Новости

В США разбился истребитель пятого поколения F-35B

51
На территории штата США Южная Каролина разбился новейший истребитель ВВС США пятого поколения F-35B Корпуса морской пехоты, сообщает CNN со ссылкой на полицию округа Бьюфорт.

В США разбился истребитель пятого поколения F-35B


По данным СМИ, самолет потерпел крушение близ базы Корпуса морской пехоты США Бьюфорт. Как сообщается, примерно в 11:45 утра местного времени (18:45 мск) поступило сообщение об авиакатастрофе возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в районе Грейс-Хилл. Как сообщил местный шериф, военные подтвердили, что это был военный самолет, но сам полицейский не смог подтвердить марку рухнувшего самолета. Позднее в пресс-службе подтвердили, что это был F-35B из состава тренировочной эскадрильи в округе Бьюфорт.


При этом утверждается, что пилот потерпевшего катастрофу самолета успел катапультироваться и в настоящий момент он уже госпитализирован. Есть ли разрушения и погибшие на месте крушения самолета, не сообщается.

На данный момент причина крушения F-35B не установлена, командование Корпуса морской пехоты создаст комиссию по установлению причин трагедии. Отмечается, что это первый подобный инцидент с самолетом F-35. Авария произошла на следующий день после первого в истории боевого применения F-35B в Афганистане.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/hscott61
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Ситуация на юго-востоке Украины. Хроника событий. 3 мая
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

51 комментарий
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Rusj
    Rusj Сегодня, 21:20
    0
    Эти летаки недоделанные сейчас везде начнут ломаться падать ! О чём даже сами америкосы говорили 1000 официальных недоделок и брака . Лучше бы свой двигатель для космических ракет сделали .
    1. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 21:36
      +1
      Видео к новости
    2. mavrus
      mavrus Сегодня, 21:38
      +1
      Двигатель - вещь, конечно, хорошая. Но как им бомбить, тью ты, оговорился... демократию нести.
      1. Аристарх Людвигович
        Аристарх Людвигович Сегодня, 21:58
        +1
        150 миллионов долларов упало. Лучше бы пенсионерам раздали.
  2. DHO_N1
    DHO_N1 Сегодня, 21:20
    +9
    Ну, с почином))
    1. poquello
      poquello Сегодня, 21:26
      +2
      Цитата: DHO_N1
      Ну, с почином))

      стали летать, стали падать, а рассуждений то было
      1. iwind
        iwind Сегодня, 21:53
        0
        Цитата: poquello
        стали летать, стали падать, а рассуждений то было

        У них 155 000 летных часов. Они уже давно много летают.
    2. andron-30
      andron-30 Сегодня, 21:39
      +2
      не гоже злорадствовать чей ни будь не удаче господа ,будет день ,будет и решен ваш час , а там как Бог даст , за Россию господа , за Россию .
  3. Irokez
    Irokez Сегодня, 21:21
    +4
    Первый пошёл.
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 21:58
      0
      Цитата: Irokez
      +3
      Первый пошёл.

      Чем сложнее система, тем больше с ней гимора. Многие большие компании думали что сделали всё превосходно, но на стыке поставленных задач могут возникать нюансы.
      Это проблема узкой специализации - у тебя есть специалист который просто гуру в своей теме, но он совершенно ничего не понимает в темах соседних и ты нанимаешь спеца в одной области, потом другого, третьего и они твою задачу пытаются решить. Это конкретная проблема, но на таком принципе зиждется Америка.
      Задорнов был не полностью прав когда говорил что американцы тупые, они просто все узкоспециализированные.
  4. Вадим237
    Вадим237 Сегодня, 21:22
    +4
    Одна авария с потерей самолёта, за 12 лет, испытаний и эксплуатации - показатель надёжности.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 21:29
      +1
      Цитата: Вадим237
      Одна авария с потерей самолёта, за 12 лет, испытаний и эксплуатации - показатель надёжности.

