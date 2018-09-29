Джихадисты Палестины обрели нового лидера. Грядёт очередное кровопролитие?
Вчера израильский новостной портал www.israelnationalnews.com опубликовал поистине эпохальную новость о том, что в минувший четверг, 27.09.2018, у исламистской террористической радикальной группировки «Харакат аль-Джихад ва аль-ислами фи Фалистин» («Движение исламского джихада в Палестине», иначе «Исламский джихад Палестины», иначе «Джамаат палестинских моджахедов») впервые почти за четверть века сменился лидер.
Напомним, что эта палестинская военизированная исламистская организация ставит своей целью физическое уничтожение государства Израиль путём ведения «джихада меча». Она была основана в конце 1970-х годов группой исламских ультрарадикалов, преимущественно палестинских суннитов по происхождению. Первоначально её руководителями стали проживавшие в Египте члены известной исламистской группировки «Братья-мусульмане» (запрещена в России), которые в 1979 году создали организацию «Силы египетского джихада для операций в Палестине». Изначально это была военизированная фракция «Братьев-мусульман», созданная для боевых операций вне Египта, в первую очередь для подрывной и террористической деятельности, направленной против Израиля.
После убийства исламистами президента Египта Анвара Садата и последовавших репрессий руководители «Сил египетского джихада» были вынуждены перебазироваться в сектор Газа, где в 1981 году и создали на его базе новую террористическую операцию – «Исламский джихад в Палестине».
Очень необычно на этом фоне выглядит роль Ирана, как известно, ставшего исламской шиитской республикой после «революции аятолл» в 1979 году. Как ни странно, но в этот период противоречия между радикальными шиитами и радикальными суннитами (вероятно, на фоне пика роста антиамериканизма) были «убраны в сторону», и именно новые власти Ирана не только активно приветствовали создание нового джихадистского движения в Египте, но даже стали с тех пор оказывать ему некоторую поддержку.
Официально целью создания «Движения исламского джихада в Палестине» является физическое уничтожение государства Израиль и воссоздание арабского государства на его месте, только, в отличие от британской колониальной Палестины, в формах крайней религиозной теократии.
Лидеры этой организации предпочитают исключительно силовые действия, полностью отвергая политический процесс (к чему склонно, например, руководство палестинского движения «ФАТХ»). Однако последние несколько лет данная организация не предпринимает активных силовых акций, занимаясь в основном устройством беспорядков на палестинских территориях, делая основной акцент на пропаганду.
Свои «боевые операции» против еврейского государства «Исламский джихад в Палестине» начала в далёком 1984 году, однако изначально это были в основном атаки на патрули военной полиции Израиля в Секторе Газа, а также нападения на машины и автобусы с израильтянами в южной части этой страны.
В 1988 году терпение израильских спецслужб лопнуло, и они провели ряд операций, в результате которых оставшиеся члены «Исламского джихада» были вынуждены бежать в Ливан (напомним, что на территории Египта палестинских джихадистов долгие годы правления Хосни Мумбарака ждал (да и ждёт в последнее время) не менее «тёплый» приём, чем на территории Израиля).
Однако именно во время пребывания данной организации в Ливане её лидеры установили ещё более плотные отношения сначала с «Хезболлой», а потом и с властями Ирана и Сирии, от которых они получили разноплановую поддержку. Причём это произошло несмотря на то, что идеология «Движения исламского джихада в Палестине» базируется на ультрарадикальном варианте суннитского ислама, а власти Ирана и Сирии, напомним, являются мусульманами-шиитами.
В ответ на финансовую и иную помощь со стороны данных государств лидеры «Исламского джихада» сразу вспомнили принцип «враг моего врага – мой друг» и как-то забыли о давней взаимной вражде радикальных суннитов и шиитов. Это привело к тому, что в 1990 году штаб-квартира данной террористической организации была даже перенесена в Дамаск, наряду с имевшимися «отделами» в Дженине, Бейруте, Газе, Тегеране и Хартуме.
