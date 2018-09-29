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Сводка о событиях на Донбассе. Танцы с бубнами для ввода "миротворцев"

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С 22 по 28 сентября украинские силовики продолжили обстрелы территории народных республик Донбасса. Основные направления украинских ударов, по большому счёту, не изменились с предыдущей недели. Обстрелу подвергались населённые пункты Саханка, Коминтерново, Дзержинское, район шахты Гагарина под Горловкой, посёлок Гольмовский (все – Донецкая народная республика).

Сводка о событиях на Донбассе. Танцы с бубнами для ввода "миротворцев"


Количество случаев нарушения режима прекращения огня в сравнении с прошлой неделей выросло: 157 против 152.




Это можно связать с выступлением Петра Порошенко на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Конфликт на Донбассе украинским властям необходимо держать в разогретом состоянии, чтобы в очередной раз можно было обратить внимание Запада на то, как украинская армия противостоит «российской агрессии» и является сдерживающей силой, способной «защитить восточный фланг НАТО». И главная цель этого – попрошайничество. Порошенко искал финансовой поддержки, но пока его просьбы о новых кредитах остаются без ответа.

С 22 по 28 сентября в результате обстрелов с украинской стороны ранения получили 4 жителя населённого пункта Саханка, а также и Коминтерново. Разрушено или повреждено пятнадцать частных домов, большая часть которых – в районе Горловки, где украинская армия учинила наиболее массированные обстрелы. В результате этих обстрелов погибли двое военнослужащих армейских подразделений ДНР. Ещё двое бойцов Донецкой народной республики получили ранения.

В дело пришлось вступать республиканским вооружённым силам, которые ответным ударом уничтожили миномётный расчёт противника.
Командованием войсками ДНР приводится важная статистика. Она рассказывает о потерях украинских войск в результате поставок некачественного вооружения и боеприпасов. Все данные сведены в таблицу. С июля 2016 по сентябрь 2018-го по выше обозначенным причинам погибли 33 украинских военнослужащих и ранены ещё 38 силовиков Украины. Среди прочих причин потерь - украинские миномёты "Молот", которые взрываются не только на полигонах, но уже и на передовой.



На брифинге представителя оперативного командования ВС ДНР была доведена информация о готовящихся провокациях СБУ на объектах химической промышленности на складах готовой химической продукции. Отмечается, что эта практика широко применялась западными кураторами украинского режима ещё в Ираке и Сирии.



Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщает об обстрелах украинскими силовиками территории Луганской народной республики. Обстрелы ведутся со стороны населённого пункта Золотое.

Из официального сообщения НМ ЛНР:
За сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82мм, зенитную установку, БМП, СПГ, РПГ, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе н.п. Желобок, Михайловка, Сокольники.


К счастью, в результате этих обстрелов жертв на данный момент нет.

Тем временем в Днепропетровской области проходят маневры десантно-штурмовых подразделений ВСУ. Район высадки десанта - Гвардейское. Один из этапов учений - тактическое противодействие двух батальонов 25-й воздушно-десантной бригады вооружённых сил Украины.

Из комментария командования бригады:
Чтобы врагу тяжко было.


Такая активность украинских силовиков объясняется ещё и явным желанием Порошенко ввести на всю территорию Донбасса, и в первую очередь на границу с Россией, так называемый международный миротворческий контингент. О поддержке плана миротворческой миссии говорит и Москва, но при этом выступает за распределение миротворцев на той территории, где продолжаются обстрелы, в результате которых гибнут люди - вдоль линии соприкосновения. Киев же считает, что миротворцы в первую очередь должны стоять на границах Донбасса и России, что подрывает само понятие "миротворческий контингент". На границах Донбасса и России войны нет, а идёт она именно на линии соприкосновения стороны.

В ходе своего выступления в ООН глава МИД ФРГ Хайко Маас дал понять, что Германия рассматривает варианты размещения миротворческого контингента на Донбассе. Ранее своё принципиальное согласие на отправку военнослужащих в составе международной миссии ООН на Донбасс выразили власти Белоруссии, Турции, Швеции, Финляндии, Австрии и некоторых других стран.
Использованы фотографии:
armiyadnr.su, 95-я бригада ВСУ
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29 комментариев
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  1. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 09:08
    +6
    Держись Донбасс ! Этих "миротворцев " не пускать ..Как говорил Захарченко , это черти в обличии ..
    [media=[media=https://youtu.be/9FbRDUHKIXI]]
    Не уберегли ..Все прямо говорил !
    1. Jerk
      Jerk Сегодня, 09:14
      +9
      А чего держаться? Проблема в том, что по уставу ООН миротворцы могут быть введены ТОЛЬКО если на это согласны ОБЕ стороны конфликта. Если одна против - гуляйте лесом.
      Донбассу нужны они? Более того, "миротворцы" НЕ на линии соприкосновения сторон конфликта - не миротворцы, а оккупационные войска.
      Так что Порошенко может хоть с бубном плясать, хоть цыганочку с выходом в платье - на его пляски - тфу и растереть
      1. Кавалерист
        Кавалерист Сегодня, 09:18
        +2
        Цитата: Jerk
        Донбассу нужны они? Более того, "миротворцы" НЕ на линии

        Не загрузился у меня Захраченко , но попытка ,не пытка господа "миротворцы" ))
        [media=[media=https://youtu.be/9FbRDUHKIXI]]
        Не получается..
      2. Svarog
        Svarog Сегодня, 09:21
        +1
        По этому и статья называется -"Танцы с бубном", очень точное название.
      3. Nychego
        Nychego Сегодня, 10:04
        0
        Цитата: Jerk
        миротворцы могут быть введены ТОЛЬКО если на это согласны ОБЕ стороны конфликта

        "Кремлёвские" если примут такое решение, легко принуждают власти "республик" к согласию на ввод.
        Вопрос лишь воли и интересов правящей олиги, причём, подозреваю, ребятки в Кремле скорее потешат свою жадность, ибо нюх на опасности подрастеряли.
        1. Jerk
          Jerk Сегодня, 10:11
          +3
          Скажем так, что если "фашингтонские" бы захотели, легко бы заставили своих чубатых рабов в Дуркуеве ВООБЩЕ прекратить войну - и никаких миротворцев не надо. Но предпочитают потешить свою жадность ради профита - не зря сыночку байдена внезапно после 2014 года стало принадлежать Юзовское месторождение сланцевого газа. Самое смешное, толку с это нет - разрабатывать-то его нерентабельно, но жадность не знает границ.
          А виноваты во всем, ка-анешно, "кремлевские", которым вся нищая ныне Украина - нужна как гвоздь в сапоге.
          Не пролазят такие кривые сказки, вы порталом ошиблись, вам на "миротворец".
      4. Karabin
        Karabin Сегодня, 10:20
        +1
        Цитата: Jerk
        Донбассу нужны они?

        А минские соглашения,по выполнению всех пунктов которых,предусматривается возврат в неньку,Донбассу нужен? А сам процесс перемирия,при котором Донбасс потерял едва ли не больше,чем при боевых действиях нужен? Кто Донбасс спрашивает? Пришло в голову Путина минское озарение, коленка под рукой. На ней и набросал "Минск-1". Так же и с вводом миротворцев внезапно может случится. По крайней мере вероятность этого на порядки больше вероятности признания ЛДНР. Я уже не говорю о Новороссии.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:16
    +2

    31 человек погибли по тому что Украина не производит свои собственные боеприпасы ,а является полигоном для утилизации хлама со всего мира
    1. Angel_and_Demon
      Angel_and_Demon Сегодня, 09:32
      +1
      ничего личного, запад против украины не имеет, просто бизнес, и еще маленький гешефт для генералов укрошумерии
      1. Кавалерист
        Кавалерист Сегодня, 09:59
        -1
        Цитата: Angel_and_Demon
        ничего личного, запад против украины не имеет, просто бизнес, и еще маленький гешефт для генералов укрошумерии

        И не поспоришь , а русские все идея ,единение отчизна , память предков..
        Вон у них как все просто .. negative

        Бизнес и ничего личного ..хе хе
        1. Angel_and_Demon
          Angel_and_Demon Сегодня, 10:06
          +1
          Цитата: Кавалерист
          Бизнес и ничего личного ..хе хе

          И притом - очень доходный
          1. Кавалерист
            Кавалерист Сегодня, 10:23
            +2
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: Кавалерист
            Бизнес и ничего личного ..хе хе

            И притом - очень доходный

            3 млн граждан украины работают в России (потом и кровью добывая средства для семей)
            А эти их просто грабят ..Вопя о клятых. Помнится Украину называли житнецей СССР , благословенная территория ..Загадили ее и очень конкретно .
            Эх было время ..

            А что сейчас твориться ..? В сташном сне это все раньше снилось..
        2. Jerk
          Jerk Сегодня, 10:14
          +2
          Мне больше пример Кролика порадовал. Ни гроша за душой не было, после победы Майдана сразу внезапно открыл в себе талант бизнесмена - и Стена Кролика не построена, зато Кролик теперь не бедствует во Флориде, славаукраине
          1. Кавалерист
            Кавалерист Сегодня, 12:20
            -1
            Цитата: Jerk
            Мне больше пример Кролика порадовал. Ни гроша за душой не было, после победы Майдана сразу внезапно открыл в себе талант бизнесмена

            Золото Скифов продал и сбежал ..хе хе

            Как ему сейчас вальцман завидует, но его неотпускают хозяева..
        3. Антарес
          Антарес Сегодня, 10:18
          +1
          Цитата: Кавалерист
          И не поспоришь , а русские все идея ,единение отчизна , память предков..
          Вон у них как все просто

