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Представитель КРЭТ: Ил-20 можно сделать невидимым для ракет противника

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Трагедия с самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20 становится причиной своеобразного переосмысления технической оснащённости авиации. Речь идёт об инициативе концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Советник заместителя гендиректора концерна Владимир Михеев в интервью РИА Новости сообщает о том, что авиацию необходимо оснащать новейшими бортовыми комплексами обороны, а также средствами РЭБ, работающими «на новых физических принципах». Это, по словам Михеева, позволит сделать самолёты (в том числе и такие, как Ил-20) невидимым для ракет противника.



В этом заявлении обращают на себя внимание следующие нюансы. Во-первых, самолёт, если верить официальным данным министерства обороны, был сбит не ракетой противника, а ошибочно ракетой союзника – средствами ПВО САР. Во-вторых, понятие «новые физические принципы» выглядит несколько странно, так как даже те физические принципы, которые реализуются на современных вооружениях, вряд ли можно назвать новыми в полном смысле слова – все они проверенные и отработанные на практике. Если физические принципы действительно новые, то разработки на их основе по определению не могут быть сделаны сегодня – это, по статистике, перспектива не менее 15-20 лет.


Далее Владимир Михеев конкретизирует, что конкретно он имеет в виду под защитой «на новых физических принципах». По его словам, это, например, постановка аэрозольной защиты, которая закрывает самолёт от выявления в целом спектре сигналов, включая радиолокацию и инфракрасный диапазон.

Также представитель КРЭТ отметил, что в концерне продолжают работу над такими бортовыми комплексами как "Витебск", "Президент", "Хибины".
Использованы фотографии:
Википедия
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39 комментариев
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 18:39
    +2
    Болтовня все это пока... Если разработки есть и рабочие, то почему в Сирии их не обкатывают.. вообщем тема не раскрыта до конца))
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 18:56
      +4
      Почему не обкатывают?А я вот думаю что обкатывают,только требуемые результаты не достигнуты..Это на "Звезде" все просто и гладко..
      1. mavrus
        mavrus Сегодня, 20:51
        +2
        Видимо, никто не ожидал, что сбивать его будут "свои". Но у нас всегда... "Пока гром не грянет...".
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 22:01
        0
        Также представитель КРЭТ отметил, что в концерне продолжают работу над такими бортовыми комплексами как "Витебск", "Президент", "Хибины".

        За эти системы здесь уже писалось не раз. Так же писалось, что "Президентом" будут снабжены наши летательные аппараты. И где оборудованные борта ? Почему даже такой важный борт, как самолёт РЭР летал как "фанера" ?! Или всегда надо чтобы гибли люди, чтобы чинуши решились сделать шаг к необходимому ?! Пускай тогда чиновники за границу в официальные поездки летают на гражданских бортах !!!
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 19:23
      +1
      Цитата: Svarog
      Болтовня все это пока

      Это только на первый взгляд выглядит пародоксально - самолет РЭБ не оборудован бортовыми комплексами обороны. На самом деле почти под каждую ракету нужно создавать индивидуальную систему обороны, частотные диапазоны, принципы наведения у всех разные. Но самое главное, это конечно проблема добыть ракету для макетных испытаний в лабораторных условиях. Про натурные испытания и говорить нечего.
      Поэтому сейчас Сирия наиважнейший полигон для создания перспективного вооружения.
      И может быть Владимир Михеев несколько загнул в терминологии говоря о «на новых физических принципах», но это, надеюсь, не помешает КРЭТ развернуть в Сирии свои лаборатории и полигоны.
      1. Генерал Песчаных Карьеров
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 20:10
        +1
        Это самолет РЭР, не РЭБ.