Именно «Исламский джихад» возглавил в 1994 году «движение неприсоединения» к мирному процессу в Осло восьми палестинских террористических и исламистских групп, полностью отказавшись от попыток политического урегулирования ближневосточного конфликта.
Вообще, именно 1990-е годы стали временем гораздо большей террористической активности данного движения, чем 1980-е; именно тогда боевиками данной организации было совершено много терактов, преимущественно самоподрывов смертников в израильских общественных автобусах и нападений на туристов-израильтян.
Разумеется, всё это не могло остаться без ответа, причём как со стороны израильских силовиков, так и со стороны других крупных группировок палестинских исламистов. В частности, «ФАТХ» стал бороться с «Исламским джихадом» из-за его крайнего радикализма, а для столь же радикального «ХАМАСА» «Исламский джихад» был главным конкурентом в секторе Газа и на иных палестинских территориях. Параллельно со спецоперациями Израиля это постепенно привело к почти полному вытеснению боевиков «Исламского джихада» «ФАТХом» из сектора Западного берега реки Иордан, а «ХАМАСом» — из Сектора Газа.
Однако в ответ на удары как со стороны израильских силовиков, так и со стороны своих палестинских оппонентов, это движение только усилило свою террористическую активность. В результате этого 2000-е годы оказались по числу терактов, совершённых боевиками «Исламского джихада Палестины», даже более «плодовитыми», чем 1990-е.
Судя по всему, численно сильно ослабленные «исламские джихадисты» отказались от практики массовых стрелковых атак и самоподрывов «человекобомб», и перешли к тактике закладки мин в местах массового скопления людей (преимущественно на рынках и в кафе быстрого питания).
Также было отмечено, что боевики этой группировки стали часто использовать журналистские удостоверения для проникновения на охраняемые территории, а также применять для нападений автомобили с надписями «пресса» и обозначениями международных гуманитарных организаций, действующих в Палестине.
Однако после массовых арестов членов «Исламского джихада» в 2009 году, на протяжении всех 2010-х годов террористическая деятельность этой организации находится на минимальном уровне, т.е. практически отсутствует. Из более-менее известных боевых акций данного движения в последние годы можно отметить только обстрелы территории Израиля самодельными ракетами систем «Аль-Кудс» («Святой Город», т.е. Иерусалим по-арабски) и «Фаджр 5» в 2012-2014 гг.
Таким образом, можно подтвердить мнение ряда экспертов о том, что в последнее десятилетие «Движение исламского джихада в Палестине» de facto отказалось от вооружённого противостояния с Израилем и стало больше внимания уделять пропаганде, в том числе через развитие социальных проектов.
Большинство неправительственных некоммерческих и религиозных учреждений, контролируемых этим движением (мечети, бесплатные школы, больницы и т.п.), находятся на «палестинских территориях» и их деятельность тоже de facto стала контролироваться палестинской администрацией и группировкой «ФАТХ». Очень ясно «упор на воспитание подрастающего поколения» виден в том, что «Исламский джихад» в 2010 году открыл и с тех пор поддерживает работу целой сети детских и молодёжных лагерей примерно на 10.000 воспитанников.
Однако необходимо отметить, что все социальные проекты, созданные данной организацией, несут на себе печать абсолютного религиозного фанатизма и крайних форм ненависти к Израилю (так, например, даже детей в детских садах этого движения иногда одевают в костюмы «шахидов», дают в руки «флажки джихада» и заставляют заучивать антиизраильские лозунги) и это только лишь новый этап в противостоянии этой организации с еврейским государством.
По мнению некоторых исследователей, постепенный переход «Исламского джихада в Палестине» уже в 2000-е и особенно в 2010е годы к более мирному существованию обусловлен двумя стратегическими факторами.
Во-первых, постоянным прессингом со стороны израильских спецслужб, которые физически устраняли ряд руководителей этого «Джамаата моджахедов Палестины» после совершённых терактов (список из фамилий будет весьма длинным). Образно говоря, это привело к тому, что в результате каждой новой террористической атаки ответный удар Израиля становился всё болезненнее для них, и, вместо того, чтобы сила и значение «Исламского джихада» возрастали, совершение терактов стали приводить к снижению возможностей и влияния данной экстремистской группы.
