В США: Российская разведка создала неубиваемый компьютерный вирус
В западной прессе появился материал, который сообщает, что российские спецслужбы якобы разработали вредоносную программу, представляющую собой «огромную угрозу». Утверждается, что компьютерный вирус после попадания в то или иное электронное устройство распространяется так, что удалить его оттуда невозможно «существующими средствами».
Такое заявление содержится в отчёте компании ESET, представленном на конференции по безопасности «Blue Hat».
Удивительным образом, в США уже заявили, что «знают» о том, кто разработал эту вредоносную программу, «угрожающую демократии». Это, как утверждается в том же докладе, группа Fancy Bear, якобы имеющая контакты с российской разведкой.
Из доклада ESET:
Вирус, как объявлено, отправляет информацию конфиденциального характера с компьютера пользователя на сервер взломщиков, позволяя им определить его местоположение, а также дистанционно управлять электронным устройством.
Вирус носит название LoJax и переписывает код чипа UEFI на материнской плате устройства. Этот чип отвечает за загрузки и перезагрузки компьютера, в том числе носимого устройства. Вирус сохраняется при любых попытках переустановки операционной системы или форматировании жёстких дисков. Если вирус пытаются удалить антивирусными средствами, то он автоматически переустанавливается.
По каким критериям в США определили причастность к разработке этого вируса российской разведки, конечно же, никто не поясняет.
Такое заявление содержится в отчёте компании ESET, представленном на конференции по безопасности «Blue Hat».
Удивительным образом, в США уже заявили, что «знают» о том, кто разработал эту вредоносную программу, «угрожающую демократии». Это, как утверждается в том же докладе, группа Fancy Bear, якобы имеющая контакты с российской разведкой.
Из доклада ESET:
Вирус создан на основе кода программы-шпиона, предложенной хакерской группой Hacking Team. Российские хакеры его позаимствовали и сделали более совершенным.
Вирус, как объявлено, отправляет информацию конфиденциального характера с компьютера пользователя на сервер взломщиков, позволяя им определить его местоположение, а также дистанционно управлять электронным устройством.
Вирус носит название LoJax и переписывает код чипа UEFI на материнской плате устройства. Этот чип отвечает за загрузки и перезагрузки компьютера, в том числе носимого устройства. Вирус сохраняется при любых попытках переустановки операционной системы или форматировании жёстких дисков. Если вирус пытаются удалить антивирусными средствами, то он автоматически переустанавливается.
По каким критериям в США определили причастность к разработке этого вируса российской разведки, конечно же, никто не поясняет.
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