        Радиоэлектронная разведка (РЭР) — дисциплина сбора разведывательной информации на основе приёма и анализа электромагнитного излучения (ЭМИ). Радиоэлектронная разведка использует как перехваченные сигналы из каналов связи между людьми и техническими средствами, так и сигналы работающей РЛС, станций РЭБ и тому подобных устройств. Радиоэлектронная разведка ведётся в диапазоне длин волн от единиц микрометров до десятков тысяч километров. По своим особенностям радиоэлектронная разведка относится к техническим видам разведки.

        Я думаю понятно, почему его сбили, когда Ил-20 болтался около израильских Ф-16 и французского корабля.
        1. mavrus
          mavrus Сегодня, 21:31
          +1
          Смешно, Ил-20 болтался около Ф-16... Даже стыдно за Ф-16...
  2. Гиря
    Гиря Сегодня, 18:43
    +1
    Старые физические принципы
    https://www.donetsk.kp.ru/daily/26584/3599609/
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 18:48
      0
      Цитата: Гиря
      https://www.donetsk.kp.ru/daily/26584/3599609/

      laughing good а что не плохой бизнес ребята замутили wassat Сейчас, как народ подхватит, закидают ЦРУ предложениями о "продаже секретов" и денег заработают и врага отвлекут..
      1. Гиря
        Гиря Сегодня, 19:04
        +1
        Что значит смекалка славян lol
        1. renics
          renics Сегодня, 21:09
          0
          Если вам не нравится слово славян то пусть будет украинцев.
  3. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 18:58
    +3
    Советник заместителя гендиректора концерна Владимир Михеев в интервью РИА Новости сообщает о том, что авиацию необходимо оснащать новейшими бортовыми комплексами обороны, а также средствами РЭБ, работающими «на новых физических принципах». Это, по словам Михеева, позволит сделать самолёты (в том числе и такие, как Ил-20) невидимым для ракет противника.

    Резонный вопрос-а чего раньше об этом не думали,или на войне не используют ракеты воздух-воздух? При этом ,это понятие-"новые физические принципы" уже из каждого утюга звучит. И тут два вопроса-а чего стало со старыми физическими принципами?Все новое,хорошо забытое старое. И второй вопрос-суть этих новых принципов какова? Самолет начнет распугивать ракеты,отбивать их бейсбольной битой ?
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 19:06
      0
      Цитата: НЕКСУС
      Советник заместителя гендиректора концерна Владимир Михеев в интервью РИА Новости сообщает о том, что авиацию необходимо оснащать новейшими бортовыми комплексами обороны, а также средствами РЭБ, работающими «на новых физических принципах». Это, по словам Михеева, позволит сделать самолёты (в том числе и такие, как Ил-20) невидимым для ракет противника.

      Резонный вопрос-а чего раньше об этом не думали,или на войне не используют ракеты воздух-воздух? При этом ,это понятие-"новые физические принципы" уже из каждого утюга звучит. И тут два вопроса-а чего стало со старыми физическими принципами?Все новое,хорошо забытое старое. И второй вопрос-суть этих новых принципов какова? Самолет начнет распугивать ракеты,отбивать их бейсбольной битой ?

      Вот и я о том же.. тема не раскрыта.. одни вопросы..
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 19:07
      +4
      Цитата: НЕКСУС

      Резонный вопрос-а чего раньше об этом не думали,или на войне не

      Вы что, забыли про присказку о жаренном петухе? Который клюет куда ни попадя.
    3. Громобой
      Громобой Сегодня, 19:25
      -1
      Цитата: НЕКСУС
      И второй вопрос-суть этих новых принципов какова? Самолет начнет распугивать ракеты,отбивать их бейсбольной битой ?