Во-вторых, и это особенно ярко проявилось в последние годы, Сирия и Иран уменьшили степень своего противостояния с Израилем, и по ряду экономических причин были вынуждены сократить финансирование данной группировки джихадистов. Больше того, одним из условий получения «Исламским джихадом Палестины» финансовой помощи со стороны Дамаска и Тегерана стало, вероятно, условие прекращения совершения терактов.
Кроме того, некоторым исследователями допускается вероятность того, что активизировавшая своё присутствие в Передней Азии Россия также потребовала от Ирана и Сирии, как своих союзников на Ближнем Востоке, оказать воздействие на это, контролируемое ими, экстремистское движение, что и привело фактически к трансформации данной структуры из террористической группировки в социально-политическую организацию.
И вот, на этом фоне в минувший четверг происходит поистине эпохальное событие – новая смена лидера «Исламского джихада в Палестине», что не случалось уже 23 года. Рамадан Шалих, являвшийся почти четверть века бессменным лидером этой террористической группировки, был снят со своего поста решением «верховной шуры моджахедов палестинского джихада».
Главная причина этого заключалась в состоянии здоровья Шалиха – в апреле 2018 года поступила информация о том, что, предположительно, проживавший все последние годы в Дамаске лидер «Исламского джихада» был с помощью «Хезболлы» эвакуирован в Бейрут, где в больнице «Аль-Расуль аль-Аззам» ему была сделана операция (правда, сильного улучшения в состоянии здоровья у него не наступило).
Согласно некоторым предположениям, это последствия очередной спецоперации «Моссада», в результате которой данная, весьма одиозная, личность была отравлена (возможно, путём распыления некоего боевого отравляющего вещества).
И поскольку, по неподтверждённой официально информации, прежний глава «Исламского джихада» уже несколько месяцев находится в состоянии комы, то в среде руководителей этого движения возникла необходимость в передаче полномочий его заместителю (с 1997 года) и «правой руке» — Зийяду Аль-Нахалле.
Это человек с не менее специфической биографией, чем застреленный, вероятно, «Моссадом» Фатхи Шикани и отравленный, тоже видимо «Моссадом», Абдулла Шаллах, является одним из главных лиц в составленном США списке ключевых лидеров мирового джихадизма, за содействие в поимке которого была объявлена награда в 5 млн. USD.
Соответственно, в связи с избранием нового лидера «Исламского джихада», по мнению ряда аналитиков, следует ожидать некоторого изменения образа действий этой организации, даже несмотря на то, что Зийяд Аль-Нахалла полностью поддерживал взгляды её прежнего лидера. В частности, вероятно, следует ожидать усиления атак со стороны этой организации против Израиля (в том числе и потому, что, согласно имеющейся информации, иранское руководство недавно перечислило на счета «Исламского джихада в Палестине» очередной транш из обещанных в прошлом году 70 млн. USD).
В общем, весьма вероятно, что Израилю следует приготовиться к возможной в ближайшее время новой волне террористических атак со стороны "Движения исламского джихада в Палестине", причём, скорее всего, с участием детей и подростков (которой, вполне возможно, захочет отметить своё "вступление в должность" новый лидер данной экстремистской организации палестинских исламистов). И обострение на этом фоне отношений еврейского государства с Россией после инцидента с Ил-20 как минимум не способствует росту обороноспособности Израиля.
Прежний лидер "Исламского джихада в Палестине" Рамадан Абдулла Шаллах, руководивший данной организацией почти четверть века
Напомним, что эта палестинская военизированная исламистская организация ставит своей целью физическое уничтожение государства Израиль путём ведения «джихада меча». Она была основана в конце 1970-х годов группой исламских ультрарадикалов, преимущественно палестинских суннитов по происхождению. Первоначально её руководителями стали проживавшие в Египте члены известной исламистской группировки «Братья-мусульмане» (запрещена в России), которые в 1979 году создали организацию «Силы египетского джихада для операций в Палестине». Изначально это была военизированная фракция «Братьев-мусульман», созданная для боевых операций вне Египта, в первую очередь для подрывной и террористической деятельности, направленной против Израиля.
