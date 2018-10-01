БМП-1АМ «Басурманин»: практичная модернизация
С 1966 по 1983 годы советская оборонная промышленность построила и передала ряду заказчиков, прежде всего нашей армии, около 20 тыс. боевых машин пехоты БМП-1. Затем эту технику в серии сменила более новая БМП-2, имевшая известные преимущества в области вооружения. Однако в дальнейшем новая бронемашина не смогла полностью заменить имеющуюся технику, и БМП-1 до сих пор остаются в войсках. Чтобы они могли продолжать службу и показывать характеристики на уровне более эффективных «последователей», предлагаются разные варианты модернизации техники. Последний на данный момент проект этого рода получил обозначение БМП-1АМ «Басурманин».
Вопрос модернизации боевых машин БМП-1, имеющих не самое удачное боевое отделение, возник еще несколько десятилетий назад, и за прошедшее время успел получить сразу несколько решений. В разное время различными организациями предлагались отличающиеся варианты модернизации бронетехники с применением тех или иных агрегатов. При этом почти всегда речь шла об использовании совершенно нового оборудования. Не так давно был создан очередной проект модернизации, предусматривающий определенную экономию.
Недавние события
Тема будущей модернизации БМП-1 вновь стала предметом новостей и обсуждений в начале этого года. По данным средств массовой информации, в обозримом будущем промышленность должна была предложить военному ведомству новый проект такого рода. Обновленная бронемашина имела шансы поступить на вооружение: ожидалось, что Минобороны запустит массовую модернизацию строевых машин.
До определенного времени точные сведения о принципах модернизации не оглашались. Только в середине весны СМИ узнали, что БМП-1 в рамках будущего проекта получит уже существующий боевой модуль. Эту систему, имеющую пулеметное и пушечное вооружение, предлагалось заимствовать у серийного бронетранспортера БТР-82А. Впоследствии эти сведения получили официальное подтверждение.
В рамках международного военно-технического форума «Армия-2018», прошедшего в конце августа, Рубцовский филиал научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» впервые показал полноценную бронемашину нового типа. К этому времени стало известно, что проект модернизации носит названия БПМ-1АМ и «Басурманин». Любопытно, что техника новой модели демонстрировалась несколькими способами: она присутствовала в статической экспозиции, а также участвовала в динамическом показе на полигоне.
Согласно апрельским сообщениям, в течение нескольких следующих месяцев одно из предприятий из состава НПК «Уралвагонзавод» должно было завершить ремонт и перестройку строевых БМП-1 по новому проекту. Эти работы планировалось выполнить до конца лета. Впоследствии предполагалось обновить еще несколько партий техники, взятой у частей сухопутных войск.
Вопросы модернизации
Проект «Басурманин», как и предыдущие варианты модернизации БМП-1, предусматривает замену только отдельных агрегатов при сохранении всех прочих элементов конструкции. Так, без особых изменений остается существующий броневой корпус с частью своего оснащения. Компоновка внутренних объемов ожидаемо не изменяется. Проект БМП-1АМ, как и указывалось ранее, затрагивает комплекс вооружения. При этом, согласно более поздним сообщениям, предусматривается и модернизация силовой установки.
Бронетранспортер БТР-82А - источник комплектующих для "Басурманина". Фото "Рособоронэкспорт" / roe.ru
В базовой конфигурации БМП-1 оснащается дизельным двигателем УТД-20 мощностью 300 л.с. В проекте «АМ» он заменяется на изделие УТД-20С1. Оно имеет ту же мощность, но отличается рядом эксплуатационных характеристик. Замена двигателя, как предполагается, должна облегчить работу водителя и техников. Кроме того, упростится и совместная эксплуатация бронемашин разных типов, поскольку «Басурманин» по двигателю унифицирован с БМП-2.