      каких нафиг испытаний-эксплуатаций? их не видно было совсем, разговоры только
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 21:58
        0
        Как не крути из 305 выпущенных с 2006 по 2018 только один разбился, для сравнения наших Су 35 с 2008ого по 2018 выпустили 84 и один потеряли. - Ну и кого здесь не видно было совсем? Про наше пятое поколение лучше ни чего не говорить, принятие на вооружение отфутболивают из года в год на следующий год - каждый год.
    2. Кавалерист
      Кавалерист Сегодня, 21:39
      -3
      Цитата: Вадим237
      Одна авария с потерей самолёта, за 12 лет, испытаний и эксплуатации - показатель надёжности.

      Лизнул..))))) Молодец
  5. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 21:24
    +1
    Не может быть.. belay
    1. Неплохой
      Неплохой Сегодня, 21:33
      +2
      Шериф свидетель однако. smile
    2. Vadim851
      Vadim851 Сегодня, 21:38
      +2
      Бывает и такое. Главное пилот жив, а F-35 это железка, учитывая сколько их произведут, потеря одного не критично совершенно.
    3. Vadim851
      Vadim851 Сегодня, 21:39
      -1
      Бывает и такое. Главное пилот жив, а F-35 это железка, учитывая сколько их произведут, потеря одного не критично совершенно.
  6. Prahlad
    Prahlad Сегодня, 21:25
    +4
    О у меня сегодня есть повод выпить .
    1. Неплохой
      Неплохой Сегодня, 21:54
      0
      С удовольствием протянул бы Вам вилку с огурчиком. smile
  7. andron-30
    andron-30 Сегодня, 21:26
    -6
    почтим память пилотам , они делали свою работу ,и погибли на посту .
    1. mavrus
      mavrus Сегодня, 21:33
      -1
      Это мы с превеликим удовольствием...
    2. Терский
      Терский Сегодня, 21:42
      +1
      Цитата: andron-30
      почтим память пилотам , они делали свою работу ,и погибли на посту .

      Цитата из новости :
      что пилот потерпевшего катастрофу самолета успел катапультироваться и в настоящий момент он уже госпитализирован.
      Впредь читайте внимательнее. Не красиво, живых хороните.
    3. major071
      major071 Сегодня, 21:42
      +2
      С какого перепугу память то пилотов поминать, если там всего один пилот, да и тот катапультировался? Вообще не понял комментария hi
      1. poquello
        poquello Сегодня, 21:46
        +1
        Цитата: major071
        С какого перепугу память то пилотов поминать, если там всего один пилот, да и тот катапультировался? Вообще не понял комментария hi

        а он заранее
        1. Неплохой
          Неплохой Сегодня, 22:00
          0
          Похоже мы хором здоровье пилота сглазим. smile
  8. Rusj
    Rusj Сегодня, 21:27
    +1
    В Пентагоне ранее заявляли, что F-35 «погряз в проблемах». В проекте самолета было обнаружено около тысячи «явных недоработок». Более того, Пентагон уличали в попытках скрыть критические дефекты новейшего американского истребителя.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 21:33
      0
      Ну да, а так лучше нет самолёта нет проблемы) я бы лучше предпочёл что бы у нас было 100 су 57, и пяток бы грохнулся (без потерь пилотов конечно же) из за сырости, а не 10штук с минимум налёта, зато все целехенькие good пилот жыв, машин наклепают hi
      1. poquello
        poquello Сегодня, 21:49
        +1
        Цитата: spirit
        Ну да, а так лучше нет самолёта нет проблемы) я бы лучше предпочёл что бы у нас было 100 су 57, и пяток бы грохнулся (без потерь пилотов конечно же) из за сырости, а не 10штук с минимум налёта, зато все целехенькие good пилот жыв, машин наклепают hi

        ещё бы только финансирование из вашего индивидуального кармана, и я бы наверное тоже предпочел бы
        1. spirit
          spirit Сегодня, 21:57
          0
          Не, мне Шойгу позвонил, говорит откладывай сразу на шестое поколение, пятое уже прошлый век не трать зря деньги hi
  9. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 21:28
    +4
    Ну минус один..Пилот жив и ладно , но вот если бы над терриорией Сирии , я бы был безумно рад.!
    1. Неплохой
      Неплохой Сегодня, 21:35
      +1
      Это точно, заказы бы на системы ПВО увеличились. smile
  10. 501Legion
    501Legion Сегодня, 21:29
    -5
    ждёмс кучи сарказма
    1. mavrus
      mavrus Сегодня, 21:35
      +4
      Жди. Получишь... и сарказм и "правду матку".
  11. andron-30
    andron-30 Сегодня, 21:30
    +1
    не пилоты в том виновны
  12. Aqr009
    Aqr009 Сегодня, 21:30
    +1
    Минус 100 млн $. Главное, что пилот жив, можно из зарплаты вычесть.
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 21:40
      +1
      Цитата: Aqr009
      Минус 100 млн $. Главное, что пилот жив, можно из зарплаты вычесть.

