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В США самолёту-разведчику примеряют роль гиперзвукового БЛА

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У американских инженеров появились планы по воскрешению высотного разведчика Lockheed SR-71 Blackbird, который стал легендарным благодаря фантастическому дизайну и выдающимся летным характеристикам, сообщает Российская газета.



Сегодняшний проект SR-72 предполагает создание на базе самолета-разведчика беспилотника, способного покорять скорость в 6 МАХ. Для этого специалисты компании Lockheed планируют использовать технологии экспериментального боевого блока Falcon 2. Речь идет о создании двух версий – разведывательной и ударной.


Что касается SR-71 Blackbird , поднявшегося в воздух в 1064 году, то он и сейчас поражает воображение. Это первая машина, построенная с применением стелс-технологий. Правда советская ПВО его прекрасно видела. Единственным спасением для двухместного разведчика, заходившего в зону ответственности сил ПВО СССР, был полет на высоте 20 км со скоростью 3 тыс. км/час.

Для борьбы с перегревом корпуса были применены несколько оригинальных решений. На земле из сочленений SR-71 сочилось топливо, так как в полете он удлинялся, примерно, на 10 см. Чтобы избежать пожаров в машину для охлаждения выхлопа заливали специальное горючее с цезием. А для авиационных турбин применяли уникальную смазку.



В общей сложности SR-71 прослужили 32 года. Причиной списания стали советские МиГ-31, не уступавшие ни в скорости, ни в высоте. Кроме того (и это, наверное, главное), Blackbird был невероятно дорог в обслуживании и очень сложен в эксплуатации: поскольку при полной заправке на земле самолет протекал, в воздух он поднимался с полупустыми баками; для прогрева корпуса разгонялся до сверхзвуковых значений, затем тормозил, дозаправлялся в воздухе и лишь только потом отправлялся на задание.

Издание запоминает, что боевой блок Falcon 2, технологиями которого планируют применить в SR-72, во время испытаний в 2010 году исчез с экранов радаров на 9 минуте полета. Второй прототип через год продержался 26 минут. Тем не менее, Пентагон признал испытания неудачными и проект закрыл.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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15 комментариев
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  1. neri73-r
    neri73-r Сегодня, 16:11
    +7
    Причиной списания стали советские SR-71,

    Однако!!! fool Проверять написанное надо, перед опубликованием! Речь, наверно, шла о МИГ-25/31.
    1. SSR
      SSR Сегодня, 16:16
      0
      В статье много ляпов.))) Торопились выложить.
      1. denart50
        denart50 Сегодня, 16:41
        +1
        Цитата: SSR
        0
        В статье много ляпов.))) Торопились выложить.


        Ну, например... "«Что касается SR-71 Blackbird , поднявшегося в воздух в 1064 году, то он и сейчас поражает воображение»......
        Ну, бывает... Очепятка... request
    2. Громобой
      Громобой Сегодня, 16:21
      0
      Цитата: neri73-r
      Проверять написанное надо, перед опубликованием!

      Видимо МиГ стал причиной soldier ,но 71 всё равно ...чёткий шаг в авиации и в рок-н-ролле fellow .Гоняться за ним тоже дорогого стоит,но это пример наглядный как СССР напрягся и родил убийцу их дрозда. soldier
    3. болот
      болот Сегодня, 16:21
      +1
      Цитата: neri73-r
      Однако!!! Проверять написанное надо, перед опубликованием! Речь, наверно, шла о МИГ-25/31.

      Именно из за 25,перестал он летать.
      К стати этот самолет проблеммный,при заправке топливо с него текло,из за тепловых огранечений,да и ограничение по использованию при обслуживании инструментов,по чему то кадмий не должен быть в составе.

      Так что 25 ему фору даст,у отца праваком на Ил-20 летал,бывший пилот.Над Ираном.По состоянию здоровья на 20 переучился.
      1. NN52
        NN52 Сегодня, 16:40
        +1
        Именно из за Миг 31. МиГ 25 не причем, по отношению к Дрозду.
        Миг 31 стал потенциальной угрозой для SR 71.
        1. болот
          болот Сегодня, 16:42
          0
          Цитата: NN52
          Именно из за Миг 31. МиГ 25 не причем, по отношению к Дрозду.

          Именно из за 25.
          1. NN52
            NN52 Сегодня, 16:54
            0
            Болот

            И из Талаги, и с Елизово, и с Сокола поднимали Миг 31 по Дрозду.
            Если мне не верите, можете в инете посмотреть, там тоже много инфы.
            Дроздов сняли с вооружения в 1989 году.
            С уважением.
      2. Громобой
        Громобой Сегодня, 16:47
        0
        Цитата: болот
        летал,бывший пилот.Над Ираном.

        Уважаемый,болот,тот самый который над Ираном...?Во истину,за что люблю ВО,так за то что соприкасаешься с историей из уст передатчика,а не через обработку отдела идеологической информации/хотя в таком отделе ничего плохого не вижу/Эх,времена....скорости...мой папа в РВСН в шахтах мурманил,так интересные тонкости рассказывал как они свои позиции пытались замаскировать от более устаревшего Ю-тоо.Самое интересное,что особый режим действия на точках/шахтах/ вводился вживую/когда развед подлетал к их району/.Папа говорил,что видимо аэродромы откель работают эти засланцы были под пристальным надзором советской агентуры,она фиксировала взлёт,летела шифровка в Центр или на пункт Округа,который рассылал предупреждение.Он много чего рассказывал...говорил ,что на Кольском п-ве зайцы жирные водились,объекты шахт и пункты охраны были вусмерть окутаны колючкой.Вот с этих инженерных фортификаций ,говорил,зайчишек,шкуркой белых-белых и снимали по утрам .На птиц ходили они со штык-ножами.Говорил---сидит в сугробе,смотрит на тебя ,а с места ни-ни.Чудесная земля северная,вообщем))) soldierСегодня пятница,поэтому в тему разведавиации НАТО ролик Ю-2.
  2. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 16:12
    0
    Эра беспилотников идет семимильными шагами. Лет через 5-10 они уже твердо займут свою нишу, или сильно потеснят самолеты
  3. Вкд Двк
    Вкд Двк Сегодня, 16:13
    +2
    Автору нужно выговор объявить за небрежную подготовку материала. Ошибок чёртова куча.
  4. DEZINTO
    DEZINTO Сегодня, 16:24
    +2
    Что касается SR-71 Blackbird , поднявшегося в воздух в 1064 году


    Это как надо было торопится печатать, и не проверять ....капец
  5. dgonni
    dgonni Сегодня, 16:27
    0
    БПЛА с него сделать нельзя! Это просто инструмент холодной войны который свои функции выполнил полностью!
  6. den3080
    den3080 Сегодня, 16:29
    +3
    Блэкбёрд - красавец, на мой непросвещённый взгляд. Давно меня впечатляет:)
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:53
    0
    Ну с воскрешением SR-71 все вроде понятно,переделают в БПЛА.Вопрос скорее в другом,где они и против кого применять его собрались ? Это в 60х годах он был неуловим ,сейчас этот фокус с высотой и скоростью пройдет только разве в Афганистане,но смысл тогда делать такую машину