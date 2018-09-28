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Обстановка в Карабахе. Армению и Азербайджан призвали не нагнетать

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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США во время встречи с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении выразили обеспокоенность событиями, которые привели к гибели людей на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Сопредседатели совместно с Эльмаром Мамедъяровым, главой МИД Азербайджана, и Зограбом Мнацаканяном, главой МИД Армении, обсудили напряжённую ситуацию в регионе, где продолжают гибнуть люди.

Обстановка в Карабахе. Армению и Азербайджан призвали не нагнетать



По итогам встречи посредники между Азербайджаном и Арменией выступили с заявлением, в котором призвали обе стороны не накалять ситуацию своими высказываниями, а стремиться создать позитивную атмосферу. Для урегулирования карабахского вопроса обеим странам придётся пойти на компромиссы. Однако если познакомиться с публикациями в СМИ двух республик, то о позитивной атмосфере речь точно не идёт.

В свою очередь, министры иностранных дел сошлись во мнении о необходимости активизировать переговорный процесс и разработать пакет дополнительных мер, которые помогут снизить напряжённость в Карабахе. Ещё одна встреча глав МИД Азербайджана и Армении должна пройти в этом году. Встречи проходят на фоне постоянных перестрелок в зоне конфликта, в которых стороны обвиняют друг друга.

Между тем Азербайджан продолжает укреплять свой военный потенциал. Так, в Баку представители Командования объединёнными силами НАТО провели для военных учебные курсы по оцениванию военных операций, по накоплению опыта в ходе операций, а также по изучению методов анализа и оценки в процессе изучения опыта.
Использованы фотографии:
Минобороны Азербайджана
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33 комментария
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:17
    0
    да,говорить то они могут что угодно-на каждый рот замок не навесишь,главное,чтобы перестали одни по другим стрелять,да сами,без всяких контактных групп решили найти общий язык.лидерам армении и азербойджана надо отложить свою гордость в сторону,и встретиться один на один самим,без помощников и посредников-может быть так они сумеют что то толковое решить.
    1. болот
      болот Сегодня, 18:25
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      .лидерам армении и азербойджана надо отложить свою гордость в сторону,и встретиться один на один самим,без помощников и посредников-может быть так они сумеют что то толковое решить.

      Вот есть повод,саммит глав СНГ в Душанбе.
      К стати пока одни осматривали сельхоз выставку и общались,только Царь как то пренебрежительно отдельно держался.
      1. семург
        семург Сегодня, 20:20
        -1
        Баня закончилась смотрю laughing . Папа после Душамбе к нам заедет , четыре улицы у нас капитально чистят . Наверно по маршруту движения.
  2. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 18:18
    -1
    В Армении наши "Искандеры" стоят на боевом дежурстве ...Так что растащим "драчунов " и жестко ! soldier
    У России и так проблем выше кучи , мы другими стали .
    1. Volos
      Volos Сегодня, 18:32
      +2
      В Армении наши Искандеры стоят не для войны, а для того чтобы Азербайджан ещё на несколько млрд. долл у России оружия закупил, так сказать восстановил паритет.....
      1. Кавалерист
        Кавалерист Сегодня, 18:42
        0
        Цитата: Volos
        Азербайджан ещё на несколько млрд. долл у России оружия закупил, так сказать восстановил паритет...

        Там Израиль "шустрит" ..И это очень настораживает, они умеют бойню развязать !
        В Сирии "Искандеры " и "Бастионы " не помешали бы , чтобы остудить США с Израилем вцепившихся в маленькую Сирию золотыми зубами кровавыми ..
        Русские в Сирии неспроста появились господа .
    2. Yujanin
      Yujanin Сегодня, 20:04
      0
      В Армении наши "Искандеры" стоят на боевом дежурстве ...Так что растащим "драчунов " и жестко !

