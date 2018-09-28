Новости

Сирийский эксперт: ВВС Израиля применят новую тактику

90
После поставки ЗРК С-300 израильтяне поменяют свою тактику нанесения ударов, при этом не оставят намерений уничтожить ПВО Сирии, приводит РИА Новости мнение сирийского военного эксперта Турки Аль-Хасана.



В скором времени боевые вылеты израильской авиации будут осложнены, поскольку могут быть сбиты новыми комплексами. Удары, скорее всего, теперь будут наноситься из-за пределов воздушного пространства САР, в том числе ракетами «земля-земля», сказал Аль-Хасан.


По его мнению, израильтяне пересмотрят свои амбиции и предпримут новые условия противостояния. Вместе с тем они не оставят своих намерений уничтожить сирийскую ПВО.

Эксперт отметил, что введение автоматизации систем ПВО создаст законченный комплекс обороны, в который входят как непосредственно ПВО, так и ВВС Сирии. Это то, чего не хватало стране все годы кризиса для защиты воздушного пространства.

Не секрет, что террористы ранее в первую очередь атаковали средства ПВО. И делали они это в интересах Израиля. Данной ситуацией также пользуется авиация западной коалиции «и, безусловно, турки», пояснил он.

По словам Аль-Хасана, сегодня враги Сирии становятся свидетелями воссоздания в республике настоящих сил ПВО.

Напомним, решение о переброске в Сирию зенитных комплексов С-300 было принято российским руководством после крушения самолета Ил-20, подставленного израильскими истребителями под удар ПВО САР.
Использованы фотографии:
https://klonik69.livejournal.com
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

90 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Zubr
    Zubr Сегодня, 12:32
    +4
    Ну допустим, сменят они тактику, будут пуски с сопряжённой территории. Ну допустим будут работать по наземным объектам. А о средствах радиоэлектронного подавления они забыли ? А планирующими бомбами они смогут работать только по приграничным объектам, но опять же средства РЭБ, наведение то по GPS.
    Может я чего не понимаю, есть мнения ?
    1. Комментарий был удален.
      1. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 13:02
        +12
        Цитата: mvg
        ОТР с дальностью 150-500 км, КВО от 10м. EXTRA, LORA, Иерехон-1/2. Большие сомнения в том, что они"по-зубам" С-300ПМУ2

        Панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь! (с)
        На войне, оно конечно, всяко может быть... Но наши говорят , что на 40 км ОТР перехватывает. К тому же не упустят конструкторы "Алмаза-Антея" своего шанса испытать что-нить новенькое в реальных боевых условиях, да еще с таким элитным визави как евреи! ЦАХАЛ, одним словом !
        Совершенствование аппаратуры и программно-алгоритмического обеспечения наземных средств, ввод ракеты 48Н6Е2 с модернизированным боевым снаряжением, интеграция ЗРС и СУ в единую систему ПВО, использование новых радиолокационных средств, придаваемых ЗРС, позволили:
        - повысить эффективность поражения всех типов целей, в том числе малозаметных целей на предельно малых высотах, в сложной тактической и помеховой обстановке;
        - достичь эффективного разрушения (подрыва) головных частей (ГЧ) баллистических ракет на траектории их полета при применении ЗУР 48Н6Е2 за счет совершенствования алгоритмов наведения и модернизации ее боевого снаряжения;
        - поражать аэродинамические цели на дальностях до 200 км на встречных и догонных курсах без разрывов зон поражения на параметре;
        - повысить автономность ведения боевых действий ЗРС в т.ч. за счет применения автономного средства целеуказания нового поколения - ВВО 96Л6Е;
        - использовать, наряду с ракетами 48Н6Е2, ракеты 48Н6Е системы С-300-ПМУ1;
        http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu2/c300pmu2.shtml
        1. mvg
          mvg Сегодня, 13:15
          -1
          Панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь! (с)

          Я далеко от БВ. На крайняк уеду на дачу. laughing
          Все это ТТХ с рекламы. 48Н6Е2 - эту чудо-ракету "пытают" уже лет 6, года с 2012.
          На практике, как пропускали Патриоты-ПАК3 Скад'ы, так и пропускают. Нет смысла думать, что ПАК3, как раз модернезированные, после 1991 и 2003 гг с упором на баллистику, слабее экспортной ПМУ2.
          Чтобы собрать все в "кучу": Торы, Панцири, Буки, С-300 - это не пара дней, и даже не 2 недели, на которые пытаются "закрыть" небо САР.
          П.С.: Посмотрим, что будет. Но, реально, амер сегодня с утра правильно сказал, сколько еще надо вбухать в Сирию.. Турки и США отжали главные нефте и газовые месторождения. А войне конца и края не видно. Еще есть интересы Ирана и Хезболлоидов.
          1. zenion
            zenion Сегодня, 16:35
            -1
            Не надо вам беспокоится, тем более, что у вас есть дача и нужник во дворе, отсидитесь.
            1. Кавалерист
              Кавалерист Сегодня, 16:56
              0
              Цитата: zenion
              Не надо вам беспокоится, тем более, что у вас есть дача и нужник во дворе, отсидитесь.