Исходно БМП-1 оснащается броневой башней с установкой, несущей 73-мм орудие 2А28 и пулемет ПКТ. Такая система достаточно давно показала себя не лучшим образом, и потому едва ли не во всех современных проектах модернизации бронетехники от нее отказываются. Проект БМП-1АМ не стал исключением. Он предусматривает демонтаж исходной башни со всеми подбашенными устройствами. Кроме того, вместе с башней машина лишается крупной секции крыши корпуса, на которой находится старый погон.
Новый элемент крыши с погоном иного диаметра предназначен для установки боевого модуля от бронетранспортера БТР-82А. Это изделие представляет собой невысокую башенку с противопульным бронированием, на которой открыто размещается качающийся агрегат с основным вооружением. Оружие монтируется за пределами основного купола башни, рядом с ним находится боекомплект. Рабочее место стрелка располагается под башней, при этом сам стрелок почти полностью остается под защитой корпуса.
Основным вооружением «Басурманина» является 30-мм автоматическая пушка 2А72. Орудие способно использовать снаряды разных типов и показывает скорострельность порядка 330-350 выстрелов в минуту. Эффективная дальность огня зависит от типа цели и достигает 3-4 км. С пушкой спарен пулемет ПКТМ. На корпусе башни устанавливаются несколько пусковых установок типа «Туча». Автоматическая пушка имеет боекомплект в виде 300 снарядов. Для пулемета предназначены 2000 патронов в одной ленте.
Вместе с оружием башня несет средства управления огнем. В распоряжении стрелка-наводчика имеется комбинированный (дневной-ночной) прицел ТКН-4ГА. Поле зрения прицела стабилизировано. Наводка осуществляется при помощи дистанционного управления. Электроприводы связаны с двухплоскостным стабилизатором. Средства управления огнем обеспечивают высокую точность и кучность стрельбы при работе в любое время суток и в разных метеоусловиях.
Конструкция башенной установки обеспечивает стрельбу в любом направлении по азимуту. Вертикальная наводка осуществляется в пределах от -5° до +70°. Для сравнения, штатное оружие БМП-1 базовой версии могло подниматься только на 30°.
Несмотря на существенные изменения и установку новых агрегатов, БМП-1АМ по габаритам и массе почти не отличается от существующей техники. Монтаж нового боевого модуля приводит к незначительному росту высоты машины. Боевая масса при этом увеличивается до 14,3 т. Ходовые характеристики, подвижность и проходимость остаются на уровне базового образца.
Плюсы и минусы
Список недостатков боевой машины пехоты БМП-1 в целом и ее вооружения в частности давно и хорошо известен. Основное орудие 2А28 имеет не самые высокие характеристики, которые могут быть недостаточными для решения поставленной задачи. Кроме того, реальные возможности машины серьезно ограничивает орудийная установка с ограниченными углами наводки.
Все эти недостатки были учтены при разработке следующей боевой машины пехоты. БМП-2 сохранила существующее шасси, но получила совершенно новый боевой модуль с принципиально иным вооружением. В середине семидесятых годов были проведены сравнительные испытания, в ходе которых новая БМП-2 показала самые серьезные преимущества перед более старым образцом. Более высокая эффективность 30-мм автоматической пушки была подтверждена практикой.
Следует отметить, что серийные БМП-2 оснащаются орудием 2А42, тогда как в проекте БМП-1АМ применяется иное вооружение того же калибра – 2А72. Однако этот факт вряд ли способен оказать серьезное влияние на реальное соотношение возможностей «Басурманина» и базовой БМП-1. Башенная установка с автоматической пушкой от бронетранспортера тоже должна иметь очевидные преимущества перед башней с орудием 2А28.
Необходимо отметить, что «Басурманин», в отличие от базовой машины, не несет штатный противотанковый ракетный комплекс, и это в известной мере сокращает его боевой потенциал. Возможно, в ближайшем будущем в проект БМП-1АМ внедрят необходимые новые средства, благодаря которым боевая машина пехоты сможет применять не только ствольное, но и ракетное вооружение.
Важным преимуществом является унификация модернизированной БМП-1АМ с существующими БМП-2 по агрегатам силовой установки. Благодаря этому «Басурманин» может эффективно работать в одних боевых порядках с другой техникой, а также упрощается совместная эксплуатация машин разных моделей.
Характерной и интереснейшей чертой проекта БМП-1АМ является предложенный состав агрегатов. Эта бронемашина состоит из существующего серийного шасси, серийного двигателя и готовой башенной установки. Вновь разработаны только отдельные детали, обеспечивающие соединение прочих компонентов машины.
Такая архитектура бронемашины самым серьезным образом упрощает ее производство, а также снижает стоимость модернизации отдельных машин или целых партий. Также появляется возможность упростить процесс подготовки экипажей или ускорить переобучение специалиста при переходе с одного типа техники на другой. Возможно, БМП-1АМ своим техническим обликом не привлекает внимание, но именно он дает ей серьезный потенциал производственного и эксплуатационного характера.
Перспективы
По известным данным, в настоящее время в российской армии остается в эксплуатации не менее 500-1000 боевых машин пехоты БМП-1. Еще 7 тыс. единиц такой техники находится на хранении в ожидании возвращения в строй или разделки. По своим возможностям строевые и резервные бронемашины заметно уступают более новым БМП-2, не говоря уже о БМП-3 или перспективном «Курганце-25». Тем не менее, появляется возможность исправить существующее положение дел в малые сроки и без особо крупных трат.
Несмотря на наличие определенных недостатков и появление более новых образцов, БМП-2 с автоматической пушкой до сих пор представляет интерес для армии, что сказывается на перспективах «Басурманина». Предложенный вариант модернизации техники позволит продолжить эксплуатацию имеющихся машин, повысить их основные характеристики, но при этом обойтись без строительства новых образцов. Более того, не понадобится даже запуск производства новых агрегатов.
Сколько БМП-1АМ может быть необходимо российской армии – пока не уточнялось. В ее распоряжении имеется несколько тысяч таких машин, каждая из которых имеет шанс попасть на ремонт и модернизацию. Сколько БМП-1 в итоге получат дополнительные литеры «АМ» – станет известно позже. Согласно доступным данным и сообщениям прошлых месяцев, принципиальное решение о проведении массовой модернизации уже принято.
Необходимо напомнить, что кроме России боевые машины пехоты БМП-1 в тех или иных количествах эксплуатируют почти четыре десятка зарубежных стран из ряда регионов мира. Их парк техники гораздо скромнее российского, но и в этом случае бронемашины могут нуждаться в ремонте и обновлении. Простой и дешевый проект модернизации должен заинтересовать зарубежных военных, которые хотели бы обновить свою материальную часть, но не имеют возможности покупать современные дорогие образцы.
Не следует ждать, что какое-либо зарубежное государство закажет модернизацию сотен боевых машин пехоты. В то же время, возможно появление сразу нескольких международных контрактов на более скромные количества техники. Судя по доступным данным, «Басурманин» способен заинтересовать потенциальных заказчиков из третьих стран.
***
Зачастую проекты модернизации существующей бронетехники отличаются чрезмерной новизной и широким использованием перспективных агрегатов, пока отсутствующих в серии. Новый российский проект БМП-1АМ «Басурманин» нельзя отнести к этой категории. В отличие от других отечественных и зарубежных разработок своего рода, одной из его целей было максимальное упрощение модернизации и сокращение стоимости работ.
В итоге получилась утилитарного вида бронемашина, состоящая исключительно из готовых компонентов. Несмотря на такую архитектуру, она имеет преимущества, как минимум, перед базовым образцом, а по ряду характеристик может сравниться и с более поздней техникой. Практичный подход дал примечательные результаты.
Как видим, поставленные проекта задачи были успешно решены, благодаря чему появился весьма примечательный образец боевой бронированной машины. По известным данным, уже существует несколько БМП-1АМ первой партии. В ближайшее время необходимую перестройку пройдут несколько следующих машин. Что будет дальше – покажет время. Есть все основания ожидать, что в средней перспективе на вооружении России и некоторых зарубежных государств появится существенное количество «Басурман».
