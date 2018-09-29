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Сергей Лавров в ООН: С-300 уже поступают в Сирию

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Выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, глава МИД России коснулся темы ситуации в Сирии. В частности, речь зашла и о реакции России на трагедию с самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20. Сергей Лавров заявил, что поставки зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию уже идут.

Сергей Лавров в ООН:
Российские ЗРК С-300 уже начали поступать в Сирию. Как сказал президент РФ Владимир Путин, это началось сразу после инцидента. Меры, которые мы будем принимать, будут направлены на то, чтобы гарантировать 100%-ную безопасность наших военных, нашего контингента в Сирии, и мы их осуществим.


Глава МИД России отметил, что сирийский конфликт длится 7 лет. В эти годы осуществлялась попытка смены власти в Сирии, и процесс этот опирался на экстремистов, сводясь к распаду страны. По словам Сергея Лаврова, энергичные действия России, которые были предприняты после запроса со стороны официальных сирийских властей, не позволили воплотить негативные планы в реальность. Никакого террористического халифата на месте Сирии Россия создать не позволила.


Министр иностранных дел РФ:
Приоритетом международных усилий и деятельности организаций системы ООН должна стать помощь в решении задач по восстановлению Сирии в интересах всех сирийцев, без каких-либо двойных стандартов.


В ходе своего выступления Сергей Лавров напомнил присутствующим о годовщине позорного Мюнхенского сговора, сначала позволившего осуществить разделение Чехословакии, а затем и стать набором основных предпосылок для вторжения нацистов в другие страны.

Сергей Лавров:
К сожалению, сегодня в целом ряде государств не просто ослабла вакцина от заразы нацизма, но и ширится кампания переписывания истории, обеления военных преступников и их пособников. Считаем кощунственной развязанную в ряде стран борьбу с памятниками освободителям Европы. Призываем поддержать проект резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацистов.


Полная версия выступления глава министерства иностранных дел РФ с трибуны ГА ООН:

Использованы фотографии:
МИД РФ
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19 комментариев
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  1. федоров
    федоров Сегодня, 07:02
    -1
    Да особо нового ничего не сказал, послушали супостаты и забыли sad
    1. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 07:27
      0
      Интересно, кто - нибудь еще отчитывает в ООН о своих поставках вооружений?
      1. татарин 174
        татарин 174 Сегодня, 07:50
        +2
        Цитата: федоров
        Да особо нового ничего не сказал, послушали супостаты и забыли

        "Слушали и не слышали. Послушайте ещё!" - так сказал недавно известный классик об этой ситуации. Повторять надо, это сродни вбиванию в головы двоечников простых истин таких как дважды два.
  2. Vard
    Vard Сегодня, 07:02
    -4
    Только один вопрос... а что сразу поставить нельзя было?!
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:18
      -6
      vard hi -на один мой вам плюс вам прилитело два минуса recourse так что супостат не дремлет ,минусеры всегда рядом am
    2. Кавалерист
      Кавалерист Сегодня, 07:20
      +2
      Цитата: Vard
      Только один вопрос... а что сразу поставить нельзя было?!

