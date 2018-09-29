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МИД Венгрии: Украина собралась воевать со страной НАТО?

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто с возмущением воспринял информацию о том, что Киев собирается перебросить дополнительные войска к украино-венгерской границе в Закарпатье. Необходимо напомнить, что в последние несколько недель власти Украины отметились многочисленными угрозами в адрес Будапешта, требуя отзыва консула Венгрии из Закарпатской области. Причина состоит в «тайной» выдаче представителям венгерского меньшинства Украины паспортов граждан Венгрии. Ролик с процедурой был опубликован некоторое время назад в Интернете.

Ранее Украина уже перебросила армейские подразделения в Закарпатье. Теперь собирается пойти на «усиление».

МИД Венгрии: Украина собралась воевать со страной НАТО?



По словам Петера Сийярто, эти украинские шаги вызывают у него в равной мере недоумение и возмущение. Глава МИД Венгрии задаёт вопрос Киеву: Украина собирается пойти на дестабилизацию обстановки ещё и в Закарпатье, фактически показывая военную решимость стране, входящей в НАТО, куда сама так стремится?

Сийярто:
Они подводят свои войска к границе со страной-членом НАТО. Это, мягко говоря, необычно. Какой в этом смысл. Было бы интересно узнать об этом у Украины. У меня по этому поводу нет никаких соображений.


Для справки: в Закарпатской области компактно проживает основная часть венгерского меньшинства Украины. Конфликт с Будапештом разгорелся после принятия в Киеве закона «Об образовании», в котором исключается возможность обучения на языке, не являющемся украинским. Будапешт заявил, что готов защищать венгерскую идентичность и будет препятствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Использованы фотографии:
Википедия
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22 комментария
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  1. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 06:29
    +3
    НАТО здесь отвернется, ради укрепления маленького русофобского монстра.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 06:37
      +4
      Ха! Не фига себе! Украина собралась воевать с Венгрией?!
      Я от событий в Европе просто балдею! Берём попкорн - и наблюдаем! Или "кина" всё-таки не будет?! laughing
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 06:50
        0
        Татьяна hi
        Я от событий в Европе просто балдею! Берём попкорн - и наблюдаем! Или "кина" всё-таки не будет?! laughing
        Татьяна.Можно с вами рядом посидеть? Понаблюдать за этим действом так сказать.А эта спектакля перестаёт быть томным смею заметить hi
        1. Кавалерист
          Кавалерист Сегодня, 07:11
          0
          Цитата: Наблюдатель2014
          Татьяна.Можно с вами рядом посидеть? Понаблюдать за этим действом

          Сергей я уже место занял ..))))
          Татьяна милое созданье , умна, красива и нежна love ..Мои страданья ..Эх молодость ,молодость..Старпер раздухарился . wassat hi
          1. Наблюдатель2014
            Наблюдатель2014 Сегодня, 07:24
            +1
            Кавалерист
            Сергей я уже место занял ..))))
            Ага ,щаз!!! "Занял" Ышшш тут вьются.У меня как у Юлия Цезаря. Пришёл, увидел взял без очереди. soldier laughing
            А вообшэ ,уж дюже охота побачить конец спектакля "украина"
      2. perm23
        perm23 Сегодня, 07:04
        +4
        Кина не будет. Такпоргрозят друг другу и все . Хозяин из США прикрикнет и и все по норкам разбегутся . Порося просто себе рекламу делает перед выборами
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 07:19
          +2
          Цитата: perm23
          Кина не будет. Такпоргрозят друг другу и все . Хозяин из США прикрикнет и и все по норкам разбегутся . Порося просто себе рекламу делает перед выборами