После убийства исламистами президента Египта Анвара Садата и последовавших репрессий руководители «Сил египетского джихада» были вынуждены перебазироваться в сектор Газа, где в 1981 году и создали на его базе новую террористическую операцию – «Исламский джихад в Палестине».
Боевик "Исламского джихада в Палестине" с налобной повязкой и флагом данного движения. Как хорошо видно, отличительным символом этой террористической организации является изображение мечети "Куббат Аль-Сахра" на Храмовой горе в Иерусалиме, вокруг которой идёт текст на арабском — часть коранической суры "Аль-Анкабут" ("Паук"), одной из любимых сур исламских джихадистов и ужасающей для верующих христиан и иудеев по своему скрытому смыслу: "А тех, которые сражаются ради нас, мы непременно поведем нашими путями. Воистину, Аллах — с творящими добро!" Это джихадисты-то творят добро?!
Очень необычно на этом фоне выглядит роль Ирана, как известно, ставшего исламской шиитской республикой после «революции аятолл» в 1979 году. Как ни странно, но в этот период противоречия между радикальными шиитами и радикальными суннитами (вероятно, на фоне пика роста антиамериканизма) были «убраны в сторону», и именно новые власти Ирана не только активно приветствовали создание нового джихадистского движения в Египте, но даже стали с тех пор оказывать ему некоторую поддержку.
Официально целью создания «Движения исламского джихада в Палестине» является физическое уничтожение государства Израиль и воссоздание арабского государства на его месте, только, в отличие от британской колониальной Палестины, в формах крайней религиозной теократии.
Лидеры этой организации предпочитают исключительно силовые действия, полностью отвергая политический процесс (к чему склонно, например, руководство палестинского движения «ФАТХ»). Однако последние несколько лет данная организация не предпринимает активных силовых акций, занимаясь в основном устройством беспорядков на палестинских территориях, делая основной акцент на пропаганду.
Свои «боевые операции» против еврейского государства «Исламский джихад в Палестине» начала в далёком 1984 году, однако изначально это были в основном атаки на патрули военной полиции Израиля в Секторе Газа, а также нападения на машины и автобусы с израильтянами в южной части этой страны.
В 1988 году терпение израильских спецслужб лопнуло, и они провели ряд операций, в результате которых оставшиеся члены «Исламского джихада» были вынуждены бежать в Ливан (напомним, что на территории Египта палестинских джихадистов долгие годы правления Хосни Мумбарака ждал (да и ждёт в последнее время) не менее «тёплый» приём, чем на территории Израиля).
Однако именно во время пребывания данной организации в Ливане её лидеры установили ещё более плотные отношения сначала с «Хезболлой», а потом и с властями Ирана и Сирии, от которых они получили разноплановую поддержку. Причём это произошло несмотря на то, что идеология «Движения исламского джихада в Палестине» базируется на ультрарадикальном варианте суннитского ислама, а власти Ирана и Сирии, напомним, являются мусульманами-шиитами.
Боевики "Исламского джихада в Палестине" (иначе "Джамаата моджахедов Палестины")
В ответ на финансовую и иную помощь со стороны данных государств лидеры «Исламского джихада» сразу вспомнили принцип «враг моего врага – мой друг» и как-то забыли о давней взаимной вражде радикальных суннитов и шиитов. Это привело к тому, что в 1990 году штаб-квартира данной террористической организации была даже перенесена в Дамаск, наряду с имевшимися «отделами» в Дженине, Бейруте, Газе, Тегеране и Хартуме.
Именно «Исламский джихад» возглавил в 1994 году «движение неприсоединения» к мирному процессу в Осло восьми палестинских террористических и исламистских групп, полностью отказавшись от попыток политического урегулирования ближневосточного конфликта.
