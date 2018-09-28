Путин подписал указ об осеннем призыве в вооруженные силы России

Российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.Согласно указу, в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года на службу будет призвано 132,5 тысячи граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и годных к прохождению военной службы. Этим же указом предписывается "осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.Весенний призыв этого года в вооруженные силы России коснулся 128 тысяч призывников. В 2017 году осенью в армию по призыву отправились 134 тысячи человек. Также в российском военном ведомстве отметили рост количества призывников с высшим образованием. В этом году из общего количества 15% призывников имели дипломы о высшем образовании. В основном они были направлены в научные роты.Кроме этого, как отмечается в Минобороны, в последнее время резко упало количество "уклонистов" от военной службы, и наоборот возросло количество молодых людей, желающих пройти службу в вооруженных силах России.