          Ха! Это уже "кино"! laughing drinks
          1. GRF
            GRF Сегодня, 07:23
            +1
            Надо поддержать украинцев!
            Ай яй яй, венгры!
    2. artak
      artak Сегодня, 07:42
      -3
      А почему НАТО должно поддерживать страну,неприкрыто вмешивающуюся во внутренние дела соседней страны под видом раздачи паспортов.Украина в своем праве - хочет - размещает в Закарпатской области дополнительный воинский контингент.Йоббикам не стоит гадить своему соседу и прикрываться такой организацией,как НАТО.
  2. Окорок
    Окорок Сегодня, 06:34
    +2
    Не надо искать смысл там где его нет
  3. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 06:40
    +1
    Венгры тоже хотят отжать от Украины кусочек ...))) Доскакались шумеры , рвать будут Украину на кускки ,все ждут момента .Но Киев наш господа ,имейти ввиду !
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 06:48
      +4
      Ни кто ни кого рвать не будет... И Киев нашим долго еще не будет..и братьями они уже не будут.Это всё надолго...
      1. Кавалерист
        Кавалерист Сегодня, 06:58
        +1
        Цитата: Гиря
        Ни кто ни кого рвать не будет... И Киев нашим долго еще не будет..и братьями они уже не будут.Это всё надолго...

        На счет "братьев" не знаю , но Киев придется вернуть..! soldier
        1. Гиря
          Гиря Сегодня, 07:04
          +2
          Да я бы с удовольствием...Там много осталось бывших знакомых...мразей... soldier
    2. Vard
      Vard Сегодня, 06:55
      0
      Не надо нам такого счастья.. кормить сорок миллионов... тогда на пенсию будм выходить в восемьдесят....
      1. Кавалерист
        Кавалерист Сегодня, 07:06
        +5
        Цитата: Vard
        Не надо нам такого счастья.. кормить сорок миллионов

        Россия это уже не СССР ,научены горьким опытом ..
        Вальцманы приходят и уходят , а украинский народ остается !
        И вы брости эти либерастные лозунги "Хватит кормить Кавказ , Урал , Якутию ,Китай и т.д."
        Москва это еще не Россия !
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:49
    +2
    и что-воевали же между собой греки и турки fool
  5. лысова
    лысова Сегодня, 07:22
    +4
    Смех - смехом, а ведь на этом конфликте, можно и сыграть. Венгрия член laughing НАТО, якобы для защиты своих меньшинств, она спокойно может войти в Украину, не без интереса и Польша двинет. Вот пожалуйста - НАТО официально на Украине, а Порошенко, со своей сворой, только того и хочет. Есть о чём подумать.
    1. Кавалерист
      Кавалерист Сегодня, 07:56
      0
      Цитата: лысова
      Есть о чём подумать.

      Ох правы вы Владимир ! Ну тогда и Россия Киев возьмет десантниками ..
      Киев исторически русский город.и чтобы там США маршировали ,этого не будет !
  6. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 07:31
    0
    " МИД Венгрии: Украина собралась воевать со страной НАТО?"
    Да Украина сама член НАТО! Почти. К тому же Турция у Греции пол острова отхряпчила и до сих пор на ножах. Так что всё в русле добрососедских отношений.
  7. Гиря
    Гиря Сегодня, 07:34
    +2
    Цитата: Vard
    Не надо нам такого счастья.. кормить сорок миллионов... тогда на пенсию будм выходить в восемьдесят....
    Вы думаете что рагули,бандеровцы и остальная шушара останется в Киеве когда Киев перейдет в состав....Новороссии? lol Там столько желающих *поговорить на смерть* с ними....А по поводу 80 лет-не сгущайте....
    Кормить не надо, сами могут прожить...Не слушайте долго СМИ и ТВ .Легче живётся и зомбироваться не надо
    1. Кавалерист
      Кавалерист Сегодня, 08:02
      0
      Цитата: Гиря
      Там столько желающих *поговорить на смерть* с ними....

      Очень много и в России тоже..Пока сдерживают таких , как могут ,но если дать волю то разнесут все закарпатье и галицию с львощиной ..Какие то 5-10% процентов западненцев поставили Украину в "интересном положении" как перед Западом ,так и перед Россией ..
      Уверены были падлы на менталитет большинства " Моя хата с края,ничего не зная.."..
      Ничего еще не вечер бандеровцы и вальцманы.