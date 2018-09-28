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Техмаш создаёт новый корректируемый снаряд

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Специалисты концерна «Техмаш» разрабатывают концепцию корректируемого снаряда калибра 152 мм для артиллерийских комплексов, передает ТАСС сообщение заместителя гендиректора предприятия Александра Кочкина.



По словам Кочкина, новый снаряд после выстрела будет лететь по обычной баллистической траектории, но ближе к цели начнет корректировать свой полет за счет собственной системы управления.


Он отметил, что в подобные боеприпасы довольно сложно внедрять систему управления из-за мощных динамических нагрузок – снаряд их испытывает в момент выстрела, при вращении в канале ствола и затем в полете. Оптика в таких условиях (при скорости вращения до 30 тыс. оборотов в секунду) работать не будет – картинка размоется. Поэтому разработка и считается сложной, добавил Кочкин.

Гендиректор также сообщил, что конструкторы рассматривают несколько способов корректировки полета на финальном этапе, в том числе, это могут быть аэродинамические поверхности на взрывателе либо применение реактивных миниатюрных двигателей.

При этом, по его словам, корректируемые боеприпасы должны занять среднюю ценовую нишу – дороже обычных снарядов, но дешевле управляемых типа «Краснополь». Он добавил, что в госпрограмму вооружения данная разработка не заложена, поэтому корпорация будет вести ее за свой счет.

Агентство напоминает, что 1980 годы в России уже был создан 152-мм корректируемый снаряд, получивший название «Сантиметр». Он применялся советскими войсками в Афганистане. Корректировка его траектории начиналась метров за 600 до цели, подсвеченной лазерным целеуказателем. Полет корректировался за счет включения реактивных двигателей.
Использованы фотографии:
http://army-news.ru
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15 комментариев
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 14:15
    +1
    А зачем мучиться если на то ракеты есть?
    1. Genry
      Genry Сегодня, 14:22
      +5
      Цитата: Svarog
      А зачем мучиться если на то ракеты есть?

      Ракеты в разы сложнее и дороже снаряда с реактивно-импульсной лазерной коррекцией для неподвижных или с предсказуемым движением целей.
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 14:33
        +1
        Цитата: Genry
        Цитата: Svarog
        А зачем мучиться если на то ракеты есть?

        Ракеты в разы сложнее и дороже снаряда с реактивно-импульсной лазерной коррекцией для неподвижных или с предсказуемым движением целей.

        Спасибо. Но в отношении, что дороже будет, еще не понятно.
        1. Paranoid50
          Paranoid50 Сегодня, 16:37
          0
          Цитата: Svarog
          в отношении, что дороже будет, еще не понятно.

          Тут, как раз, понятно:
          по его словам, корректируемые боеприпасы должны занять среднюю ценовую нишу – дороже обычных снарядов, но дешевле управляемых типа «Краснополь».
      2. Vladimir 5
        Vladimir 5 Сегодня, 16:06
        0
        Как вариант,-Если есть возможность коррекции снаряда рулями, значит и вращение при выстреле для стабилизации уже не нужно, ибо прменить рули и для стабилизации без вращения, как для выстрела "гладкоствольного". Отпадает множество проблем и коррекция на конечном участке производится теми же рулями. ...Выстрел снаряда производить толкающим поддоном с ведущими поясками (для закрытия прорыва газов) с центровым упором снаряда на шарнире, без передачи вращения......
  2. Igoresha
    Igoresha Сегодня, 14:33
    0
    как же снаряд будет "знать\видеть" цель? Американцы Югославию бомбили обычными бомбами с небольшой переделкой +gps....но снаряд? Если вообще у кого в мире такие снаряды?
    1. самоход
      самоход Сегодня, 15:00
      +1
      Цитата: Igoresha
      как же снаряд будет "знать\видеть" цель? Американцы Югославию бомбили обычными бомбами с небольшой переделкой +gps....но снаряд? Если вообще у кого в мире такие снаряды?

      так а в чем проблема-то? в РФ разрабатывают корректируемые (управляемые) снаряды для 57-мм пушки (в меньшем калибре 37-40 мм ведутся разработки на Западе). GPS-модули для корректировки траектории в артиллерийских снарядах не первый год пользуют (M982 Excalibur в пример). единственное, что не устраивает заказчика - цена... хотя, если брать "цену выполнения" поставленной задачи, то можно еще и поспорить
      так и в Сирии ВКС РФ в основном лупят обычными бомбами с небольшой переделкой request опять-таки все зависит от соотношения ценности цели и затрачиваемых средств для ее (цели) поражения
    2. Oberon_13
      Oberon_13 Сегодня, 15:21
      +1
      Такие снаряды есть. У России, как было написано, "Смельчак", "Сантиметр" и "Краснополь". В американской армии - "Excalibur".
    3. Lycan
      Lycan Сегодня, 16:02
      0
      Цитата: Igoresha
      Если вообще у кого в мире такие снаряды?

      Такой ход мысли, хоть и свойственен среднестатистич. (без обид) россиянину [есть или нет у кого- либо] - непродуктивен в корне. Мысль эту следует налету переформатировать в другое: "Хорошо, что ни в СМИ, ни разведка не обнаружила похожих разработок у "вероятных коллег" - мы будем первыми и долгое время - единственными. Будет фора времени на допиливание и для более далёких замыслов".
  3. Snegg
    Snegg Сегодня, 14:57
    +4
    "при скорости вращения до 30 тыс. оборотов в секунду"
    Понял сам то что написал?
  4. FOBOSS
    FOBOSS Сегодня, 15:16
    0
    "при скорости вращения до 30 тыс. оборотов в секунду"
    Это близко к скорости света
    1. Lycan
      Lycan Сегодня, 16:03
      0
      1км=1 об/сек ?
  5. Strashila
    Strashila Сегодня, 15:37
    +1
    Лучше бы создали корректируемый снаряд для 125 мм танковой пушки, чтоб танки могли работать по цели на дистанции не входя в зону действия ПТУР.
    1. OrcSWAT
      OrcSWAT Сегодня, 16:00
      0
      У танка есть "Китолов" как пример. Только как вы себе представляете, стрельбу танка с закрытых позиций, корректируемым снарядом, кто будет его корректировать? Танки работают прямой наводкой. Есть видео из Сирии, с безпилотника, который корректировал такие снаряды, отечественного производства.
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 15:50
    +1
    Арт.снаряды c RCIC-технологией "должны" стоить дешевле "Краснополя" при "одинаковой" ГСН...Но RCIC-технология особенно проявит себя при создании дешёвой ГСН... Хотя...Я думаю ,что технология импульсной коррекции в своё время упустила свой шанс стать системой управления №1 в "области" дешёвых (!) корректируемых арт.снарядов! Массовое производство "относительно-сравнительно" дешёвых миниатюрных гироскопов; а отсюда и "целых" ИНС...миниатюрных пьезоэлектродвигателей (и прочих миниатюрных шаговых эл.двигателей) продвинуло ACAG(е)-технологию в главные (и успешные) конкуренты технологии импульсной коррекции...И способствовало этому возникшая и быстро растущая популярность на электронные игрушки.в частности,с "инерциалками"...