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Бывший командир Чепиги о публикации "Insider": Это шизофрения

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РИА Новости публикует комментарий бывшего командира того самого Анатолия Чепиги, которого Insider и Bellingcat назвали причастным к отравлению Скрипаля и его дочери в Солсбери. Эти две «независимых» (сами себя они называют так и никак иначе) службы ранее заявили, что Анатолий Чепига – полковник военной разведки России, Герой РФ, - человек, который якобы выдаёт себя за Руслана Боширова.



Александр Боржко, который ранее находился в должности командира батальона курсантов в Дальневосточном ВОКУ, а сегодня председательствует в региональном отделении ДОСААФ Приамурья, считает, что обвинения в адрес Анатолия Чепиги больше похожи на шизофрению.


Боржко говорит о том, что курсант Чепига, получив офицерское звание, выпускался из ДВОКУ в 2001 году, и в этом училище ведётся подготовка к боевым операциям, а совсем не к тому, о чём пытаются заявлять в Лондоне.

Александр Боржко:
В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище готовили войсковых офицеров для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий.


Далее Боржко иронизирует по поводу того, как Скотланд-Ярд до сих пор не включил его в списки разыскиваемых. Экс-командир Чепиги:
А то ведь я был командиром Чепиги, придётся делать пластическую операцию.


Свои доводы о том, что давший интервью Маргарите Симоньян Руслан Боширов - это и есть Анатолий Чепига, Insider строит исключительно на внешнем сходстве с Бошировым человека на фотографии из Чеченской Республики начала 2000-х. При этом сходство сомнительное. Фотография представлена выше.
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35 комментариев
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  1. Аристарх Людвигович
    Аристарх Людвигович Сегодня, 13:34
    +7
    Петрова жалко crying - сколько лет его обманывал Чепига!
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 14:54
      +1
      lol Отличный юмор
    2. Дух Воина
      Дух Воина Сегодня, 16:55
      0
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Петрова жалко crying - сколько лет его обманывал Чепига!

      - А Петров был подполковником...
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 13:37
    +3
    Неугомонные затейники!
    Эти нагличане.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 13:54
      +13
      Поговаривают, что большинство агентов уже вычислили. Шифруются под футболистов, юмористов и музыкантов...
  3. An60
    An60 Сегодня, 13:37
    +5
    А в профиль Руслан Боширов похож на Микки Мауса ! Санкции наложить на Диснея .
    1. Ванёк
      Ванёк Сегодня, 14:35
      +1
      Цитата: An60
      похож на Микки Мауса


      Слева на право:

      Те, что стоят: Чип, Деил, Зиг Заг, Дональд Дак, Гуффи, Плуто, да, да Микки Маус,

      И те кто присел: Тилли, Дилли и Вилли.

      Ни кого не хочу обидеть.
  4. SSR
    SSR Сегодня, 13:37
    +7
    Меня волнует другое, откуда англосаксы вообще знают про Чепигу?
    У нас что базы данных гуляй не хочу?
    Ещё этот "коммерсант" поехал по местам проживания Чепиги... теперь что надо Боширова и Чепигу вместе по ТВ показать?
    1. Сергей39
      Сергей39 Сегодня, 13:51
      +2
      Еще одна будущая звезда телеэкрана
    2. krops777
      krops777 Сегодня, 13:52
      +4
      Меня волнует другое, откуда англосаксы вообще знают про Чепигу?
      У нас что базы данных гуляй не хочу?

      Да это все просто делается, фото забивается в программу поисковик и все, по всем соц сетям и прочему интернету ищет тебе похожих людей.
    3. игорка357
      игорка357 Сегодня, 14:48
      +1
      А что, Анатолий Чепига секретный агент ГРУ-ФСБ-СВР?Он вообще то обычный офицер-разведчик,коих пруд-пруди на Руси,и сами они это не скрывают!Это вам не сотрудники ЦСН которые только после смерти рассекречиваются, да и при жизни то не всегда остаются в тени.Взять тех же парней из Беслана..у всех биография была известна при жизни..а Дима Разумовский так вообще богом в спецназе считался!Вам ниже товарищ пояснил,фото в поисковик и бац..вся поднаготная,если человек не супер-пупер засекречен!!!
  5. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 13:39
    0
    Почему бы просто не предъявить этого Чепигу общественности и посадить британцев в лужу, вместо того, чтобы искать его родственников и сослуживцев?! То что в 2001 его готовили к боевым операциям, вовсе не означает, что к 2018, его не могли подготовить совсем к другим заданиям.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 13:54
      +1
      Цитата: Стирбьорн
      Почему бы просто не предъявить этого Чепигу общественности и посадить британцев в лужу

      тем более что пачка Чепиги на групповом фото совсем не похожа на фото Бошарова
    2. Балу
      Балу Сегодня, 14:15
      +3
      Цитата: Стирбьорн
      Почему бы просто не предъявить этого Чепигу общественности

      Потому что он действующий военнослужащий и носитель секретов. Вы внимательно посмотрите фото. Носы у обоих сломаны, пропустили удар слева в юности или молодости. Но это разные носы, разный разрез глаз у двух разных людей. Не думаю, что возраст у обоих одинаковый. Школьная подруга: видела лет 10 назад, почти лысый
      Бабушка узнала на фото? Бабушке сколько лет? У нее что снайперское зрение? Она фото ВВП от чепиги отличит?
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 14:33
        +2
        Цитата: Балу
        Потому что он действующий военнослужащий и носитель секретов. Вы внимательно посмотрите фото.

