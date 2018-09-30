Воздушный таран: страшное оружие советской авиации

22 июня 1941 года войска гитлеровской Германии и ее сателлитов напали на Советский Союз. Практически сразу, отражая налеты люфтваффе, советские летчики совершили первые воздушные тараны самолетов противника. Так, 22 июня, в день начала войны, летчик 46-го истребительного авиаполка старший лейтенант И.И. Иванов вылетел на И-16 на перехват немецких бомбардировщиков Не-111.В воздушном бою звено из трех истребителей, которым командовал Иванов, одержало две победы, но когда самолеты разворачивались в сторону аэродрома Дубно, где дислоцировался полк, командир звена заметил еще один немецкий бомбардировщик. Боеприпасы же у Иванова закончились в самый неподходящий момент. Было лишь два выхода из ситуации – возвращаться на аэродром или идти на таран. Старший лейтенант Иванов выбрал второй выход. В 4:25 он атаковал немецкий самолет.Таран старлея Иванова в день начала войны не был единственным. Около 5:15 младший лейтенант Леонид Бутерин в районе Станислава (Иваново-Франковск) также атаковал немецкий самолет. Советский пилот погиб. В 6 утра был протаранен неизвестным советским летчиком немецкий самолет «Мессершмит», а в 10 утра летчик Петр Рябцев атаковал самолет врага в небе над Брестом. В течение первого дня войны советские пилоты провели 19 воздушных таранов самолетов противника – и это только те тараны, о которых известно историкам.В ночь на 29 июня 1941 г. в районе ст. Румянцево Ново-Петровского района старший лейтенант П.В. Еремеев, служивший в истребительной авиации ПВО, на своем МиГ-3 преследовал самолет противника. Ему также пришлось идти на таран противника. Еремеев смог покинуть свой самолет на парашюте. Спустя неделю после тарана Еремеев получил орден Красного Знамени, а немецкий бомбардировщик Ju-88 выставили в августе на обозрение жителей столицы на Манежной площади.Однако 2 октября 1941 года летчик Еремеев погиб в воздушном бою в районе деревни Краснуха. Многие летчики, даже выжившие во время тарана, впоследствии гибли в других воздушных боях – летчик-истребитель обычно погибал в пятом – шестом боевом вылете, летчик штурмовой авиации – в десятом боевом вылете. Если говорить о тех, кто решался на таран, то здесь погибал каждый третий советский летчик. То есть, те, кому удалось пройти всю войну в истребительной авиации и выжить, были невероятно удачливыми людьми. Что касается погибших, то имена некоторых из них неизвестны нам до сих пор, не всех героев нашли и заслуженные награды. Так, к примеру, Петра Васильевича Еремеева, погибшего 2 октября 1941 г., лишь в 1995 году наградили посмертно высоким званием Героя Российской Федерации.Один из самых знаменитых воздушных таранов в начале войны предпринял младший лейтенант Виктор Талалихин, служивший в 177-м истребительном авиационном полку 6-го истребительного авиационного корпуса Московской зоны ПВО. На истребителе И-16 он атаковал бомбардировщик He-111, пилотируемый опытным немецким летчиком лейтенантом Ташнером. Как и в большинстве других ситуаций, когда советские пилоты применяли таран, у Талалихина просто не осталось другого выхода – кончились патроны и летчик решил хоть так расквитаться с врагом.Поскольку немец отстреливался, Талалихин получил ранение в руку, но продолжил таран – он подошел к хвосту самолета противника и ударил по нему винтом. Не-111 пошел вниз, а сам Виктор Талалихин успел выброситься с парашютом из своего самолета и приземлился в небольшое озерцо. Оттуда летчика вытащили местные жители. Уже на следующий день Талалихину присвоили звание Героя Советского Союза, а его воздушный таран стал рассматриваться как эталонный поступок, на который должны равняться другие советские летчики. К сожалению, Талалихин очень недолго прожил после своего подвига – 27 октября 1941 г. он погиб в воздушном бою в районе подмосковной Каменки. В последнем сражении летчику удалось уничтожить один истребитель противника лично и один в составе группы. Двадцатитрехлетнего Героя Советского Союза похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.