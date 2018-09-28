На Донбасс приехал "Буцефал". ООС получила новый украинский БТР-4Е

Военнослужащие "операции Объединенных сил" (ООС) получили бронетранспортер БТР-4Е "Буцефал", заявили в пресс-службе ООС на странице в Facebook.Как сообщается на странице ООС, "Буцефал" может "эффективно противодействовать даже тяжелой бронированной технике типа танков Т-72, находящихся на вооружении российско-оккупационных войск". Военнослужащие ООС уже успели по достоинству оценить боевые возможности новой боевой машины. В штабе ООС отметили, что БТР оборудован "мощной 30-мм пушкой" и боевым модулем, который включает противотанковые управляемые ракеты "Стугна". Кроме того, он имеет два водометных движителя и насосы для откачки воды, поэтому способен вплавь форсировать водные преграды.БТР-4Е "Буцефал" разработан ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению" и производится на "Заводе им. Малышева". Разработка началась в 2002 году, прототип БТР-4 впервые продемонстрировали на выставке «Аэросвiт» в 2006 году. Под обозначением БТР-4Е в июле 2012 года машина была принята на вооружение украинской армии. В 2016 году бронетранспортер испытали на воде. Он предназначен транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.Максимальная боевая масса – 17,5 тонны, с дополнительной бронезащитой – до 25 тонн. Экипаж – три человека: командир, оператор, водитель. Десант – 7–9 человек. Дизельный двигатель ЗТД мощностью 500 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость движения по шоссе 110 километров в час, на плаву – 10 километров в час, запас хода по топливу – 690 километров.