Вообще, именно 1990-е годы стали временем гораздо большей террористической активности данного движения, чем 1980-е; именно тогда боевиками данной организации было совершено много терактов, преимущественно самоподрывов смертников в израильских общественных автобусах и нападений на туристов-израильтян.
Разумеется, всё это не могло остаться без ответа, причём как со стороны израильских силовиков, так и со стороны других крупных группировок палестинских исламистов. В частности, «ФАТХ» стал бороться с «Исламским джихадом» из-за его крайнего радикализма, а для столь же радикального «ХАМАСА» «Исламский джихад» был главным конкурентом в секторе Газа и на иных палестинских территориях. Параллельно со спецоперациями Израиля это постепенно привело к почти полному вытеснению боевиков «Исламского джихада» «ФАТХом» из сектора Западного берега реки Иордан, а «ХАМАСом» — из Сектора Газа.
Однако в ответ на удары как со стороны израильских силовиков, так и со стороны своих палестинских оппонентов, это движение только усилило свою террористическую активность. В результате этого 2000-е годы оказались по числу терактов, совершённых боевиками «Исламского джихада Палестины», даже более «плодовитыми», чем 1990-е.
Судя по всему, численно сильно ослабленные «исламские джихадисты» отказались от практики массовых стрелковых атак и самоподрывов «человекобомб», и перешли к тактике закладки мин в местах массового скопления людей (преимущественно на рынках и в кафе быстрого питания).
Также было отмечено, что боевики этой группировки стали часто использовать журналистские удостоверения для проникновения на охраняемые территории, а также применять для нападений автомобили с надписями «пресса» и обозначениями международных гуманитарных организаций, действующих в Палестине.
Однако после массовых арестов членов «Исламского джихада» в 2009 году, на протяжении всех 2010-х годов террористическая деятельность этой организации находится на минимальном уровне, т.е. практически отсутствует. Из более-менее известных боевых акций данного движения в последние годы можно отметить только обстрелы территории Израиля самодельными ракетами систем «Аль-Кудс» («Святой Город», т.е. Иерусалим по-арабски) и «Фаджр 5» в 2012-2014 гг.
Таким образом, можно подтвердить мнение ряда экспертов о том, что в последнее десятилетие «Движение исламского джихада в Палестине» de facto отказалось от вооружённого противостояния с Израилем и стало больше внимания уделять пропаганде, в том числе через развитие социальных проектов.
Большинство неправительственных некоммерческих и религиозных учреждений, контролируемых этим движением (мечети, бесплатные школы, больницы и т.п.), находятся на «палестинских территориях» и их деятельность тоже de facto стала контролироваться палестинской администрацией и группировкой «ФАТХ». Очень ясно «упор на воспитание подрастающего поколения» виден в том, что «Исламский джихад» в 2010 году открыл и с тех пор поддерживает работу целой сети детских и молодёжных лагерей примерно на 10.000 воспитанников.
Боевики "молодёжной секции" "Исламского джихада в Палестине"
Однако необходимо отметить, что все социальные проекты, созданные данной организацией, несут на себе печать абсолютного религиозного фанатизма и крайних форм ненависти к Израилю (так, например, даже детей в детских садах этого движения иногда одевают в костюмы «шахидов», дают в руки «флажки джихада» и заставляют заучивать антиизраильские лозунги) и это только лишь новый этап в противостоянии этой организации с еврейским государством.
По мнению некоторых исследователей, постепенный переход «Исламского джихада в Палестине» уже в 2000-е и особенно в 2010е годы к более мирному существованию обусловлен двумя стратегическими факторами.
Во-первых, постоянным прессингом со стороны израильских спецслужб, которые физически устраняли ряд руководителей этого «Джамаата моджахедов Палестины» после совершённых терактов (список из фамилий будет весьма длинным). Образно говоря, это привело к тому, что в результате каждой новой террористической атаки ответный удар Израиля становился всё болезненнее для них, и, вместо того, чтобы сила и значение «Исламского джихада» возрастали, совершение терактов стали приводить к снижению возможностей и влияния данной экстремистской группы.
