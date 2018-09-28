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Кучма принял решение уйти с поста представителя Киева в контактной группе

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Второй президент Украины Леонид Кучма, являющийся также одним из подписантов минских соглашений, заявил, что принял решение уйти в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Президентского фонда Леонида Кучмы.

Кучма принял решение уйти с поста представителя Киева в контактной группе


Как сообщили в фонде, "Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост", при этом сам Кучма пояснил, что принял решение уйти уже давно по причине преклонного возраста. Пусть теперь поработают другие, добавил он.


Напомним, что Кучма участвовал в первом подписании минских соглашениях в 2014 году, когда со стороны России соглашение подписал посол России на Украине Михаил Зурабов, от ОБСЕ — швейцарский дипломат Хайди Тальявини, а также главы самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР - Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Несмотря на подписание минских соглашений, боевые действия на Донбассе не прекратились, перейдя от масштабных сражений к локальным стычкам, в которых все также гибнут люди с обоих сторон.

Леонид Кучма был вторым президентом Украины в 1994–2005 годах. Ранее он заявлял, что с удовольствием разорвал бы минские соглашения, но только так, чтобы в этом можно было обвинить Россию.
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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18 комментариев
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  1. Владыка Ситх
    Владыка Ситх Сегодня, 15:09
    +9
    Минские соглашения: минус Плотницкий, минус Захарченко, минус Пушилин, минус Кучма.

    Что дальше? Минус Сурков и взятие Киева?
    1. Chertt
      Chertt Сегодня, 15:20
      +1
      Цитата: Владыка Ситх
      Что дальше? ...... взятие Киева?

      Взятие Киева (возвращение в родную гавань), это как говорил тов. Ульянов-Ленин "Объективная историческая неизбежность". Вопрос в том, что это может произойти по разному wink
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 15:33
        0
        И что? Кто такой кучма? Престарелая шестёрка, которая батрачила на дядюшку Сэма, за возможность избежать уголовного преследования по делу Гонгадзе....
    2. Венд
      Венд Сегодня, 15:22
      0
      Видно платить перестали.
      1. DMoroz
        DMoroz Сегодня, 15:45
        +1
        Или чувствует, что кто-то скоро эти соглашения окончательно разорвет и хочет вовремя соскочить...
    3. alexmach
      alexmach Сегодня, 15:46
      0
      А кому собственно этот Киев нужен то? и зачем?
  2. Svarog
    Svarog Сегодня, 15:09
    +1
    Вот и говорю,что то готовится у них.. один активы распродает..другой уходит.. авиацию поднимают вместе с нАТО, обстрелы увеличиваются..
  3. Сергей39
    Сергей39 Сегодня, 15:11
    +2
    Продвигается отказ от Минских соглашений
  4. Гиря
    Гиря Сегодня, 15:12
    +5
    Самый гнусный, противный и не благодарный президент.....
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 15:29
      +1
      Цитата: Гиря
      Самый гнусный, противный и не благодарный президент.....

      А какой президент Украины был самым чистым, приятным и благодарным президентом??? Я вот даже теряюсь в догадках!
      1. Гиря
        Гиря Сегодня, 15:30
        +1
        При котором я получал примерно 500$ ( в гривнях)..... При дебиле Януковиче
    2. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 16:20
      +1
      Цитата: Гиря
      Самый гнусный, противный и не благодарный президент.....

      Ющенко готов поспорить... laughing
      1. Гиря
        Гиря Сегодня, 16:38
        0
        *Красивый*-не обманывал ,он ДО выборов говорил что он хочет ... А Дебил- говорил много,правильные слова- и предал нас всех....
  5. Балу
    Балу Сегодня, 15:20
    0
    Эта труппа кровавых киевских клоунов похоже чувствует, что скоро их шапито сгорит, а их самих запад уволит, сапсем уволит. На подхвате запасные подготовлены.
  6. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 15:44
    0
    Вот такие Кучмы и прочии привели к власти нацистов -бандеровцев и прочих вальцманов в Киеве.
  7. мичман
    мичман Сегодня, 15:50
    +1
    Этот пройдоха (бывший секретарь парткома одного из предприятий на Украине) будет писать вторую часть книги "Украина это не Россия". Первая часть его книги уже работает на Украине против России. Всегда он не нравился нам.
  8. senima56
    senima56 Сегодня, 16:17
    +1
    Похоже, этот господин неудачник "по жизни"! Ни на одном посту он не добился хоть каких-либо успехов! Похож на нашего МуДко.
  9. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 16:28
    0
    На фоне балаболов Кравчука и Ющенко, Кучма сделал всё, чтобы состоялся проект "Украина". Этот человек выыбил "реструктуризацию долгов за газ" у Ельцина, "наобманул" всех с "Минском". А теперь очень вовремя уходит. ...
    п.с. Жаль, что это не некролог.... am