Определился победитель конкурса на поставку ВВС США учебных самолётов
Корпорация Boeing в среду объявила о победе в конкурсе ВВС США на поставку учебно-тренировочного самолета, сообщает bmpd.
Представленные корпорацией самолет типа Т-Х был разработан совместно со шведской группой Saab AB и предназначен для подготовки повышенного этапа, соответствующего характеристикам истребителей поколения «4+» и «5».
Перспективные самолеты придут на замену машинам повышенной подготовки Northrop T-38 Talon.
Первый контракт, полученный «Боингом» предусматривает изготовление и поставку опытной партии из пяти самолетов, а также семи наземных тренажеров. Стоимость сделки – $813 млн. Поставка должна быть осуществлена в 2023 году.
Всего ВВС США планируют заказать 475 самолетов Т-Х и 120 наземных тренажеров на общую сумму $9, 2 млрд.
Работа над созданием самолета по программе Т-Х началась ы 2013 году. Его первый полет состоялся в декабре 2016 года. Самолет двухкилевой, оснащен одним двигателем серии General Electric F404. Характеристики машины до сих пор не раскрываются.
На последнем этапе конкурса соперником «Боинга» стали компании Leonardo DRS с самолетом Т-100 и Lockheed Martin с самолетом Т-50А. Одним из основных факторов, склонивших весы в пользу Boeing и Saab, стало их ценовое предложение, которое позволило Военно-воздушным силам США сэкономить около $10 млрд. (имеется в виду, при заказе 475 самолетов).
Представленные корпорацией самолет типа Т-Х был разработан совместно со шведской группой Saab AB и предназначен для подготовки повышенного этапа, соответствующего характеристикам истребителей поколения «4+» и «5».
Перспективные самолеты придут на замену машинам повышенной подготовки Northrop T-38 Talon.
Первый контракт, полученный «Боингом» предусматривает изготовление и поставку опытной партии из пяти самолетов, а также семи наземных тренажеров. Стоимость сделки – $813 млн. Поставка должна быть осуществлена в 2023 году.
Всего ВВС США планируют заказать 475 самолетов Т-Х и 120 наземных тренажеров на общую сумму $9, 2 млрд.
Работа над созданием самолета по программе Т-Х началась ы 2013 году. Его первый полет состоялся в декабре 2016 года. Самолет двухкилевой, оснащен одним двигателем серии General Electric F404. Характеристики машины до сих пор не раскрываются.
На последнем этапе конкурса соперником «Боинга» стали компании Leonardo DRS с самолетом Т-100 и Lockheed Martin с самолетом Т-50А. Одним из основных факторов, склонивших весы в пользу Boeing и Saab, стало их ценовое предложение, которое позволило Военно-воздушным силам США сэкономить около $10 млрд. (имеется в виду, при заказе 475 самолетов).
- Использованы фотографии:
- Boeing и Saab АВ
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