      Самолёт с более дальнего рубежа выпыстит встречку,но у вас на этот манёвр семь приёмов припасено4.У ракет головки,они видят на последнем рубеже,так вот---опозноваемость головки может сойти на на нуль,желательно здесь выпустить пару статей о стелс-недосягаемости объектов ,импульсаторы,непостоянство и срыв сигнала,и т.д,а то некоторые за Су-57 горой стоят,а Ф--35 ура патриотическим дёгтем мажут.Так вот,,медным тазом ,вот-вот ,программа ф-35 наккроется и другие непотребства.Так вот Ф-программа живёт и иазвивается,а вот программа Су-57т чего то под смурыглами.Так что не надло тут раскидваться регалиями,я вижу,,чиал,что военно-морской подводный волк и хобби у вас,Нексус,авиа.Так то я просто костенею с ваших недооценок авиации противника.Вы рвётесь сравнивать ТТХ,А АВАКСы и сентри и эскадрильи проброса,про это чего,наш медный таз Нексусуже весь сайт ржёт,что этот подводно-истребительный маршал опять рвётся,давайте,дерзайте,уаха-ха!!
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 19:40
        0
        Цитата: Громобой
        Так вот,,медным тазом ,вот-вот ,программа ф-35 наккроется и другие непотребства.

        И покажите мне где я говорил о медном тазе программы Ф-35? А то пи... шлепать языком не мешки ворочать.
        Цитата: Громобой
        а вот программа Су-57т чего то под смурыглами.

        Че серьезно? Поменьше ешьте на ночь сырых помидоров,уважаемый,и вас пучить так не будет.
        Цитата: Громобой
        Так что не надло тут раскидваться регалиями,

        И какими регалиями я тут раскидываюсь можно узнать?
        Цитата: Громобой
        чиал,что военно-морской подводный волк и хобби у вас,Нексус,авиа.

        Ух ты,надо же ,прям изучили мое личное дело на ВО.
        Цитата: Громобой
        Вы рвётесь сравнивать ТТХ,А АВАКСы и сентри и эскадрильи проброса,про это чего,наш медный таз Нексусуже весь сайт ржёт

        Факты в студию,где я безапиляционно чего то сравнивал не учитывая и другие составляющие воздушного боя.

        Цитата: Громобой
        что этот подводно-истребительный маршал опять рвётся,давайте,дерзайте,уаха-ха!!

        Ну да...вы я смотрю за весь сайт расписались и думаете,что очень крутой пост нацарапали,выглядя шибко умным. Ну тешьте себя такой иллюзией. Я то за годы нахождения тут уже давно про вас все понял...только в отличии от вас,свою неприязнь к вам и вашим мыслям не выплескивал на общественное внимание.Но видимо вас воспитывали иначе. А за сим,помниться мне,у нас с вами договор был,обходите меня 5 дорогой,тк вы мне ни как человек,ни как человек имеющий хоть какое-то интересное мнение мне абсолютно не интересны. Я донес до вас мою мысль,маршал всего мыслимого и не мыслимого на ВО?
      2. Плотник 2329
        Плотник 2329 Сегодня, 20:27
        +1
        [/quote]
        Цитата: Громобой
        [quote=НЕКСУС] И второй вопрос-суть этих новых принципов какова? Самолет начнет распугивать ракеты,отбивать их бейсбольной битой ?

        Самолёт с более дальнего рубежа выпыстит встречку,но у вас на этот манёвр семь приёмов припасено4.У ракет головки,они видят на последнем рубеже,так вот---опозноваемость головки может сойти на на нуль,желательно здесь выпустить пару статей о стелс-недосягаемости объектов ,импульсаторы,непостоянство и срыв сигнала,и т.д,а то некоторые за Су-57 горой стоят,а Ф--35 ура патриотическим дёгтем мажут.Так вот,,медным тазом ,вот-вот ,программа ф-35 наккроется и другие непотребства.Так вот Ф-программа живёт и иазвивается,а вот программа Су-57т чего то под смурыглами.Так что не надло тут раскидваться регалиями,я вижу,,чиал,что военно-морской подводный волк и хобби у вас,Нексус,авиа.Так то я просто костенею с ваших недооценок авиации противника.Вы рвётесь сравнивать ТТХ,А АВАКСы и сентри и эскадрильи проброса,про это чего,наш медный таз Нексусуже весь сайт ржёт,что этот подводно-истребительный маршал опять рвётся,давайте,дерзайте,уаха-ха!!

