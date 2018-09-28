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В Тульской области построят пороховое производство

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Алексинский химический комбинат (Тульская область) выбран в качестве площадки для строительства нового порохового производства, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Этот вопрос обсуждался на встрече министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с главой Тульской области Алексеем Дюминым.


На Алексинском химкомбинате планируется создать производство мелко- и среднезерненных порохов для артиллерийских снарядов и патронов стрелкового оружия. Также будут увеличены мощности, задействованные в сборке танковых выстрелов, сказал Мантуров.

По его словам, новое производство значительно повысит надежность поставок компонентов, необходимых для боеприпасной отрасли и более чем в 2 раза увеличит выручку предприятия, что позволит ему выйти на безубыточную работу.

В свою очередь губернатор подчеркнул, что реализация проекта будет способствовать техническому перевооружению комбината и созданию новых рабочих мест. Кроме того, выпуск новой продукции увеличит налоговые поступления в региональный бюджет.

В настоящее время Алексинский химкомбинат активно развивается. В рамках программы модернизации проводится техническое перевооружение производства, совместно с МГУ ведется научно-исследовательская работа, рассказали в пресс-службе.
Использованы фотографии:
Правительство Тульской области, https://tularegion.ru
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8 комментариев
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  1. Yrec
    Yrec Сегодня, 15:25
    +1
    Давно пора. Старые заводы ещё при царе Горохе построены. Их проще взорвать с их пороховыми отложениями во всех щелях, чем перестраивать. Да и качество пороха уже, мягко говоря, не алё.
    1. Abadon
      Abadon Сегодня, 16:13
      +2
      Так то конечно все не плохо.производства всякие нужны.но чего с экологией то делать? Алексин на Оке стоит.со своими сбросами задрал уже.хотя по бумажкам хоть воду пейиз реки, кончно если козленочком стать не боишься.про маш.завод,оружейный,чермет,такая ж петрушка.приятель рассказывал,что Сож отработанную с ЧПУ на заводе ведрами в каналью льют либо в емкости многокубовые,в которые вода из упы подается.причем только во вторую смену,когда всяких разных глаз немного.а по бумажкам ее утилизируют,правда приезжает за ней только одна машина,а бочек с отработанной Сож на целую автоколонну.а потом караси синие в реке попадаются.я вот руками и ногами за,только лишь бы в этом вопросе у нас не как обычно было б
      1. Chertt
        Chertt Сегодня, 16:18
        0
        .а потом караси синие в реке попадаются.я вот руками и ногами за,только лишь бы в этом вопросе у нас не как обычно было б

        Это что, троллинг такой талантливый ? +ставить или нет laughing
      2. denart50
        denart50 Сегодня, 16:28
        0
        Цитата: Abadon
        но чего с экологией то делать? Алексин на Оке стоит.со своими сбросами задрал уже.хотя по бумажкам хоть воду пейиз реки, кончно если козленочком стать не боишься.про маш.завод,оружейный,чермет,такая ж петрушка.приятель рассказывал,что Сож отработанную с ЧПУ на заводе ведрами в каналью льют либо в емкости многокубовые,в которые вода из упы


        Хм... Я с Вами и согласен, и - абсолютно не согласен....
        Москва-река впадает в Оку гораздо ниже Алексина... Вот уж оружие массового поражения... Алексинский химкомбинат по сравнению с ней - так, тьфу...
        Тем более, что АХК и в былые, и нынешние времена хотя бы заботится о рыбном поголовье ценных пород, выращивает молодь стерляди-севрюги и ежегодно выпускает в Оку мальков в немалом количестве...

        Зато - представьте - сколько рабочих КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ мест не появится, а вернется... good
  2. Strashila
    Strashila Сегодня, 15:39
    +3
    А в Красноярске... на площадке бывшего ХК Енисей бурьян... за чем в Сибири рабочие места.
    Мы можем по всякому вспоминать Сталина и Хрущева... но они учли опыт войны и размещали ВПК не в зоне поражения ВВС противника... за Уралом. Сейчас же строят заводы в зоне поражения артиллерией.
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 16:00
      +2
      Цитата: Strashila
      Сейчас же строят заводы в зоне поражения артиллерией.

      Что артиллерия такая, что аж до Тулы бьёт?
  3. alekc75
    alekc75 Сегодня, 15:53
    0
    а зачем все недалеко от столици?
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 15:59
      +5
      Цитата: alekc75
      0
      а зачем все недалеко от столици?

      Центральный Промышленный район прикрыт ПРО.