      Лучше вы армянам денжат одолжите...740 млн долларов. Эту сумму Армения должна выплатит в кассу МВФ в 2019 году.И так каждый год по нарастающей.Иначе дядя Сем придет и конфискует армянские Искандеры вместе с военной базой где они дислоцируются.хе-хе.
      1. Кавалерист
        Кавалерист Сегодня, 20:18
        +2
        Армению вам не взять ! Как бы вы не изголялись...
        И Израиль вам непоможет .. soldier
      2. Владыка Ситх
        Владыка Ситх Сегодня, 20:26
        0
        Доброго вечера, Шурик. Дядя Сэм там уже находится и 800 помощников в посольстве США на территории Армении.
        8 мая американцы провели майдан по примеру грузинского. Вот теперь смотрим за пиаром и так сказать "анти-коррупционными делами". Все это работа на публику.

        Путин отказался ехать в гости, по приглашению Пашиняна. А Трамп отказался встречаться в ООН с Пашиняном.
        1. Yujanin
          Yujanin Сегодня, 21:26
          0
          Трамп отказался встречаться в ООН с Пашиняном.

          Добрый вечер, Сергей! Подозреваю, что заокеанские друзья Пашиняна не хотят раньше времени засветится. Посему они прилюдно не поддерживают Пашиняна, по причине того, что он еще не полностью узурпировал власть в Армении. Посредством уличного шантажа он смог таки стать премьер министром Армении, но большинство голосов в парламенте Армении по прежнему принадлежит республиканской партии,которую учредил и возглавил бывший президент Армении Серж Саргсян.Теперь, что бы подмять под себя парламент Армении Пашик должен распустить совет. А это очень трудная задача. В этом вопросе только Кремль может ему помочь.Или же в худшем случае не помешать. Посему он пока, что считается с Москвой и не метиться в сторону Запада. Уверен после того как он подомнет под себя парламент, он полностью изменит политический курс Армении в сторону Запада. По причине того, что РФ больше не сможет влиять на политическую ситуацию Армении, так как в большинстве армянский народ стоит за Пашиняном. В общем очень интересные события нас ожидают в ближнем будущем. Посему нужно быть готовым к намечающимся событиям в регионе)
  3. Быков.
    Быков. Сегодня, 18:28
    +2
    Пашинян всё разрулит. Он крутой, он могёт.
  4. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:39
    0
    В этом конфликте в Карабахе явно прослеживается след - обе страны не могут быть в НАТО, поскольку это территориальные проблемы.
  5. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 18:41
    +3
    Азербайджан при помощи закупок в РФ и Израиле наращивает мускулы.

    "В частности, сейчас в Азербайджане мы осуществляем проект установки на военных вертолетах модернизированных Spike, радиус действия которых составит 30 км. Это означает, что военный вертолет с модернизированными Spike на борту будет вне зоны видимости для врага. Иными словами, вертолеты смогут наносить удары с территории Азербайджана по территории врага, не подставляясь при этом под обстрел."
    Об этом корреспонденту Armiya.az заявил региональный директор израильской компании Rafael Шимон Наймен.




    1. Кавалерист
      Кавалерист Сегодня, 19:07
      +2
      Цитата: Арон Заави
      Азербайджан при помощи закупок в РФ и Израиле наращивает мускулы.

      Арон я рад тебя видеть *после бойни на сайте" ..Искренне ! hi
      А на счет Азербайджана , то 100 русских танков(поставленных современных 4 млрд))) у них сгнили уже..хе хе А вы евреи хитрея оказались БПЛА им посталяете ? ну ну
      Армения вам не позубам и не стравите нас с ними..Я генами чую ! bully

      Это уже исторически и принцип России ! Защищать ..
      1. Yujanin
        Yujanin Сегодня, 19:36
        +2
        А на счет Азербайджана , то 100 русских танков(поставленных современных 4 млрд))) у них сгнили уже..хе хе

        А кто сказал, что их 100 штук? Вы лично считали эти сгнившие танки? laughing
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:42
          +2
          хорошие условия хранения техники good
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 20:01
            0
            Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
            хорошие условия хранения техники good

            У них и выставка сейчас интересная прошла.
          2. Yujanin
            Yujanin Сегодня, 20:13
            0
            хорошие условия хранения техники

            при том под землей.
            1. Кавалерист
              Кавалерист Сегодня, 20:24
              +1
              Цитата: Yujanin
              хорошие условия хранения техники

              при том под землей.