В отличие от большинства других советских летчиков – истребителей, осуществивших тараны вражеских самолетов, Виктор Талалихин вошел в официальный «пантеон» советских героев. Сложно сказать, почему именно он – то ли сыграло дело то, что Талалихин все же первым атаковал немецкий самолет именно ночью, то ли главную роль все же играл личностный фактор. Виктор Талалихин идеально подходил на эту роль – совсем молодой, 23 лет от роду, простой рабочий парень, начавший свой путь в авиацию с кружка планеристов при заводе и ко времени начала войны уже имевший солидный боевой опыт, полученный в советско-финской. Такой летчик вполне мог стать настоящим примером, с которого могли «делать жизнь» сотни тысяч советских мальчишек и юношей. Именем Талалихина называли улицы, площади, учебные заведения в самых разных городах и населенных пунктах Советского Союза.После подвига Виктора Талалихина прошло всего двое суток, когда в ночь с 9 на 10 августа 1941 года заместитель командира эскадрильи 34-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса Московской зоны ПВО старший лейтенант Виктор Александрович Киселев вылетел на своем самолете МиГ-3 на патрулирование воздушного пространства на подступах к советской столице. Киселев находился в районе Наро-Фоминска, когда обнаружил в непосредственной близости немецкий бомбардировщик Не-111.Старший лейтенант принял решение атаковать самолет противника. Но стрелок бомбардировщика смог повредить ответным огнем истребитель Киселева. Выхода не оставалось – только таран. Старший лейтенант Киселев подбил немецкий бомбардировщик, но сам успел выпрыгнуть с парашютом. Он остался жив. Из немецкого экипажа удалось спастись только штурману унтер-офицеру А.Отруба, которого вскоре обнаружили и взяли в плен, а пилот О. Шлиман, радист А. Ветцель, механик В. Гизельман и стрелок В. Краних погибли.Звание Героя Советского Союза Киселеву, чей подвиг стал вторым после атаки Талалихина ночным воздушным тараном, уже не дали. 28 октября 1941 г. его наградили орденом Ленина. Виктор Киселев продолжал летать. В ноябре 1943 г. он был уже исполняющим обязанности штурмана полка и заместителя командира полка, летал на Ла-5. 6 июня 1944 года, менее чем за год до окончания войны, заместитель командира 34-го истребительного авиационного полка, который к тому времени входил в состав 317-й истребительной авиационной дивизии Особой Московской армии ПВО, капитан авиации Виктор Киселев не вернулся с боевого задания. Он пропал без вести в районе Ржева. К этому времени летчик имел за плечами 251 боевой вылет, провел 21 воздушный бой, лично сбив 6 самолетов противника и в составе группы сбив 2 самолета противника. 13 августа 1944 года капитану Виктору Киселеву посмертно присвоили звание майор.Киселеву, как и Талалихину, удача улыбнулась во время проведения ночного тарана – ему удалось выпрыгнуть с парашютом и выжить. Но летчики – истребители в разгар войны фактически были смертниками – даже выжив во время тарана, он погиб в одном из воздушных боев. Кстати, биография Киселева очень напоминает биографию Талалихина – родился в 1916 году (25 лет на момент совершения тарана и 28 лет на момент гибели), работал техником на заводе, окончил 2-ю Краснознаменную военную школу летчиков и служил сначала в 41-м истребительном авиаполку начальником парашютно-десантной службы и командиром авиационного звена. В Великой Отечественной войне стал принимать участия с ее самого первого дня – с 22 июня 1941 года. Остатки самолета, на котором Киселев предпринял свой таран, были найдены только осенью 2017 года.К лету 1942 года перелом в воздухе еще не был достигнут. Немецкая авиация сохраняла преимущества, поэтому советские летчики все столь же часто, как и в первый год войны, прибегали к тактике воздушного тарана. 12 января 1942 года 441-й истребительный авиационный полк был переведен в район Калинина, где отражал удары авиации противника. 19 мата 1942 года дежурным летчиком заступил младший лейтенант Евгений Иванович Пичугин – двадцатилетний молодой человек, в прошлом учившийся в железнодорожной школе, но затем связавший свою недолгую жизнь с военной авиацией. Примерно в 10 часов Пичугин по сигналу тревоги вылетел на перехват самолетов противника, летевших в сторону Калинина, и обнаружил в воздухе 8 немецких бомбардировщиков Ju-88 и 4 истребителя Me-109.