          Полковник Захарченко нервно смеется...а вместе с ним и многие "россияне"
          люди везде одинаковы.
          Статья однобокая. Сведения одной стороны не стоят ничего, ибо являются субъективны. Нужны сведения второй стороны, отчеты ОБСЕ, наблюдателей и пр..и то это будет неполная картина.
          А так картина-мы белые и пушистые, а там все нарушают и нарушают. С другой стороны тоже самое. Лучше уже отчеты ОБСЕ почитать, они более информативны.
          1. Jerk
            Jerk Сегодня, 10:25
            +1
            Какие НП Украины обстреливает ЛДНР? Какие теракты соорудили повстанцы Новороссии? А вот украинские нацисты - валом! От сожжения заживо именно невооруженных политических своих противников в Одессе - что, кстати, по определению "террор", а они - террористы, до подрыва например ж/д ветки аж в Запорожье батальоном Азов - тоже терракт. Причем вот это было вдали от войны, понятно, что они делают в зоне боевых действий, если даже вне этой зоны у них один терракт за другим...
            Так что нарушают - именно укропы, и это факт.
  3. Комментарий был удален.
  4. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 09:56
    0
    С.В. Лавров сказал ,что миротворцев не будет. Проходили уже в Югославии.
    1. Дачник452
      Дачник452 Сегодня, 10:05
      0
      Надо пока не поздно присоединять республики и закрывать границу.Иначе эта канитель никогда не кончится:экономика разваливается,люди в непонятках.
    2. Karabin
      Karabin Сегодня, 10:23
      +1
      Цитата: Андрей Чистяков
      С.В. Лавров сказал ,что миротворцев не будет.

      С.В. Лавров хозяин своего слова. Может дать ,может забрать назад. См. сирийские события. В начале "в сортах террористов не разбираемся", теперь признает "вооруженную оппозицию" , с которой надо "вести диалог".
      1. Karabin
        Karabin Сегодня, 11:23
        0
        И в дополнение:Россия поддерживает деятельность миссии ОБСЕ на Украине и готова к тому, чтобы у Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Донбассе была охрана ООН. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
        1. Андрей Чистяков
          Андрей Чистяков Сегодня, 11:47
          -1
          Охрана ООН и миротворцы разные вещи. Не находите?
        2. Кавалерист
          Кавалерист Сегодня, 12:24
          -1
          Цитата: Karabin
          И в дополнение:Россия поддерживает деятельность миссии ОБСЕ на Украине и готова к тому, чтобы у Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Донбассе была охрана ООН. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

          Карабин , успогойся ..Знаем мы это ООН !
          Хитрован нашелся тут .. negative Все выискиваешь , ну ну
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 10:04
    +3
    Держись, Донбасс. Никакая "миротворческая оккупация" тебе не грозит... А как начало Новороссии вы очень нужны.
  6. Karabin
    Karabin Сегодня, 10:25
    +1
    В ходе своего выступления в ООН глава МИД ФРГ Хайко Маас дал понять, что Германия рассматривает варианты размещения миротворческого контингента на Донбассе.

    Видимо наш Мачо с ихней Фрау перетирали тему.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:13
    +1
    Такая активность украинских силовиков объясняется ещё и явным желанием Порошенко ввести на всю территорию Донбасса, и в первую очередь на границу с Россией, так называемый международный миротворческий контингент.

    ... не видать пецьке-алкашу данной "диспозиции",как своей пьяной хари без зеркала... angry
  8. Черный Джо
    Черный Джо Сегодня, 11:59
    -1
    Донбасс - операция прикрытия для крымских мероприятий, не особо нужен.
    Вот потихоньку и сдают
  9. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 11:59
    -1
    Слова "Кремля" по Донбассу мало, что значат. "Красные линии" уже давно в тылу НАТОвских спецов, дронов, единиц технологичного оружия. Идёт просто торг за "слив" Донбасса "международным силам".
  10. Examenatornick
    Examenatornick Сегодня, 13:40
    0
    Хотелось бы узнать, какого живется жителям Славянска под Украиной.Без сарказма.Есть ли репрессии инакомыслящих,парады фашистов и прочее.Или это все были страшилки,желательно местных бы услышать,а не мнение из газет одной из сторон.Как то я не замечаю новостей оттуда .
  11. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 13:53
    0
    Цитата: Jerk
    А чего держаться? Проблема в том, что по уставу ООН миротворцы могут быть введены ТОЛЬКО если на это согласны ОБЕ стороны конфликта. Если одна против - гуляйте лесом.
    Донбассу нужны они? Более того, "миротворцы" НЕ на линии соприкосновения сторон конфликта - не миротворцы, а оккупационные войска.
    Так что Порошенко может хоть с бубном плясать, хоть цыганочку с выходом в платье - на его пляски - тфу и растереть


    Так ЛДНР ни кто официально не признаёт следовательно их и спрашивать ни кто не будет, захотят введут и всё. Вопрос в том захочет ли этого Россия?