        Пятница, джентльмены, блин!
  4. болот
    болот Сегодня, 19:04
    +1
    А почему рание не сделали,в Афагнистане переодически борт прикрывали истребители.Когда летали у границ Ирана,Пакистана и Китая.

    Это первый мой самолет где грудничком летал а потом проводил летние каникулы,что дет садовском что в школьном возрасте.Самолет знаю на изусть.Летал в дневное и ночное время,за штурвал конечно не допускали но не я один был такой,многие сыновья пошли в авиационные училища,только я один стал погранцом.
  5. Громобой
    Громобой Сегодня, 19:05
    +2
    Тьфу на эту болтовню/рекламу/ на крови.Все в в курсе,чего же боле...
  6. kirillovleva
    kirillovleva Сегодня, 19:07
    +3
    Разработок много - для примера много лет назад на выставке показывали прибор антиснайпер - вероятному противнику выжигает глаза, стоимость для государства - смехотворная, но.. где она, в той же Сирии или Донбассе?
    Сослуживцы проходили службу в Чечне - вертушки еще с Афгана летают, новая техника типа КА-52 охраняет полеты больших "шишек" в погонах. Так и с Президентом, Витебском Рычагом-все вроде есть, а авиатехнику сбивают... Либо не работает, либо не устанавливают.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 19:27
      0
      А скорее третье не работают и не устанавливают - за то производители просят более 100 миллионов за комплекс.
  7. Феликс
    Феликс Сегодня, 19:09
    0
    Ил-20 можно сделать невидимым для ракет противника

    и ещё не помешало бы сделать невидимым для ракет союзника.
    1. майор Юрик
      майор Юрик Сегодня, 19:28
      +1
      Цитата: Феликс
      Ил-20 можно сделать невидимым для ракет противника

      и ещё не помешало бы сделать невидимым для ракет союзника.

      Если наши не передавали сирийцам коды "свой-чужой", то сирийская 200-ка должна была быть воспринята как чужая.... recourse
  8. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 19:10
    +7
    А сколько ещё нужно угробить своих офицеров, чтобы сделали Ил-20 "невидимым для ракет"?
  9. senima56
    senima56 Сегодня, 19:15
    +2
    Как всегда : "Мы умны задним умом!"
  10. лысова
    лысова Сегодня, 19:20
    0
    Ну где ж ты раньше был, если имеется для такого типа самолёта защита. Пока не грянет гром ?
  11. Вадим237
    Вадим237 Сегодня, 19:25
    0
    У нас такие эффективные комплексы РЭБ, что их даже на трети самолётного и вертолётного парка нет.
  12. rruvim
    rruvim Сегодня, 19:31
    +1
    Один из пёрлов от Михеева: "Грубо говоря, мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят". Такие системы, естественно, будут ставится и на самолеты шестого поколения." Всё мечты. мечты. Для этого и нужны советники, что-бы за немалую зарплату мыльные пузыри пускали.
  13. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:35
    0
    а какой физический принцип можно считать новым,содание сверхплотного магнитного поля,способного отклонить от самолёта любое тело ,имеющее в своём составе компоненты или части корпуса реагирующее на магнитные поля как пространства, так и отдельного летательного аппарата, но,тогда на самолёте нужно ставить ядерный реактор, и покрывать корпус сверхпроводником сохроняющим свои свойства при любых температурах, чего пока что не существует даже в лабараториях.или есть другие варианты belay
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 19:43
      +1
      Г-н Михеев считает (в одном из интервью рассказывал), что прикрытие ЛА можно осуществлять аэрозолью. "Диванные пилоты" тогда ржали: при скорости 800 км/ч в атмосфере: где будет аэрозоль, а где ЛА? Просто советник перепутал ЛА с БТР или танком на поле боя.
  14. Вальдемар
    Вальдемар Сегодня, 19:47
    +1
    Автор, а вы не задумывались, что разработки "на новых физических принципах" могли вестись те самые 15-20лет назад, о которых вы сказали, но валялись под сукном по известным всему взрослому населению причинам?
    У нас много нереализованных чудес в разработках, о которых простые смертные не знают. В стране бардак вот и нет ничего.
    Нынешней стране не стоит и мечтать о научно-производственной кооперации ссср. Столько всего навыдумывали но не сошло с бумаги....
  15. keeper03
    keeper03 Сегодня, 19:48
    0
    Для начала не плохо было бы установить хоть что-то из этого: "Витебск", "Президент", "Хибины" ! am
    А то наши воины жизнями рискуют, а мы рассуждаем, что надо, а что не надо ! negative no
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 21:17
      0
      Это зависит только от МО - оно решает что и сколько закупать.
  16. Yak28
    Yak28 Сегодня, 20:03
    +1
    Рен ТВ со своим бредом про наше супер оружие,естественно не имеющее аналогов в мире,и сюда добрались laughing
    1. казак 471
      казак 471 Сегодня, 20:30
      +1
      Похоже что у ИЛ-20 не было вообще никакой защиты и даже не было информации о пуске ракеты в его сторону. Да и защиты ввиде истребителей не было . Наше МО туго учится на своих ошибках . Так и хочется сказать : " вспомните . вы же на войну попали. так чего ж вы ведёте себя так беспечно ! " Там в любую секунду могут ударить в спину . потом "выразить сожаление" и получается что ты и в ответ не можешь ничего сделать . тебя уже упредили и предупредили и извинились .
  17. volgro
    volgro Сегодня, 20:17
    0
    Новые физические принципы или торсионные технологии разрабатывали Г.Шипов и ак. Акимов. Н.С.Бондарчук делала видеофильм об этом. В свое время было в высоких кругах правительства постановление (в 80-90г.) о начале этих исследований. В 2000г. Акимов заявлял, что мы обгоняем США на 20 лет. С Акимовым один раз я пересекался и еще тогда было высказано мнение, что век ядерных ракет скоро пройдет. Те видеоматериалы дают представления о новых возможностях. Конечно Акимов и Шипов стояли у истоков технологий, а сами технологии продолжали разрабатывать в секретных лабораториях. Акимов делал первые генераторы для ФСБ (о чем и не скрывал). Шипов был теоретиком и не касался военных разработок. После смерти Акимова вынужден был уехать из страны из-за нападок официальной науки.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 21:19
      0
      ну да,мы первые в мире были близки к решению фундаментальной проблемы-телепортации крупных физических тел на любое расстояние со скоростью света.когда у некоторых институтов пошли реальные результаты,программу мгновенно свернули,а судьба полученных результатов неизвестна даже тем,кто в этих проектах участвовал,ибо вся документация была изьята,и судьба её неизвестна.пройдет время,и,дай бог такая информация может всплыть-весь мир будет в шоке.. am
  18. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:55
    0
    Что-то мне не верится в эти басни.
  19. APASUS
    APASUS Сегодня, 20:57
    0
    Михеев в интервью РИА Новости сообщает о том, что авиацию необходимо оснащать новейшими бортовыми комплексами обороны, а также средствами РЭБ, работающими «на новых физических принципах». Это, по словам Михеева, позволит сделать самолёты (в том числе и такие, как Ил-20) невидимым для ракет противника

    Эта странная совковая привычка.Для того чтобы наши самолеты не были видны ракетами противника ,надо было сперва потерять самолет и 15 жизней наших пацанов ? Когда на перед думать будут в нашем МО ,раз есть такая возможность закупать такое оборудование,почему оно не куплено.