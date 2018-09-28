Американцы выбрали новый ракетный двигатель вместо РД-180

Новым основным поставщиком ракетных двигателей для ракеты Vulcan Centaur станет компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin, сообщили в компании United Launch Alliance и добавили, что BE-4 станет альтернативой российским двигателям РД-180.Как сообщается на сайте компании, запуск ракеты-носителя Vulcan Centaur с новыми американскими двигателями ВЕ-4 от Blue Origin, запланирован на середину 2020 года. Об этом сообщил президент ULA Тори Бруно. Сам же Безос назвал заключение сделки "большой победой" и поблагодарил ULA за сделанный выбор.Новая силовая установка BE-4 работает на кислороде и метане. Оснащенная таким двигателем ракета станет самой грузоподъемной в своем классе. Также сообщается, что BE-4 также станет альтернативой российским РД-180, которые до этого использовались при создании ракет Atlas V.Два года назад конгресс США ввел запрет на использование российских РД-180 в американских ракетах-носителях после 2019 года, но из-за отсутствия отечественных двигателей, перенес запрет на 2022 год. Согласно заключенному в конце июля контракту, Россия поставит в США еще шесть двигателей в 2020 году. Однако введение второй части санкций "по делу Скрипалей" может привести к прекращению поставок РД-180 в США.