По материалам:
http://mil.ru/
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://roe.ru/
https://rostec.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
Пастернак Г. Почему наши БМП именно такие? Ч. 1 // Техника и вооружение, 2018. №8.
Вопрос модернизации боевых машин БМП-1, имеющих не самое удачное боевое отделение, возник еще несколько десятилетий назад, и за прошедшее время успел получить сразу несколько решений. В разное время различными организациями предлагались отличающиеся варианты модернизации бронетехники с применением тех или иных агрегатов. При этом почти всегда речь шла об использовании совершенно нового оборудования. Не так давно был создан очередной проект модернизации, предусматривающий определенную экономию.
Недавние события
Тема будущей модернизации БМП-1 вновь стала предметом новостей и обсуждений в начале этого года. По данным средств массовой информации, в обозримом будущем промышленность должна была предложить военному ведомству новый проект такого рода. Обновленная бронемашина имела шансы поступить на вооружение: ожидалось, что Минобороны запустит массовую модернизацию строевых машин.
До определенного времени точные сведения о принципах модернизации не оглашались. Только в середине весны СМИ узнали, что БМП-1 в рамках будущего проекта получит уже существующий боевой модуль. Эту систему, имеющую пулеметное и пушечное вооружение, предлагалось заимствовать у серийного бронетранспортера БТР-82А. Впоследствии эти сведения получили официальное подтверждение.
В рамках международного военно-технического форума «Армия-2018», прошедшего в конце августа, Рубцовский филиал научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» впервые показал полноценную бронемашину нового типа. К этому времени стало известно, что проект модернизации носит названия БПМ-1АМ и «Басурманин». Любопытно, что техника новой модели демонстрировалась несколькими способами: она присутствовала в статической экспозиции, а также участвовала в динамическом показе на полигоне.
Согласно апрельским сообщениям, в течение нескольких следующих месяцев одно из предприятий из состава НПК «Уралвагонзавод» должно было завершить ремонт и перестройку строевых БМП-1 по новому проекту. Эти работы планировалось выполнить до конца лета. Впоследствии предполагалось обновить еще несколько партий техники, взятой у частей сухопутных войск.
Вопросы модернизации
Проект «Басурманин», как и предыдущие варианты модернизации БМП-1, предусматривает замену только отдельных агрегатов при сохранении всех прочих элементов конструкции. Так, без особых изменений остается существующий броневой корпус с частью своего оснащения. Компоновка внутренних объемов ожидаемо не изменяется. Проект БМП-1АМ, как и указывалось ранее, затрагивает комплекс вооружения. При этом, согласно более поздним сообщениям, предусматривается и модернизация силовой установки.
Бронетранспортер БТР-82А - источник комплектующих для "Басурманина". Фото "Рособоронэкспорт" / roe.ru
В базовой конфигурации БМП-1 оснащается дизельным двигателем УТД-20 мощностью 300 л.с. В проекте «АМ» он заменяется на изделие УТД-20С1. Оно имеет ту же мощность, но отличается рядом эксплуатационных характеристик. Замена двигателя, как предполагается, должна облегчить работу водителя и техников. Кроме того, упростится и совместная эксплуатация бронемашин разных типов, поскольку «Басурманин» по двигателю унифицирован с БМП-2.
Исходно БМП-1 оснащается броневой башней с установкой, несущей 73-мм орудие 2А28 и пулемет ПКТ. Такая система достаточно давно показала себя не лучшим образом, и потому едва ли не во всех современных проектах модернизации бронетехники от нее отказываются. Проект БМП-1АМ не стал исключением. Он предусматривает демонтаж исходной башни со всеми подбашенными устройствами. Кроме того, вместе с башней машина лишается крупной секции крыши корпуса, на которой находится старый погон.
Новый элемент крыши с погоном иного диаметра предназначен для установки боевого модуля от бронетранспортера БТР-82А. Это изделие представляет собой невысокую башенку с противопульным бронированием, на которой открыто размещается качающийся агрегат с основным вооружением. Оружие монтируется за пределами основного купола башни, рядом с ним находится боекомплект. Рабочее место стрелка располагается под башней, при этом сам стрелок почти полностью остается под защитой корпуса.
Основным вооружением «Басурманина» является 30-мм автоматическая пушка 2А72. Орудие способно использовать снаряды разных типов и показывает скорострельность порядка 330-350 выстрелов в минуту. Эффективная дальность огня зависит от типа цели и достигает 3-4 км. С пушкой спарен пулемет ПКТМ. На корпусе башни устанавливаются несколько пусковых установок типа «Туча». Автоматическая пушка имеет боекомплект в виде 300 снарядов. Для пулемета предназначены 2000 патронов в одной ленте.
Вместе с оружием башня несет средства управления огнем. В распоряжении стрелка-наводчика имеется комбинированный (дневной-ночной) прицел ТКН-4ГА. Поле зрения прицела стабилизировано. Наводка осуществляется при помощи дистанционного управления. Электроприводы связаны с двухплоскостным стабилизатором. Средства управления огнем обеспечивают высокую точность и кучность стрельбы при работе в любое время суток и в разных метеоусловиях.
Конструкция башенной установки обеспечивает стрельбу в любом направлении по азимуту. Вертикальная наводка осуществляется в пределах от -5° до +70°. Для сравнения, штатное оружие БМП-1 базовой версии могло подниматься только на 30°.
Несмотря на существенные изменения и установку новых агрегатов, БМП-1АМ по габаритам и массе почти не отличается от существующей техники. Монтаж нового боевого модуля приводит к незначительному росту высоты машины. Боевая масса при этом увеличивается до 14,3 т. Ходовые характеристики, подвижность и проходимость остаются на уровне базового образца.
Плюсы и минусы
Список недостатков боевой машины пехоты БМП-1 в целом и ее вооружения в частности давно и хорошо известен. Основное орудие 2А28 имеет не самые высокие характеристики, которые могут быть недостаточными для решения поставленной задачи. Кроме того, реальные возможности машины серьезно ограничивает орудийная установка с ограниченными углами наводки.
Все эти недостатки были учтены при разработке следующей боевой машины пехоты. БМП-2 сохранила существующее шасси, но получила совершенно новый боевой модуль с принципиально иным вооружением. В середине семидесятых годов были проведены сравнительные испытания, в ходе которых новая БМП-2 показала самые серьезные преимущества перед более старым образцом. Более высокая эффективность 30-мм автоматической пушки была подтверждена практикой.
Следует отметить, что серийные БМП-2 оснащаются орудием 2А42, тогда как в проекте БМП-1АМ применяется иное вооружение того же калибра – 2А72. Однако этот факт вряд ли способен оказать серьезное влияние на реальное соотношение возможностей «Басурманина» и базовой БМП-1. Башенная установка с автоматической пушкой от бронетранспортера тоже должна иметь очевидные преимущества перед башней с орудием 2А28.
Необходимо отметить, что «Басурманин», в отличие от базовой машины, не несет штатный противотанковый ракетный комплекс, и это в известной мере сокращает его боевой потенциал. Возможно, в ближайшем будущем в проект БМП-1АМ внедрят необходимые новые средства, благодаря которым боевая машина пехоты сможет применять не только ствольное, но и ракетное вооружение.
Важным преимуществом является унификация модернизированной БМП-1АМ с существующими БМП-2 по агрегатам силовой установки. Благодаря этому «Басурманин» может эффективно работать в одних боевых порядках с другой техникой, а также упрощается совместная эксплуатация машин разных моделей.
Характерной и интереснейшей чертой проекта БМП-1АМ является предложенный состав агрегатов. Эта бронемашина состоит из существующего серийного шасси, серийного двигателя и готовой башенной установки. Вновь разработаны только отдельные детали, обеспечивающие соединение прочих компонентов машины.
