _Kotegpushisteg_
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 12:16
    -2
    американцы наиболее адекватных ребят в окрестностях выбрали и поддерживают их!курды самый порядочный народ в тех окрестностях
    1. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 14:47
      0
      и самый тупой,вместо того чтоб договариваться с соседями, которые рядом,все ждут что "добрый дядюшка" из-за лужи сделает для них все и сразу,а их только пользуют где пушечное мясо нужно.Когда эти скотоводы североамериканские кому то помогали безвозмездно?что то не припомню,а пользуют всех кого на это развести получается,а султан турецкий тоже хитровышморганый,раз их там быть не должно,но есть,то попутного ветра в горбатую спину лети,бомби , самолетики кончились или ссыкотно,конечно это не наш бомбер в спину расстреливать.
  6. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:23
    0
    Не выполнять свои обязательства и требовать выполнения от другой стороны - фирменный знак американских кидал ...
  7. Zubr
    Zubr Сегодня, 12:25
    0
    Дорожная карта по Манбиджу, освобожденному курдами от запрещенной в России террористической организации ИГ, была подписана США и Турцией в июне 2016 года. Согласно договору, курдские отряды самообороны должны были покинуть город, отдав его под патрулирование турецкой армии, но до сих пор находятся в городе. Турецкая армия патрулирует окрестности Манбиджа. В Анкаре считают отряды YPG пособниками Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции.


    Лучше бы Турок там не было. Давно бы уже вопрос решился с этой провинцией. Выдавили бы Сирийские войска оттуда всех, включая Американцев. Они видите ли, соглашение подписали. А на каком основании вы его подписали, коли вы там гости не званные ? Завязи ещё один узел, теперь зону демилитаризованную организовали, надолго чувствую там вся эта шайка расположилась.
  8. bessmertniy
    bessmertniy Сегодня, 13:12
    0
    В идеале и Турции и Штатам нечего делать в Манбидже. Вопрос о нем проще и быстрее могут решить сами курды через переговоры с руководством Сирии.