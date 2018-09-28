Эрдоган: США не выполняют обязательств по сирийскому Манбиджу

Соединенные Штаты не собираются выполнять обязательства по выводу сил самообороны сирийских курдов из сирийского Манбиджа, дорожная карта по урегулированию ситуации в этом районе не выполняется, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.США не выполняют дорожную карту по Манбиджу. Отряды самообороны курдов YPG до сих пор не покинули этот район. Таким образом Вашингтон не выполняет своих обещаний, наращивая на севере Сирии свое военное присутствие совместно с "курдской террористической организацией". Трамп обещал Анкаре, что эта территория возвратится арабам, а курды оставят ее и отправятся на восток от Евфрата, добавил Эрдоган.Турецкий лидер также заявил, что не исключает участия Турции в согласованной с Россией операции на территориях к востоку от Евфрата, подконтрольной курдским отрядам YPG, но "пока эта операция отсутствует в повестке дня".Дорожная карта по Манбиджу, освобожденному курдами от запрещенной в России террористической организации ИГ, была подписана США и Турцией в июне 2016 года. Согласно договору, курдские отряды самообороны должны были покинуть город, отдав его под патрулирование турецкой армии, но до сих пор находятся в городе. Турецкая армия патрулирует окрестности Манбиджа. В Анкаре считают отряды YPG пособниками Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции.