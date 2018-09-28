Прощай Windows, здравствуй Linux? Минобороны закупает "Эльбрусы"

Российское военное ведомство планирует закупить российские компьютеры "Эльбрус" на общую сумму 400 млн. рублей, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.Согласно размещенному заказу, Минобороны России в срок до 30 сентября 2019 года планирует получить ноутбуки, рабочие, графические и мультимедийные станции, плоттеры, программное обеспечение и периферийное оборудование, в том числе со спецпроверкой и специсследованиями на базе процессоров "Эльбрус". Кроме того, закрытый аукцион на поставку 1 тысячи комплектов "Эльбрус-801РС" в интересах Минобороны будет проведен 19 октября этого года.Рабочая станция «Эльбрус 801-РС» разработана на базе микропроцессора «Эльбрус-8С» и предназначена для оборудования автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов, микросерверов и информационных терминалов, применения в промышленной автоматизации и в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности.Ранее сообщалось, что Минобороны России планирует перевести все служебные компьютеры военного ведомства с операционной системы Microsoft на отечественную Astra Linux, совместимую с российскими процессорами "Эльбрус". Система на протяжении нескольких лет уже используется Вооруженными силами России, в частности, на ней базируется информационная система Национального центра управления обороной РФ. Кроме того, уже сегодня она применяется в действующих образцах вооружения и военной техники и в ряде перспективных разработок.