              Ха ха ха А почему под землей ..? Арммению боитесь .? И правильно делаете , все закупленное лучше хранить под землей ...(для парадов)))))
              1. Yujanin
                Yujanin Сегодня, 20:29
                0
                Арммению боитесь .?

                В отличие от вас-армян мы врагов дооцениваем.
            2. APASUS
              APASUS Сегодня, 21:04
              0
              Цитата: Yujanin
              хорошие условия хранения техники

              при том под землей.

              Окна под землей куда выходят ? На кротов смотреть ............
              1. Yujanin
                Yujanin Сегодня, 21:46
                0
                там система вентиляции, а окна смотрят скорее всего на технический бокс.
        2. Кавалерист
          Кавалерист Сегодня, 19:55
          0
          Цитата: Yujanin
          А кто сказал, что их 100 штук? Вы лично считали эти сгнившие танки?

          100 штук по поставкам и платежкам.. А там ваши проблемы , где хранить для парадов ! wassat
          Меркавы закупите и Абрамсы ..и рядком напротив посторойте ..)))) wassat
          1. Yujanin
            Yujanin Сегодня, 20:19
            0
            А там ваши проблемы , где хранить для парадов

            Не обманывайте себя. Для военного парада столько техники не закупают.
          2. Yujanin
            Yujanin Сегодня, 20:25
            0
            Меркавы закупите

            Современные тяжелые Меркавы не соответствуют решению намеченных задач. В нашем случае разве, что на параде их можно катать. В горах они не поворотливы.
            1. Кавалерист
              Кавалерист Сегодня, 21:24
              0
              Цитата: Yujanin
              Меркавы закупите

              Современные тяжелые Меркавы не соответствуют решению намеченных задач. В нашем случае разве, что на параде их можно катать. В горах они не поворотливы.

              Когда мочить Карабах начнете ? Мы все ждем А Алиев только обещает..?
              Русские ответят ,из всех стволов , однозначно . soldier ЖДЕМС!!!
              1. Yujanin
                Yujanin Сегодня, 21:40
                0
                Когда мочить Карабах начнете ?

                Зачем мочить-то.Мы не хотим кровь проливать. Лучше душить.Так намного эффективнее. Саргсян с его отставной военной шайкой могут подтвердить. В добавок Южный Округ РФ тоже не даст мне соврать laughing
            2. Васян1971
              Васян1971 Сегодня, 21:35
              0
              Цитата: Yujanin
              Современные тяжелые Меркавы не соответствуют решению намеченных задач. В нашем случае разве, что на параде их можно катать. В горах они не поворотливы.

              А что, евреи купить предлагали? Обиделись, наверное, когда вы отказались. Того и гляди - санкции введут...
              1. Yujanin
                Yujanin Сегодня, 22:03
                0
                Того и гляди - санкции введут...

                В области военной тематики у нас с еврейскими друзьями безупречные отношения, тоже самое можно сказать и про русско-азербайджанские связи.
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:41
        0
        кавалерист,или мистер хехе lol hi -Виталий,ты у себя на автатке тот ,кто снизу wassat
        1. Кавалерист
          Кавалерист Сегодня, 19:51
          +1
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          кавалерист,или мистер хехе lol hi -Виталий,ты у себя на автатке тот ,кто снизу wassat

          Ну ваше мнение..Я вам плюс поставил (за оскорбление..)))
          Наших то постреляли в эту неделю За евреев.. wassat hi ..Теперь смотрим , кто остался на сайте !
    2. SGarnik
      SGarnik Сегодня, 22:01
      0
      Азербайджан при помощи закупок в РФ и Израиле наращивает мускулы.

      Ваша помощь в приобретение современного оружия т.н. Азербайджану понятна,у вас цели одни,но продажа оружия Россией своему потенциальному врагу,это абсурд.
      Думаю" советники" подсуетились ,а как Россия приостановила продажу,так ваши уже не стесняясь открыто стали бартером на нефть поставлять оружие,хотя Израилю непоставка энергоносителей из Баку не критична. Вам нужна война и вам глубоко наплевать на азербайджанцев и армян.
  6. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 21:31
    0
    Чё-то как-то странно бравые вояки расположились на фото. Это для того, чтобы "одним махом всех побивахом"? Кто их учит?