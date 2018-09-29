Сводка о событиях на Донбассе. Танцы с бубнами для ввода "миротворцев"

За сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82мм, зенитную установку, БМП, СПГ, РПГ, крупнокалиберное и стрелковое оружие . Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе н.п. Желобок, Михайловка, Сокольники.

Чтобы врагу тяжко было.

С 22 по 28 сентября украинские силовики продолжили обстрелы территории народных республик Донбасса. Основные направления украинских ударов, по большому счёту, не изменились с предыдущей недели. Обстрелу подвергались населённые пункты Саханка, Коминтерново, Дзержинское, район шахты Гагарина под Горловкой, посёлок Гольмовский (все – Донецкая народная республика).Количество случаев нарушения режима прекращения огня в сравнении с прошлой неделей выросло: 157 против 152.Это можно связать с выступлением Петра Порошенко на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Конфликт на Донбассе украинским властям необходимо держать в разогретом состоянии, чтобы в очередной раз можно было обратить внимание Запада на то, как украинская армия противостоит «российской агрессии» и является сдерживающей силой, способной «защитить восточный фланг НАТО». И главная цель этого – попрошайничество. Порошенко искал финансовой поддержки, но пока его просьбы о новых кредитах остаются без ответа.С 22 по 28 сентября в результате обстрелов с украинской стороны ранения получили 4 жителя населённого пункта Саханка, а также и Коминтерново. Разрушено или повреждено пятнадцать частных домов, большая часть которых – в районе Горловки, где украинская армия учинила наиболее массированные обстрелы. В результате этих обстрелов погибли двое военнослужащих армейских подразделений ДНР. Ещё двое бойцов Донецкой народной республики получили ранения.В дело пришлось вступать республиканским вооружённым силам, которые ответным ударом уничтожили миномётный расчёт противника.Командованием войсками ДНР приводится важная статистика. Она рассказывает о потерях украинских войск в результате поставок некачественного вооружения и боеприпасов. Все данные сведены в таблицу. С июля 2016 по сентябрь 2018-го по выше обозначенным причинам погибли 33 украинских военнослужащих и ранены ещё 38 силовиков Украины. Среди прочих причин потерь - украинские миномёты "Молот", которые взрываются не только на полигонах, но уже и на передовой.На брифинге представителя оперативного командования ВС ДНР была доведена информация о готовящихся провокациях СБУ на объектах химической промышленности на складах готовой химической продукции. Отмечается, что эта практика широко применялась западными кураторами украинского режима ещё в Ираке и Сирии.Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщает об обстрелах украинскими силовиками территории Луганской народной республики. Обстрелы ведутся со стороны населённого пункта Золотое.Из официального сообщения НМ ЛНР:К счастью, в результате этих обстрелов жертв на данный момент нет.Тем временем в Днепропетровской области проходят маневры десантно-штурмовых подразделений ВСУ. Район высадки десанта - Гвардейское. Один из этапов учений - тактическое противодействие двух батальонов 25-й воздушно-десантной бригады вооружённых сил Украины.Из комментария командования бригады:Такая активность украинских силовиков объясняется ещё и явным желанием Порошенко ввести на всю территорию Донбасса, и в первую очередь на границу с Россией, так называемый международный миротворческий контингент. О поддержке плана миротворческой миссии говорит и Москва, но при этом выступает за распределение миротворцев на той территории, где продолжаются обстрелы, в результате которых гибнут люди - вдоль линии соприкосновения. Киев же считает, что миротворцы в первую очередь должны стоять на границах Донбасса и России, что подрывает само понятие "миротворческий контингент". На границах Донбасса и России войны нет, а идёт она именно на линии соприкосновения стороны.В ходе своего выступления в ООН глава МИД ФРГ Хайко Маас дал понять, что Германия рассматривает варианты размещения миротворческого контингента на Донбассе. Ранее своё принципиальное согласие на отправку военнослужащих в составе международной миссии ООН на Донбасс выразили власти Белоруссии, Турции, Швеции, Финляндии, Австрии и некоторых других стран.