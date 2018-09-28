Обстановка в Карабахе. Армению и Азербайджан призвали не нагнетать

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США во время встречи с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении выразили обеспокоенность событиями, которые привели к гибели людей на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.Сопредседатели совместно с Эльмаром Мамедъяровым, главой МИД Азербайджана, и Зограбом Мнацаканяном, главой МИД Армении, обсудили напряжённую ситуацию в регионе, где продолжают гибнуть люди.По итогам встречи посредники между Азербайджаном и Арменией выступили с заявлением, в котором призвали обе стороны не накалять ситуацию своими высказываниями, а стремиться создать позитивную атмосферу. Для урегулирования карабахского вопроса обеим странам придётся пойти на компромиссы. Однако если познакомиться с публикациями в СМИ двух республик, то о позитивной атмосфере речь точно не идёт.В свою очередь, министры иностранных дел сошлись во мнении о необходимости активизировать переговорный процесс и разработать пакет дополнительных мер, которые помогут снизить напряжённость в Карабахе. Ещё одна встреча глав МИД Азербайджана и Армении должна пройти в этом году. Встречи проходят на фоне постоянных перестрелок в зоне конфликта, в которых стороны обвиняют друг друга.Между тем Азербайджан продолжает укреплять свой военный потенциал. Так, в Баку представители Командования объединёнными силами НАТО провели для военных учебные курсы по оцениванию военных операций, по накоплению опыта в ходе операций, а также по изучению методов анализа и оценки в процессе изучения опыта.