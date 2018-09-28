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На Донбасс приехал "Буцефал". ООС получила новый украинский БТР-4Е

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Военнослужащие "операции Объединенных сил" (ООС) получили бронетранспортер БТР-4Е "Буцефал", заявили в пресс-службе ООС на странице в Facebook.

На Донбасс приехал "Буцефал". ООС получила новый украинский БТР-4Е


Как сообщается на странице ООС, "Буцефал" может "эффективно противодействовать даже тяжелой бронированной технике типа танков Т-72, находящихся на вооружении российско-оккупационных войск". Военнослужащие ООС уже успели по достоинству оценить боевые возможности новой боевой машины. В штабе ООС отметили, что БТР оборудован "мощной 30-мм пушкой" и боевым модулем, который включает противотанковые управляемые ракеты "Стугна". Кроме того, он имеет два водометных движителя и насосы для откачки воды, поэтому способен вплавь форсировать водные преграды.


БТР-4Е "Буцефал" разработан ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению" и производится на "Заводе им. Малышева". Разработка началась в 2002 году, прототип БТР-4 впервые продемонстрировали на выставке «Аэросвiт» в 2006 году. Под обозначением БТР-4Е в июле 2012 года машина была принята на вооружение украинской армии. В 2016 году бронетранспортер испытали на воде. Он предназначен транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.

Максимальная боевая масса – 17,5 тонны, с дополнительной бронезащитой – до 25 тонн. Экипаж – три человека: командир, оператор, водитель. Десант – 7–9 человек. Дизельный двигатель ЗТД мощностью 500 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость движения по шоссе 110 километров в час, на плаву – 10 километров в час, запас хода по топливу – 690 километров.


Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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27 комментариев
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  1. artak
    artak Сегодня, 17:02
    +2
    Если ТТХ соответствуют официально заявленным,то сей девайс не так уж и плох.
    1. Аристарх Людвигович
      Аристарх Людвигович Сегодня, 17:04
      +7
      В нем слишком много импортных комплектующих. Трофейный БТР-4 в ДНР не смогли долго эксплуатировать из-за отсутствия запчастей.

      Несколько штук сожгли ополченцы:

    2. yushch
      yushch Сегодня, 21:56
      0
      ТТХ любой подобной машины в принципе неплохи. Всё зависит от условий и правильного применения.
  2. seti
    seti Сегодня, 17:03
    +8
    И к чему это "новость" ? Они уже были на Донбассе и даже становились трофеями.
    1. Кавалерист
      Кавалерист Сегодня, 17:08
      +1
      Цитата: seti
      И к чему это "новость" ? Они уже были на Донбассе и даже становились трофеями.

      А чтобы русских тут позлить..Это однозначно ! Покрошили тут многих за эту неделю Матвей !
  3. Proton
    Proton Сегодня, 17:08
    +6
    Что то сей буцефал французскими корнями трясет laughing
    И как он ,вернее чем будет т72 противостоять?быстро бегает что ли?
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 17:18
      +2
      Цитата: Proton
      быстро бегает что ли?

      Буцефал не вынесет троих. laughing
    2. Safer
      Safer Сегодня, 17:20
      +2
      Цитата: Proton
      И как он ,вернее чем будет т72 противостоять?быстро бегает что ли?

      Видимо:
      боевым модулем, который включает противотанковые управляемые ракеты "Стугна"

      Ну ещё из 30мм пушки можно хорошо поколотить приборы наблюдения у танка. Но все это на бумаге, на деле, полагаю, шансов у него против танка очень мало. И ведь до танков ещё нужно доехать! Сдается мне - с него ещё до фронта свинтят все дорогое и интересное!
      1. Серый брат
        Серый брат Сегодня, 17:58
        +2
        Цитата: Safer
        Ну ещё из 30мм пушки можно хорошо поколотить приборы наблюдения у танка.

        В них ещё попасть надо, ни один вменяемый командир не прикажет открывать огонь танку в лоб, он свалит с линии ведения огня и будет прав. По объективным обстоятельствам.
        Вот в борт 30 мм. можно попробовать, или в корму, но в корму маловероятно потому что танки в одиночку, кроме как в условиях заражения местности, не ходят.
        1. prapor55
          prapor55 Сегодня, 19:05
          0
          Здравый ответ на уряяя крякание.+
      2. Berkut24
        Berkut24 Сегодня, 21:09
        0
        Ну ещё из 30мм пушки можно хорошо поколотить приборы наблюдения у танка.

        А Т-72 125мм фугасным снарядом может хорошо поколотить все приборы в этом "Буцефале". И не только наблюдения...
  4. tochila
    tochila Сегодня, 17:12
    +1
    Подогнали запчасти для трофейного БУЦЕФАЛА!!!))))))
  5. Серый брат
    Серый брат Сегодня, 17:15
    +2
    БТР-4Е в Ираке запитанный от кетайского генератора. Это о надёжности.
    1. Кукуруза
      Кукуруза Сегодня, 19:15
      +1
      К слову о надежности, в Ираке все еще тлеет война, и кто его знает, что с машиной на фото произошло ранее, боковую решетку погнуло, заднюю вообще оторвало.
      Может генератором ресурс двигателя берегут.
      1. Серый брат
        Серый брат Сегодня, 20:07
        0
        Цитата: Кукуруза
        боковую решетку погнуло, заднюю вообще оторвало.

