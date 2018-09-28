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Путин подписал указ об осеннем призыве в вооруженные силы России

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Путин подписал указ об осеннем призыве в вооруженные силы России


Согласно указу, в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года на службу будет призвано 132,5 тысячи граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и годных к прохождению военной службы. Этим же указом предписывается "осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.


Весенний призыв этого года в вооруженные силы России коснулся 128 тысяч призывников. В 2017 году осенью в армию по призыву отправились 134 тысячи человек. Также в российском военном ведомстве отметили рост количества призывников с высшим образованием. В этом году из общего количества 15% призывников имели дипломы о высшем образовании. В основном они были направлены в научные роты.

Кроме этого, как отмечается в Минобороны, в последнее время резко упало количество "уклонистов" от военной службы, и наоборот возросло количество молодых людей, желающих пройти службу в вооруженных силах России.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу
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10 комментариев
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  1. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 15:40
    +2
    Единственное за что горжусь в России, это за нашу Армию..Хотя проблем еще очень много! Сразу зауважали Россию и побаиваются ,гавкая из-за угла..
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 15:44
      +2
      Согласно указу, в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года на службу будет призвано 132,5 тысячи граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет
      Желающих служить гораздо больше. По крайней мере у нас....
      1. Громобой
        Громобой Сегодня, 15:53
        +3
        Цитата: Кавалерист
        Единственное за что горжусь в России, это за нашу Армию.

        Для меня наша армия это вообще религия...если идёт по встречке русская зелённая колонна ,то всё благородно вскипает от восторга,а один раз срочник закурить попросил---я ему всю пачку отдал,ему нужнее...
  2. Громобой
    Громобой Сегодня, 15:43
    +5
    Отрадная весть!Жду племянника Славку ,он отслужил своё в спецназе ВВ под Волгоградом и теперь Родная Самара ждёт родного сына.Ура! soldier drinks
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 15:46
      +3
      Цитата: Громобой
      Жду племянника Славку ,он отслужил своё в спецназе ВВ
      Слава Славке! smile
      1. Громобой
        Громобой Сегодня, 15:57
        0
        Цитата: Чёрный
        Слава Славке!

        Скоро передам ему ваши слова... drinks )))
  3. болот
    болот Сегодня, 16:05
    +3
    Заглавное фото смотрел,беретки нормально но как то не солидно,фуры возвратите.Да и по кепкам с длинным козырьком.Удачным считаю афганский вариант с ушами.Один фиг,если по солнцу уши обгарают,тут и комарье почикает кончики ушей,вообще плохо будет.А длинный козырек ,у меншает поле зреня.
    Пысы,может из за моих постов или дошло,на юге нашим начали выдовать панамы,также отрезы зеленой ткани для бандан или временного подворотничка,даже если под ливень попадешь хоть вода за шиворот затекать не будет, и удобна под каску.
  4. ksv36
    ksv36 Сегодня, 16:09
    0
    Что то я не в теме. Причём Путин? Мне не Горбач подписывал указ, а Язов. Цэ шо такэ?
    1. ser65
      ser65 Сегодня, 16:35
      0
      а где сейчас Язов?
  5. 30 вис
    30 вис Сегодня, 16:34
    0
    Цитата: ksv36
    Цэ шо такэ?

    Шо .шо ,а не шо ! soldier Цэ Верховный главнокомандующий!