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Американцы выбрали новый ракетный двигатель вместо РД-180

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Новым основным поставщиком ракетных двигателей для ракеты Vulcan Centaur станет компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin, сообщили в компании United Launch Alliance и добавили, что BE-4 станет альтернативой российским двигателям РД-180.

Американцы выбрали новый ракетный двигатель вместо РД-180


Как сообщается на сайте компании, запуск ракеты-носителя Vulcan Centaur с новыми американскими двигателями ВЕ-4 от Blue Origin, запланирован на середину 2020 года. Об этом сообщил президент ULA Тори Бруно. Сам же Безос назвал заключение сделки "большой победой" и поблагодарил ULA за сделанный выбор.


Новая силовая установка BE-4 работает на кислороде и метане. Оснащенная таким двигателем ракета станет самой грузоподъемной в своем классе. Также сообщается, что BE-4 также станет альтернативой российским РД-180, которые до этого использовались при создании ракет Atlas V.

Два года назад конгресс США ввел запрет на использование российских РД-180 в американских ракетах-носителях после 2019 года, но из-за отсутствия отечественных двигателей, перенес запрет на 2022 год. Согласно заключенному в конце июля контракту, Россия поставит в США еще шесть двигателей в 2020 году. Однако введение второй части санкций "по делу Скрипалей" может привести к прекращению поставок РД-180 в США.
Использованы фотографии:
Blue Origin / Jeff Bezos
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В США опубликовали снимки нового ракетного двигателя
«Blue Origin» представил альтернативу российскому двигателю РД-180
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49 комментариев
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  1. parkello
    parkello Сегодня, 17:59
    +12
    пока снова не рванет на старте или на отделении ступени ...и снова здрасьте потом РД-180
    1. Кавалерист
      Кавалерист Сегодня, 18:02
      +2
      Ну вот сегодня сполшные новости про военную машину США и их прихлебателей .. bully
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 Сегодня, 18:06
        +3
        BE-4 станет альтернативой российским двигателям РД-180.

        "А много ль корова даёт молока?..."
      2. Плотник 2329
        Плотник 2329 Сегодня, 20:42
        -2
        Михан! Ну надо же нам знать, как у них там жизнь!
        Про Израиль мы уже вдоль и поперёк всей головы изучили, тапками похоронили, и слюнями весь утопили.
        Ещё чуток, и Штатам такая же хана!
    2. семург
      семург Сегодня, 18:19
      -6
      Цитата: parkello
      пока снова не рванет на старте или на отделении ступени ...и снова здрасьте потом РД-180

      На сколько понял из прессы рд180 это американская собственность разработанная и собираемая в РФ. Ну а ве 4 это то же американская собственность разработанная и собираемая на территории США . Так что по факту американцы один свой двигатель меняют на другой американский двигатель, но при этом предприятие в РФ теряет часть своих доходов.
      1. инженер74
        инженер74 Сегодня, 18:36
        -2
        Ничего, нашим ещё для "Сарматов" движки клепать, тысячами, а лучше десятками тысяч! fellow Заработают предприятия свои доходы! bully
        1. mvg
          mvg Сегодня, 19:30
          +1
          нашим ещё для "Сарматов" движки клепать, тысячами, а лучше десятками тысяч!

          Как то рано тяпница началась. Сарматов будет штук 80, как и Воевод. Недешевая игрушка. Да и договоры по развернутым боеголовкам никто не отменял.
          1. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 21:19
            -1
            Сарматы будут ставить в шахты Воевод, верно.
            Но в рабочем состоянии остались не более 3 десятков шахт.
            1. mvg
              mvg Сегодня, 21:24
              0
              остались не более 3 десятков шахт

              У меня цифра в 75 штук. Всего было 308, потом 180, последняя цифра 75.
              http://www.zlev.ru/149/149_15.htm
              И 74 штучки
              http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/54512/
        2. Плотник 2329
          Плотник 2329 Сегодня, 20:43
          0
          Почти по Тухачевскому с его 100500 танков.
      2. Compasure
        Compasure Сегодня, 18:36
        +7
        "Меньше читайте газет перед обедом" проф. Преображенский (с)
      3. Вальдемар
        Вальдемар Сегодня, 18:37
        +4
        Нет не собственность. Сми отстали от жизни.
      4. SOF
        SOF Сегодня, 18:41
        +11
        Цитата: семург
        На сколько понял из прессы рд180 это американская собственность разработанная и собираемая в РФ.

        ...ну что ж вы так.... даже если не особо напрягаться и обратиться хотя бы к Википедии, то можно выяснить, что:
        .При этом, несмотря на распространяемые в интернет-СМИ и блогах многочисленные дезинформационные слухи, патентные права на конструкцию двигателя принадлежат НПО "Энергомаш"

        .... просто движок, на основе РД170, был разработан, во внесистемных единицах измерения, то бишь, не по СИ, а в дюймах, для использования на американских ракетах.....
        ....говорено ведь об этом уже сто тыщь миллионов раз...... crying
      5. Комментарий был удален.
      6. Терский
        Терский Сегодня, 19:04
        +5
        Цитата: семург
        На сколько понял из прессы рд180 это американская собственность разработанная и собираемая в РФ.

        Посвятитесь на досуге: здесь- https://topwar.ru/127947-rd-180-o-raketnyh-potokah-lzhi.html или здесь: https://www.atraining.ru/trainers/karmanov/rd-180-usa-patent/
      7. Юра
        Юра Сегодня, 20:09
        +1
        Цитата: семург
        На сколько понял из прессы рд180 это американская собственность разработанная и собираемая в РФ. Ну а ве 4 это то же американская собственность разработанная и собираемая на территории США . Так что по факту американцы один свой двигатель меняют на другой американский двигатель, но при этом предприятие в РФ теряет часть своих доходов.

        Не правильно поняли, американская компания имеет приоритетное право реализации этого движка на территории США и только. Двигатель Российский, а РД 180 - модификация под их ракету Атлас, Модифицирован он был в 1995 году специально для участия в тендере, организованном американской корпорацией Lockheed Martin, выбиравшей ЖРД, так как если понимаете у них своя электроника, управление и прочие нюансы. Да они хотели сами построить этот двигатель, но у них не вышло. Если есть желание почитать интервью разработчика то вот- https://topwar.ru/28148-pochemu-lunnye-aferisty-ne-mogut-sdelat-rd-180-intervyu-akademika-borisa-katorgina.html
    3. zapfen
      zapfen Сегодня, 21:03
      0
      Да нормальный батут.
  2. Серж Горелый
    Серж Горелый Сегодня, 18:01
    +4
    Отжеж мама! Движки - и то голубые.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:07
    +4
    до 2020 года ещё дожить нужно,их движок однозначно дороже нашего выйдет,не удевлюсь если это вообще какая-то афёра..
    1. Compasure
      Compasure Сегодня, 18:56
      0
      на амерекосных форумах утверждают, что дешевле
    2. spirit
      spirit Сегодня, 19:01
      +1
      Ну ula, это совместное детище Боинга и локхида, там деньги считать умеют)отказ от рд180 это уже факт ,рано или поздно это должно было произойти. Видимо решили сразу нанять поставщика чтобы тому хватило времени в случае чего допилить продукт.
    3. красноярск
      красноярск Сегодня, 19:02
      +3
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      до 2020 года ещё дожить нужно,их движок однозначно дороже нашего выйдет,не удевлюсь если это вообще какая-то афёра..

      Нельзя просто сравнивать себестоимость нашего РД-180 и себестоимость ВЕ-4 матрасников. Надо сравнивать энерго затраты и, скажем так, затраты человеко-часов на изготовление двигателя. И вот при таком сравнении, я не думаю, что их затраты будут большими, чем наши. У матрасников и организация производства и культура производства намного выше, чем у нас. Надо смотреть правде в глаза и выправлять ситуацию.
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 19:13
        +4
        Цитата: красноярск
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        до 2020 года ещё дожить нужно,их движок однозначно дороже нашего выйдет,не удевлюсь если это вообще какая-то афёра..

        Нельзя просто сравнивать себестоимость нашего РД-180 и себестоимость ВЕ-4 матрасников. Надо сравнивать энерго затраты и, скажем так, затраты человеко-часов на изготовление двигателя. И вот при таком сравнении, я не думаю, что их затраты будут большими, чем наши. У матрасников и организация производства и культура производства намного выше, чем у нас. Надо смотреть правде в глаза и выправлять ситуацию.

        Надо сравнивать энерго затраты и, скажем так, затраты человеко-часов на изготовление двигателя.

        Т.е.на Ваш взгляд то,что многие годы США покупали у РФ "РД-180",это просто из экономических соображений? what
        Возможно у них просто не было алтернативы? request
      2. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 19:28
        +1
        "...намного выше...." как и цена laughing
      3. Юра
        Юра Сегодня, 20:29
        +1
        Цитата: красноярск
        У матрасников и организация производства и культура производства намного выше, чем у нас.

