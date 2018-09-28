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Bell Helicopter представил ударный конвертоплан V-247

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Во вторник американская компания-производитель вертолетов и винтокрылов Bell Helicopter (входит в Textron) представила на выставке Modern Day Marine в Куантико полноразмерный макет ударного беспилотника – конвертоплан V-247 VIGILANT с противотанковым вооружением, сообщает блог dambiev.



По данным разработчика, максимальная взлетная масса беспилотника – 12 тонн, вес полезной нагрузки – 5,9 тонн. Заявленная максимальная скорость – 560 км/час, боевой радиус – 830 км. Продолжительность полета с грузом 270 кг – до 15 часов. Способен осуществлять дозаправку в воздухе.


Наличие 4 пилонов позволяет размещать различную полезную нагрузку, в том числе подвесные топливные баки, радиолокационные системы, противотанковые ракеты AGM-114 «Хеллфаер» и JAGM, а также торпеды Mark 50.



Россия также ведет подобные разработки. В начале сентября СМИ сообщили о разработке российскими конструкторами десантного конвертоплана. А в прошлом месяце прошло успешное испытание беспилотного конвертоплана, разрабатываемого Казанским национальным исследовательским техническим университетом (КНИТУ) по заказу Минобороны РФ. Дальность полета опытного образца составила около 100 км, максимальная скорость – 140 км/час. Аппарат может найти себе применение и в гражданской сфере, например, в нефтедобывающей отрасли и сельском хозяйстве.
Использованы фотографии:
https://dambiev.livejournal.com
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25 комментариев
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  1. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 17:06
    +2
    Что то на сайте прям валом идут статьи про американское оружие ,ну и "хо хловское".. К чему бы это мужики ?
    И "старичков сайта" нет (постреляли ?)
    1. Плотник 2329
      Плотник 2329 Сегодня, 18:21
      +1
      Ты, Михан, за всех твоих стариков тут шустришь.
      Един в 100500 лицах.
      belay
      1. Кавалерист
        Кавалерист Сегодня, 18:30
        +1
        Цитата: Плотник 2329
        Ты, Михан, за всех твоих стариков тут шустришь.
        Един в 100500 лицах.
        belay

        А что делать , им сейчас нелегко постреляли однако soldier Я их предупреждал ,что зачистка будет бурная.. request Неповерили. А так мне их нехватает на сайте . crying
        1. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 Сегодня, 20:19
          0
          КавалеристСегодня Михайлович! soldier hi
          А что делать , им сейчас нелегко постреляли однако soldier Я их предупреждал ,что зачистка будет бурная.. request Неповерили. А так мне их нехватает на сайте
          Не переживай ! Живы будем не помрём! drinks На работе были.Пока доехал.Пробки и тд bully drinksА так конечно конвертоплан я скажу в виде БПЛА даже очень.Хотя дорогая игрушка если честно.Даже очень.
    2. mirag2
      mirag2 Сегодня, 19:32
      0
      Кавалерист Я тут с 2011г...Жив.Пока.
      А по поводу ударного конвертоплана...Я считаю,что он не нужен...Для чего конвертоплан?Что бы мог зависать на месте?Или что бы взлетал вертикально? И то и другое считаю для ударного ЛА не нужно.Тем паче-беспилотника.
      1. Чича сквад
        Чича сквад Сегодня, 21:54
        0
        Американцы ведут колониальнве войны на других континентах по средством авианосцев. С палубы такая штука хорошо взлетает.
  2. artak
    artak Сегодня, 17:07
    0
    В статье не сказано - сколько км пролетит этот пепелац при полной нагрузке в 5,9 тонн.Довольно впечатляющая цифра для беспилотника.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 17:22
      +1
      Это наверное самый тяговооружённый беспилотник в мире, да ещё и первый - способный применять торпеды. 830 километров при 5,9 тонн боевой нагрузки.
      1. faiver
        faiver Сегодня, 17:37
        +1
        батва, либо лтх от балды написаны, либо кто то что то перепутал... hi
        1. ltc35
          ltc35 Сегодня, 17:47
          0
          И даже если это часть правды (предполагаемые), то ЛТХ для беспилотника впечатляющие.
      2. Кавалерист
        Кавалерист Сегодня, 18:33
        0
        Цитата: Вадим237
        Это наверное самый тяговооружённый беспилотник в мире, да ещё и первый - способный применять торпеды. 830 километров при 5,9 тонн боевой нагрузки.

