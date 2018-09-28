Бывший командир Чепиги о публикации "Insider": Это шизофрения
РИА Новости публикует комментарий бывшего командира того самого Анатолия Чепиги, которого Insider и Bellingcat назвали причастным к отравлению Скрипаля и его дочери в Солсбери. Эти две «независимых» (сами себя они называют так и никак иначе) службы ранее заявили, что Анатолий Чепига – полковник военной разведки России, Герой РФ, - человек, который якобы выдаёт себя за Руслана Боширова.
Александр Боржко, который ранее находился в должности командира батальона курсантов в Дальневосточном ВОКУ, а сегодня председательствует в региональном отделении ДОСААФ Приамурья, считает, что обвинения в адрес Анатолия Чепиги больше похожи на шизофрению.
Боржко говорит о том, что курсант Чепига, получив офицерское звание, выпускался из ДВОКУ в 2001 году, и в этом училище ведётся подготовка к боевым операциям, а совсем не к тому, о чём пытаются заявлять в Лондоне.
Александр Боржко:
Далее Боржко иронизирует по поводу того, как Скотланд-Ярд до сих пор не включил его в списки разыскиваемых. Экс-командир Чепиги:
Свои доводы о том, что давший интервью Маргарите Симоньян Руслан Боширов - это и есть Анатолий Чепига, Insider строит исключительно на внешнем сходстве с Бошировым человека на фотографии из Чеченской Республики начала 2000-х. При этом сходство сомнительное. Фотография представлена выше.
Александр Боржко, который ранее находился в должности командира батальона курсантов в Дальневосточном ВОКУ, а сегодня председательствует в региональном отделении ДОСААФ Приамурья, считает, что обвинения в адрес Анатолия Чепиги больше похожи на шизофрению.
Боржко говорит о том, что курсант Чепига, получив офицерское звание, выпускался из ДВОКУ в 2001 году, и в этом училище ведётся подготовка к боевым операциям, а совсем не к тому, о чём пытаются заявлять в Лондоне.
Александр Боржко:
В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище готовили войсковых офицеров для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий.
Далее Боржко иронизирует по поводу того, как Скотланд-Ярд до сих пор не включил его в списки разыскиваемых. Экс-командир Чепиги:
А то ведь я был командиром Чепиги, придётся делать пластическую операцию.
Свои доводы о том, что давший интервью Маргарите Симоньян Руслан Боширов - это и есть Анатолий Чепига, Insider строит исключительно на внешнем сходстве с Бошировым человека на фотографии из Чеченской Республики начала 2000-х. При этом сходство сомнительное. Фотография представлена выше.
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