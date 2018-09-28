Новости

ВМС Индии закупают суда с британской системой спасения

8
ВМС Индии выдали контракт верфи Hindustan Shipyard Limited (HSL) на поставку двух судов обеспечения водолазных работ, сообщает Mil.Press FlotProm.



Оба судна должны быть переданы флоту через 4 года. Стоимость сделки составила $156 млн.


Проект судов пока неизвестен, сообщается лишь, что их водоизмещение – 7,65 тыс. тонн, длина корпуса – 118 м. Для освоения сложных технологий верфь привлечет иностранных специалистов.

Согласно информации, суда будут оснащены системой смешивания газов для глубоководных работ, системой динамического позиционирования, подводными аппаратами разных типов и декомпрессионными комплексами.

Спасательные глубоководные аппараты (СГА) уже заказаны у британской компании James Fisher Defence. Их строительство обошлось индийской стороне в $270 млн. СГА обеспечат спасение экипажей аварийных подлодок с глубин до 650 м.

По данным источника издания, заказ судов у верфи HSL означает отказ Нью-Дели от закупки российских спасательных судов типа «Игорь Белоусов» с аппаратами «Бестер».

Комментируя это сообщение, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов отметил, что отказ Индии от российских судов ожидаем. Индийские ВМС внимательно проработали предложение России, однако выбрали иной вариант – возможно, из-за закупок субмарин во Франции и Германии.

Ресурс напоминает, что РФ предложила на экспорт суда-спасатели на базе проекта 21300 («Дельфин»), в марте 2016 года. Затем ОСК сообщила о возможной поставке за рубеж СГА «Бестер».
Использованы фотографии:
James Fisher and Sons
Мы в Яндекс Дзен
Военная стратегия Дели - готовность воевать на два фронта
Дели сужает свой рынок для Москвы
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

8 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Приговор
    Приговор Сегодня, 18:47
    +1
    Странно, наш «Бестер-1» имеет ТТХ не хуже английских.
    СГА «Бестер-1» имеет рабочую глубину погружения до 720 м. В числе его особенностей — новейшие системы управления, точность его позиционирования и навигации на глубине, наличие единой автоматизированной системы управления, мощные и принципиально новые движительно-рулевые комплексы, новая система наведения, посадки и крепления к аварийной подводной лодке, новая камера стыковки к аварийному выходу из подводной лодки, через которую можно будет эвакуировать 22 человека при крене до 45° за один раз.
  2. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 18:48
    +1
    Стоимость сделки составила $156 млн.

    Их индусов ,"богатых" не поймешь.. laughing
  3. лысова
    лысова Сегодня, 19:31
    +2
    Скорее всего здесь замешана политика, а ни как ТТД судов их, по сравнению с нашими. Опыт то у нас не малый, по глубоководному погружению и соответственно суда, с их аппаратами.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:38
    +1
    индусы как сведует потанцуют,попают,и тридцать раз сменят своё решение.
  5. Slinqshot
    Slinqshot Сегодня, 20:04
    0
    Мне кажется, давно пора порвать с индийскими проститутками.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 20:53
    0
    Пока больше вопросов ,чем ответов :
    Проект судов пока неизвестен, сообщается лишь, что их водоизмещение – 7,65 тыс. тонн, длина корпуса – 118 м. Для освоения сложных технологий верфь привлечет иностранных специалистов.

    Спасательное судно не проект АПЛ,в чем секретность то проекта или его еще нет совсем ? А что собираются передавать то зарубежные специалисты Индией уже приобретено ?
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:58
    0
    Ну что же значит плохо конкурировали, если наши не хуже, значит надо бороться... включая взятки, а взятки насколько я слышал в Индии любят. :)
  8. Fregate
    Fregate Сегодня, 21:15
    0
    А тем временем в Южной Каролине разбился первый Ф-35В. Пилот катапультировался.