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Британские СМИ: Су-57 с гиперзвуковыми ракетами - серьёзная русская угроза

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Российский истребитель пятого поколения Су-57, оснащённый гиперзвуковыми ракетами Р-37М, может стать серьёзной угрозой для самых усовершенствованных боевых самолётов. Новые ракеты смогут поражать высокоскоростные цели на расстоянии более 300 км. Об этом пишет британское издание Daily Express.


С подвесным контейнером целеуказания


В статье утверждается, что намерение России обновить свои самые современные истребители, оснащённые новыми гиперзвуковыми ракетами, во многом связано с эскалацией её участия в сирийском конфликте.


Ракета Р-37M является обновлённой версией ракеты, которая была введена в эксплуатацию ещё в 80-е годы.

Новая модель ракеты находится на заключительной стадии разработки и будет оснащена новой системой наведения, а по весу и длине она будет меньше бывшей Р-37.

Предыдущая модель была одной из крупнейших ракет класса «воздух-воздух», длина которой составляла 4,2 метра, а вес - 600 кг (при весе боевой части 60 кг).

Британское издание подчёркивает, что Борис Обносов, возглавляющий корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», уже подтвердил появившуюся в СМИ информацию об оснащении самолёта Су-57 новыми ракетами.

Планируется, что поставка первой партии истребителей Су-57 прибудет в ВКС в 2019 году. Об этом портал "ВО" уже сообщал читателям.

Сама же публикация в британской прессе - очередная попытка нагнать страха на западную общественность и обвинить Россию в коварных планах.

Для справки: Су-57 является многоцелевым истребителем пятого поколения. Он способен уничтожать воздушные цели, как в дальнем, так и в ближнем бою, поражать надводные и наземные цели противника с преодолением систем ПВО. Одним из преимуществ этого боевого самолёта также является способность отслеживать состояние воздушного пространства на большом расстоянии от места постоянного базирования. При этом ключевой функций Су-57 можно считать сочетание функций ударного самолёта и истребителя.
Использованы фотографии:
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Су-57 получит гиперзвуковую ракету ВВ БД Р-37М
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10 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:22
    0
    нам бы полк как минимум су57 ,а то 2 машины заказанных,издевательство над авиацией...
    1. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 07:29
      +3
      К нашему полку самолетов Англия добавит полк "скрипалей". Их там кишмя кишит.winked
    2. Jerk
      Jerk Сегодня, 07:33
      +1
      Надо вооружать тем, что бюджет потянет. Те же например США в свое время танк-то разработали, а как позвенели калькулятором. Плюнули - и вооружились более ДЕШЕВЫМИ Абрамсами.
      Что вообще-то весело, если Абрамс по сравнению - дешевый, это чтож они наваяли в танке-конкуренте? Золотые унитазы?
    3. Кавалерист
      Кавалерист Сегодня, 07:36
      +2
      Су-57 с гиперзвуковыми ракетами - серьёзная русская угроза

      Когда окружат и прижмут ,тут не только это выдумаешь для защиты ..Вот такие дела англосаксы , курсы акций "памперс",наверное на бирже резко пошли вверх ? lol
      Не злите русских господа , там у вас в Лондоне все наше ворье и предатили собрались !
      Вот бы разом накрыть ))) Успогойтесь ,мы за правду . soldier
  2. другой РУСИЧ
    другой РУСИЧ Сегодня, 07:32
    +2
    Бритиши то чо возбудились?
    Нужны вы нам, островитяне, как собаке пятое колесо! Вы и без 57х друг друга перетравите
    1. Chertt
      Chertt Сегодня, 08:09
      0
      Цитата: другой РУСИЧ
      Нужны вы нам, островитяне, как собаке пятое колесо!

      Не скажите. Пока мы так будем рассуждать, на нас и будут гавкать все кому не лень. Кто там из Русских, то ли Генералов, то ли Царей, хотел приказать казакам приволочь к нему англицкую императрицу
      1. другой РУСИЧ
        другой РУСИЧ Сегодня, 08:12
        0
        Нам еще этой старой вешалки тут не хватало)
  3. gla172
    gla172 Сегодня, 07:34
    0
    ...тут только что новость проскочила.....

    https://ria.ru/world/20180929/1529612107.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 07:35
    +1
    Не лезьте к России и её союзникам и вам ничто не будет видеться угрозой. yes
  5. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:37
    0
    Планируется, что поставка первой партии истребителей Су-57 прибудет в ВКС в 2019 году. Об этом портал "ВО" уже сообщал читателям.
    Так точно! soldier Про все два самолёта. what