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МО Британии: Теперь мы сможем наносить удары из любой точки Мирового океана

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В СМИ Британии рассказали об «историческом событии» для военно-морских сил её величества. Речь идёт о первом в истории приземлении истребителя 5-го поколения F-35B на палубу головного корабля из серии британских авианосцев HMS Queen Elizabeth. На данном этапе авианосец ВМС Британии проходит дооснащение. Ранее отмечалась, что полной готовности (включая готовность авиационного крыла) авианосцем будет достигнута к 2020 году. Сейчас авианосец проходит ходовые испытания.



Полное водоизмещение HMS Queen Elizabeth 70,6 тыс. тонн. Длина – 284 м. Ширина 83 м. Осадка – 11 м. Дальность плавания – 10 тыс. морских миль. Экипаж – более 1,5 тыс. человек, включая 60 офицеров командного состава.


Больше других посадке самолёта американского производства на палубу «Королевы Елизаветы» обрадован министр обороны Соединённого королевства Гэвин Уильямсон. Тот самый, который ранее (по делу об «отравлении Скрипалей») требовал от России отойти в сторону и «заткнуться».

Уильямсон:
Крупнейший за всю нашу историю военный корабль теперь интегрирован с самыми технологичными истребителями в мире. Это есть не что иное, как возрождение нашей силы, которая позволяет наносить удары с море в любой точке планеты.


По словам Уильямсона, это была историческая посадка, которая станет «незабываемым событием». По кому именно министр обороны Британии собирается наносить удары «из любой точки Мирового океана», уточнения не прозвучало.
Использованы фотографии:
gov.uk
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Британский авианосец HMS Queen Elizabeth прибыл в США
Британский авианосец отправился в США на летные испытания
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6 комментариев
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  1. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:53
    0
    Крупнейший за всю нашу историю военный корабль теперь интегрирован с самыми технологичными истребителями в мире. Это есть не что иное, как возрождение нашей силы, которая позволяет наносить удары с море в любой точке планеты.
    Жаль.Очень жаль .Что я,свою собачуличку назвал Матильдой.Она по молодости тоже разносила какульки по квартире laughing Знал бы как это у цивилизованных людей называется wassat Вместо Матильда. Обязательно Queen Elizabeth назвал бы .Вот feel laughing
    1. Chertt
      Chertt Сегодня, 08:04
      +1
      По кому именно министр обороны Британии собирается наносить удары «из любой точки Мирового океана», уточнения не прозвучало.

      Ёжику понятно, малец не в себе. Хорошо хоть нашим политикам хватает ума, не вступать с такими "кадрами" в полемику
  2. Ростовчанин
    Ростовчанин Сегодня, 07:54
    +2
    Эх! Поспорить бы с ним, что с Карского моря здоровья не хватит нанести feel
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:57
    0
    как он ''обрадуется''когда эти утюги с крыльями начнут падать на палубы авианосцев fool могли же вами построить самолет британцы,но бог их наказал покупкой ф35 fool пускай теперь по палубе авианосца экипаж передвигается исключительно бегом negative
  4. prior
    prior Сегодня, 07:59
    +2
    И огрести "джентельмены" тоже можете в любой точке планеты.
  5. Jerk
    Jerk Сегодня, 08:04
    +1
    Ну да, подгонят свой авианосец к Китаю и стррашно завопят - "Сдавайсо!" laughing И Джон Буль станет Джоном Буль-Буль