      Страховка покроет.
  13. другой РУСИЧ
    другой РУСИЧ Сегодня, 21:30
    0
    Шо,опять!!?
  14. Vadim851
    Vadim851 Сегодня, 21:35
    0
    Разбился вот именно F35B, вертикалка всегда куда сложнее, и такие самолеты никогда не славились высокой надежностью. Но возможный вариант и криворукость пилота. Было бы интересно узнать причину.
    А вообще еще будет и разбиваться и сбивать и быть сбитым, все-таки боевой самолет.
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 21:41
      +1
      Цитата: Vadim851
      Было бы интересно узнать причину.

      Чепыги там по близости не видели?
      1. Vadim851
        Vadim851 Сегодня, 21:48
        0
        Ну уж здесь вряд ли найдут повод обвинить
  15. mavrus
    mavrus Сегодня, 21:41
    +2
    Интересно, кого обвинят... Русских хакеров или Петрова с Бошировым.
  16. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 21:41
    0
    Первый разбился. А то уже получалось по статистике полетов и летных часов, что военный самолет надежнее пассажирских лайнеров. belay
    1. major071
      major071 Сегодня, 21:49
      0
      Не злорадствуя могу сказать только одно: из всех моделей F-35B была и остается самой сырой и думаю, что это не последний инцидент с данным вариантом самолета.
    2. Rusj
      Rusj Сегодня, 21:50
      -2
      Мат часть знай ! По какой статистике эти летаки и горели и неудачно садились и шасси при посадке ломались и пилоты на них просто отказываются летать .Сами америкосы уже давно ожидали серьёзной катастрофы ! А налёт на этих самолётах очень мал .
    3. Комментарий был удален.
    4. Rusj
      Rusj Сегодня, 21:55
      0
      Инцидент с израильскими истребителями и сирийскими ЗРК С-200 появилось сообщение под заголовком «СМИ: истребитель F35 выведен из строя после столкновения с птицей». Вот его полный текст:

      «Телеканал «Кан 11» сообщил, что один из новых истребителей F35 вышел из строя после столкновения с птицей во время учебного полета. По информации телеканала, ЧП произошло две недели назад. Пилоту удалось посадить самолет в штатном режиме. В результате инцидента не было пострадавших.

      Тем не менее, как сообщил телеканал, F35 нуждается в ремонте, и неизвестно, сможет ли он «вернуться в строй», так как в результате столкновения пострадало стелс-покрытие, которое обеспечивало самолету «невидимость».
      1. Rusj
        Rusj Сегодня, 21:57
        0
        Лютая птица что аж стелс покрытие почикала F35 нуждается в ремонте, и неизвестно, сможет ли он «вернуться в строй» она его заклювала или обкакала ?
  17. AVA77
    AVA77 Сегодня, 21:41
    0
    Популярности пингвину этого точно не добавит. Хре..нова туча денег,шмяк и всё.Если конечно вину не свалят на пилота.А мне чт ото подсказывает что Локхид-Мартин больше ценит прибыль,чем людей.
  18. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 21:42
    +4
    Я ,пару лет назад .А может три .Писал уже на сайте .Что катастрофы в США и у нас совпадают.Ржать бесполезно.Вернётся обраткой . И нам и им . Проверено .Так и будет.
  19. serg2301
    serg2301 Сегодня, 21:45
    0
    Уж больно на Як-141 пошибает. Первый полёт, 1987 год, первая посадка на палубу, 1991 год.
  20. Чича сквад
    Чича сквад Сегодня, 22:00
    0
    Опа, накатим пацаны.