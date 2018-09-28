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Знакомьтесь - "Орион-Е". Группа "Кронштадт" представила ударный дрон

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Российская группа "Кронштадт", занимающаяся разработкой беспилотных летательных аппаратов, представила прототип беспилотника средней дальности "Орион-E", сообщает "Популярная механика" со ссылкой на издание Jane's.

Знакомьтесь - "Орион-Е". Группа "Кронштадт" представила ударный дрон


Согласно опубликованным данным, БПЛА "Орион-Е" при взлетной массе в одну тонну может нести полезную нагрузку в 200 кг. По сведениям издания, на беспилотнике применяются новые 50-килограммовые ракеты собственной разработки "Кронштадта". В одну загрузку БПЛА может нести или четыре 50-кг ракеты или два 100-кг боеприпаса другого формата. При этом данные о ракетах собственной разработки нигде не раскрываются. В базовой конфигурации "Орион-Е" с одной 50-кг ракетой может находится в воздухе одни сутки на высоте 7,5 тысячи метров. При этом радиус действия составляет 250 километров.


Система наблюдения устанавливаемая на "Орион-Е", состоит из двух тепловизоров, широкоугольной телевизионной камеры, а также лазерного дальномера. Кроме этого возможна установка других датчиков, включая электронную разведывательную систему, фотокамеру с высоким разрешением или радар. Конструкция беспилотника разборная, он транспортируется вместе с системами технической поддержки в контейнере.

Также по сведениям издания, группа "Кронштадт" разрабатывает новую версию БПЛА "Орион-2" массой 5 пять тонн и высотой полета до 12 тысяч метров.
Использованы фотографии:
https://www.popmech.ru/
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24 комментария
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  1. Старый булка
    Старый булка Сегодня, 14:04
    +5
    Ура товарищи.
    Наконец сдвинулись с места. Как только начнут серию и исправят ошибки, легче дальше будет проектировать.
    Да, медленно. Зато движемся.
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 14:06
      +3
      Первый пошёл...
      1. poquello
        poquello Сегодня, 14:47
        +2
        барражер в общем есть, очень неплохо
    2. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 15:08
      +4
      Видео к новости
  2. universe1
    universe1 Сегодня, 14:06
    -4
    А можно было не копировать планер сами знаете у кого?
    1. Урал-4320
      Урал-4320 Сегодня, 14:13
      +11
      Причем тут копирование? Нахождение на большой высоте поршневого самолёта требует крыло большого удлинения. А хвостовая секция явно легче традиционной. Вот весь секрет в схожести конструкций. Решение определенной задачи приводит к схожим результатам, как у Ту-144 и Конкорда.
      А длинное крыло и V-образный хвост ещё нацисты использовали.
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 14:14
      +2
      Можно,но не нужно.В нашем случае.Надо за образец брать лучшее в этой сфере,и доступное.Не забывайте что многие образцы советского оружия имели корни в зарубежных образцах.Вспомним хотя бы Р1 Королева.Ту4 Туполева..
      1. Kurare
        Kurare Сегодня, 14:45
        0
        Цитата: 210окв
        Вспомним хотя бы Р1 Королева.Ту4 Туполева..

        Тут несколько иная история: была поставлена задача их скопировать (V-2 и B-29), а не делать что-то своё. Дальнейшие разработки были уже свои.
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:22
      +4
      Цитата: universe1
      А можно было не копировать планер сами знаете у кого?

      Конечно, можно. Выбрать свой, неимеющийаналоговвмире путь, пролюбить 3-5 лет на то, чтобы попытаться на этом пути довести ТТХ БПЛА до величин, забитых в ТЗ (в которое они перекочевали с зарубежных аналогов), плюнуть - и вернуться к проверенным практикой схемам. smile
      К тому же, в случае с "Орионом-Е" критично было именно время - ударный БПЛА нашим ВВС нужен "ещё вчера".
      Не надо лучше, сделайте такой же.
      © самизнаетекто
    4. SSR
      SSR Сегодня, 14:23
      +4
      Цитата: universe1
      А можно было не копировать планер сами знаете у кого?

      А сейчас при наличии аэродинамических данных, при моделировании компьютеры выдают практически одинаковые данные.
      Пока не появятся новые технологии и двигатели, примерно одинаково всё и будет. ИМХА
      Это примерно как с формой для кладки кирпичём, компьютер раз за разом выдает прямоугольник "кирпич" и массой не более 6-8 кг. (Массу уже путаю).
    5. Yujanin
      Yujanin Сегодня, 14:44
      +5
      А можно было не копировать планер сами знаете у кого?

      так зачем придумывать заново колесо. Все правильно! Планеру желаем удачного полета!
    6. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 15:49
      +2
      Цитата: universe1
      А можно было не копировать планер сами знаете у кого?


      Законы аэродинамики для всех равны! Поэтому внешне все летательные аппараты одного назначения очень похожи.
  3. rudolff
    rudolff Сегодня, 14:18
    0
    Хвостовое оперение какое то гигантское на фоне худосочного фюзеляжа.
  4. nikolas 83
    nikolas 83 Сегодня, 14:20
    -1
    Дальность маловата,ну хотя бы 3-5 тысяч.километров.Не ужели у нас не могут до сих пор управлять со спутника,как у амеров?
    1. faiver
      faiver Сегодня, 14:35
      +2
      ну это же тактический БПЛА...
    2. Таврик
      Таврик Сегодня, 14:45
      +2
      Нет. Сначала надо создать группировку спутников. Потом сделать компактные спутниковые станции с фазированными решётками, ибо парабола на борт БПЛА не влезет, да ещё и с сопровождением спутника...
      1. Skay
        Skay Сегодня, 15:03
        +1
        ибо парабола на борт БПЛА не влезет, да ещё и с сопровождением спутника...

        курим матчасть:
    3. Kurare
      Kurare Сегодня, 14:47
      +4
      Цитата: nikolas 83
      Не ужели у нас не могут до сих пор управлять со спутника,как у амеров?

      Что бы управлять со спутников, надо их иметь. Многие спутники США двойного назначения, т.е. имеют закрытый канал для военных. Т.е. нужна кооперация военных и гражданских, что бы снизить стоимость программы.
      1. nikolas 83
        nikolas 83 Сегодня, 14:53
        0
        Понятно .Спасибо.
  5. СтудентВК
    СтудентВК Сегодня, 14:20
    +1
    Догнать и перегнать Предатора товарищи!!!
  6. gig334
    gig334 Сегодня, 15:24
    0
    Много представляют всякого, много шапкозакидательства, а серийного производства нет, это же дорого. Непонятно только куда все деньги уходят. Думаю, этот беспилотник так и останется в одном экземпляре. А в серийное производство пойдёт когда-то там. Так что повода для помпезности не вижу, как и с СУ-57, как и с атомным флотом и т д.
  7. Урал-4320
    Урал-4320 Сегодня, 15:39
    0
    Цитата: Kurare
    Цитата: 210окв
    Вспомним хотя бы Р1 Королева.Ту4 Туполева..

    Тут несколько иная история: была поставлена задача их скопировать (V-2 и B-29), а не делать что-то своё. Дальнейшие разработки были уже свои.

    Ну логика в этом железная: заставить летать в том виде, что и у немцев, и пересчитать B-29 в метрическую систему быстрее, чем расчитывать заново. Тем более, что и V-2, и В-29 уже на руках, и оба летали.
  8. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 16:36
    0
    Ну наконец то начала реальные черты обретать наша беспилотная авиация. Хотя я не сомневался в нашей конструкторской школе.
  9. denart50
    denart50 Сегодня, 16:45
    0
    "В базовой конфигурации "Орион-Е" с одной 50-кг ракетой может находится в воздухе одни сутки на высоте 7,5 тысячи метров. При этом радиус действия составляет 250 километров"....

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