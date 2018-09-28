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СМИ: БПЛА "Охотник" вышел на заключительный этап наземных испытаний

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Завершающий этап наземных испытаний тяжёлого ударного беспилотника "Охотник", как ожидается, пройдет в октябре этого года, после чего начнутся летные испытания, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

СМИ: БПЛА "Охотник" вышел на заключительный этап наземных испытаний


Согласно опубликованным изданием данным, на октябрь этого года запланирован завершающий этап наземных частотных испытаний планера беспилотника. После их окончания и подведения итогов наземных испытаний, будет принято решение о готовности к первому полёту. При этом уточняется, что по планам разработчиков, первый полет беспилотника намечен на 2019 год.


Разработку новейшего ударного беспилотника ведет компания "Сухой". Первая выкатка "Охотника" прошла 28 июня 2018 года на Новосибирском авиационном заводе. Характеристики тяжелого ударного беспилотника "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Из открытых источников стало известно, что он разрабатывается по схеме "летающее крыло" и что взлетная масса составит не менее 20 тонн, что сделает его одним из самых тяжёлых разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

Ранее сообщалось, что концерн "Техмаш" приступил к разработке специализированного оружия для тяжелых отечественных беспилотников. Изучается вопрос создания систем ближнего боя, а также разнообразных ракет и бомб.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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17 комментариев
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  1. SSR
    SSR Сегодня, 13:27
    +3
    Интересно, как долго он сможет быть в воздухе? Про ударные характеристики что узнаем то узнаем, но реально интересно, часов 20 -30 сможет?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:31
      +7
      так как тяжелый, видимо, долго. топлива много будет, а поиначе и смысла не было огород городить
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:23
        +1
        Цитата: роман66
        так как тяжелый, видимо, долго. топлива много будет, а поиначе и смысла не было огород городить

        А есть ли у нас по этой теме своя концепция? Т.е. а наши генералы знают, шо им надо КОНКРЕТНО!
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:03
      +2
      Цитата: SSR
      Интересно, как долго он сможет быть в воздухе? Про ударные характеристики что узнаем то узнаем, но реально интересно, часов 20 -30 сможет?

      Вас ЦРУ попросило задать такой вопрос в российских соцсетях? Рома, - "меньше знаешь (и спрашиваешь), дольше живешь" (аксиома от КГБ СССР) lol
    3. Antidote
      Antidote Сегодня, 15:27
      0
      Конечно нет. Судя по картинке это скоростная машинка, да ещё и с перспективой ближнего боя, конечно, за счёт систем обеспечения можно натолкать больше топлива, но ни о каких 20ти часах для реактивного аппарата и речи идти не может. 5-6ч край.
      1. mvg
        mvg Сегодня, 15:38
        0
        картинке это скоростная машинка

        Давно "летающее крыло" стал скоростной и маневренной машиной? Может есть примеры? F-117, B-2 скоростные и маневренные..
        1. Antidote
          Antidote Сегодня, 16:27
          0
          Ну да, небесный тихоход прям
          https://bmpd.livejournal.com/2758207.html
          >1000км\ч
          Про маневренность в статье написано, не мною придумано. Или вы считаете что "вопрос создания систем ближнего боя" подразумевается нудное подползание к противнику?
  2. nikolas 83
    nikolas 83 Сегодня, 13:56
    0
    Короче не скоро он в войсках появится.Где Орион? Где Альтиус ?Как всегда технику не выпускаем а рожаем.Оочень долго.
    1. Старый булка
      Старый булка Сегодня, 14:09
      +5
      Орион в соседней ветке. Роды тяжелые, зато потом жизнь у техники долгая и плодовитая.
      laughing
      1. nikolas 83
        nikolas 83 Сегодня, 14:16
        0
        Спасибо гляну.
      2. игорка357
        игорка357 Сегодня, 14:55
        0
        Блин,вот и амеровский глобал тоже в соседней ветке,и к сожалению..орион+охотник даже рядом не стоят.. sad
    2. Чичиков
      Чичиков Сегодня, 14:19
      +1
      Кто спешит, людей смешит! Мы поздно начали, но это, конечно вопрос другой, а так, от проекта до серийного выпуска вся оборонка использует советские стандарты - пройдя полный цикл всех наземных и летних испытаний с необходимыми доработками. Может и медленно, но высоко технологических "летающих табуреток", типа американских стелсов, нам наверное, не нужно.
      1. игорка357
        игорка357 Сегодня, 14:58
        +1
        Ну ага,как типа "Рапторы".... "Апачи"... "Арли Бёрки" да?Все то у нас зашибись,еще лет сто по испытываем и айда!Да нас вражины уже со всех сторон обложили..у нас в ВОВ танки с конвейера в бой шли.. Послушаешь некоторых и возникает мысль что времени у нас еще пару сотен лет в запасе есть!
        1. shans2
          shans2 Сегодня, 15:52
          -1
          у нас термоядер, узбагойся, тебя лично с мосинкой пошлем...
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:21
    +1
    Как только так сразу! А пока и обсуждать нечего .... обещалки!
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:25
    +1
    Иметь ударники даже для обкатки технологии песпелотного пилотирования и взаимодействия бпла со всем и вся очень нужная вещь в армии
  5. gig334
    gig334 Сегодня, 15:32
    0
    Вот когда начнётся серийное производство, тогда и порадуемся. А пока повода для помпезности не вижу, всё это нужно уже сейчас, а не когда-то там.