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Американский Global Hawk провёл разведку близ Калининграда

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Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4А Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у западных рубежей России, передает РИА Новости сообщение ресурсов, отслеживающих перемещение военной авиации.



Согласно информации, БЛА с бортовым номером 04-2021 поднялся в воздух в 08:50 мск с авиабазы НАТО Сигонелла (Италия). Позднее, зайдя со стороны Балтийского моря в воздушное пространство Литвы, приступил к мониторингу российской территории в районе северной границы Калининградской области.




После этого беспилотник переместился к Финскому заливу и, находясь в небе над Эстонией, совершил облет западных границ Ленинградской и Псковской областей. Завершив выполнение задания, RQ-4А вернулся в литовское воздушное пространство.

Сообщается, что воздушные границы РФ нарушены не были.

Напомним, недавно американский беспилотник провел длительный разведывательный полет у южных границ России – близ Крыма и Краснодарского края.

Ранее Минобороны РФ призвало Пентагон отказаться от подобных операций, однако американское командование ответило отказом.

Как отметил российский эксперт Борис Рожин, подобная практика является для военного ведомства США стандартной, и будет сохраняться в дальнейшем. Он подчеркнул, что Вашингтон определяет Россию как одного из главных своих противников, поэтому с каждым годом выделяет всё больше средств на разведывательную деятельность.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com, https://twitter.com/ua4wiy
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16 комментариев
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  1. Сергей39
    Сергей39 Сегодня, 13:30
    -2
    Вот интересно: у нас все-таки есть действенные средства радиоэлектронной борьбы или нет?
    1. ser-pov
      ser-pov Сегодня, 13:38
      +1
      Совсем обнаглели... am
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:46
      +3
      Цитата: Сергей39
      Вот интересно: у нас все-таки есть действенные средства радиоэлектронной борьбы или нет?

      Опять "всёпрорпало"? А кто сказал, что их нет? Вам доподлинно известно, что он там наразведывал? Может он мультик про "Микки Мауса" на экранах своих радаров видел. laughing
      1. Сергей39
        Сергей39 Сегодня, 13:55
        -3
        Надо было не мультики показывать,а совершить принудительную посадку . В море. Показательно, чтоб не повадно было.
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 14:52
          +5
          Цитата: Сергей39
          Надо было не мультики показывать,а совершить принудительную посадку . В море. Показательно, чтоб не повадно было.

          Не нам с вами обсуждать, то, что "надо было". Вы уверены, например, в том, что несмотря на все крики патриотически настроенных блогеров, все эти "посадить" , "опустить", "отправить обратно"... МО, которое намного умнее диванных стратегов, не применяет эти средства только лишь потому, что не хочет раньше времени раскрывать их ТТХ? А вот супостаты и хотят их раскрыть, постоянно летая вдоль наших границ. Ну а вы, и иже с вами, желаете того же. hi
          1. Сергей39
            Сергей39 Сегодня, 15:17
            -4
            Все возможно, но эти показательные полёты все-таки надо как-то прекратить.
            И не надо на меня бочку катить, спокойнее надо быть.
            1. Piramidon
              Piramidon Сегодня, 15:27
              +2
              Цитата: Сергей39
              Все возможно, но эти показательные полёты все-таки надо как-то прекратить.
              И не надо на меня бочку катить, спокойнее надо быть.

              А чего мне беспокоится? Я уже 5 лет, как в отставке, спокоен, как и все мои сослуживцы. Вот эти ваши "как то надо" говорят о том, что вы просто никогда не интересовались темой полетов в международном воздушном пространстве и "за компанию" повелись на лозунги местных ура-патриотов - "всемпастьпорватьнисмотряниначто". Про "бочку" позабавило. У нас, если "катили", то не меньше, чем "ТЗ-22" (но диванным стратегам это неизвестно) hi
  2. МВГ
    МВГ Сегодня, 13:46
    +2
    Ронять надо. Случайно...
    1. Black Sniper
      Black Sniper Сегодня, 14:08
      +1
      Чтобы рядом не летала шушара всякая hi
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:10
      +2
      Цитата: МВГ
      Ронять надо. Случайно...

      Ну и как вы предлагаете их ронять? Не нужно, не вникая в тему, и будучи очень от нее далеко, кричать "уря! даешь!!" hi
      1. МВГ
        МВГ Сегодня, 15:25
        -2
        Я просто выразил свое мнение. Никого не подзуживаю. Если никто не может взять ответственность, готов сам нажать кнопку "пуск". Только пусть обеспечат доступ к этой кнопке. Чем ронять - у нас есть.
        Комплекс мер по отмазке готов предоставить в письменном виде куда надо в экземплярах скока скажут )))))
        1. лысова
          лысова Сегодня, 15:35
          +1
          Валерий, а ты не учитываешь такой момент, что может последовать ответка в плане РЭБ, но воздействие с их стороны, будет на гражданский лайнер. Да пускай летают, что они видят - то уже давно видели. Другое дело - защита наших объектов на земле, от всякого рода сканирований.
          1. МВГ
            МВГ Сегодня, 16:29
            0
            А что им в первой, что ли? Два наших гражданских авиалайнера за последнее время свалили! ДВА !!!!
  3. askort154
    askort154 Сегодня, 13:57
    +2
    К сожалению, мы здесь ничего не можем сделать. Они не нарушают нашей границы.
    Очень обидно, что мы очень отстали в создании подобных БЛА. Трудно поддаются воображению, такие авиа-характеристики.. Взлетает в Сицилии (! ) и беспрепятственно "барражирует" вдоль всех наших западных границ целыми часами.
  4. faiver
    faiver Сегодня, 14:37
    0
    а поближе авиабазы не нашлось?
  5. DEZINTO
    DEZINTO Сегодня, 15:21
    0
    ну так он прибалтов по головке погладили что бы они хотя бы на пару дней заткнулись.....всё теперь будут постить фотки с крутым беспилотником и писать паром о том какая Америка с ними!.... lol
    А вообще у нас тут я постоянно вижу военные самолёты в небе,....сунулся бы он ближе...исчез бы просто...