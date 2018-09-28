Кучма принял решение уйти с поста представителя Киева в контактной группе

Второй президент Украины Леонид Кучма, являющийся также одним из подписантов минских соглашений, заявил, что принял решение уйти в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Президентского фонда Леонида Кучмы.Как сообщили в фонде, "Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост", при этом сам Кучма пояснил, что принял решение уйти уже давно по причине преклонного возраста. Пусть теперь поработают другие, добавил он.Напомним, что Кучма участвовал в первом подписании минских соглашениях в 2014 году, когда со стороны России соглашение подписал посол России на Украине Михаил Зурабов, от ОБСЕ — швейцарский дипломат Хайди Тальявини, а также главы самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР - Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.Несмотря на подписание минских соглашений, боевые действия на Донбассе не прекратились, перейдя от масштабных сражений к локальным стычкам, в которых все также гибнут люди с обоих сторон.Леонид Кучма был вторым президентом Украины в 1994–2005 годах. Ранее он заявлял, что с удовольствием разорвал бы минские соглашения, но только так, чтобы в этом можно было обвинить Россию.