Несмотря на столь масштабное численное превосходство медлить было нельзя. Пичугин атаковал бомбардировщики и сбил один из немецких самолетов. Остальные «юнкерсы» повернули было назад, но затем поняли, что в небе им противостоит лишь один советский самолет и вступили с ним в бой. Пичугин, оказавшись в хвосте одного из Ме-109, попытался открыть огонь, но не смог выстрелить. У советского офицера оставался единственный выход – он подошел к немецкому самолету и ударил винтом по хвосту и фюзеляжу. Затем Пичугин выбросился с парашютом, рассчитывая спастись, однако один из немецких стрелков расстрелял советского летчика в воздухе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года младшему лейтенанту Евгению Пичугину было присвоено звание Героя Советского Союза.Заслуживает отдельного внимания и подвиг другого советского летчика – младшего лейтенанта Михаила Родионова. Утром 3 июня 1942 года на перехват немецкого самолета Ju-88 в районе Малоярославца вылетели на Як-1 младшие лейтенанты Родионов и Сергеев. Противник, подвергшись двум атакам советских летчиков, попытался оторваться от преследования. За ним устремился на своем Як-1 младший лейтенант Родионов. Скажем о нем более подробно.Михаил Александрович Родионов родился в 1918 году. Ровеснику Талалихина, ему было всего 24 года. За плечами – все тот же путь: школа-семилетка, фабрично-заводское училище и аэроклуб, а дальше поступление в Энгельсскую военную авиационную школу пилотов, участие в советско-финской войне. К моменту описываемых событий младший лейтенант Родионов, служивший командиром звена 562-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса Московского фронта противовоздушной обороны, провел 242 боевых вылета и сбил 5 вражеских самолетов.Видя, что преследование немецкого Ju-88 не дает результатов, Родионов решился на таран. В районе деревни Шумятово советский летчик смог отрубить более двух метров правой плоскости немецкого самолета, но противник продолжал полет, и тогда Родионов, зайдя на другую сторону, ударил крылом по левой консоли «немца». Самолет противника пролетел еще около 800 метров, упал на землю и загорелся. Родионову, в отличие от Талалихина и Киселева, не повезло – выжить в результате тарана он не смог. Приземляясь на неровную поверхность, истребитель Родионова столкнулся с земляным холмом. Советского летчика, первым проведшего двойной таран самолета противника, удостоили звания Героя Советского Союза только 14 февраля 1943 года.Воздушный таран советские летчики применяли все чаще, наводя ужас на немецких летчиков. Асы люфтваффе очень боялись тарана, о чем, кстати, свидетельствуют и показания пленных немецких летчиков. Такого широкого распространения как в советской истребительной авиации таран не получил ни в каких других военно-воздушных силах мира. Очевидно, сказалась беззаветная отвага советских летчиков, их нацеленность на победу любой ценой, в том числе и ценой собственной жизни. Например, немецкие летчики в подавляющем большинстве случаев не рисковали идти на таран и старались всеми силами его избежать – уйти в расположение своей части, выброситься с парашютом и т.д.Когда пилоты люфтваффе по действиям советского летчика понимали, что он собирается идти на таран, они в панике начинали метаться, снижались или набирали высоту, любыми способами пытались избежать столкновения с советским самолетом. Что поделать, ведь по сути воздушный таран сам по себе был изобретением русских авиаторов – не будем забывать о том, что первым в истории мировой авиации его применил как раз русский летчик штабс-капитан Петр Нестеров. В годы Великой Отечественной войны многие летчики, прекрасно понимая, что могут оказаться в такой ситуации, когда таран станет единственным выходом, старались тренироваться, оттачивать навыки, которые могут пригодиться в случае прямого столкновения с вражеским самолетом.Прошли многие десятилетия, но Россия хранит память об отважных героях Великой Отечественной войны, которые шли на смертельный риск и очень часто жертвовали своими жизнями, только бы вражеский самолет не сбросил бомбы на расположение советских войск, на мирные советские города. Конечно, как и все люди, и эти героические летчики наверняка боялись смерти, но в критической ситуации все же делали свой выбор. Поэтому они и наводили ужас на прославленных асов люфтваффе.