              А я бы на вашем месте побеспокоился (планом экстренной эвакуации) Зря вы русских разозлили, мы с вами по хорошему , а вы убийством занимаетесь .. soldier И врете постоянно, даже не извинились .
              Привыкли к безнаказоности ? Ну ну ..
      2. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 13:07
        +3
        ЗРД С-300ПМУ-2 "Фаворит" имеет 36 каналов, 4 ТПК на 8 ПУ = 32 ЗУР
        + защищен 2-мя ЗРПК Панцирь-С1 х 12 ЗУР = 24 ЗУР, скорость 1100 м/сек.
        так что все AGM-88Е будут перехвачены ЗРК малой дальности
        + С-300ПМУ-2 защищает сам себя от средств нападения, в БК входит ЗУР 9М96Е2 с АРГСН, со скоростью 1000 м/сек.,дальность 120 км.
        1. kuz363
          kuz363 Сегодня, 13:51
          0
          Я вас умоляю! Не надо говорить про дальность ПВО в сотни км, Обычно все решается числом целей, на которые тратится боекомплект. Это могут быть и копеечные беспилотники. Самолеты ведь тоже не пустые, есть тепловые ловушки, радиоэлектроника, противоракетные маневры.... Ну никогда ПВО не может себя защитить на 100%, например 4 F-22 несут по 8 планирующих бомб небольшой длины. Не факт что все они будут поражены Панцырем. И даже если будут 24 бомбы поражены, то оставшиеся 8 бомб превратят Панцырь с избытком в металлолом.
          1. zenion
            zenion Сегодня, 16:39
            0
            Конечно превратят. Тут уж вам теряться не стоит. На телегу и за металлом в металлолом. Американцы сказали, что откроют пункт приёма металлолома и им всё равно, русские панцыри, израильские самолёты или самолёты коалиции басмачей. Для них однозначно главное, что бы привезённый металлолом был расфасован на железо, люминий и чугуний. Не взорвавшиеся ядерные бомбы не привозить. Таких не будут пускать даже за ворота.
        2. mvg
          mvg Сегодня, 13:58
          0
          AGM-88Е будут перехвачены ЗРК малой дальности

          Я видел ролик, как Панцирь-С сбивал на учениях дроны. Если пойдет такая "пьянка", то забьют все "36 каналов", выпустят полсотни HARM'ов и уничтожат РЛС, после пойдут GBU-39. МиГ'и не взлетят.
          Или уничтожат ОТР и КР "земля-земля".
          У Израиля сильнейшая авиация на БВ и очень много высокоточного оружия.
          1. игорка357
            игорка357 Сегодня, 15:03
            0
            Все верно,средства нападения всегда на шаг впереди средств обороны, будь то снаряд-броня, или же авиация-ПВО!
          2. zenion
            zenion Сегодня, 16:41
            0
            Видел, как дроны сбивали шрапнелью. А которые пониже, так дрессированные хичные птицы заклевали, хотя это тайна.
        3. майор Юрик
          майор Юрик Сегодня, 14:30
          +2
          ВВС Израиля применят новую тактику

          Самолётики будут бомбить как всегда из-за угла, а их лётчики по многочисленным свидетельским показаниям, еврейским СМИ и отчётам Норкина будут сидеть дома и ужинать! yes
    2. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Сегодня, 12:42
      +5
      ближайшее время всё расставит на свои места , но кввалификация арабов в ПВО уже притча во языцех ... Думаю сбивать сразу напропалую не станут , а попытаются использовать ср-ва РЭБ на полную ( их то сирийцам уж точно не доверят ..
      1. Мистер Кредо
        Мистер Кредо Сегодня, 12:47
        +4
        А как же в своё время корейцы и вьетнамцы воевали!? И ведь падали чужие самолеты!
        1. КВУ-НСвД
          КВУ-НСвД Сегодня, 12:51
          +4
          Цитата: Мистер Кредо
          А как же в своё время корейцы и вьетнамцы воевали!? И ведь падали чужие самолеты!

          Насчёт корейцев не скажу , тогда ПВО была попроще , а вьетнамцы на начальном этапе частенько только "кнопку нажимали" . Да и более они обучаемы и дисциплинированны были ...
        2. demo
          demo Сегодня, 12:57
          +2
          По данным Главного оперативного управления Генерального штаба ВС СССР, за период с июля 1965 года по декабрь 1974 года во Вьетнам в качестве советских военных специалистов всего было направлено 6359 генералов и офицеров и более 4,5 тыс. солдат и сержантов срочной службы[5]. Среди советских офицеров было немало офицеров-фронтовиков (командиры зенитно-ракетных полков и дивизионов, старшие групп).
          Погибло по разным данным 13 или 16 человек.
          Кстати.
          Американцев погибло 58000 человек. 330000 получили как боевые, так и не боевые ранения.
          Так что кто воевал - вопрос не праздный.
          Китайцы, к слову, не воевали. Занимались строительством, ремонтом, обслуживанием.
          Судя по всему в Корее было еще круче.
          Воевали советские летчики, артиллеристы, наводчики, корректировщики огня и многие другие.
          А вот пехота - корейцы и китайцы.
          1. mvg
            mvg Сегодня, 13:19
            0
            Китайцы, к слову, не воевали.

