Джихадисты Палестины обрели нового лидера. Грядёт очередное кровопролитие?

Прежний лидер "Исламского джихада в Палестине" Рамадан Абдулла Шаллах, руководивший данной организацией почти четверть века

Боевик "Исламского джихада в Палестине" с налобной повязкой и флагом данного движения. Как хорошо видно, отличительным символом этой террористической организации является изображение мечети "Куббат Аль-Сахра" на Храмовой горе в Иерусалиме, вокруг которой идёт текст на арабском — часть коранической суры "Аль-Анкабут" ("Паук"), одной из любимых сур исламских джихадистов и ужасающей для верующих христиан и иудеев по своему скрытому смыслу: "А тех, которые сражаются ради нас, мы непременно поведем нашими путями. Воистину, Аллах — с творящими добро!" Это джихадисты-то творят добро?!

Боевики "Исламского джихада в Палестине" (иначе "Джамаата моджахедов Палестины")

Боевики "молодёжной секции" "Исламского джихада в Палестине"

Лидеры "Движения исламского джихада в Палестине". Слева направо: Абдулла Шаллах, лидер этой организации в 1995-2018 гг., отравленный, вероятно, "Моссадом" и впавший в кому; действующий новоизбранный лидер Зийяд Аль-Нахалла; а также застреленный, по всей видимости, израильскими силовиками, Фатхи Шикани, лидер "палестинских джихадистов" в 1979-1995 гг.