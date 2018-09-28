Техмаш создаёт новый корректируемый снаряд
Специалисты концерна «Техмаш» разрабатывают концепцию корректируемого снаряда калибра 152 мм для артиллерийских комплексов, передает ТАСС сообщение заместителя гендиректора предприятия Александра Кочкина.
По словам Кочкина, новый снаряд после выстрела будет лететь по обычной баллистической траектории, но ближе к цели начнет корректировать свой полет за счет собственной системы управления.
Он отметил, что в подобные боеприпасы довольно сложно внедрять систему управления из-за мощных динамических нагрузок – снаряд их испытывает в момент выстрела, при вращении в канале ствола и затем в полете. Оптика в таких условиях (при скорости вращения до 30 тыс. оборотов в секунду) работать не будет – картинка размоется. Поэтому разработка и считается сложной, добавил Кочкин.
Гендиректор также сообщил, что конструкторы рассматривают несколько способов корректировки полета на финальном этапе, в том числе, это могут быть аэродинамические поверхности на взрывателе либо применение реактивных миниатюрных двигателей.
При этом, по его словам, корректируемые боеприпасы должны занять среднюю ценовую нишу – дороже обычных снарядов, но дешевле управляемых типа «Краснополь». Он добавил, что в госпрограмму вооружения данная разработка не заложена, поэтому корпорация будет вести ее за свой счет.
Агентство напоминает, что 1980 годы в России уже был создан 152-мм корректируемый снаряд, получивший название «Сантиметр». Он применялся советскими войсками в Афганистане. Корректировка его траектории начиналась метров за 600 до цели, подсвеченной лазерным целеуказателем. Полет корректировался за счет включения реактивных двигателей.
По словам Кочкина, новый снаряд после выстрела будет лететь по обычной баллистической траектории, но ближе к цели начнет корректировать свой полет за счет собственной системы управления.
Он отметил, что в подобные боеприпасы довольно сложно внедрять систему управления из-за мощных динамических нагрузок – снаряд их испытывает в момент выстрела, при вращении в канале ствола и затем в полете. Оптика в таких условиях (при скорости вращения до 30 тыс. оборотов в секунду) работать не будет – картинка размоется. Поэтому разработка и считается сложной, добавил Кочкин.
Гендиректор также сообщил, что конструкторы рассматривают несколько способов корректировки полета на финальном этапе, в том числе, это могут быть аэродинамические поверхности на взрывателе либо применение реактивных миниатюрных двигателей.
При этом, по его словам, корректируемые боеприпасы должны занять среднюю ценовую нишу – дороже обычных снарядов, но дешевле управляемых типа «Краснополь». Он добавил, что в госпрограмму вооружения данная разработка не заложена, поэтому корпорация будет вести ее за свой счет.
Агентство напоминает, что 1980 годы в России уже был создан 152-мм корректируемый снаряд, получивший название «Сантиметр». Он применялся советскими войсками в Афганистане. Корректировка его траектории начиналась метров за 600 до цели, подсвеченной лазерным целеуказателем. Полет корректировался за счет включения реактивных двигателей.
- Использованы фотографии:
- http://army-news.ru
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