            Ничего, что на начало войны у КНР и Вьетнама, было секретное соглашение, что ПВО обеспечит КНР. Только вот товарисч Мао жим-жим, сказал, что вот так, в открытую, пока не готов воевать с США. А спецов КНР отправило в десятки раз больше во Вьетнам. Да и техники не жалело поначалу. Это потом отношения стали портиться, как вьетконговцы, главным союзником выбрали СССР.
            1. KCA
              KCA Сегодня, 15:26
              +1
              Откуда у КНР в 1965 году ПВО? Максимум ЗСУ-57-2
        3. SSR
          SSR Сегодня, 13:06
          0
          Цитата: Мистер Кредо
          А как же в своё время корейцы и вьетнамцы воевали!? И ведь падали чужие самолеты!

          Так вся суть "капитана очевидность" в том что Израиль поменяет тактику и не факт что евреи начнут удары с ПВО Сирии, скорей всего будут бить по иранским и прочим объектам, попутно изучая обновлённые возможности сирийской ПВО и будут вырабатывать новые методы противоборства.
        4. Kuroneko
          Kuroneko Сегодня, 13:24
          +1
          Цитата: Мистер Кредо
          А как же в своё время корейцы и вьетнамцы воевали!? И ведь падали чужие самолеты!

          Справедливости ради замечу, что нажимали обычно они максимум гашетки МЗА (мелкокалиберной зенитной артиллерии), а на ракетных комплексах того времени всегда или были наши советники, или вообще - все расчёты изначально были русскими. Есть хорошая книжка, кстати, по этому поводу. Воспоминания нашего командира одного из ракетных дивизионов во Вьетнамской войне. Название и автора сейчас не помню, но могу поискать.
        5. zenion
          zenion Сегодня, 16:49
          0
          Опять вы в неправильную сторону комментируете. Ведь корейцы и вьетнамцы не знали, что они могут воевать. Если арабы не будут читать русскоязычные сайты, то и они смогут. Один мужик нашёл алмаз, таки большой и решил его распилить на три части и огранить. Все, к кому он ходил отказывались - это невозможно. Наконец он набрёл на один маленький магазинчик в котором сидел старый еврей и его внучок. Тот показал ему алмаз и свою просьбу. Старик говорит - Моня это сделает. Как это так, везде говорили что это невозможно. Так Моня не знает, что это невозможно и он распилит. Почти по Эйнштейну. Его спросили - как это делаются открытия. Эйнштейн - все знают, что такое невозможно, и тут появляется неуч, который этого не знает и он делает открытие. Есл сирийцам не скажут, что это, что-то специальное и невозможное, то они будут сбивать всё. Точно также, как один солдат не знал, как нужно стрелять из противотанкового ружья и выстрелил в мессер. Мессер врезал дуба. Солдат получил орден Ленина. Как так - спросили его. Он перепугался и спрашивает, что нельзя было. Все рассмеялись, нужно было и у вас получилось.
    3. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 13:01
      +4
      Цитата: Zubr
      Может я чего не понимаю, есть мнения ?

      Проблема в том, что С-300 подорвался в страны НАТО и ЦАХАЛ и Пентагон имел все возможности изучить его изнутри, так же провести тренировки своих ВВС. Однако, не смотря на это, Израиль все последние годы категорически настаивал не передоверять Асаду С-300. Следовательно понимают, что этот, относительно современный ЗРК существенно усложнит им возможности безнаказанного нанесения ударов по Сирии.
      Но техника, есть техника. Идеальной не бывает. И у С-300 достаточно слабых мест, которые Израиль обязательно попытается использовать для их уничтожения. Надеюсь грамотности и военного искусства наших офицеров хватит, что бы из уязвимостей С-300 сделать западню для противника. Тем более, что особо внимательно за противостоянием ЦАХАЛ и С-300 будут следить потенциальные покупатели С-400 в Турции, Индии, Эмиратах и других странах. Поэтому, вполне ожидаемо, что Израиль и США постарается в Сирии максимально дискредитировать С-300 и продвинуть свои ЗРК типа "Железного купола" и Пэтриота.
      Вторая проблема в том, что С-300 еще ни разу не участвовал в реальных боевых действиях. Пока не нашлось "героев" бросаться грудью на амбразуру. Но судя по тому, что в Израиле есть летчики потерявшие всякий страх, которые способны прикрыться от ракеты российским самолетом, то следует ожидать активных действий, и от израильской авиации, и от ракетных войск против, и комплексов РЭБ. Уверен, что в этом противостоянии без диверсий и террористических атак так же не обойдется, слишком большие суммы стоят на кону рынка вооружений.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:16
        0
        Сплошное гадание, что и как оно будет!
        Если тотализатор устроить, оно как бы понятно, хотя и цинично!!
        Просто - будет реальная борьба улучшенного ПВО (под чьим контролем???), не будет ..... увидим.
      2. Лекс.
        Лекс. Сегодня, 13:43
        -2
        Израиль все последние годы категорически настаивал не передоверять Асаду С-300. Следовательно понимают, что этот, относительно современный ЗРК существенно усложнит им возможности безнаказанного нанесения ударов по Сирии.
        Но техника, есть техника. Идеальной не бывает. И у С-300 достаточно слабых мест,
        Так нам расчёт ваш жалко ладно арабы будут сидеть на пульте ,так кто их туда пустит
        1. егерь650
          егерь650 Сегодня, 14:20
          +4
          Летунов ваших тоже жалко.
      3. zenion
        zenion Сегодня, 16:54
        0
        Дело ещё в том, что они все разной конструкции и возможности. Если бы что-то одно было панацеей от всего, то не делали нечто другое. Кроме того оснащение и превращение всё это в одну противовоздушную группу, конечно не было в тех странах в которую эту ЗРК продавали. Теперь это будут водить с самого начала взлёта. Теперь разведчики будут круглосуточно висеть в воздухе. Может быть даже такое несчастье, что даже ракеты запущенные в Газу будут сбиты.
    4. genisis
      genisis Сегодня, 14:33
      +5
      Пишет один российский форумчанин:
      "Из окон моей квартиры, при помощи нехитрых оптических приспособлений, видны окна Центра космической разведки ГРУ. Когда в прессе идет вал панических сообщений о скором начале конца, я обычно достаю бинокль и смотрю, сколько окон в данном Центре горит после окончания рабочего дня. Для меня это барометр реальной политической напряженности. (Ну, и цена нефти, конечно, тоже.)

      Максимум был, когда бомбили Югославию.

      Но столько, сколько горит сейчас не горело даже во время операции НАТО в Югославии.

      К слову сказать, когда штаты готовились наносить удары 100 Томагавками, окон горело в Центре минимум. Я даже подумал, что со времен Югославии, настоящий центр куда-то переехал, а этот используется, как административно-хозяйственная часть.

      И вот снова, сейчас, барометр ГРУ показывает "Шторм"
      1. faterdom
        faterdom Сегодня, 15:48
        +2
        Глеб Петров и Руслан Баширов, за столом засиделись на зря: Глеб Петров и Руслан Баширов травят "Новичком" скрипаля - Атас!!! Веселей рабочий классс!!!
      2. zenion
        zenion Сегодня, 16:55
        0
        Что вы морочите голову, если все знают, что вы подсматриваете за женской баней.
    5. ASG7
      ASG7 Сегодня, 15:09
      +2
      будут пуски с сопряжённой территории

      Ну так у палки два конца, что мешает сирийцам уничтожать их пусковые установки( у них есть чем, не переживайте) на сопредельной территории. А это значит им надо ставить свое ПВО и РЭБ на прикрытие рубежей пуска, и уже евреям придется считать что лучше "Щит или Меч".
      П.С. Весь мир война, а люди в ней лишь пища для евреев
      (пока получается что так, а если я ошибаюсь то поясните в чем).
      И да смысл слова "евреев" в предыдущей фразе - это государство. а не народ.
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 12:33
    +5
    стратегию бы лучше поменяли, хрен с ней , с тактикой-то
    1. Zubr
      Zubr Сегодня, 12:35
      +9
      hi
      Лучше бы они вообще не лезли в чужой огород.. smile
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 12:39
        +3
        ну, собственно, об этом и речь hi
    2. Безликий
      Безликий Сегодня, 12:42
      +3
      будут наноситься из-за пределов воздушного пространства САР, в том числе ракетами «земля-земля»


      А дальше-то что? Ну поставим ещё ПВО после успешного удара "земля-земля", если таковой будет.

      Ну размолотят они пару объектов - человек 100 погибнет... Что это стратегически решит? Мир принесет? Сирию в каменный век загонит? РФ с Сирией поссорит? Или отношения с кем-либо улучшит?..

      Вот и у меня главный вопрос в степени ущербности подобной упертости.
      1. Мистер Кредо
        Мистер Кредо Сегодня, 12:52
        0
        Ну поставят сирийцами новые комплексы! Это конечно хорошо. Вот только вопрос их применения очень интересен. Сбивать будут то что влетело на их территорию. А если прилетели с чужой? Будут делать как Израиль, посылать ответку? Но про такой вариант кажется тишина.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 13:22
          +1
          Правильно поставленный вопрос, это ........!!!
          Из того что заявлено ОФИЦИАЛЬНЫМИ лицами, достоверные выводы сделать!!! Эт большой фантазией обладать надо .... или "житейским\диванным опытом", у кого как.
          Время, события дадут новую "пищу" для выводов или фантазий, это опять же, у кого как.
          Подождём!
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 13:26
            -1
            Цитата: роман66
            стратегию бы лучше поменяли, хрен с ней , с тактикой-то

            А какая у них "позитивная" стратегия могёт быть?
            Роман soldier я всегда говорил, что у "избранных", в конце останется один путь к спасению, эмиграция на Марс! вот так мне ка-аца!
        2. zenion
          zenion Сегодня, 16:59
          0
          Самое главное для кошки поймать мышь, что бы у кошки были когти. Есть когти поймают мышь. А за тех, кто придумал алгебру, и вёл человечество вперёд, пока бесилось христианство вам беспокоится не нужно. Это у арабов евреи научились кораблевождению и плаванию по звёздам и солнышку. Вот несколько таких были в плавании с Колумбом.
      2. mvg
        mvg Сегодня, 13:21
        0
        поставим ещё ПВО после успешного удара "земля-земля", если таковой будет.

        Важнее денег - только репутация. Если Израиль сравнительно легко подавит эту ПВО, то клиентов не будет. Ни Индии, ни КСА, никого.
  3. Black Sniper
    Black Sniper Сегодня, 12:39
    +2
    Что же этим евреям всё не имётся... их ведь ни кто не трогает.
    1. Чёрный Полковник
      Чёрный Полковник Сегодня, 13:11
      -1
      У них не всё так просто. Евреи воюют по советскому довоенному принципу - на чужой земле и малой кровью. Им комфортнее, когда соседи слабы. Вот и мутят.
  4. Igoresha
    Igoresha Сегодня, 12:40
    +1
    при этом не оставят намерений уничтожить ПВО Сирии


    будь такие намерения у Израиля сирийскую "ПВО" давно бы уничтожили;
    сдерживающим фактором для Израиля может быть не наличие С-300 у сирийской армии но российские экипажи в оных, при чем не инкогнито ( "ихтамнет" ) а официально и громогласно подтвержденные.
  5. болот
    болот Сегодня, 12:42
    +2
    Сирийцам Миг-29 ,нужно подкинуть.
    Вот и ситуация,где Миг-35 мог бы пригодится,не большая страна по размерам.Которой Су-30/35 были бы избыточными.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:45
      -6
      У них есть. Но они их никогда не поднимают в воздух при израильских налетах.
      Их летчики пуганые (опыт) , просто так умирать не хотят.
      1. болот
        болот Сегодня, 12:52
        0
        Цитата: voyaka uh
        просто так умирать не хотят.

        Вам повезло,хорошо вы изучили противника.
        1. Лекс.
          Лекс. Сегодня, 13:46
          -3
          Вам повезло,хорошо вы изучили противника. Ну скажем голландские летчики нашим завидовали мастерству
          1. болот
            болот Сегодня, 13:59
            -1
            Цитата: Лекс.
            Вам повезло,хорошо вы изучили противника. Ну скажем голландские летчики нашим завидовали мастерству

            Конечно будут завидовать,у вас и опыт по богаче.Да и серьезным противником еще не встречались,может были эпизодические случаи.Когда пытались перехватить Советских пилотов.
            У Русских есть опасная черта,они воюют не за победу а что бы мстить,это не отрывок с фильма про Сталинград,мстительность одна из черт,есть в характере.Кто до сих пор не понял,значит плохо знает русских.

            Сам казах,вырос в окружении многих наций.
            1. Лекс.
              Лекс. Сегодня, 14:21
              -4
              Так и сбили 5 штук
              У Русских есть опасная черта,они воюют не за победу а что бы мстить,это не отрывок с фильма про Сталинград,мстительность одна из черт,есть в характере.Кто до сих пор не понял,значит плохо знает русских.
              Почитайте иудейские войны,иудея 7 лет воевала с римской империей и во вторую 4 года не надо нас учит почитайте про Кипр в 1 веке нашей эры когда греки насолили нашим 200,000 греков было перебито .Ваши советники арабам не помогли это было в СССР ,которая на много сильнее России
              1. болот
                болот Сегодня, 14:30
                0
                Цитата: Лекс.
                Почитайте иудейские войны,иудея 7 лет воевала с римской империей и во вторую 4 года не надо нас учит почитайте про Кипр в 1 веке нашей эры когда греки насолили нашим 200,000 греков было перебито .Ваши советники арабам не помогли это было в СССР ,которая на много сильнее России

                Так почитовал.А советники не помогли,потому что прямого приказа не было.А то бы делов натворили,может 3 мировая война раньше времени могла бы начаться.
      2. SSR
        SSR Сегодня, 13:19
        0
        Цитата: voyaka uh
        У них есть. Но они их никогда не поднимают в воздух при израильских налетах.
        Их летчики пуганые (опыт) , просто так умирать не хотят.

        Ну дык, там такая древность против современных и главное натасканных израильских.
    2. Лекс.
      Лекс. Сегодня, 13:45
      -2
      Ну Лукашенко когда свои су-27 на иголки отправил говорил мы страна маленькая и миг-29 хватит а сейчас су-30 см просит и контракт подписали а когда поставят неизвестно
      1. болот
        болот Сегодня, 14:05
        0
        Цитата: Лекс.
        Ну Лукашенко когда свои су-27 на иголки отправил говорил мы страна маленькая и миг-29 хватит а сейчас су-30 см просит и контракт подписали а когда поставят неизвестно

        У Лукошенко есть не плохой авиоремонтный завод в Барановичах,не плохой апогрейд могут делать,женить подвесные Израильские контейнеры с Су-27.Так что выбор по Су-30 понятен,да цена вкусная-24-26 лямов за борт.Беда что с Миг-35 еще пляски продолжаются а нам по идеи нужен,целый полк.Имеющиеся 29 выбывают,возраст.А заменить не чем.
        1. Лекс.
          Лекс. Сегодня, 14:25
          -2
          Завод не завод а дарма сами понимаете запчасти давать некто не будет .Россия тоже просто так не даёт самолёты с базой пролетела а ведь Лукашенко получал бы за базу не мало Азербайджану за радар в своё время 300 лимонов платила
          1. болот
            болот Сегодня, 14:34
            0
            Цитата: Лекс.
            Завод не завод а дарма сами понимаете запчасти давать некто не будет

            Так он 30 не за дарма берет,просто есть у него отменная база по ремонту и обсуживанию с тех.персоналом.Вот и выбор.
            1. Лекс.
              Лекс. Сегодня, 14:45
              -1
              Ну это да когда есть что ремонтировать,су 30 за российские кредиты написано было 12 штук
              1. болот
                болот Сегодня, 14:53
                0
                Цитата: Лекс.
                Ну это да когда есть что ремонтировать,су 30 за российские кредиты написано было 12 штук

                Ну это и не плохо,с нас живыми деньгами берут.Ведь Российский кредит не чем не обязывающий. laughing
  6. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 12:47
    +1
    Уничтожить комплексы евреи обязательно попробуют.
    А вот получится ли и какой ценой?
    Жизнь еврея-летчика - это в Израиле ОГРОМНАЯ ценность!
    Ну реально очень они жизни военнослужащих и мирняка (только своего) ценят и берегут.
    В этом плане просто молодцы!
    А вот дронов и прочих ракет придется сбивать много.
    Ну еще РДГ израильские. А спецназеры ихние на чужой территории, как дома у себя бродят.
    Так, что кроме уничтожения СВН надо в товарном кол-ве настрелять/наловить их спецназеров.
    1. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Сегодня, 12:57
      0
      Ну еще РДГ израильские. А спецназеры ихние на чужой территории, как дома у себя бродят.
      А Вы думаете , что заявленные к поставке комплексы АСУ и госопознавания охранять сирийские ополченцы будут ? Пусть проверят ...
    2. болот
      болот Сегодня, 13:03
      0
      Просто можно сделать,в Средиземноморье отправить корабль-разведчик с хорошей РЛС и сопровождении дать пару,сторожевиков плюс судно обеспечения.пусть в нетралах шныряет вблизи Ливана, Израиля и тд.Часть "проблем по внезапности" могут быть решены,только один вопрос а есть ли такое судно.
    3. GRF
      GRF Сегодня, 13:03
      0
      Конечно зачем, но можно и так:
      Уничтожить евреев комплексы обязательно попробуют.

      А в Биробиджане евреи и комплексы друг друга не трогают!
  7. мерцание
    мерцание Сегодня, 12:57
    +1
    По его мнению, израильтяне пересмотрят свои амбиции и предпримут новые условия противостояния. Вместе с тем они не оставят своих намерений уничтожить сирийскую ПВО.
    Предпримут, предпримут, вот только это теперь мало что им даст. Шойгу предупредил "горячие головы", т.е. если головы не остынут, то Сирия получит другое вооружение и головы эти остудит. Если для этого понадобятся Искандеры, значит Сирия получит и Искандеры.
    Еще раз повторюсь, арабский мир крайне позитивно воспринял известие о поставках С-300 Сирии. Видят в этом надежду на прекрашение израильской агрессии в отношении стран БВ.
    1. bessmertniy
      bessmertniy Сегодня, 13:21
      -1
      Израиль сам создает себе враждебное окружение, и должен понимать, что рано или поздно его военное преимущество над соседями может закончиться. А если они начнут отвечать адекватно, то существование государства Израиль окажется под большим вопросом.
  8. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 13:02
    0
    Цитата: КВУ-НСвД
    Ну еще РДГ израильские. А спецназеры ихние на чужой территории, как дома у себя бродят.
    А Вы думаете , что заявленные к поставке комплексы АСУ и госопознавания охранять сирийские ополченцы будут ? Пусть проверят ...
    Поверьте, их спецназеры постоянно выхватывают прямо в Газе (непосредственно в тылу) из толпы бармалеев и утаскивают к себе.
    ЧСХ потери при таких операциях незначительны. Почти нулевые!
    Посему такие операции регулярны.
    Разведка на палестинских и прочих территориях у них не просто на высоте, а просто совершенство!
    1. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Сегодня, 13:10
      +1
      Хорошо скажу проще - ср-ва РЭБ , АСУ ПВО и госопознавания на территории Сирии будут охраняться военнослужащими высокой квалификации из РФ . Не советую израильскому и любому другому спецназу ставить под сомнение их навыки и обученность .
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 13:32
        -3
        Не советую израильскому и любому другому спецназу ставить под сомнение их навыки и обученность .
        Простой вопрос.
        А НАШИ спецназеры могут на их территории по авиабазе издалека чем-нибудь стрельнуть?
        Поймают их или нет? Гарантировано? Или наши завсегда убегут?
        Невозможно выставить охрану подобную позициям стратегов.
        1. КВУ-НСвД
          КВУ-НСвД Сегодня, 13:46
          +1
          А НАШИ спецназеры могут на их территории по авиабазе издалека чем-нибудь стрельнуть?
          Могут , нужен приказ . И не советую говорить "спецназеры" вместо "спецназовцы" вне сети - здоровее будете .
          1. Victor_B
            Victor_B Сегодня, 14:12
            -3
            Вот и ихние тоже МОГУТ!
            Очень плохо недооценивать противника.
            К тому же у них ОЧЕНЬ большая практика. Боевая. Свежая.
            1. КВУ-НСвД
              КВУ-НСвД Сегодня, 14:54
              +1
              Оборонять легче , чем нападать , в чём проблема , проверьте .. , но только даже Ваши профи знают все расклады ... Вы пытаетесь доказать то , что никогда ни одно гос-во не признает .. но поверьте - никогда израильский спецназ не пойдёт на боестолкновение с нашим - и уважают , и опять же пресловутый приказ нужен
  9. Forestol
    Forestol Сегодня, 13:07
    +2
    Даже поставив С400, вопросы не решить. Израиль осуществляет пуски, практически за госграницей Сирии, сразу уходя из зоны пуска. Получается, пока не пустят ракеты, по авиации работать нельзя по юридическим моментам, а когда пустят, по факту “поздно”.Задачу может решить ВКС России, поставив на дежурство А-50 и МиГ-31. Да, дорого, да, опасно, но гарантировано не будет безнаказанности. Но мы же, после учений ЛАГ в свое время, заявили о победе над ИГ и вывели основные силы из Сирии.... Короче, или крестик снимите, или трумы оденьте, или ВКС защищает ВСЮ территорию своего союзника, либо это уже посмеище. По факту, как я и предполагал, очень вероятно, что Ил20 попал под самоликвидацию ракеты от С400....
  10. askort154
    askort154 Сегодня, 13:20
    -1
    После поставки ЗРК С-300 израильтяне поменяют свою тактику нанесения ударов, при этом не оставят намерений уничтожить ПВО Сирии,
    [b][/b]

    У Израиля тактика одна, откровенно подлая, не производить налёты на Сирию со своей территории. Все удары по Сирии производят через территории Ливана, Иордании или с нейтральных вод ( как последняя провокационная с нашим ИЛ). Поэтому, поставка С- 300 их беспокоит, но не фатально. Они продолжат свои налёты "из-за угла" при этом, будут принижать возможности С-300, подыгрывая ВПК США на рынке торговле оружием.
    Израиль ещё никогда (как и американцы) не воевал с сильным противником. Израиль в войнах с Египтом и Сирией использовал особенности менталитета арабских стран.Всегда наносил удары в часы их "молитв", когда те, бросают все свои дела и неистово молятся аллаху. Эта их основная тактика с 1947 г. yes
    1. kuz363
      kuz363 Сегодня, 13:58
      +1
      Ну а как в 1982 г во время войны в Ливане Израиль уничтожил практически все ПВО Сирии и около сотни самолетов? Причем были и воздушные бои, где МИГ-21,23 быстро сбивались самолетами F-15, F-16. А сам Израиль не понес никаких потерь! В это время советские советники сидели в бункерах, плевались и матерились.
      1. егерь650
        егерь650 Сегодня, 14:27
        +2
        Тогда ПВО другое было, не заходя в зону можно было работать ПРСами. Да и арабы не соблюдали радиолокационную дисциплину. Нам в училище препод рассказывал случай, про то как сбили очень много самалев у шестигранников. включили одну рлс. остальные на подогреве, ее естественно потеряли, дальше вели по расчетным данным, с приходом в зону врубиили остальные ЗРК и все цели сбили. естественно ихтамнет постарались.
  11. Быков.
    Быков. Сегодня, 13:41
    0
    Какие же подлецы! Слов просто нет.
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 14:52
      +1
      Это не подлецы...Это за тысячу лет выработанная самая гнусная Гнустность в народе...
      Раньше люди не знали кто есть кто...Теперь люди владеют информацией..И чуть-что их жалеть не будут
  12. Комментарий был удален.
  13. MIG00001
    MIG00001 Сегодня, 13:51
    -1
    Ну нельзя же вечно защищаться надо и в ответ парочку рокет запустить на территорию Израиля
    1. Егорчик
      Егорчик Сегодня, 14:27
      -1
      Цитата: MIG00001
      Ну нельзя же вечно защищаться надо и в ответ парочку рокет запустить на территорию Израиля

      Вот вот, пока в ответ на налеты израиля сирийцы не начнут бить по их аэродромам налеты будут продолжатся.
  14. военный пенсионер
    военный пенсионер Сегодня, 13:52
    +2
    Я что-то не понял.
    "Вместе с тем они не оставят своих намерений уничтожить сирийскую ПВО"

    А кто позволяет евреям наносить ракетно-бомбовые удары по независимому государству Сирии?
    Если евреи и Сирия находятся в состоянии войны, то Сирийская армия ДОЛЖНА в ответ нанести массированный удар по еврейской территории.
    Или я не прав?
  15. Гиря
    Гиря Сегодня, 14:06
    +1
    Цитата: mvg
    Если пойдет такая "пьянка", то забьют все "36 каналов", выпустят полсотни HARM'ов и уничтожат РЛС, после пойдут GBU-39. МиГ'и не взлетят.

    Точно....МО РФ они же не понимают ничего...Жители ВО всё знают....Не надо думать что евреи умнее всех,они такие же как и все...ну ,немножко самоуверенные в том,что им поможет Хозяин..
  16. егерь650
    егерь650 Сегодня, 14:29
    +1
    Постоянно идет совершенствование тактики применения авиации, так и средств ПВО и РЭБ. Главное не проспать. А на любую хитрую задницу всегда найдется болт.
  17. Dikson
    Dikson Сегодня, 14:33
    0
    Забьют С-300 количеством целей и вся война закончится.. Заодно отработают модную нынче схему массированного налёта дронами..
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 14:48
      +2
      ААААА, зомби дроны..
      Все ,пропала Россия...Страшные израильские неимеющиеаналоги и самые лучшеи в мире дроны-уничтожат С-300...
      Вы тоже из страны кастрюль?
      1. игорка357
        игорка357 Сегодня, 15:24
        0
        При чем тут пропала Россия,он вам абсолютно правильно сказал!Возьмите 20-30 самолетов, плюс 20-30 недорогих дронов..плюс залп ракетами с ЛА,ложные маневры,ложные цели,не думаю что ПВО Сирии справится с таким кол-вом целей, у нас нет возможности насытить ПВО Сирии современными средствами в достаточном количестве..и не надо тут начинать про РЭБ, это не панацея,от массированного налета авиации противника..и противник отнюдь не слабый !
        1. Гиря
          Гиря Сегодня, 15:36
          +1
          Игорь, а если вся Европа с Америкой начнет пулять? *21* ведь не железное даже у американцев lol
          Или вы думаете, израильтяне совсем неумные люди начинать войну с РФ? Не слушайте воинственные комментарии евреев- арабов... Их задача на этом форуме создать иллюзию, что они самые-самые и побЕдят Россию....Ну вы вроде не наивный же...
          1. shans2
            shans2 Сегодня, 15:58
            0
            это человек сам и есть провокатор из Хайфы, все посты в стиле у нас ничего нет)))
            1. Гиря
              Гиря Сегодня, 16:07
              0
              Я тут еще не *всех* знаю...мне пока простительно....Но если человек так думает и не хамит,меня это не напрягает...они потом узнаю что я *думаю*.Я думаю он УЖЕ понял моё мнение об *них*
          2. игорка357
            игорка357 Сегодня, 16:07
            0
            Виктор,евреи не будут воевать с Россией,они будут уничтожать Сирийское ПВО, вы вообще о чем говорите то?Наглядный пример случился только что..ИЛ-20 был сбит,и не важно кем..и в какой ситуации!Турки сбили наш СУ-24,и ничего, евреи подставили наш ИЛ-20 и ничего..а уж Сирийскую ПВО то будут утюжить без зазрения совес...ах нет,какой еще совести,еврей и совесть не совместимы, но хитрые заразы очень!Умные не умные,в военных ведомствах разных стран сидят аналитики,которые свой хлебушек не зря кушают,и поверьте мне, когда аналитики Пентагона просчитают,что смогут нанести РФ поражение без получения неприемлемого урона себе,они немедля нанесут удар по РФ,и пока что их сдерживает только то, что наши СЯС прорвут их ПРО в 70% случаев,а неприемлемый ущерб для США,это 30% людских потерь и 25% промышленности!Вот вам и упор Хрущева,которого тут 80% сайта хаит на ракетную отрасль,и РВСН..да флот он затормозил очень сильно,но флот бы нас сейчас не спас,а спасают именно наши СЯС!!!
            1. Гиря
              Гиря Сегодня, 16:30
              0
              Вы такой смешной Игорь....чес слово...Вы намешали все в одном коротком комментарии..Отвечу так:
              Америка считает свою армию *сильной* что ,одной левой, легко побеждает Панаму, Ямайка Гренаду, .А когда начала воевать с Вьетнамом -етить колотить,убежала...А почему? А потому что русское оружие было,спецы и летчики....А на примере с Северной Кореей вообще дулись,дулись и сдулись. И это при том, что там, *этого * атомного оружие с гулькин НОС )))) Нанесут удар они могут только один- *Кинуть* Европу и рано или поздно евреев..... А по поводу повоевать евреям с РФ-это равносильно Украине-могут потерять население и свою государственность ... Аналитики могут просчитывать ВСЁ,но любой военный (если он здравомыслящий) войну не желает...Так что ,пусть свое *21* тренируют...Там и так *своеобразных* солдат и солдаток уже хватает lol
  18. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 16:20
    0
    Всегда говорил с Израилем договариваться бесполезно..Сбивать нужно , без всяких предов. Вот уверен парочку собьем и они успогоятся на время А Россия это сделать может ПВО имеется и ведет этих наглецов , только кнопку нажать .Все боимся "мировой общественности" Скоро уже нашу базу начнут бомбить ..БРЛА это уже давно ведется (прощупывают падлы)
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 16:35
      0
      Когда вы чувствуете в себе Силу- вы бьете сразу противника,при его знакомых? Или делаете так ,что он окажется в дураках..А вот когда он перейдет дозволенное- врезать так,что ЕГО окружение скажет-Сам виноват...Сильное государство на шавок не очень обращает внимание..Я лично,не считаю Израиль сильным государством в мире...
      В Израиле ,как и в России много нормальных людей...как *падлы* wink
  19. skifd
    skifd Сегодня, 16:50
    0
    Наши получили контроль над большей частью БВ , кто не понимает , а тут обсуждается "пацанское" "вдуть в ответ" . Некоторыми . И как ни цинично это не прозвучит , за счет жизней наших ребят получено (Вечная память ...) . А насчет обеспечения и защиты все уже давно проработано , кто не понимает . Такое за минуту не решается . Недаром "НитаньЯхуД" столько раз к Путину метался и телефоны обрывал : "Только не С-300 !!Не-ееее!!!" . Так что пока "попкорн" , вот не поймут , "хардкор" .