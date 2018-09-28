Американский Global Hawk провёл разведку близ Калининграда
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4А Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у западных рубежей России, передает РИА Новости сообщение ресурсов, отслеживающих перемещение военной авиации.
Согласно информации, БЛА с бортовым номером 04-2021 поднялся в воздух в 08:50 мск с авиабазы НАТО Сигонелла (Италия). Позднее, зайдя со стороны Балтийского моря в воздушное пространство Литвы, приступил к мониторингу российской территории в районе северной границы Калининградской области.
После этого беспилотник переместился к Финскому заливу и, находясь в небе над Эстонией, совершил облет западных границ Ленинградской и Псковской областей. Завершив выполнение задания, RQ-4А вернулся в литовское воздушное пространство.
Сообщается, что воздушные границы РФ нарушены не были.
Напомним, недавно американский беспилотник провел длительный разведывательный полет у южных границ России – близ Крыма и Краснодарского края.
Ранее Минобороны РФ призвало Пентагон отказаться от подобных операций, однако американское командование ответило отказом.
Как отметил российский эксперт Борис Рожин, подобная практика является для военного ведомства США стандартной, и будет сохраняться в дальнейшем. Он подчеркнул, что Вашингтон определяет Россию как одного из главных своих противников, поэтому с каждым годом выделяет всё больше средств на разведывательную деятельность.
Согласно информации, БЛА с бортовым номером 04-2021 поднялся в воздух в 08:50 мск с авиабазы НАТО Сигонелла (Италия). Позднее, зайдя со стороны Балтийского моря в воздушное пространство Литвы, приступил к мониторингу российской территории в районе северной границы Калининградской области.
После этого беспилотник переместился к Финскому заливу и, находясь в небе над Эстонией, совершил облет западных границ Ленинградской и Псковской областей. Завершив выполнение задания, RQ-4А вернулся в литовское воздушное пространство.
Сообщается, что воздушные границы РФ нарушены не были.
Напомним, недавно американский беспилотник провел длительный разведывательный полет у южных границ России – близ Крыма и Краснодарского края.
Ранее Минобороны РФ призвало Пентагон отказаться от подобных операций, однако американское командование ответило отказом.
Как отметил российский эксперт Борис Рожин, подобная практика является для военного ведомства США стандартной, и будет сохраняться в дальнейшем. Он подчеркнул, что Вашингтон определяет Россию как одного из главных своих противников, поэтому с каждым годом выделяет всё больше средств на разведывательную деятельность.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com, https://twitter.com/ua4wiy
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