      И я про это подумал , если бы сразу ..Израилю верить себя не уважать.! Пока нам по мор де не дали ,что кровавые сопли полетели .. Вот так всегда в России , а что делать ? Наше русское Авось в генах у нас.Потом страдаем умываясь кровавыми слезами hi
    3. Alexkorzun
      Alexkorzun Сегодня, 07:32
      +1
      А сразу нам Нетаньяху не разрешал. А теперь деваться некуда, да и жертвы принесли.
      +
    4. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 07:48
      +1
      Это политика. Штаты тоже могли Украине от абрамсов до самолетов сразу всего понаставить,чего то не торопятся.
    5. другой РУСИЧ
      другой РУСИЧ Сегодня, 07:51
      +1
      Мнение мое, не навязываю.
      Сразу было нельзя. Поставили бы сразу, вопли были бы со всего мира, к бабке не ходи, что мы, дескать, агоессоры и все такое. А на наши объяснения, что трехсотые для исключения инциндентов с самолетами, раздавалось бы недоумение, и даже обида, мол, вы что, как такое возможно, что за бред?
      К сожалению, времена, когда нам не нужно было оправдоваться давно прошли. 100% союзников-вассалов у нас нет. Будем себя вести по хамски, от нас отвернуться даже те , кто относится к нам с симпатией.
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:07
    0
    Российские ЗРК С-300 уже начали поступать в Сирию. Как сказал президент РФ Владимир Путин, это началось сразу после инцидента. Меры, которые мы будем принимать, будут направлены на то, чтобы гарантировать 100%-ную безопасность наших военных, нашего контингента в Сирии, и мы их осуществим.
    Путинская "кота леопольдовская" политика собирает свою кровавую жатву среди своих .Это нужно быть полным fool Чтобы подобные действа заклятых друзей не предвидеть.Теперь когда у Израиля ФУ-35 кинулись С-300 поставлять.Вовремя.Не находите? Цирк всё это.Кровавый мерзкий цирк.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:15
      -2
      наблюдатель 2014-поставил вам плюс ,но какая то нежеть сразу и минусанула так что вам от меня ещё один плюс hi good
    2. Кавалерист
      Кавалерист Сегодня, 07:22
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      Путинская "кота леопольдовская" политика собирает свою кровавую жатву среди своих

      Как это не больно признавать, но так и есть Сергей ! Хорошо высказались hi
    3. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 07:56
      +1
      Раньше это когда?
    4. другой РУСИЧ
      другой РУСИЧ Сегодня, 08:02
      0
      Я, чот, не понимаю. Вы реально хотите полномасштабной войны с израилем и его союзниками , как тут многие "стратэги" бравируют?
      Да вы же сами первые через месяц ныть начнете, что вам бензин в "крузак" по 70 лить дорого стало, что заказы гакрылись медным тазом, а аренду платить нечем, что Путин довел страну до ручки
      Думайте башкой
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:13
    +1
    поставить туда мало ,нужно ещё иметь яйца чтобы их там реально использовать, а не держать для красоты.
  5. ROBIN-SON
    ROBIN-SON Сегодня, 07:28
    +1
    Одни слова.... Совсем недавно ВВП и Шойгу заявляли о прекращение военных действий в Сирии. Не прошло и полгода. Отказались от операции в пр. Идлиб. Сбит ИЛ-20. Начали поставки С-300. Идет нарастание напряженности.
    По моему мы попались. Полномасштабной войны в Сирии с западной коалицией нам не потянуть. Страна удалена от РФ. Запад может установить воздушную блокаду Сирии, а морским путем слишком долго. Значит конфликт скорее всего заморозят. Еще один Донецк.....
    А призывы Лаврова к западу по поводу украины, тоже самое что призывать кота не охотится на мышей....А где же симметричные и ассиметричные действия? На равных с Западом мог разговаривать только СССР с мистером "No" - А. Громыко.
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 08:01
      +1
      Вы вообще соображаете что говорите?))) когда кто то говорил о прекращении боевых действий? Говорилось о полномасштабных. Исламского государства на данный момент практически не существует и это факт. Локальные сражения,не больше. Идлиб это одно из решений. По крайней мере пока встав вокруг него, все сложности упали на турков. Это сейчас их горе. Какую блокаду? Вы о чем?
  6. лысова
    лысова Сегодня, 07:32
    0
    Говорит нормально, только кто будет слушать и действовать. ООНу - по барабану его выступление, самим надо решать, иметь ли соседей нацизм. Да и на счёт 100 % безопасности наших военнослужащих в Сирии, потом ведь попрекнут, всё таки это война. Сколько уже такого трёпа было, от высокопоставленных лиц.
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 08:03
      +1
      100 процентной безопастности вы не получите вобще, даже если дома будете сидеть и давить свой диван. А там война шла все таки.