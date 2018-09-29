Сводка о событиях на Донбассе. Танцы с бубнами для ввода "миротворцев"
С 22 по 28 сентября украинские силовики продолжили обстрелы территории народных республик Донбасса. Основные направления украинских ударов, по большому счёту, не изменились с предыдущей недели. Обстрелу подвергались населённые пункты Саханка, Коминтерново, Дзержинское, район шахты Гагарина под Горловкой, посёлок Гольмовский (все – Донецкая народная республика).
Количество случаев нарушения режима прекращения огня в сравнении с прошлой неделей выросло: 157 против 152.
Это можно связать с выступлением Петра Порошенко на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Конфликт на Донбассе украинским властям необходимо держать в разогретом состоянии, чтобы в очередной раз можно было обратить внимание Запада на то, как украинская армия противостоит «российской агрессии» и является сдерживающей силой, способной «защитить восточный фланг НАТО». И главная цель этого – попрошайничество. Порошенко искал финансовой поддержки, но пока его просьбы о новых кредитах остаются без ответа.
С 22 по 28 сентября в результате обстрелов с украинской стороны ранения получили 4 жителя населённого пункта Саханка, а также и Коминтерново. Разрушено или повреждено пятнадцать частных домов, большая часть которых – в районе Горловки, где украинская армия учинила наиболее массированные обстрелы. В результате этих обстрелов погибли двое военнослужащих армейских подразделений ДНР. Ещё двое бойцов Донецкой народной республики получили ранения.
В дело пришлось вступать республиканским вооружённым силам, которые ответным ударом уничтожили миномётный расчёт противника.
Командованием войсками ДНР приводится важная статистика. Она рассказывает о потерях украинских войск в результате поставок некачественного вооружения и боеприпасов. Все данные сведены в таблицу. С июля 2016 по сентябрь 2018-го по выше обозначенным причинам погибли 33 украинских военнослужащих и ранены ещё 38 силовиков Украины. Среди прочих причин потерь - украинские миномёты "Молот", которые взрываются не только на полигонах, но уже и на передовой.
На брифинге представителя оперативного командования ВС ДНР была доведена информация о готовящихся провокациях СБУ на объектах химической промышленности на складах готовой химической продукции. Отмечается, что эта практика широко применялась западными кураторами украинского режима ещё в Ираке и Сирии.
Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщает об обстрелах украинскими силовиками территории Луганской народной республики. Обстрелы ведутся со стороны населённого пункта Золотое.
Из официального сообщения НМ ЛНР:
К счастью, в результате этих обстрелов жертв на данный момент нет.
Тем временем в Днепропетровской области проходят маневры десантно-штурмовых подразделений ВСУ. Район высадки десанта - Гвардейское. Один из этапов учений - тактическое противодействие двух батальонов 25-й воздушно-десантной бригады вооружённых сил Украины.
Из комментария командования бригады:
Такая активность украинских силовиков объясняется ещё и явным желанием Порошенко ввести на всю территорию Донбасса, и в первую очередь на границу с Россией, так называемый международный миротворческий контингент. О поддержке плана миротворческой миссии говорит и Москва, но при этом выступает за распределение миротворцев на той территории, где продолжаются обстрелы, в результате которых гибнут люди - вдоль линии соприкосновения. Киев же считает, что миротворцы в первую очередь должны стоять на границах Донбасса и России, что подрывает само понятие "миротворческий контингент". На границах Донбасса и России войны нет, а идёт она именно на линии соприкосновения стороны.
В ходе своего выступления в ООН глава МИД ФРГ Хайко Маас дал понять, что Германия рассматривает варианты размещения миротворческого контингента на Донбассе. Ранее своё принципиальное согласие на отправку военнослужащих в составе международной миссии ООН на Донбасс выразили власти Белоруссии, Турции, Швеции, Финляндии, Австрии и некоторых других стран.
Количество случаев нарушения режима прекращения огня в сравнении с прошлой неделей выросло: 157 против 152.
Это можно связать с выступлением Петра Порошенко на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Конфликт на Донбассе украинским властям необходимо держать в разогретом состоянии, чтобы в очередной раз можно было обратить внимание Запада на то, как украинская армия противостоит «российской агрессии» и является сдерживающей силой, способной «защитить восточный фланг НАТО». И главная цель этого – попрошайничество. Порошенко искал финансовой поддержки, но пока его просьбы о новых кредитах остаются без ответа.
С 22 по 28 сентября в результате обстрелов с украинской стороны ранения получили 4 жителя населённого пункта Саханка, а также и Коминтерново. Разрушено или повреждено пятнадцать частных домов, большая часть которых – в районе Горловки, где украинская армия учинила наиболее массированные обстрелы. В результате этих обстрелов погибли двое военнослужащих армейских подразделений ДНР. Ещё двое бойцов Донецкой народной республики получили ранения.
В дело пришлось вступать республиканским вооружённым силам, которые ответным ударом уничтожили миномётный расчёт противника.
Командованием войсками ДНР приводится важная статистика. Она рассказывает о потерях украинских войск в результате поставок некачественного вооружения и боеприпасов. Все данные сведены в таблицу. С июля 2016 по сентябрь 2018-го по выше обозначенным причинам погибли 33 украинских военнослужащих и ранены ещё 38 силовиков Украины. Среди прочих причин потерь - украинские миномёты "Молот", которые взрываются не только на полигонах, но уже и на передовой.
На брифинге представителя оперативного командования ВС ДНР была доведена информация о готовящихся провокациях СБУ на объектах химической промышленности на складах готовой химической продукции. Отмечается, что эта практика широко применялась западными кураторами украинского режима ещё в Ираке и Сирии.
Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщает об обстрелах украинскими силовиками территории Луганской народной республики. Обстрелы ведутся со стороны населённого пункта Золотое.
Из официального сообщения НМ ЛНР:
За сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82мм, зенитную установку, БМП, СПГ, РПГ, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе н.п. Желобок, Михайловка, Сокольники.
К счастью, в результате этих обстрелов жертв на данный момент нет.
Тем временем в Днепропетровской области проходят маневры десантно-штурмовых подразделений ВСУ. Район высадки десанта - Гвардейское. Один из этапов учений - тактическое противодействие двух батальонов 25-й воздушно-десантной бригады вооружённых сил Украины.
Из комментария командования бригады:
Чтобы врагу тяжко было.
Такая активность украинских силовиков объясняется ещё и явным желанием Порошенко ввести на всю территорию Донбасса, и в первую очередь на границу с Россией, так называемый международный миротворческий контингент. О поддержке плана миротворческой миссии говорит и Москва, но при этом выступает за распределение миротворцев на той территории, где продолжаются обстрелы, в результате которых гибнут люди - вдоль линии соприкосновения. Киев же считает, что миротворцы в первую очередь должны стоять на границах Донбасса и России, что подрывает само понятие "миротворческий контингент". На границах Донбасса и России войны нет, а идёт она именно на линии соприкосновения стороны.
В ходе своего выступления в ООН глава МИД ФРГ Хайко Маас дал понять, что Германия рассматривает варианты размещения миротворческого контингента на Донбассе. Ранее своё принципиальное согласие на отправку военнослужащих в составе международной миссии ООН на Донбасс выразили власти Белоруссии, Турции, Швеции, Финляндии, Австрии и некоторых других стран.
- Использованы фотографии:
- armiyadnr.su, 95-я бригада ВСУ
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