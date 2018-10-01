БМП-1АМ «Басурманин»: практичная модернизация



Башня машины БМП-1 базовой версии. Фото Wikimedia Commons



Бронетранспортер БТР-82А - источник комплектующих для "Басурманина". Фото "Рособоронэкспорт" / roe.ru



Один из элементов нового оснащения - комбинированный прицел ТКН-4ГА. Фото Vitalykuzmin.net



БМП-1АМ в ходе динамического показа на "Армии-2018". Фото Bastion-karpenko.ru



"Премьера" бронемашины. Фото Wikimedia Commons



Вид на борт и корму. Фото Bastion-karpenko.ru

По материалам:

http://mil.ru/

http://tass.ru/

http://ria.ru/

http://roe.ru/

https://rostec.ru/

http://bastion-karpenko.ru/

Пастернак Г. Почему наши БМП именно такие? Ч. 1 // Техника и вооружение, 2018. №8.