        Это не попадания - это водятел.
  6. Vol4ara
    Vol4ara Сегодня, 17:25
    +1
    Жаль не гидроцефал
  7. faiver
    faiver Сегодня, 17:42
    +1
    это тот что тонул на испытаниях?
    1. revnagan
      revnagan Сегодня, 18:08
      +1
      Стеклянный х..(хрен,конечно же.А вы что подумали?) дураку не игрушка-он и х.. разобьёт,и руки себе изрежет.Слышал,что в армии машиной довольны.
  8. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 17:59
    +3
    Как уже надоели эти выкидыши речи типа "российско-оккупационных войск", российско-террористических войск". Не пора ли России открыто говорить о преступлениях украинофашистских банд? Причем именно таки официально. Украинофашистское "правительство", украинофашистские бандиты, и так далее
    1. синдикалист
      синдикалист Сегодня, 18:13
      -3
      А может пора сделать шаг назад обеим сторонам? Они пусть возьмут назад "российско-окупационные", а мы " украинофашистские"
      1. Стройбат запаса
        Стройбат запаса Сегодня, 19:46
        +1
        Беда в том, что у нас их называют "ВСУ", правительственными войсками украины", и прочими мягкими заменителями правды.
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 20:31
        +1
        Цитата: синдикалист
        А может пора сделать шаг назад обеим сторонам? Они пусть возьмут назад "российско-окупационные", а мы " украинофашистские"

        Не вводите в заблуждение себя и граждан, терором на донбассе занимается только одна сторона - украинофашистская, хотели бы - давно прекратили, но планов таких нет.
    2. Rzzz
      Rzzz Сегодня, 19:29
      +1
      Карательные подразделения, айнзацкоманды...
  9. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 18:10
    +1
    "Под обозначением БТР-4Е в июле 2012 года машина была принята на вооружение украинской армии. В 2016 году бронетранспортер испытали на воде"-Лабуда какая-то..автор точно знает, что и о какой машине он пишет?
  10. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:45
    +1
    Ржавая и старая дрянь. Сняли с консервации древние Бэтры и начали лепить на него что попало.

    25 сентября 2009 был заключён контракт на поставку в Ирак 420 машин (270 БТР-4 с боевым модулем «Парус», 80 командных машин БТР-4К, 30 командно-штабных машин БТР-4КШ, 30 бронированных медицинских машин БСЭМ-4К и 10 бронированных эвакуационных машин БРЭМ-4) на общую сумму 457,5 млн долл., заказ оплачивали США.
    Первая партия из 26 машин прошла приёмку в марте 2011 года (партия из-за проблем с орудиями была задержана) и 20 апреля 2011 года была отправлена в Ирак.
    Вторая партия бронетехники в количестве 62 единиц была произведена в апреле 2012 года и 12 сентября 2012 года — отгружена в Одессе для морской транспортировки в Ирак.
    7 февраля 2013 года иракская сторона подписала акт приёма очередной партии в количестве 40 БТР-4.
    28 февраля 2013 года представитель комиссии по безопасности и обороне парламента Ирака Шиван Мухаммед Таха обвинил украинскую сторону в срывах сроков поставок и низком качестве продукции: с момента ратификации контракта поставлено около 100 машин вместо предусмотренных 420, а сами БТР «очень старые, корпуса ржавые, машины непригодны к эксплуатации».
    2 января 2014 год иракская сторона вернула Украине партию из 42 БТР-4, мотивируя это наличием трещин в корпусах бронетранспортёров.
    Осенью БТР-4 иракской армии участвовали в боях с ИГИЛ (в частности, 24 октября 2014 — в боях за город Jurf Al-Nasr).
    Иракские военные, получившие партию из 88 украинских бронетранспортеров БТР-4, смогли завести только 56 машин, но и из них тронулись с места лишь 34. Об этом говорится в письме, направленном в "Укрборонпром" бывшим руководителем компании "Укрспецэкспорт" А.Коваленко от 28 июля 2014 года.
    Казахстан — 3 мая 2012 заявлено о подписании договора о совместном производстве 100 БТР-4, но производство начато не было. 21 мая 2014 заявлено о возвращении тестового экземпляра БТР-4 украинской стороне для устранения недостатков в рекламации.
    Индонезия — поставка пяти бронетранспортеров БТР-4-М, изготовленных на ГП Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова, входящем в состав ГК Укроборонпром, состоялась в рамках подписанного в 2014 г. контракта между Спецтехноэкспортом и министерством обороны Индонезии.
  11. andron-30
    andron-30 Сегодня, 20:46
    0
    как может букашка уничтожить жука не понятно , дело в том что это приехоло на Донбасс , ну что же т
  12. yushch
    yushch Сегодня, 21:54
    0
    Я так понял, что это чудо техники приехало в единственном экземпляре?