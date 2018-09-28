Сирийский эксперт: ВВС Израиля применят новую тактику
После поставки ЗРК С-300 израильтяне поменяют свою тактику нанесения ударов, при этом не оставят намерений уничтожить ПВО Сирии, приводит РИА Новости мнение сирийского военного эксперта Турки Аль-Хасана.
В скором времени боевые вылеты израильской авиации будут осложнены, поскольку могут быть сбиты новыми комплексами. Удары, скорее всего, теперь будут наноситься из-за пределов воздушного пространства САР, в том числе ракетами «земля-земля», сказал Аль-Хасан.
По его мнению, израильтяне пересмотрят свои амбиции и предпримут новые условия противостояния. Вместе с тем они не оставят своих намерений уничтожить сирийскую ПВО.
Эксперт отметил, что введение автоматизации систем ПВО создаст законченный комплекс обороны, в который входят как непосредственно ПВО, так и ВВС Сирии. Это то, чего не хватало стране все годы кризиса для защиты воздушного пространства.
Не секрет, что террористы ранее в первую очередь атаковали средства ПВО. И делали они это в интересах Израиля. Данной ситуацией также пользуется авиация западной коалиции «и, безусловно, турки», пояснил он.
По словам Аль-Хасана, сегодня враги Сирии становятся свидетелями воссоздания в республике настоящих сил ПВО.
Напомним, решение о переброске в Сирию зенитных комплексов С-300 было принято российским руководством после крушения самолета Ил-20, подставленного израильскими истребителями под удар ПВО САР.
В скором времени боевые вылеты израильской авиации будут осложнены, поскольку могут быть сбиты новыми комплексами. Удары, скорее всего, теперь будут наноситься из-за пределов воздушного пространства САР, в том числе ракетами «земля-земля», сказал Аль-Хасан.
По его мнению, израильтяне пересмотрят свои амбиции и предпримут новые условия противостояния. Вместе с тем они не оставят своих намерений уничтожить сирийскую ПВО.
Эксперт отметил, что введение автоматизации систем ПВО создаст законченный комплекс обороны, в который входят как непосредственно ПВО, так и ВВС Сирии. Это то, чего не хватало стране все годы кризиса для защиты воздушного пространства.
Не секрет, что террористы ранее в первую очередь атаковали средства ПВО. И делали они это в интересах Израиля. Данной ситуацией также пользуется авиация западной коалиции «и, безусловно, турки», пояснил он.
По словам Аль-Хасана, сегодня враги Сирии становятся свидетелями воссоздания в республике настоящих сил ПВО.
Напомним, решение о переброске в Сирию зенитных комплексов С-300 было принято российским руководством после крушения самолета Ил-20, подставленного израильскими истребителями под удар ПВО САР.
- Использованы фотографии:
- https://klonik69.livejournal.com
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