Во-вторых, и это особенно ярко проявилось в последние годы, Сирия и Иран уменьшили степень своего противостояния с Израилем, и по ряду экономических причин были вынуждены сократить финансирование данной группировки джихадистов. Больше того, одним из условий получения «Исламским джихадом Палестины» финансовой помощи со стороны Дамаска и Тегерана стало, вероятно, условие прекращения совершения терактов.
Кроме того, некоторым исследователями допускается вероятность того, что активизировавшая своё присутствие в Передней Азии Россия также потребовала от Ирана и Сирии, как своих союзников на Ближнем Востоке, оказать воздействие на это, контролируемое ими, экстремистское движение, что и привело фактически к трансформации данной структуры из террористической группировки в социально-политическую организацию.
И вот, на этом фоне в минувший четверг происходит поистине эпохальное событие – новая смена лидера «Исламского джихада в Палестине», что не случалось уже 23 года. Рамадан Шалих, являвшийся почти четверть века бессменным лидером этой террористической группировки, был снят со своего поста решением «верховной шуры моджахедов палестинского джихада».
Главная причина этого заключалась в состоянии здоровья Шалиха – в апреле 2018 года поступила информация о том, что, предположительно, проживавший все последние годы в Дамаске лидер «Исламского джихада» был с помощью «Хезболлы» эвакуирован в Бейрут, где в больнице «Аль-Расуль аль-Аззам» ему была сделана операция (правда, сильного улучшения в состоянии здоровья у него не наступило).
Согласно некоторым предположениям, это последствия очередной спецоперации «Моссада», в результате которой данная, весьма одиозная, личность была отравлена (возможно, путём распыления некоего боевого отравляющего вещества).
Лидеры "Движения исламского джихада в Палестине". Слева направо: Абдулла Шаллах, лидер этой организации в 1995-2018 гг., отравленный, вероятно, "Моссадом" и впавший в кому; действующий новоизбранный лидер Зийяд Аль-Нахалла; а также застреленный, по всей видимости, израильскими силовиками, Фатхи Шикани, лидер "палестинских джихадистов" в 1979-1995 гг.
И поскольку, по неподтверждённой официально информации, прежний глава «Исламского джихада» уже несколько месяцев находится в состоянии комы, то в среде руководителей этого движения возникла необходимость в передаче полномочий его заместителю (с 1997 года) и «правой руке» — Зийяду Аль-Нахалле.
Это человек с не менее специфической биографией, чем застреленный, вероятно, «Моссадом» Фатхи Шикани и отравленный, тоже видимо «Моссадом», Абдулла Шаллах, является одним из главных лиц в составленном США списке ключевых лидеров мирового джихадизма, за содействие в поимке которого была объявлена награда в 5 млн. USD.
Соответственно, в связи с избранием нового лидера «Исламского джихада», по мнению ряда аналитиков, следует ожидать некоторого изменения образа действий этой организации, даже несмотря на то, что Зийяд Аль-Нахалла полностью поддерживал взгляды её прежнего лидера. В частности, вероятно, следует ожидать усиления атак со стороны этой организации против Израиля (в том числе и потому, что, согласно имеющейся информации, иранское руководство недавно перечислило на счета «Исламского джихада в Палестине» очередной транш из обещанных в прошлом году 70 млн. USD).
В общем, весьма вероятно, что Израилю следует приготовиться к возможной в ближайшее время новой волне террористических атак со стороны "Движения исламского джихада в Палестине", причём, скорее всего, с участием детей и подростков (которой, вполне возможно, захочет отметить своё "вступление в должность" новый лидер данной экстремистской организации палестинских исламистов). И обострение на этом фоне отношений еврейского государства с Россией после инцидента с Ил-20 как минимум не способствует росту обороноспособности Израиля.
- Автор:
- Михаил Сириец
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