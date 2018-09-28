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Определился победитель конкурса на поставку ВВС США учебных самолётов

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Корпорация Boeing в среду объявила о победе в конкурсе ВВС США на поставку учебно-тренировочного самолета, сообщает bmpd.



Представленные корпорацией самолет типа Т-Х был разработан совместно со шведской группой Saab AB и предназначен для подготовки повышенного этапа, соответствующего характеристикам истребителей поколения «4+» и «5».


Перспективные самолеты придут на замену машинам повышенной подготовки Northrop T-38 Talon.

Первый контракт, полученный «Боингом» предусматривает изготовление и поставку опытной партии из пяти самолетов, а также семи наземных тренажеров. Стоимость сделки – $813 млн. Поставка должна быть осуществлена в 2023 году.



Всего ВВС США планируют заказать 475 самолетов Т-Х и 120 наземных тренажеров на общую сумму $9, 2 млрд.

Работа над созданием самолета по программе Т-Х началась ы 2013 году. Его первый полет состоялся в декабре 2016 года. Самолет двухкилевой, оснащен одним двигателем серии General Electric F404. Характеристики машины до сих пор не раскрываются.

На последнем этапе конкурса соперником «Боинга» стали компании Leonardo DRS с самолетом Т-100 и Lockheed Martin с самолетом Т-50А. Одним из основных факторов, склонивших весы в пользу Boeing и Saab, стало их ценовое предложение, которое позволило Военно-воздушным силам США сэкономить около $10 млрд. (имеется в виду, при заказе 475 самолетов).

Использованы фотографии:
Boeing и Saab АВ
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5 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:11
    0
    как чисто учебный ещё куда не шло ,а вот создавать из него штурмовик,для войны против банановых республик belay разве что под крыльми пару пулемётов поставить...
    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 18:45
      +3
      Витальевич, а с какого перепугу Вы решили его переквалифицировать? Сказано ведь - УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ, а не учебно-боевой, как наш ЯК-130
    2. ALEXXX1983
      ALEXXX1983 Сегодня, 21:07
      +1
      США это нецелевое использование ни к чему, хватает и того что есть. У их ВВС на данный момент нет ни одного достойного конкурента.
  2. Серый брат
    Серый брат Сегодня, 20:36
    0
    Конструкция планера как бэ намекает. OPFOR в чистом виде. Я понемаю - суперсовременные самолёты и так страдают.
  3. Kurare
    Kurare Сегодня, 20:49
    0
    Ширина колеи у него очень маленькая. Для учебного самолёта - это не совсем хорошо. Ошибки при посадке прощать не будет.