        Ехидничай пока..Сегодня ваша власть . negative
        1. Вадим237
          Вадим237 Сегодня, 19:17
          0
          А завтра какая - ваша что ли?
    2. Серж Горелый
      Серж Горелый Сегодня, 17:57
      +2
      У каждого своя кубышка для распила - кому конвертопланы, а кому экранопланы...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:16
        0
        Опять жеж, когда это ПОЛЕТИТ, тогда и оценить можно будет, шо это за пепелац получился!
        Ничего нового, война моторов, пропеллеров, турбин и далее по!
        Рано судить, но и зевать не стоит .... мож концепция жизнеспособной окажется!
  3. gridasov
    gridasov Сегодня, 17:23
    -3
    Бесполезная трата времени на дискуссии. Движение в будущее возможно только на новых видах движителей.
    1. bulvas
      bulvas Сегодня, 19:22
      0
      Цитата: gridasov
      Бесполезная трата времени на дискуссии. Движение в будущее возможно только на новых видах движителей.


      Согласен.

      Ничего принципиально нового. Чуть больше, чуть дальше и быстрее, но в принципе - все тоже самое - кричат о прорыве в надежде заполучить контракт.



  4. merkava-2bet
    merkava-2bet Сегодня, 17:31
    +4
    Не верю в его ТТХ,слишком большой,а заявленная боевая нагрузка 5,9 тонн слишком много для конвертоплана-БПЛА,и вообщее не понятно для чего он создан.
    1. faiver
      faiver Сегодня, 17:35
      +2
      по моему 5,9тонн это не боевая нагрузка, а полезная, куда скорее всего в львиной доле входит топливо..., кто то что то перепутал...
  5. Серый брат
    Серый брат Сегодня, 17:35
    +1
    Я не знаю в чём профит таких машин, почему бы просто не подготовить обычный бпла к взлёту с грунта? Тут же тупо себестоимость повышают и всё.
    Первые самолёты с простых полей взлетали и не обламывались
    1. ltc35
      ltc35 Сегодня, 17:51
      +4
      Скорее всего для работы с авианосцев готовят. От этого и все трудозатраты с проектированием. В Северной Америке им воевать не скем, вот и делают такие машины для корабельной авиации.
      1. Серый брат
        Серый брат Сегодня, 18:31
        +1
        Цитата: ltc35
        +3
        Скорее всего для работы с авианосцев готовят.

        Ну, в какой-то степени это логично. Но ведь и взлёт с катапульты прописать можно программно.
        А вот если вертолётоносец юзать ...
      2. красноярск
        красноярск Сегодня, 18:38
        +2
        Цитата: ltc35
        Скорее всего для работы с авианосцев готовят. От этого и все трудозатраты с проектированием. В Северной Америке им воевать не скем, вот и делают такие машины для корабельной авиации.

        Зачем авианосцу конвертоплан? Да еще и беспилотник. Скорее всего он будет использоваться с обычных кораблей: эсминцев, фрегатов, а может и корветов. Взлет-посадка по-вертолетному, полет по-самолетному.
        А недоверие к его ТТХ, это от зависти. Нам до таких ТТХ как до неба рАчки. Увы.
  6. Слесарь
    Слесарь Сегодня, 18:03
    +2
    А как он стрелять собрался ? С висения ? Ведь его лопасти в самолетном положении полностью перекрывают пилоны с оружием . belay
    1. Topgun
      Topgun Сегодня, 18:30
      +2
      ракеты не с пилона будут включать двигатели а в падении
  7. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 21:16
    +1
    Думаю, цена его окажется высока, и в серию не пойдет.
    Перспективны дроны-квадрокоптеры. Со скоростью конвертоплана, конечно, не сравнятся,
    зато невероятно устойчивы в полете и могут продолжить полет даже на двух из 4 винтах.