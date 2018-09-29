" МИД Венгрии: Украина собралась воевать со страной НАТО?"

Они подводят свои войска к границе со страной-членом НАТО. Это, мягко говоря, необычно. Какой в этом смысл. Было бы интересно узнать об этом у Украины. У меня по этому поводу нет никаких соображений.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто с возмущением воспринял информацию о том, что Киев собирается перебросить дополнительные войска к украино-венгерской границе в Закарпатье. Необходимо напомнить, что в последние несколько недель власти Украины отметились многочисленными угрозами в адрес Будапешта, требуя отзыва консула Венгрии из Закарпатской области. Причина состоит в «тайной» выдаче представителям венгерского меньшинства Украины паспортов граждан Венгрии. Ролик с процедурой был опубликован некоторое время назад в Интернете.Ранее Украина уже перебросила армейские подразделения в Закарпатье. Теперь собирается пойти на «усиление».По словам Петера Сийярто, эти украинские шаги вызывают у него в равной мере недоумение и возмущение. Глава МИД Венгрии задаёт вопрос Киеву: Украина собирается пойти на дестабилизацию обстановки ещё и в Закарпатье, фактически показывая военную решимость стране, входящей в НАТО, куда сама так стремится?Сийярто:Для справки: в Закарпатской области компактно проживает основная часть венгерского меньшинства Украины. Конфликт с Будапештом разгорелся после принятия в Киеве закона «Об образовании», в котором исключается возможность обучения на языке, не являющемся украинским. Будапешт заявил, что готов защищать венгерскую идентичность и будет препятствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины.