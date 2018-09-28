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Прощай Windows, здравствуй Linux? Минобороны закупает "Эльбрусы"

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Российское военное ведомство планирует закупить российские компьютеры "Эльбрус" на общую сумму 400 млн. рублей, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Прощай Windows, здравствуй Linux? Минобороны закупает "Эльбрусы"


Согласно размещенному заказу, Минобороны России в срок до 30 сентября 2019 года планирует получить ноутбуки, рабочие, графические и мультимедийные станции, плоттеры, программное обеспечение и периферийное оборудование, в том числе со спецпроверкой и специсследованиями на базе процессоров "Эльбрус". Кроме того, закрытый аукцион на поставку 1 тысячи комплектов "Эльбрус-801РС" в интересах Минобороны будет проведен 19 октября этого года.


Рабочая станция «Эльбрус 801-РС» разработана на базе микропроцессора «Эльбрус-8С» и предназначена для оборудования автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов, микросерверов и информационных терминалов, применения в промышленной автоматизации и в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Ранее сообщалось, что Минобороны России планирует перевести все служебные компьютеры военного ведомства с операционной системы Microsoft на отечественную Astra Linux, совместимую с российскими процессорами "Эльбрус". Система на протяжении нескольких лет уже используется Вооруженными силами России, в частности, на ней базируется информационная система Национального центра управления обороной РФ. Кроме того, уже сегодня она применяется в действующих образцах вооружения и военной техники и в ряде перспективных разработок.
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86 комментариев
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  1. bk316
    bk316 Сегодня, 12:41
    +8
    Во как...
    А как же
    Когда у нас будет своя безопасная IT-сфера…
    Своего «железа» у нас нет и не будет.
    laughing
    1. Аристарх Людвигович
      Аристарх Людвигович Сегодня, 12:44
      +3
      Вопросы национальной безопасности требуют разработку своего железа и софта.
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 16:31
        0
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Вопросы национальной безопасности требуют разработку своего железа и софта.

        Вопросы безопасности требуют. Вот только интересно во сколько это обойдётся? Ведь простая видеокамера, что стоит в любом магазине 1500-2000, для МО закупаются по 15000-20000. Квадратор который идёт к этому комплекту камер за 2,5 для МО берут за 25.ну и тд и тп. Сердюковы и Васильевы как были так и остались...
        1. NordUral
          NordUral Сегодня, 16:39
          0
          Вопросы национальной безопасности требуют разработку своего железа и софта и самой власти. Вот так! И по другому не получится.
    2. Beby
      Beby Сегодня, 13:02
      +8
      Цитата: bk316
      А как же
      Когда у нас будет своя безопасная IT-сфера…
      Своего «железа» у нас нет и не будет.
      laughing
      Микропроцессор «Эльбрус-8С» производится на TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited). Так что в определённом смысле действительно "Своего «железа» у нас нет" и в ближайшем времени такого "не будет".
      С другой стороны, огромный ряд различных фирм из практически всех развитых стран мира производят «свои» микросхемы на TSMC,.. и никого это особо и не смущает.
      1. Genry
        Genry Сегодня, 13:27
        -3
        Цитата: Beby
        «Эльбрус-8С» производится на TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited). Так что в определённом смысле действительно "Своего «железа» у нас нет" и в ближайшем времени такого "не будет".

        Эльбрус именно свой, потому как полностью разработан в России. А выпечь кристаллы из переработанного песка, по готовым шаблонам но на чужом производстве, не нивелирует оригинальность и безопасность "железа".
        1. Beby
          Beby Сегодня, 13:59
          +3
          Цитата: Genry
          Эльбрус именно свой, потому как полностью разработан в России. А выпечь кристаллы из переработанного песка, по готовым шаблонам но на чужом производстве, не нивелирует оригинальность и безопасность "железа".

          Есть у меня существенные подозрения, что на этом "чужом производстве" и шаблоны тоже «чужие». Да и вообще, терзают меня смутные догадки, что этот («Эльбрус-8С») «свой» процессор является TSMC’ным ASIC'ом, склеенным из TSMC’них же IP-Core (готовых узлов: DDR контроллер, Multi Gigabit Transmitters (приёмопередатчики аля PCI-E), PLL (ФАПЧи) и пр.). Но даже, если эти мои догадки верны, «Эльбрус-8С» всё равно является существенном достижением, т.к. проектирование больших ASIC’ов очень и очень непростой процесс (неверующие могут посмотреть на количество различных проблем в кристаллах видеокарт AMD и nVidia, которые тоже являются ASIC’ами).

          Относительно «безопасности»: к сожалению, «Эльбрус-8С» (производимый на TSMC) не является «доверенным». Как отечественная разработка, он более безопасен, чем Intel/AMD/пр. ,.. однако, для ряда задач его уровня «безопасности» недостаточно.
          1. kakvastam
            kakvastam Сегодня, 14:12
            +1
            Гораздо большая проблема - потенциальное перекрытие поставок из не вполне дружественного государства. В этой ситуации не поможет даже полностью своя схема, без привлечения чужих компонентов.
            Но шаг всё равно в правильном направлении.
          2. Genry
            Genry Сегодня, 14:44
            +1
            Цитата: Beby
            и вообще, терзают меня смутные догадки, что этот («Эльбрус-8С») «свой» процессор является TSMC’ным ASIC'ом, склеенным из TSMC’них же IP-Core (готовых узлов: DDR контроллер, Multi Gigabit Transmitters (приёмопередатчики аля PCI-E), PLL (ФАПЧи) и пр.).

            Ну вы насочиняли. На уровне мелкой логики (триггеры, сдвиговые регистры, логика, сумматоры...) используется стандартная топологическая база конкретного производителя. Но на более высоком уровне крупные логические блоки не привязаны к производителю и могут быть как чисто собственной разработки, так и "по мотивам"....

            Цитата: Beby
            Относительно «безопасности»: к сожалению, «Эльбрус-8С» (производимый на TSMC) не является «доверенным». Как отечественная разработка, он более безопасен, чем Intel/AMD/пр. ,.. однако, для ряда задач его уровня «безопасности» недостаточно.

            Тут разберитесь со своим противоречием. Главное, что в Эльбрусе нет закладок и окаянных ошибок типа Мелтдаун и Спектре, которые принципиально невозможны из-за отсутствия спекулятивного исполнения.
            1. Beby
              Beby Сегодня, 15:44
              0
              Цитата: Genry
              Цитата: Beby
              и вообще, терзают меня смутные догадки, что этот («Эльбрус-8С») «свой» процессор является TSMC’ным ASIC'ом, склеенным из TSMC’них же IP-Core (готовых узлов: DDR контроллер, Multi Gigabit Transmitters (приёмопередатчики аля PCI-E), PLL (ФАПЧи) и пр.).

              Ну вы насочиняли. На уровне мелкой логики (триггеры, сдвиговые регистры, логика, сумматоры...) используется стандартная топологическая база конкретного производителя. Но на более высоком уровне крупные логические блоки не привязаны к производителю и могут быть как чисто собственной разработки, так и "по мотивам"....
              Т.е. Вы утверждаете, что схемотехника перестраиваемых N-phase PLL (применяемых в современных процессорах), генерирующих частоты в диапазоне от 3 до 5 ГГц, ну прямо никак не связаны с особенностями тех. процессов конкретных заводов ?
              Обращаю внимание, что в качестве «заимствованных» макроузлов, были перечислены только высокочастотные.

              Цитата: Genry
              Цитата: Beby
              Относительно «безопасности»: к сожалению, «Эльбрус-8С» (производимый на TSMC) не является «доверенным». Как отечественная разработка, он более безопасен, чем Intel/AMD/пр. ,.. однако, для ряда задач его уровня «безопасности» недостаточно.

              Тут разберитесь со своим противоречием.
              Здесь нет никакого противоречия, я просто констатировал факт: «Эльбрус-8С», производимый на TSMC, не является «доверенным» процессором. Поэтому в ряде изделий его запрещено применять.

              Цитата: Genry
              Главное, что в Эльбрусе нет закладок и окаянных ошибок типа Мелтдаун и Спектре, которые принципиально невозможны из-за отсутствия спекулятивного исполнения.
              А Вы читали Errata (или аналогичную закрытую техническую документацию) на «Эльбрус-8С», что так уверенны в том, что в «Эльбрус-8С» нет таких или аналогичных ошибок ?
      2. Викторио
        Викторио Сегодня, 13:28
        0
        Цитата: Beby
        Цитата: bk316
        А как же
        Когда у нас будет своя безопасная IT-сфера…
        Своего «железа» у нас нет и не будет.
        laughing
        Микропроцессор «Эльбрус-8С» производится на TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited). Так что в определённом смысле действительно "Своего «железа» у нас нет" и в ближайшем времени такого "не будет".
        С другой стороны, огромный ряд различных фирм из практически всех развитых стран мира производят «свои» микросхемы на TSMC,.. и никого это особо и не смущает.

        ===
        было бы желание и деньги, легко поставить такой же заводик на территории рф, заказами будет обеспечен надолго. под линукс хорошо пойдут свои приложения, благо с программистами проблем нет
        1. Лекс.
          Лекс. Сегодня, 13:50
          +1
          было бы желание и деньги, легко поставить такой же заводик на территории рф, заказами будет обеспечен надолго. под линукс хорошо пойдут свои приложения, благо с программистами проблем нет,Ваш Микрон купил оборудование ещё 10 лет назад у АМД так ничего у ваших не получилось
        2. Beby
          Beby Сегодня, 14:22
          -2
          Цитата: Викторио
          было бы желание и деньги, легко поставить такой же заводик на территории рф, заказами будет обеспечен надолго
          А толку от этого заводика ?
          Потом потребуется огромная куча времени, чтобы адаптировать к корявизне получаемых транзисторных структур (а иногда и разработать с нуля) макроузлы: контроллеры DDR2/3/4 памяти, N-phase PLL, Multi Gigabit Transmitter и ещё много чего.
      3. Лекс.
        Лекс. Сегодня, 13:48
        0
        Ну например у нас производят ,раньше ваши процы у нас производили
      4. NordUral
        NordUral Сегодня, 16:42
        0
        Их - пока, повторю, что пока, не смущает. Пока они относительно одна команда Запад.
        А вот мы - это совсем другой случай. И железо и ПО должны быть исключительно свои, кроме того,
        что работает против западного на их поле.
    3. Серж Горелый
      Серж Горелый Сегодня, 13:08
      +5
      Главное стоимость отслеживать. Помнится поставили нам в часть вторые PENT-ы, стоимость в формуляре -76000 р., в магазинах это удовольствие тогда стоило около 18000 р., некислая такая "маржа".
      1. Genry
        Genry Сегодня, 13:42
        0
        Цитата: Серж Горелый
        в магазинах это удовольствие тогда стоило около

        В магазине вам дают с голой Виндой... А военным кроме её прилагают специализированные разработки ПО, со своими сертификатами безопасности по железу и ПО.
        1. Кукуруза
          Кукуруза Сегодня, 14:39
          0
          Ну точно, сертификаты безопасности , уникальные технологии...
          1. purple
            purple Сегодня, 16:05
            0
            Цитата: Кукуруза
            Ну точно, сертификаты безопасности , уникальные технологии...

            разбирали уже и не раз, общего ничего... от слова совсем
        2. Razvedka_Boem
          Razvedka_Boem Сегодня, 15:47
          0
          В магазине вам дают с голой Виндой.

          Помню историю, когда клиент покупая ноут, достал диск в Линуксом и сказал - Или вы сами удаляете Винду или я сейчас сам это сделаю, но переплачивать 200 баксов за то, что мне нужно я не буду..
          В Нете можно найти еще.. Хотя историю не афишируют..
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 12:43
    -1
    Давно пора!
    Но много народу будет недовольно.
    Юзеры от сохи.
    Особенно "булгахтеры" и прочий офисный планктон.
  3. Igoresha
    Igoresha Сегодня, 12:45
    -2
    слетели на Линуксе драйвера видеокарты, три дня бился лбом о стену, прописывал кода с поростыню и нифига. С тех пор зарекся. Сочувствую российским военным.
    1. old friend
      old friend Сегодня, 13:06
      +17
      Не надо ля-ля. Когда это было? Гос учреждения во многих странах Европы работают на линухе. Это показатель. В КНР своя система - NeoKylin, тоже линух.
      На самом деле, новость хорошая, просто прекрасная. Сейчас безопасность страны, во многом, - это безопасность в информационных технологиях. А инфо технологии - это не только контент, но и железо и программное обеспечение.
      1. Igoresha
        Igoresha Сегодня, 13:15
        -2
        как защита от вирусов - да. может быть. + как бы бесплатность, тоже хорошо. Но в общефункциональном плане не соглашусь, доводилось читать форумы по мизерных на Винде проблемках которые на Линуксе оч тяжело решить.
        1. Genry
          Genry Сегодня, 13:49
          +9
          Цитата: Igoresha
          Но в общефункциональном плане не соглашусь, доводилось читать форумы по мизерных на Винде проблемках которые на Линуксе оч тяжело решить.

          Если вы хотите использовать программы, аналоги которых отсутсвуют в Линуксе, то да. И игры для Виндовс тоже хуже поддерживаются. Но для массового офисного и военного использования проблем меньше чем у Винды.
        2. kakvastam
          kakvastam Сегодня, 14:18
          +5
          Цитата: Igoresha
          доводилось читать форумы

          А про проблемы, которых для линукса вообще не существует, а на винде их решение связано с колоссальным геморроем, если вообще возможно, слышать не приходилось?
      2. Peter Smith
        Peter Smith Сегодня, 13:27
        -5
        сами на линаксе поработайте, измените свое мнение.
        иначе бы никто виндой платной не пользовался, раз есть бесплатный линакс.
        но этот линакс довести до комфортности винды, наверное, стоит десятков миллиардов долларов. поэтому это игрушка для продвинутых программистов, не более
        1. Genry
          Genry Сегодня, 13:51
          +5
          Цитата: Peter Smith
          иначе бы никто виндой платной не пользовался, раз есть бесплатный линакс.

          "линАкс" ?
          Вы явно не "наш человек".... Типичный "канадиец" ???
          И винда просто насильно впихивается в компьютеры ещё в магазине.
        2. kakvastam
          kakvastam Сегодня, 14:21
          +2
          Цитата: Peter Smith
          сами на линаксе поработайте, измените свое мнение.

          Больше двадцати лет работаю, даже сейчас Вам из-под линукса отвечаю.
          В данном случае Вы просто бредите.
          1. region58
            region58 Сегодня, 15:41
            0
            Цитата: kakvastam
            Больше двадцати лет работаю... ...бредите.

            Наверное все таки не совсем. Очень многих пользователей и переход с "ХР" на "7" в ступор ставил. Инертность мышления... Кстати они себя считали довольно таки "продвинутыми пользователями"...
        3. platon4387
          platon4387 Сегодня, 16:38
          0
          Не верное предположение,Сам ни разу не программер но около пяти лет на Линуксах полет нормальный,Начинал с Ребекки, потом Роза, сейчас Сильвия, Юзер 56 лет скоро!
    2. Genry
      Genry Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: Igoresha
      слетели на Линуксе драйвера видеокарты, три дня бился лбом о стену, прописывал кода с поростыню и нифига.

      Сразу понятно, что у вас Нвидиа... Они в линуксе конкретно халтурят....
      1. sogdy
        sogdy Сегодня, 14:01
        0
        Цитата: Genry
        Сразу понятно, что у вас Нвидиа... Они в линуксе конкретно халтурят....

        Европейки. S3 и NVidea от S3 работают "искаропки".
      2. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 14:24
        +2
        Цитата: Genry
        Сразу понятно, что у вас Нвидиа...

        Да перестаньте, речь о редком драйвере "right hands", его никакими простынями не исправить.
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 13:56
      +3
      Цитата: Igoresha
      +1
      слетели на Линуксе драйвера видеокарты

      Может вы про Федота,который,на самом деле,не тот ? Т.е....если там "железная" неполадка;то причём тут Linux ? Несколько лет назад я пытался перейти на Linux,как на вторую (резервную) ОС...к сожалению,"сорвалось" ! Нехватка времени и засилье винды помешали... и только ! Кстати, и сейчас UNIX основная (или одна из основных...) ОС серверов крупных сетей....
      1. Igoresha
        Igoresha Сегодня, 14:15
        0
        дело в том что на Винде переустановить драйвера легко и просто а в Линуксе это обернулось неразрешимой проблемой и форумы не помогли. Так что чур тот линукс куда подальше.
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 16:40
          0
          Цитата: Igoresha
          Так что чур тот линукс куда подальше

          Кстати, припомнил я случай,происшедший несколько лет назад.Пришлось мне устанавливать драйверы в Linux'-е на компьютеры в одной "гос.структуре"...Ох и наму....чился я тогда ! Пока не "врубился" в принцип программирования ! Тогда-то дело и пошло ! Т.е. нахрапом может и не получиться...всегда полезно учить "мат.часть" (!)...и ,желательно,предварительно ! wink и не полениться немножко терпением для этого запастись...(правда,у меня на это времени не было: начальство приказало...пришлось ответить "есть!")
      2. purple
        purple Сегодня, 16:07
        +1
        Цитата: Nikolaevich I
        стати, и сейчас UNIX основная (или одна из основных...) ОС серверов крупных сетей....

        Это всегда так было. Винда не может осилить нормальный сервер, для больших объемов она вообще не предназначена от слова совсем
    4. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 14:17
      +4
      Цитата: Igoresha
      прописывал кода с поростыню и нифига.

      Старое правило: не умеешь - не берись.
      Больше двадцати лет работаю с линуксами, и никаких претензий к устойчивостью не имею, в отличие от поделок майкрософта.
    5. purple
      purple Сегодня, 16:06
      0
      Цитата: Igoresha
      слетели на Линуксе драйвера видеокарты,

      там ничего "слететь" так просто не может... не говорите ерунды
  4. Zubr
    Zubr Сегодня, 12:48
    +4
    Ну вот и славненько, зато закроют информационное пространство мин. обороны окончательно. Хватит под Мелкософтом сидеть.
    1. Henderson
      Henderson Сегодня, 13:15
      -2
      Так в итоге там запускают ту же Windows под эмулятором. Те же пальцы, только в профиль, но медленнее и дороже. Никто не хочет отказываться от майкрософт офиса или той же 1С бухгалтерии.
      1. Zubr
        Zubr Сегодня, 13:42
        +2
        smile hi
        Для этого существует OpenOffice и 1С для Линукс ничем не хуже и полная совместимость с продуктами под Винду.
        1. Henderson
          Henderson Сегодня, 14:44
          +1
          Цитата: Zubr
          smile hi
          Для этого существует OpenOffice

          попробуйте заставить бухгалтера или вояку работать под Опен Офисом, открыть например какой нибудь документ от налоговой и распечатать. Боюсь узнаете много нового из русского мата.
          Цитата: Zubr
          1С для Линукс ничем не хуже и полная совместимость с продуктами под Винду.

          угу, особенно в связке с MsSql.
      2. Deckofficer
        Deckofficer Сегодня, 13:55
        +2
        Десяток лет пользуемся бесплатным аналогом Open/Libre office, и даже лучше, чем оригинал.
        1. kakvastam
          kakvastam Сегодня, 14:29
          +1
          Цитата: Deckofficer
          Десяток лет пользуемся бесплатным аналогом Open/Libre office, и даже лучше, чем оригинал.

          При всей любви к линуксу, вынужден признать, что в последнее время и OpenOffice, и LibreOffice стали гораздо капризней. Особенно *Office Writer, форматирование и простановка оглавления мне столько крови выпили! А Impress вообще сомнительное изделие...
        2. purple
          purple Сегодня, 16:09
          0
          Цитата: Deckofficer
          Десяток лет пользуемся бесплатным аналогом Open/Libre office, и даже лучше, чем оригинал.

          ну это неправда
  5. Forestol
    Forestol Сегодня, 12:56
    +4
    вот это и называется “аппаратно-програмный комплекс”. Если бы еще не эмулятор Линукса, а свое, аппаратно привязанное ПО, как в большом Эльбрусе , цены бы не было.
    1. Genry
      Genry Сегодня, 13:38
      0
      Цитата: Forestol
      Если бы еще не эмулятор Линукса, а свое, аппаратно привязанное ПО

      Какой ещё "эмулятор Линукса". Для Эльбруса уже сделали свои, родные по коду, дистрибутивы Линукса. А вот Виндовс, конечно может быть только в режиме эмуляции.
      1. sogdy
        sogdy Сегодня, 14:13
        0
        Цитата: Genry
        А вот Виндовс, конечно может быть только в режиме эмуляции.

        Винь мне нужна только для Балаболки. Пока КулРидер под линукс не сделали (под Андроид уже стоит). Поскольку американцы делали только под аппаратные читалки. Языки под линукс уже есть. Тот же RHVoice.
        Есть проблема с tass.ru под старыми браузерами линукс.
    2. sogdy
      sogdy Сегодня, 14:04
      0
      Цитата: Forestol
      Если бы еще не эмулятор Линукса, а свое, аппаратно привязанное ПО,

      Сначала железо, ПО на железо пишется.
  6. Yrec
    Yrec Сегодня, 13:00
    0
    Осталось вояк (да и всех госслужащих впоследствии) научить линухой пользоваться. Придётся кружки ликбеза открывать и школьную программу по информатике менять.
    1. Юра
      Юра Сегодня, 14:03
      +1
      Цитата: Yrec
      Осталось вояк (да и всех госслужащих впоследствии) научить линухой пользоваться.

      Вы о чем? Хотите сказать у нас на винде всё военное оборудование? Примите холодный душ, что бы проснуться. laughing
      Цитата: Yrec
      Придётся кружки ликбеза открывать и школьную программу по информатике менять.
      У нас в районе даже в лестничестве стоит один из каких-то линуксов, не говоря уже о здравоозранении, в школах во многих если не во всей области стоит Альтлинукс.
      1. sogdy
        sogdy Сегодня, 14:27
        +1
        Цитата: Юра
        в школах во многих если не во всей области стоит Альтлинукс.

        вариант Neo Альтлинукса. При апгрейде меняет заставку на Альт.
      2. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 14:36
        0
        Цитата: Юра
        Вы о чем? Хотите сказать у нас на винде всё военное оборудование?

        В штабах стоят виндовые машины, к сожалению.
        А с областью Вам повезло, у нас винда повсеместно. Айтишник-то - сволочь тупая и ленивая в массе своей, учиться не любит, про работу и не говорю...
    2. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 14:32
      +3
      Цитата: Yrec
      Осталось вояк (да и всех госслужащих впоследствии) научить линухой пользоваться.

      Не переживайте, большинство из них виндой пользоваться тоже не умеет. На их уровне владения даже переучивания не понадобится, а уж если знакомые иконки на рабочий стол пристроить...
  7. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 13:06
    0
    "Эльбрус" - хорошо, а что с "Байкалом"?
    1. Henderson
      Henderson Сегодня, 13:17
      -1
      А Байкал это лицензированный MIPS32. То есть и ядро не российское, и производство TSMC.
    2. Genry
      Genry Сегодня, 13:34
      +2
      Байкалы (MIPS и ARM) для малогабаритных, специализированных устройств.
  8. Peter Smith
    Peter Smith Сегодня, 13:16
    -7
    Цитата: Zubr
    Ну вот и славненько, зато закроют информационное пространство мин. обороны окончательно. Хватит под Мелкософтом сидеть.

    Вы наверное под Линаксом не работали. Я продвинутый пользователь Винды, когда с толкнулся с Линаксом, обратно же на уровне пользования, был беспомощен как пескарь на лунной поверхности. crying
    А эльбрус такое палево, оно не сможет нормально работать, оно малопроизводительно, примерно 15 лет отставание от Микрософт. Так, может управлять работой водокачки. Но не выше этого уровня.
    1. Vard
      Vard Сегодня, 14:03
      +1
      Если играть... то да... а если как прикладной, то вполне будет достаточно... у меня до сих пор пень 133 работает и с автокадом и редактором... а играть тянет только косынку... кстати комп не в интернете... так что ни каких проблем...
      1. Henderson
        Henderson Сегодня, 15:01
        0
        Попробуйте запустить на нем какой нибудь САПР или хотя бы базу данных типа PostgreSQL. Потом будете рассказывать про "достаточно".
    2. Юра
      Юра Сегодня, 14:08
      0
      Цитата: Peter Smith
      Так, может управлять работой водокачки.
      Всё понятно, вы "Семён Лодкин".
    3. Genry
      Genry Сегодня, 14:10
      +3
      Цитата: Peter Smith
      Вы наверное под Линаксом не работали. Я продвинутый пользователь Винды, когда с толкнулся с Линаксом, обратно же на уровне пользования, был беспомощен как пескарь на лунной поверхности.

      Если вас пересадить из легковушки на грузовик (про бронетехнику молчу), то тоже будете долго отучиваться от своей "продвинутости" (привычного набора нажатия кнопок).
      Цитата: Peter Smith
      А эльбрус такое палево, оно не сможет нормально работать, оно малопроизводительно, примерно 15 лет отставание от Микрософт.

      Вы точно уверены что Микрософт выпустила хоть один процессор?
      1. Peter Smith
        Peter Smith Сегодня, 14:19
        -1
        1.Малейшая нестандартная ситуация- введет пользователя в ступор. Ни один гаджет он присоединить к системнику с линаксом не сможет. Драйвера он поставить не сможет.
        2. Там опечатка. Интел
        1. Genry
          Genry Сегодня, 15:03
          +1
          Цитата: Peter Smith
          1.Малейшая нестандартная ситуация- введет пользователя в ступор. Ни один гаджет он присоединить к системнику с линаксом не сможет. Драйвера он поставить не сможет.

          Все драйвера по работе через аппаратные интерфейсы работают прямо в ядре без установки и инициализируются при появлении устройства. Нужна поддержка только на уровне сервиса по поддержке АПИ устройства, что обеспечивается набором программ поддержки, обычно уже установленных или легко устанавливаемым из репозитория.
    4. sogdy
      sogdy Сегодня, 14:16
      +3
      Цитата: Peter Smith
      продвинутый пользователь Винды

      Еще добавьте - "сертифицированный". Т.е. работающий только в режиме "Гость".
    5. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 14:42
      +2
      Цитата: Peter Smith
      А эльбрус такое палево, оно не сможет нормально работать, оно малопроизводительно, примерно 15 лет отставание от Микрософт.

      Слышу речь "продвинутого пользователя" (по степени ругательности выражение стоит вплотную к "эффективному менеджеру")!
      Если Вы не видите разницы между процессором и операционной системой, стоит ли удивляться, что ни с тем, ни с другим совладать не умеете?
  9. Башибузук
    Башибузук Сегодня, 13:35
    0
    Почему - Прощай, и почему - Здравствуй?
    Оттого что закупят или закупили на 400 миллионов и еще готовится 1000 комплектов - изменится, что ли, подход к программному обеспечению? К программному сопровождению?
    А куда денутся существующие наработки? А как организуют переход с одной платформы на другую?
    Или это организуется альтернативное МО, с иными основными средствами?
    Ура, ура, ура, дадим стране угля, хоть и мелкого, но ...дофига. Так получается, на мой взгляд.
    Нет, я коэшно, за прогресс - "..мамы разные нужны, папы разные важны...". Но думается мне, что замена ПО затянется на десятилетия. И дойдет ли до логического завершения - бАААААльшой вопрос.
    ...
    В одном можно быть уверенным - процесс генерации вирусов для UNIX-оподобных систем ускорится в разы.
    1. Genry
      Genry Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: Башибузук
      В одном можно быть уверенным - процесс генерации вирусов для UNIX-оподобных систем ускорится в разы.

      Почему вы так решили. Устройств с подобными системами уже давно больше чем Виндовс систем (серверы, смартфоны, сетевое оборудование).
      1. Башибузук
        Башибузук Сегодня, 14:50
        0
        Устройств гораздо больше, вы правы. Вся сетка, в просторечии называемая Интернетом, на UNIX-е сидит.
        А, домены состоят из машин на Win-системах. По-крайней мере, в нашем "достоянии" это так.
        Да и вообще, вы явно профессионал, мне ли объяснять вам о вирусах.
        А почему я повел речь про ускорение - если наше МО начнет активно юзать "линей" - то, к бабке не ходи, те же заклятые"друзья" захотят потихохоньку "улучшить" работу наших устройств.
        Вирусы уже на unixcах есть. А станет гораздо больше, только и всего.
    2. sogdy
      sogdy Сегодня, 14:18
      0
      Цитата: Башибузук
      Но думается мне, что замена ПО затянется на десятилетия. И дойдет ли до логического завершения - бАААААльшой вопрос.

      Таки этот приказ - и есть "логическое завершение". Аппаратная замена оборудования.
  10. 1536
    1536 Сегодня, 14:06
    -1
    Наконец-то! И не надо насчет стоимости/цены говорить. Всем пример продукция Apple, которая дороже аналогов, иногда, на порядок, но пользуется колоссальным спросом. Всему голова - это грамотная маркетинговая политика и контроль качества выпускаемой продукции, кто бы что ни говорил про вирусы и отсутствие ПО (в основном игрушек, надо понимать). Уверен, попади указанные ЭВМ в свободную продажу с предварительным указанием, что такой же компьютер стоит в каком-нибудь боевом центре МО России, очередь бы выстраивалась. И ПО бы появилось всякое и разное, и пр., и пр.
    1. Henderson
      Henderson Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: 1536
      Уверен, попади указанные ЭВМ в свободную продажу с предварительным указанием, что такой же компьютер стоит в каком-нибудь боевом центре МО России, очередь бы выстраивалась