Такая архитектура бронемашины самым серьезным образом упрощает ее производство, а также снижает стоимость модернизации отдельных машин или целых партий. Также появляется возможность упростить процесс подготовки экипажей или ускорить переобучение специалиста при переходе с одного типа техники на другой. Возможно, БМП-1АМ своим техническим обликом не привлекает внимание, но именно он дает ей серьезный потенциал производственного и эксплуатационного характера.
Перспективы
По известным данным, в настоящее время в российской армии остается в эксплуатации не менее 500-1000 боевых машин пехоты БМП-1. Еще 7 тыс. единиц такой техники находится на хранении в ожидании возвращения в строй или разделки. По своим возможностям строевые и резервные бронемашины заметно уступают более новым БМП-2, не говоря уже о БМП-3 или перспективном «Курганце-25». Тем не менее, появляется возможность исправить существующее положение дел в малые сроки и без особо крупных трат.
Несмотря на наличие определенных недостатков и появление более новых образцов, БМП-2 с автоматической пушкой до сих пор представляет интерес для армии, что сказывается на перспективах «Басурманина». Предложенный вариант модернизации техники позволит продолжить эксплуатацию имеющихся машин, повысить их основные характеристики, но при этом обойтись без строительства новых образцов. Более того, не понадобится даже запуск производства новых агрегатов.
Сколько БМП-1АМ может быть необходимо российской армии – пока не уточнялось. В ее распоряжении имеется несколько тысяч таких машин, каждая из которых имеет шанс попасть на ремонт и модернизацию. Сколько БМП-1 в итоге получат дополнительные литеры «АМ» – станет известно позже. Согласно доступным данным и сообщениям прошлых месяцев, принципиальное решение о проведении массовой модернизации уже принято.
Необходимо напомнить, что кроме России боевые машины пехоты БМП-1 в тех или иных количествах эксплуатируют почти четыре десятка зарубежных стран из ряда регионов мира. Их парк техники гораздо скромнее российского, но и в этом случае бронемашины могут нуждаться в ремонте и обновлении. Простой и дешевый проект модернизации должен заинтересовать зарубежных военных, которые хотели бы обновить свою материальную часть, но не имеют возможности покупать современные дорогие образцы.
Не следует ждать, что какое-либо зарубежное государство закажет модернизацию сотен боевых машин пехоты. В то же время, возможно появление сразу нескольких международных контрактов на более скромные количества техники. Судя по доступным данным, «Басурманин» способен заинтересовать потенциальных заказчиков из третьих стран.
***
Зачастую проекты модернизации существующей бронетехники отличаются чрезмерной новизной и широким использованием перспективных агрегатов, пока отсутствующих в серии. Новый российский проект БМП-1АМ «Басурманин» нельзя отнести к этой категории. В отличие от других отечественных и зарубежных разработок своего рода, одной из его целей было максимальное упрощение модернизации и сокращение стоимости работ.
В итоге получилась утилитарного вида бронемашина, состоящая исключительно из готовых компонентов. Несмотря на такую архитектуру, она имеет преимущества, как минимум, перед базовым образцом, а по ряду характеристик может сравниться и с более поздней техникой. Практичный подход дал примечательные результаты.
Как видим, поставленные проекта задачи были успешно решены, благодаря чему появился весьма примечательный образец боевой бронированной машины. По известным данным, уже существует несколько БМП-1АМ первой партии. В ближайшее время необходимую перестройку пройдут несколько следующих машин. Что будет дальше – покажет время. Есть все основания ожидать, что в средней перспективе на вооружении России и некоторых зарубежных государств появится существенное количество «Басурман».
По материалам:
http://mil.ru/
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://roe.ru/
https://rostec.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
Пастернак Г. Почему наши БМП именно такие? Ч. 1 // Техника и вооружение, 2018. №8.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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