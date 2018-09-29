Нескольких старших офицеров ВСУ в Одессе лишили званий. О причинах

В вооружённых силах Украины выявлено повторное крупное хищение с военных складов в Одесской области. В сообщении Государственной службы аудита говорится о том, что со складов 46-го объединённого центра обеспечения Тыла ВСУ исчезли существенные объёмы дизельного топлива – фактически несколько цистерн оказались опустошены.Выявлены хищения 200 тонн ДТ, а также неправомерную передачу 300 тонн топлива другим воинским частям. При этом командование 46-го объединённого центры тылового обеспечения не смогло дать пояснений тому, на каком основании ГСМ передавались воинским частям без уведомления контролирующих органов.Общий ущерб, нанесённый ВСУ в Одесской области, превышает 10 млн гривен. Самое интересное, что воровать топливо продолжали даже в тот момент, когда в упомянутом центре работала группа аудиторов. «Неизвестные» умудрились вывезти и продать фактически под носом у проверяющих как минимум 31,5 т ДТ. Данные об этом в своём докладе отразила аудиторская комиссия.В этой связи в 46-й центре тылового обеспечения направлена специальная группа из числа представителей прокуратуры Южного региона Украины. На первом этапе работы военных прокуроров в Одесской области начальник 46-го центра полковник Евгений Король и начальник склада топлива и ГСМ подполковник Андрей Мосунов лишены своих воинских званий с потерей прав на все военные выплаты и пособия. Ещё два офицера понижены в званиях и должностях, а старший офицер центра управления обеспечением ГСМ Тыла ВСУ подполковник Дмитрий Изварзин освобождён от службы с формулировкой «служебное несоответствие».