      потребителей не интересует, что стоит в МО. Их интересует цена и эффективность. Покупать заведомо более слабую железку, к которой практически нет софта, по цене в разы дороже, никто в своем уме не будет. Ни домашние пользователи, ни тем более бизнес.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:20
    +1
    Трудно, ЗАТРАТНО, но делать НАДО!
    Как вчера помню, какие мы процессоры делали!!! на элементной серии 133, 155 и 500 .... кстати, тож "Эльбрус" был!!! Так что название с бородой!
    Бывало грелись на них, а на 500 серии, яичницу жарить можно было .... если водород охлаждения на время перекрыть!!!
    1. region58
      region58 Сегодня, 15:32
      +1
      Цитата: rocket757
      какие мы процессоры делали!!! на элементной серии 133, 155 и 500 ....

      Можно и на П-416 вспомнить... В студенческие годы дербанили такую списанную... С периферией... Веселуха...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:44
        +1
        Точно, точно! Кто то помнит, слышал как "БЭСМ 6" свистела!!!
        1. region58
          region58 Сегодня, 15:49
          +1
          Цитата: rocket757
          "БЭСМ 6" свистела


          пофигу все хакеры мира... wassat
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 16:01
            0
            Фантастика! Впрочем, это зал оператора, в машинном зале, рядом со шкафами "памяти" постоять У-У-У.
            Где ж она столько простояла??? Байконур? Приозёрск? Софрино?
  12. Гиря
    Гиря Сегодня, 15:21
    0
    Цитата: Beby
    Микропроцессор «Эльбрус-8С» производится на TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited).

    И что с этого? Неужели вы думаете что будут ставить *жучки* в процессор? Вы можете иметь мощную железку (комп) но без математики оно ни что...Русские тут не последние wink
    1. Henderson
      Henderson Сегодня, 15:38
      +1
      Цитата: Гиря
      Вы можете иметь мощную железку (комп) но без математики оно ни что..

      скорее без софта. А под Эльбрусы его кот наплакал.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:46
        +2
        А нашим, шоб начать и сделать, надо шоб кто то сказал, что это НЕВОЗМОЖНО!
      2. Гиря
        Гиря Сегодня, 15:50
        0
        согласен....Но,дело житейское---если * мягко * попросить чтобы переходили на данные процессоры- и софт ОЧЕНЬ быстро появится....Денюжки,они такие , заставят работать в правильном направлении почти любого )))
  13. Гиря
    Гиря Сегодня, 15:54
    0
    Цитата: rocket757
    А нашим, шоб начать и сделать, надо шоб кто то сказал, что это НЕВОЗМОЖНО!

    hi хорошо подмечено
  14. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 16:09
    0
    Российское военное ведомство планирует закупить российские компьютеры "Эльбрус" на общую сумму 400 млн.

    Ну наконец то продавили ..
    Это уже сколько лет тянут с внедрением? Все же лобби всяких фирм и концернов в России очень сильное..Я немного знаком с безопасностью , всегда удивлялся , как можно использовать в серьезных учереждениях и структурах западные информационные технологии и комплектующии..Ведь сбор инфы идет негласный и в случае чего все может просто перестать работать (синий экран ит.д.)
    А потом удивляемся ,как наши новейшие разработки уплывают на запад ,в Китай и т.д.
    Все очень просто hi
  15. T.Henks
    T.Henks Сегодня, 16:50
    0
    Ой скоко ляля в коментах! Все дружнно линокс хают. Приложений мол мало и не работают. И драйвера тютю. А нахрена драйвера и непонятные приложения в армии? Это дело вояк ваять софт в окопе? Перечень нужного определяется в другом месте. И хотелки кого то для игрушек в рабочее время тут неуместны. Функциональные обязанности пользователя в ВС не включают контрстрайки и варкрафты. А уж как откомпилят ядро и приложения на то обученные, так и будет комп работать. Без излишеств. Два на два можно по разному считать. Можно за один маш цикл, а можно и за 2 в десятом попробовать.