Представитель КРЭТ: Ил-20 можно сделать невидимым для ракет противника
Трагедия с самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20 становится причиной своеобразного переосмысления технической оснащённости авиации. Речь идёт об инициативе концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Советник заместителя гендиректора концерна Владимир Михеев в интервью РИА Новости сообщает о том, что авиацию необходимо оснащать новейшими бортовыми комплексами обороны, а также средствами РЭБ, работающими «на новых физических принципах». Это, по словам Михеева, позволит сделать самолёты (в том числе и такие, как Ил-20) невидимым для ракет противника.
В этом заявлении обращают на себя внимание следующие нюансы. Во-первых, самолёт, если верить официальным данным министерства обороны, был сбит не ракетой противника, а ошибочно ракетой союзника – средствами ПВО САР. Во-вторых, понятие «новые физические принципы» выглядит несколько странно, так как даже те физические принципы, которые реализуются на современных вооружениях, вряд ли можно назвать новыми в полном смысле слова – все они проверенные и отработанные на практике. Если физические принципы действительно новые, то разработки на их основе по определению не могут быть сделаны сегодня – это, по статистике, перспектива не менее 15-20 лет.
Далее Владимир Михеев конкретизирует, что конкретно он имеет в виду под защитой «на новых физических принципах». По его словам, это, например, постановка аэрозольной защиты, которая закрывает самолёт от выявления в целом спектре сигналов, включая радиолокацию и инфракрасный диапазон.
Также представитель КРЭТ отметил, что в концерне продолжают работу над такими бортовыми комплексами как "Витебск", "Президент", "Хибины".
В этом заявлении обращают на себя внимание следующие нюансы. Во-первых, самолёт, если верить официальным данным министерства обороны, был сбит не ракетой противника, а ошибочно ракетой союзника – средствами ПВО САР. Во-вторых, понятие «новые физические принципы» выглядит несколько странно, так как даже те физические принципы, которые реализуются на современных вооружениях, вряд ли можно назвать новыми в полном смысле слова – все они проверенные и отработанные на практике. Если физические принципы действительно новые, то разработки на их основе по определению не могут быть сделаны сегодня – это, по статистике, перспектива не менее 15-20 лет.
Далее Владимир Михеев конкретизирует, что конкретно он имеет в виду под защитой «на новых физических принципах». По его словам, это, например, постановка аэрозольной защиты, которая закрывает самолёт от выявления в целом спектре сигналов, включая радиолокацию и инфракрасный диапазон.
Также представитель КРЭТ отметил, что в концерне продолжают работу над такими бортовыми комплексами как "Витебск", "Президент", "Хибины".
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- Википедия
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