        В чем проблема? Секреты его разглашать никто не заставляет. Информацию про него англичане уже раздобыли, так что особой секретности он, как человек, не представляет уже особой. Дело Скрипалей на государственный уровень уже вышло. Путин сам его на контроле держит. Можно, ради этого, Чепигу и предъявить, вместе с Бошировым. Заодно бы, реально унизили англичан в глазах всего мира.
      2. игорка357
        игорка357 Сегодня, 14:51
        +1
        Ну знаете ли,номер военной части тоже секретная информация..не правда ли wink ?Хотя все номера известны всем..
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:22
      +1
      Цитата: Стирбьорн
      Почему бы просто не предъявить этого Чепигу общественности и посадить британцев в лужу, вместо того, чтобы искать его родственников и сослуживцев?!

      а что это даст?!!!!
      скажут вывсеврете
    4. Вкд Двк
      Вкд Двк Сегодня, 16:49
      +1
      Цитата: Стирбьорн
      Почему бы просто не предъявить этого Чепигу общественности и посадить британцев в лужу, вместо того, чтобы искать его родственников и сослуживцев?! То что в 2001 его готовили к боевым операциям, вовсе не означает, что к 2018, его не могли подготовить совсем к другим заданиям.

      Да вы что? Быть на побегушках у шизофреников, обслуживать их фантазии, и пытаться оправдаться тогда, когда ничто не поможет по определению? Много чести этим ....... (4 взыскания).
  6. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 13:42
    +1
    Через неделю анонсировали публикацию имени нового подозреваемого.
    1. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Сегодня, 14:14
      +2
      Всё в рамках правил шоу ? ... Не очень верю , что комбат в училище , готовящем спецназ так просто начал бы вообще разговаривать с журналистами . И вообще , если б бриты были увренны в идентичности с картинки журналистов и фото с камер ( а меж ними лет 15 ) , то представили бы видеоролик о программном сравнении двух портретов - есть такие технологии ... Не верю ... А учитывая весь предыдущий дурдом - полный беспонт - на каждого человка можно подобрать очень похожего ..
      1. игорка357
        игорка357 Сегодня, 14:52
        0
        Спецназ и военная разведка,немного разные вещи..
        1. Oden280
          Oden280 Сегодня, 15:52
          0
          Не знаете - не говорите.
      2. Oden280
        Oden280 Сегодня, 15:52
        0
        В этом училище не готовят спецназ целенаправленно. Это единственное училище у нас в стране которое готовит морпехов и мотострелков (по уши блатное МВКУ я не учитываю). В подразделения СПН выпускники попадают если приходит разнарядка, а это довольно редко.
    2. sir_obs
      sir_obs Сегодня, 16:08
      0
      Это будет ВВ
  7. MrFox
    MrFox Сегодня, 13:50
    -2
    Собственно никакой информации Божко не сообщил, просто эмоции. "в этом училище ведётся подготовка к боевым операциям, а совсем не к тому, о чём пытаются заявлять в Лондоне" - никто и не ожидал, что Божко сообщит о наличии соответствующего факультета.
    Беспомощно как-то прозвучало
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:00
    +2
    Ситуация, когда со стороны обвиняют раз, два, три .... многое весьма сомнительно и аргументы против им не нужны от слова никак!
    Потому как санкции от того никуда не денутся и повод найдётся, посылать им наши ....аргументы и не парится излишне.
  9. Altona
    Altona Сегодня, 14:09
    +2
    Я вообще за этими эпопеями не слежу, мне как-то все равно.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 14:16
      +1
      Вот вот, лично я не верю не Британцам ни нашим. Кто там кого травил и что делал нам никогда не узнать. Каждый ведёт свою игру и приследунт свои цели .
  10. ушкуйник
    ушкуйник Сегодня, 14:35
    0
    Зачем обсуждать невинного человека, да еще с дьявольской подставки явных врагов?
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:37
    +1
    Технология распознования лиц в действии-вставляем нужные параметры в поиск( пол, примерный возраст, раса,территорию поиска и допусловие-должна быть фотография в военной форме-камуфляже. Из полученных из поиска в соцсетях фото выбираем наиболее соответствующих лиц под нашу задачу и вуаля- новый фигурант в дело о белых нитках найден и не один если что. А он или не он это уже некому не интересно-петухи пропели, губерния пишет,все при деле. Вот такая картина
  12. faterdom
    faterdom Сегодня, 14:37
    0
    Надо бы им попристальнее присмотреться в Макаревичу и Чичваркину. Не иначе ГРУшники, не зря так нарочито вызывающе поливают Россию и все что с ней связано, не иначе внедряются. А сами, небось подполковники или, там старшие майоры НКВД!!!
  13. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 15:54
    +1
    Очередная "охота на ведьм" на западе...Этой травлей России , запад хочет отвлечь "мировую общественность" от проблемы с мигрантами в ЕС ..Путин еще давно высказал правильно западу " Вы непредстовляете ,что вы натворили .."
  14. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 15:56
    0
    Цитата: SSR
    У нас что базы данных гуляй не хочу?

    Ну да, типичный пользователь одноклассников - группа школы, ВВУЗа, в/ч и т.д. Если не ты про себя написал, так про тебя кто-нибудь. А если ещё объединить инфу с Контакта и Одноклассников...
    Я писал тут как-то про то, как вычисляли ребят по бортовому номеру их БТРа в Чечне. Кто-то из другого подразделения выложил фото на фоне этой машины с пометкой-год, СКВО и пошло поехало...
  15. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:21
    +1
    это все бессмысленно, даже если сам Бог спустится и скажет что скрипалей русские не травили, все скажут, что это русские хакеры взломали райскую сеть
  16. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 16:43
    0
    Свободный доступ ко всякой информации есть у наших "партнеров" и это напрягает....потому что эту инфу они потом крутят как хотят...вот пример с Чепигой....