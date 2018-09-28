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МРК "Ураган" проекта 22800 вышел на государственные испытания

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Головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 "Каракурт" вышел на государственные испытания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу судостроительного завода "Пелла".

МРК "Ураган" проекта 22800 вышел на государственные испытания


Согласно сообщению пресс-службы, государственные испытания "Урагана" пройдут в Белом и Балтийском морях. После завершения всего цикла необходимых испытаний корабль будет передан представителям Военно-морского флота. По предварительной информации, МРК "Ураган" будет введен в состав Балтийского флота до конца этого года.


Головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 был заложен 24 декабря 2015 года и спущен на воду 29 июля 2017 года. В настоящее время на 3-х судостроительных заводах ведется строительство еще 11 кораблей данной серии.

Корабли проекта 22800 "Каракурт" предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.

Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток.

Основное вооружение - крылатые ракеты "Калибр-НК", кроме этого на корабле установлены одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М, две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki
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12 комментариев
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  1. senima56
    senima56 Сегодня, 16:18
    +1
    ПВО слабовата....
    1. Аристарх Людвигович
      Аристарх Людвигович Сегодня, 16:38
      +2
      Цитата: senima56
      ПВО слабовата....

      АК-630М только на первых двух МРК. На следующих оморяченный Панцирь. Кстати скоро произойдет переименование малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Министерство обороны РФ приняло решение изменить традиции и переименовать проходящие испытания и достройку МРК «Дивизиона плохой погоды» в честь небольших российских городов.
      МРК «Ураган» переименуют в «Мытищи»;
      МРК «Тайфун» переименуют в «Советск»;
      МРК «Шторм» переименуют в «Одинцово»;
      МРК «Буря» переименуют в «Козельск».


    2. Chertt
      Chertt Сегодня, 16:39
      0
      И летает "низенько" laughing
    3. alexmach
      alexmach Сегодня, 16:40
      0
      Практически отсутсвует я бы сказал. На более поздних Панцирь обещали Это по-моему вполне адекватно для такого корабля.
      1. Владыка Ситх
        Владыка Ситх Сегодня, 16:44
        +1
        Начиная со второго в серии будет "Панцирь-М".
      2. Серый брат
        Серый брат Сегодня, 16:47
        0
        Цитата: alexmach
        На более поздних Панцирь обещали

        На фото пусковую вижу я, она по ПКР будет стрелять наверное, а самолёты под неё не полезут (разве только оборзеют совсем в отаке).
  2. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 16:21
    +2
    Довольно мощное вооружение для МРК и вообще корабля такого ранга. Таких надо бы еще в Азовское море подкинуть, а то что то у свидомых планы грандиозные.
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 16:49
      0
      Цитата: Alexey-74
      Таких надо бы еще в Азовское море подкинуть, а то что то у свидомых планы грандиозные.

      Азовское море не такое большое, им вообще необязательно там находиться.
    2. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 16:52
      0
      Пара береговых ракетных комплексов делает, в Азовском море, такой козырь что его не побить.
  3. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 16:34
    +2
    Ура кричать думаю не стоит, но Флот Российский возраждается ..Вот еще судоверьф "Звезда" в 2019 выйдет в строй ..Ничего мужики , прорвемся soldier
  4. Аристарх Людвигович
    Аристарх Людвигович Сегодня, 16:50
    0
    Мне вот это фото МРК "Ураган" нравится, оно динамичное:
  5. Дух Воина
    Дух Воина Сегодня, 16:53
    0
    Молодцы!
    А почему на него не поставили "Хибины"? Как помним, "Хибины" смогли вывести из строя "Дональда Кука", эсминец.