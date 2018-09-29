Выставка трофеев из Сирии
В рамках международного военно-технического форума «Армия-2018» российское министерство обороны совместно с сирийскими коллегами организовало выставку трофейного вооружения и техники, изъятого у боевиков в ходе текущей операции. Теперь многие экспонаты, ранее принадлежавшие бандам и террористическим организациям, разъезжаются по разным городам для участия в новых выставках. Одним из мест показа трофеев стал Дом офицеров Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
В фойе Дома офицеров расположилось около сотни различных изделий, в недавнем прошлом отбитых с боями или изъятых у боевиков. Экспозиция условно разделена на несколько частей. Посетителей, в первую очередь, встречали разнообразные образцы стрелкового оружия всех основных классов. По известным причинам, в сирийском вооруженном конфликте нашло применение вооружение самых разных моделей из различных эпох, изготовленное в ряде стран.
На выставке трофеев в одном месте и в одно время можно было увидеть советские, американские и французские пулеметы. Рядом с ними находились пистолеты-пулеметы из стран бывшего Варшавского договора. Были широко представлены автоматические и самозарядные винтовки – от «старинной» M1 Garand до современных систем на платформе AR-15. Особый интерес представляют оригинальные способы полевого ремонта оружия при помощи подручных средств.
Боевики понимают ценность средств защиты и важность связи. На практике это привело к тому, что рядом со стрелковым оружием на выставке присутствовали каски и бронежилеты, а также радиостанции военного и гражданского образца. Ранее они использовались по прямому назначению, а теперь служат подтверждением успехов сирийской операции.
Вероятно, не самым многочисленным, но самым крупным и заметным стал другой отдел выставки. Посетителям показали несколько десятков различных артиллерийских и ракетных систем, так же изъятых у боевиков. В распоряжении обезвреженных террористических организаций ранее имелись минометы заводского производства и даже противотанковый ракетный комплекс TOW. Кроме того, в кустарных условиях боевики занимались специфическим техническим творчеством и собирали собственные минометы, мортиры и т.д. Одним из самых крупных экспонатов выставки трофеев стала крупнокалиберная противотанковая винтовка кустарного производства.
Еще одна часть выставки позволила посетителям увидеть то, что не удалось привезти в Ростов-на-Дону. На нескольких стендах разместили фотографии с наиболее интересными образцами трофейной техники, сейчас находящейся в парке «Патриот».
С первых дней войны в Сирии боевики стремились раздобыть армейское оружие и технику. Необходимую материальную часть они получали, грабя захваченные армейские склады или получая помощь от зарубежных «друзей». Кроме того, вовсю развернулось кустарное производство оружия из подручных материалов.
Грабеж, помощь и собственный энтузиазм помогли незаконным формированиям вооружиться и решить часть своих задач. Однако затем ситуация резко изменилась. При поддержке российской боевой авиации и с помощью поставок материальной части из нашей страны сирийская армия смогла вернуть потерянные территории и обезвредить множество банд. Дополнительным результатом этих процессов стало множество трофеев, которые теперь могут увидеть все желающие.
Выставка трофейных образцов продлится до 30 сентября и будет работать каждый день с 10:00 до 15:00. До последнего дня работы экспозиция принимает посетителей в Доме офицеров. В воскресенье экспонаты можно будет увидеть в Парке культуры и отдыха им. Горького.
В фойе Дома офицеров расположилось около сотни различных изделий, в недавнем прошлом отбитых с боями или изъятых у боевиков. Экспозиция условно разделена на несколько частей. Посетителей, в первую очередь, встречали разнообразные образцы стрелкового оружия всех основных классов. По известным причинам, в сирийском вооруженном конфликте нашло применение вооружение самых разных моделей из различных эпох, изготовленное в ряде стран.
На выставке трофеев в одном месте и в одно время можно было увидеть советские, американские и французские пулеметы. Рядом с ними находились пистолеты-пулеметы из стран бывшего Варшавского договора. Были широко представлены автоматические и самозарядные винтовки – от «старинной» M1 Garand до современных систем на платформе AR-15. Особый интерес представляют оригинальные способы полевого ремонта оружия при помощи подручных средств.
Боевики понимают ценность средств защиты и важность связи. На практике это привело к тому, что рядом со стрелковым оружием на выставке присутствовали каски и бронежилеты, а также радиостанции военного и гражданского образца. Ранее они использовались по прямому назначению, а теперь служат подтверждением успехов сирийской операции.
Вероятно, не самым многочисленным, но самым крупным и заметным стал другой отдел выставки. Посетителям показали несколько десятков различных артиллерийских и ракетных систем, так же изъятых у боевиков. В распоряжении обезвреженных террористических организаций ранее имелись минометы заводского производства и даже противотанковый ракетный комплекс TOW. Кроме того, в кустарных условиях боевики занимались специфическим техническим творчеством и собирали собственные минометы, мортиры и т.д. Одним из самых крупных экспонатов выставки трофеев стала крупнокалиберная противотанковая винтовка кустарного производства.
Еще одна часть выставки позволила посетителям увидеть то, что не удалось привезти в Ростов-на-Дону. На нескольких стендах разместили фотографии с наиболее интересными образцами трофейной техники, сейчас находящейся в парке «Патриот».
С первых дней войны в Сирии боевики стремились раздобыть армейское оружие и технику. Необходимую материальную часть они получали, грабя захваченные армейские склады или получая помощь от зарубежных «друзей». Кроме того, вовсю развернулось кустарное производство оружия из подручных материалов.
Грабеж, помощь и собственный энтузиазм помогли незаконным формированиям вооружиться и решить часть своих задач. Однако затем ситуация резко изменилась. При поддержке российской боевой авиации и с помощью поставок материальной части из нашей страны сирийская армия смогла вернуть потерянные территории и обезвредить множество банд. Дополнительным результатом этих процессов стало множество трофеев, которые теперь могут увидеть все желающие.
Выставка трофейных образцов продлится до 30 сентября и будет работать каждый день с 10:00 до 15:00. До последнего дня работы экспозиция принимает посетителей в Доме офицеров. В воскресенье экспонаты можно будет увидеть в Парке культуры и отдыха им. Горького.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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