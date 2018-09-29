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В США: Российская разведка создала неубиваемый компьютерный вирус

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В западной прессе появился материал, который сообщает, что российские спецслужбы якобы разработали вредоносную программу, представляющую собой «огромную угрозу». Утверждается, что компьютерный вирус после попадания в то или иное электронное устройство распространяется так, что удалить его оттуда невозможно «существующими средствами».

Такое заявление содержится в отчёте компании ESET, представленном на конференции по безопасности «Blue Hat».




Удивительным образом, в США уже заявили, что «знают» о том, кто разработал эту вредоносную программу, «угрожающую демократии». Это, как утверждается в том же докладе, группа Fancy Bear, якобы имеющая контакты с российской разведкой.

Из доклада ESET:
Вирус создан на основе кода программы-шпиона, предложенной хакерской группой Hacking Team. Российские хакеры его позаимствовали и сделали более совершенным.


Вирус, как объявлено, отправляет информацию конфиденциального характера с компьютера пользователя на сервер взломщиков, позволяя им определить его местоположение, а также дистанционно управлять электронным устройством.

Вирус носит название LoJax и переписывает код чипа UEFI на материнской плате устройства. Этот чип отвечает за загрузки и перезагрузки компьютера, в том числе носимого устройства. Вирус сохраняется при любых попытках переустановки операционной системы или форматировании жёстких дисков. Если вирус пытаются удалить антивирусными средствами, то он автоматически переустанавливается.

По каким критериям в США определили причастность к разработке этого вируса российской разведки, конечно же, никто не поясняет.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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16 комментариев
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  1. Chertt
    Chertt Сегодня, 06:07
    +7
    Российская разведка создала неубиваемый компьютерный вирус

    А еще его нельзя обнаружить, он ничего не делает, но все зло в мире от него.
    Кто с этим не согласен -агент Путина
    1. Alex_Rarog
      Alex_Rarog Сегодня, 06:41
      +3
      А кстати давно страшилки подобные читал... что в уефи может прописаться вирусня.
      1. тасха
        тасха Сегодня, 07:00
        +3
        UEFI, насколько я понимаю, и создан с возможностью удалённого управления и контроля за устройством. Когда ты построил забор, но оставил дырку для очень жирной кошки, то рано или поздно жди гостей..
  2. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 06:35
    +3
    Пока жив хоть один русский,вам нас не победить господа..
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 06:43
    +3
    В США: Российская разведка создала неубиваемый компьютерный вирус
    А то ! Я даже догадываюсь как его зовут bully У него миллион обличий.Он повсюду.Он уничтожает вражеских троллей ещё в момент их написания пакостей.И мало того.Его убеждённость и вера в свою правоту , по крайней мере достойна уважения hi МИХАН Так называли его изначально.Запомните .И трепещите враги!
    soldier
    P/s Михайлович,не в обиду :Просто ради субботнего норм настроения drinks hi
    1. лысова
      лысова Сегодня, 07:05
      +4
      Привет Сергей, а он и вправду работает, настроение улучшилось, назло штатам и ... . Думаю Виталий не в обиде - его стихия. good
  4. ksv36
    ksv36 Сегодня, 06:45
    +2
    По каким критериям в США определили причастность к разработке этого вируса российской разведки, конечно же, никто не поясняет.

    А тут и к бабке не ходи. Всё что самое-самое, - это русские.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:47
    0
    вот ещё один 'повод' для трампа ввести против нас санкции belay
  6. Vard
    Vard Сегодня, 06:50
    0
    К сожалению такой вирус создать нельзя... от слова совсем... И вообще такие страшилки появляются потому что большинство не имеет о работе компьютеров ни какого представления... например была сказка о том что израильтяне создали вирус на основе степ 7... и поломали иранские центрифуги ...
  7. федоров
    федоров Сегодня, 06:52
    +2
    [quote]удалить его оттуда невозможно «существующими средствами».[/quote
    Легко ! Есть такое средство. Берешь и лупашешь. wink Молоток называется !
  8. Гиря
    Гиря Сегодня, 06:53
    +1
    Российские хакеры его позаимствовали и сделали более совершенным.
    А от кого *позаимствовали*?
    Вирус создан на основе кода программы-шпиона, предложенной хакерской группой Hacking Team.
    А когда расшифровали вирус , на странице 3856483093 ,есть данные на разработчиков,их пароли и фото wink
  9. ksv36
    ksv36 Сегодня, 06:55
    +1
    Вирус сохраняется при любых попытках переустанавки операционной системы или форматировании жёстких дисков. Если вирус пытаются удалить антивирусными средствами, то он автоматически переустанавливается.



    А это из области фантастики. Жёсткий диск форматируется. BIOS UEFI пере программируется, даже с выпайкой чипа, в течении 15-20 минут. Что то братья словаки пургу какую то несут. Хотя для матрасников самое то.
  10. T.Henks
    T.Henks Сегодня, 07:16
    +1
    Не Брехня. Такой вирус есть. На телефоне у моей жены. Он гад вырубает его когда захочет. И нет от него защиты. Вот он есть, а вот его нет. В смысле в сети. И происходит это при проезде поста гаи. Трепещите, супостаты.
  11. zulusuluz
    zulusuluz Сегодня, 07:22
    +1
    А называется данный вирус в действительности NOD32...
    1. ksv36
      ksv36 Сегодня, 07:33
      0
      Цитата: zulusuluz
      А называется данный вирус в действительности NOD32...

      Да-да, мне бабки на лавочке сказали, что уже есть его разновидности, как то: NOD32 Antivirus, ESET Smart Security, ESET Endpoint Antivirus, ESET Endpoint Security и плодится он как кролики в клетке. ФСЁПРОПАЛОМАМАНЕГОРЮЙ. laughing
  12. Балу
    Балу Сегодня, 07:35
    0
    российские спецслужбы якобы разработали вредоносную программу, представляющую собой «огромную угрозу». Утверждается, что компьютерный вирус после попадания в то или иное электронное устройство распространяется так, что удалить его оттуда невозможно «существующими средствами».

    Вот и молодцы drinks wink