        Она у них была похерена что касается движков такого класса и её вообще пока нет, от слова никакой. Одни потуги разработать, а кроме этого ещё наладить производство. Вы хотите сказать США покупают двигатель РД 180 из-за дешевизны, снимите шоры они просто пока не могут сделать аналогичный, если бы у них он был, даже дороже, то они на нём бы и летали, видишь ли страна космонавты которой первыми высадились на Луне должна постоянно доказывать свой приоритет в технике, науке и прочих высоких сферах. А ваш хваленый ВЕ-4 разрабатывается с 2011 года и ни разу никуда не летал, а готов он будет как говорят сами американцы, выделю слово, вероятно к 2019 году Военно-воздушные силы и компания «Объединенный пусковой альянс» (ULA), эксплуатирующая ракеты-носители «Дельта-4» и «Атлас-5» (последний как раз и использует РД-180), уже обратились с просьбой к Конгрессу смягчить жесткое требование, выдвинутое законодателями: «После 2019 года — никаких РД-180! Американские ракеты, выводящие в космос полезные нагрузки в интересах национальной безопасности, будут летать только на американских двигателях». Вот вам цитата из этого обращения к конгрессу:
        «Наш двигатель вероятнее всего будет готов к 2019 году, и вполне вероятно, что совершит к этому времени успешный полет, — говорят Конгрессу ULA и ВВС. — Но ведь слетать один раз и быть сертифицированным для регулярной эксплуатации — не одно и то же. Поэтому, неплохо, чтоб у нас была возможность закупить партию РД-180 для использования и после 2019 года».
        1. ЛМН
          ЛМН Сегодня, 20:52
          +1
          + good

          Когда США подписывало первый договор на 5 лет,представитель нашего производителя,на слова о том,что через 5 лет они найдут своё решение,ответил:Это невозможно!И обосновал это.
          Как показала жизнь,он был прав. yes
          1. Юра
            Юра Сегодня, 21:54
            0
            Цитата: ЛМН
            Как показала жизнь,он был прав.

            Более того наш двигатель был разработан, испытан 40 лет назад, он успешно используется до сих пор и будет ещё использоваться неопределенное время, а их аналог опаздывающий на 40 лет только ещё будет готов в 19 году к первому полёту и сертификации, что ещё под вопросом, потому, что и год назад и два и три года назад я читал статьи что у них есть двигатель который заменит РД-180. Получается они отстают на сорок лет? Это уже шутя.
  4. KCA
    KCA Сегодня, 18:12
    +3
    Он ещё огневые испытания не прошёл, точнее при испытании сгорел нахрен, переделывают, когда он ещё готов будет, глядишь наш РД-171МВ быстрее полетит
    1. PontiffSulyvahn
      PontiffSulyvahn Сегодня, 19:21
      +3
      Шапкозакидательство - это прикольно, но вредно для экономики. Конечно же, двигатель прошёл испытания, причём далеко не единичные. Да, был случай со сбоем, но это совершенно стандартная вещь. Больше скажу - если двигатель во время испытаний ни разу не взорвался, значит, что-то было сделано не так, ибо на предельные нагрузки его не тестировали.
  5. Дух Воина
    Дух Воина Сегодня, 18:14
    -1
    Ну и отлично!!! Нашим больше останется!
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 19:22
      0
      Наши без работы останутся.
      1. Альф
        Альф Сегодня, 19:46
        0
        Цитата: Вадим237
        Наши без работы останутся.

        Обычно с Вами спорю, но сейчас категорически согласен. Интересно, какую теперь песню начнет петь наш тандем о подъеме отечественного космоса ?
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 18:27
    +5
    Диалектика: неотвратимые события колесо истории будет крутить независимо от желания элит. Не хотели мы наложить эмбарго на эти движки, значит рано-поздно это сделают американцы, да еще и отпиарятся на этом. То же и с титановым литьем произойдет.
    1. Slinqshot
      Slinqshot Сегодня, 19:59
      0
      С языка сняли
  7. Приговор
    Приговор Сегодня, 18:29
    +3
    Ну, на самом деле как-то долго “партнёры” отказываются от движков страны-бензоколонки. И от сверхультрасупервысокотехнологичных израильских евреев что-то альтернативных предложений не слышно. Хотя от критики ведомства господина-товарища Рогозина меня удерживает только то, что дела в космической программе Империи Добра идут ни чуть не лучше наших, если не хуже. И да, кто-нибудь, перестаньте им дрель в космос давать, убьются ещё.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 19:02
      +2
      Цитата: Приговор
      И да, кто-нибудь, перестаньте им дрель в космос давать, убьются ещё.

      good laughing
  8. Compasure
    Compasure Сегодня, 18:55
    +2
    Этого следовало ожидать, что янки что-нибудь да сваяют на замену РД-180, пусть слабее, но свое. Тем более слабее не более чем в 2 раза, ну будут ставить 8 двигателей вместо 4-х. Главный вопрос - насколько стабильно этот движок будет работать!
    1. Приговор
      Приговор Сегодня, 19:09
      0
      Весь вопрос не в мощности, вернее не только в ней, и даже не в производителе, весь вопрос в цене.
      1. Compasure
        Compasure Сегодня, 19:25
        +1
        Без надежности, цена будет заоблачная !
  9. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 19:12
    +1
    Время покажет, что это за «батуты» (с) , но, в любом случае, «главному экс-PR-щику всея ВПК» , есть над чем призадуматься на новой должности.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 19:48
      0
      Цитата: Blue Fox
      «главному экс-PR-щику всея ВПК» , есть над чем призадуматься на новой должности.

      Тю, а оно ему надо ? Прокукарекал, а там хоть не рассветай. С таким количеством отказов скоро как бы нам не пришлось искать батут.
  10. Superpuper
    Superpuper Сегодня, 19:49
    -3
    Спейсикс делает свои двигатели и намного дешевле запуск из-за многоразовых ракет, не понимаю прикол этих Атласов с РД-180, разве что из много сделали и девать некуда...
    1. Вальдемар
      Вальдемар Сегодня, 20:00
      +3
      Прикол в том что атласы настоящие, а спейсикс на 99% фейковый. Вот и ответ на ваш вопрос, почтенный, потому как ваш вопрос резонен и мудр сам по себе,но уже содержит в себе и ответ на него. Кто а своём уме будет связываться со "страной изгоем" когда есть волшебник илон маск и его не то мерлины, не то скрины, напечатанные на 3д принтере, что уже гарантирует что это подстава, вкрученные в углепластиковую ракету, что само по себе забавно. Учёные и инженеры ломают мозг как задать кристаллическую решетку в металле и идут на такие хитрости как остывание в расплавленном алюминии в вакууме, а тут чпу экструдер!
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 21:23
        +2
        , "а спейсикс на 99% фейковый""/////
        ----
        С более 60 настоящих успешных запусков ракет со спутниками. И очередью на 3 года вперед.
        Всем бы быть такими фейковыми.... smile
      2. spirit
        spirit Сегодня, 21:49
        0
        Вот так вот "фейковые 3д принтеры"отобрали львиную долю заказов у Роскосмоса good а что будет тогда с нефейковым конкурентом? В своём глазу бревна не увидим, вместо того чтобы работать над ошибками и признать концепцию успешной.
  11. andron-30
    andron-30 Сегодня, 19:56
    +1
    странно , как так?есть американский поставщик , зачем покупаете у ненавистной России ? и где этот Маск ? до Марса без проблем , а в около Земную орбиту ну не как .
  12. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 20:54
    0
    России пора свою станцию иметь (потянем ,если олигархов потрясти)
    А то эти МКС с их неадекватными астронавтами с дрельями..хе хе
    А США с их "новыми движками" ..Ну вы меня поняли мужики?
    Подождемс их полета .
  13. DrSvarce
    DrSvarce Сегодня, 20:58
    0
    "Умного жизнь учит, дураку дает уроки" - народная мудрость. Кто мы? Надо было рвать эти связи в ответ "на санкции", толку бы было больше и "ходоков" - большею Как говаривал ИМПЕРАТОР:"На добре сидите , а жопа (по украински - дупа) сгнила", и так - российская действительность со стороны за 4 года в составе России
  14. faterdom
    faterdom Сегодня, 21:09
    -1
    Казалось бы... А вот и первое боевое применение распиаренного дорогущего супер-пупер технологичного 5-го поколения F-35.
    Крайне неудачно. По совпадению, в это его крещение и первая же катастрофа с этим самолетом.
    Эрдоган ржет - его шантажировали, что не продадут F-35??? Если он посмее купить С-400???
    И Индусы смеются. И Китайцы.
    Да и над Президентом Исключительной Небывалой Всемирной Державы вон смеются!!!
    Петросян завидует - хлеб отбирают.
  15. renics
    renics Сегодня, 21:53
    0
    BE-4 технические характеристики. Тяга на (уровне моря): 2400 кн (550 000 фунтов) при полной мощности. Давление в камере: 13,400 кПа (1,950 пси), существенно ниже, чем 26,000 кПа (3,700 фунтов / кв. дюйм) у двигателя РД-180, которые ULA хочет их заменить. Предназначен для повторного использования. Расчетный срок службы: 25 запусков и посадок. С возможностью перезапуска во время полета, через старт от начального давления турбины во время свободного полёта. Информация от en.wikipedia.org. А есть статьи где описывается до сотни многоразовых запусков. Очередной американский бред. На ютубе выложен ролик с испытаниями. Где один из комментариев вопрошает. Happy SLARTIBARTFAST 8 месяцев назад. (Why the hell have we been buying engines from Russia?﻿) Какого черта мы покупали двигатели у России? ﻿
    Blue Origin BE-4 Engine Test.