МО Британии: Теперь мы сможем наносить удары из любой точки Мирового океана

Крупнейший за всю нашу историю военный корабль теперь интегрирован с самыми технологичными истребителями в мире. Это есть не что иное, как возрождение нашей силы, которая позволяет наносить удары с море в любой точке планеты.

В СМИ Британии рассказали об «историческом событии» для военно-морских сил её величества. Речь идёт о первом в истории приземлении истребителя 5-го поколения F-35B на палубу головного корабля из серии британских авианосцев HMS Queen Elizabeth. На данном этапе авианосец ВМС Британии проходит дооснащение. Ранее отмечалась, что полной готовности (включая готовность авиационного крыла) авианосцем будет достигнута к 2020 году. Сейчас авианосец проходит ходовые испытания.Полное водоизмещение HMS Queen Elizabeth 70,6 тыс. тонн. Длина – 284 м. Ширина 83 м. Осадка – 11 м. Дальность плавания – 10 тыс. морских миль. Экипаж – более 1,5 тыс. человек, включая 60 офицеров командного состава.Больше других посадке самолёта американского производства на палубу «Королевы Елизаветы» обрадован министр обороны Соединённого королевства Гэвин Уильямсон. Тот самый, который ранее (по делу об «отравлении Скрипалей») требовал от России отойти в сторону и «заткнуться».Уильямсон:По словам Уильямсона, это была историческая посадка, которая станет «незабываемым событием». По кому именно министр обороны Британии собирается наносить удары «из любой точки Мирового океана», уточнения не прозвучало.