Бывший командир Чепиги о публикации "Insider": Это шизофрения

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище готовили войсковых офицеров для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий.

А то ведь я был командиром Чепиги, придётся делать пластическую операцию.