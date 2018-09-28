В Тульской области построят пороховое производство
Алексинский химический комбинат (Тульская область) выбран в качестве площадки для строительства нового порохового производства, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Этот вопрос обсуждался на встрече министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с главой Тульской области Алексеем Дюминым.
На Алексинском химкомбинате планируется создать производство мелко- и среднезерненных порохов для артиллерийских снарядов и патронов стрелкового оружия. Также будут увеличены мощности, задействованные в сборке танковых выстрелов, сказал Мантуров.
По его словам, новое производство значительно повысит надежность поставок компонентов, необходимых для боеприпасной отрасли и более чем в 2 раза увеличит выручку предприятия, что позволит ему выйти на безубыточную работу.
В свою очередь губернатор подчеркнул, что реализация проекта будет способствовать техническому перевооружению комбината и созданию новых рабочих мест. Кроме того, выпуск новой продукции увеличит налоговые поступления в региональный бюджет.
В настоящее время Алексинский химкомбинат активно развивается. В рамках программы модернизации проводится техническое перевооружение производства, совместно с МГУ ведется научно-исследовательская работа, рассказали в пресс-службе.
Этот вопрос обсуждался на встрече министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с главой Тульской области Алексеем Дюминым.
На Алексинском химкомбинате планируется создать производство мелко- и среднезерненных порохов для артиллерийских снарядов и патронов стрелкового оружия. Также будут увеличены мощности, задействованные в сборке танковых выстрелов, сказал Мантуров.
По его словам, новое производство значительно повысит надежность поставок компонентов, необходимых для боеприпасной отрасли и более чем в 2 раза увеличит выручку предприятия, что позволит ему выйти на безубыточную работу.
В свою очередь губернатор подчеркнул, что реализация проекта будет способствовать техническому перевооружению комбината и созданию новых рабочих мест. Кроме того, выпуск новой продукции увеличит налоговые поступления в региональный бюджет.
В настоящее время Алексинский химкомбинат активно развивается. В рамках программы модернизации проводится техническое перевооружение производства, совместно с МГУ ведется научно-исследовательская работа, рассказали в пресс-службе.
- Использованы фотографии:
- Правительство Тульской области, https://tularegion.ru
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter