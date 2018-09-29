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Нескольких старших офицеров ВСУ в Одессе лишили званий. О причинах

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В вооружённых силах Украины выявлено повторное крупное хищение с военных складов в Одесской области. В сообщении Государственной службы аудита говорится о том, что со складов 46-го объединённого центра обеспечения Тыла ВСУ исчезли существенные объёмы дизельного топлива – фактически несколько цистерн оказались опустошены.

Нескольких старших офицеров ВСУ в Одессе лишили званий. О причинах


Выявлены хищения 200 тонн ДТ, а также неправомерную передачу 300 тонн топлива другим воинским частям. При этом командование 46-го объединённого центры тылового обеспечения не смогло дать пояснений тому, на каком основании ГСМ передавались воинским частям без уведомления контролирующих органов.


Общий ущерб, нанесённый ВСУ в Одесской области, превышает 10 млн гривен. Самое интересное, что воровать топливо продолжали даже в тот момент, когда в упомянутом центре работала группа аудиторов. «Неизвестные» умудрились вывезти и продать фактически под носом у проверяющих как минимум 31,5 т ДТ. Данные об этом в своём докладе отразила аудиторская комиссия.

В этой связи в 46-й центре тылового обеспечения направлена специальная группа из числа представителей прокуратуры Южного региона Украины. На первом этапе работы военных прокуроров в Одесской области начальник 46-го центра полковник Евгений Король и начальник склада топлива и ГСМ подполковник Андрей Мосунов лишены своих воинских званий с потерей прав на все военные выплаты и пособия. Ещё два офицера понижены в званиях и должностях, а старший офицер центра управления обеспечением ГСМ Тыла ВСУ подполковник Дмитрий Изварзин освобождён от службы с формулировкой «служебное несоответствие».
Использованы фотографии:
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40 комментариев
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 10:16
    +12
    Правильно ,патриоты украины, воруйте больше,сильнее, быстрее..
    1. artak
      artak Сегодня, 10:46
      +10
      В армянской армии воруют более масштабно ,чем в украинской - во время наступления азербайджанцев в Карабахе в апреле 2016 года многие танки не смогли завестись ввиду отсутствия в баках горючего.После войны начальник тыла армянских ВС купил в центре Еревана элитную квартиру за 3000000$.Его за это всего лишь уволили из рядов ВС Армении.Вот все так просто - кричат :"Карабах,Карабах наш,мы его никому не отдадим ,погибнем за наш любимый Карабах!!" wassat и в это же время под прикрытием патриотической риторики набивают себе мошну.
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 10:48
        +6
        Цитата: artak
        В армянской армии воруют более масштабно ,чем в украинской - во время наступления азербайджанцев в Карабахе в апреле 2016 года многие танки не смогли завестись ввиду отсутствия в баках горючего

        Да везде воруют..
        Цитата: artak
        патриотической риторики набивают себе мошну.

        А вот тут вы совершенно правы.. чем сильнее патриотическая риторика..тем больше вероятность того, что за ней прячут воровство..
        1. Angel_and_Demon
          Angel_and_Demon Сегодня, 10:52
          +3
          Цитата: Svarog
          А вот тут вы совершенно правы.. чем сильнее патриотическая риторика..тем больше вероятность того, что за ней прячут воровство..

          А вы не вспомнили? Кто кричит громче всех? народные пословицы это кладезь мудрости
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 10:59
            +3
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: Svarog
            А вот тут вы совершенно правы.. чем сильнее патриотическая риторика..тем больше вероятность того, что за ней прячут воровство..

            А вы не вспомнили? Кто кричит громче всех? народные пословицы это кладезь мудрости

            Чем меньше человек образован, тем легче его заставить делать то, что тебе надо, кто то делает это под патриотическими лозунгами, кто то под религиозными, но все они управляют массами, для собственной выгоды.
            1. Angel_and_Demon
              Angel_and_Demon Сегодня, 11:15
              0
              Цитата: Svarog
              Чем меньше человек образован, тем легче его заставить делать то, что тебе надо, кто то делает это под патриотическими лозунгами, кто то под религиозными, но все они управляют массами, для собственной выгоды.

              и очень хороший тому пример ЕГЭ, который придумали полосатые для проверки знаний детей болеющих аутизмом, ну и для внедрения у нас, понимаете почему?
              1. raw174
                raw174 Сегодня, 11:57
                +2
                Цитата: Angel_and_Demon
                и очень хороший тому пример ЕГЭ,

                Я Вам тайну открою, но уровень образования зависит не от того, каким образом его проверяют, а от того, как знания дают в процессе обучения. Влияет в первую очередь - качество преподавателя, во вторую - программа. Сейчас у меня вопросы к первому пункту, т.к. программы не плохие, но преподы некудышные...
                1. Svarog
                  Svarog Сегодня, 12:24
                  0
                  Цитата: raw174
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  и очень хороший тому пример ЕГЭ,

                  Я Вам тайну открою, но уровень образования зависит не от того, каким образом его проверяют, а от того, как знания дают в процессе обучения. Влияет в первую очередь - качество преподавателя, во вторую - программа. Сейчас у меня вопросы к первому пункту, т.к. программы не плохие, но преподы некудышные...

                  Вот с вами абсолютно согласен..в самом ЕГЭ ничего плохого не вижу..
      2. Бультерьер
        Бультерьер Сегодня, 10:52
        0
        Там квартиру стоят дороже чем в Москве?)))))))) чей то вы перебарщиваете с нулями чуток)))
        1. artak
          artak Сегодня, 12:45
          +1
          Я не переборщил с нулями - бывший начальник тыла ВС Армении заплатил 3 миллиона баксов .Он даже изменил проект здания - в здании он установил лифт за свой счет за 80000$.Вот так и живут армянские тыловики. angry
          1. Наблюдатель2014
            Наблюдатель2014 Сегодня, 13:51
            0
            artak (artak).
            Вот так и живут армянские тыловики.
            Да ладно .Всё нормально.Россия очередной кредит подкинет.И ещё квартир налепят.И в Лос-Анжелесе какой армянский новый ресторанчик откроется.Ну или на худой конец в Адлере мини гостиница laughing За взятку оформленную как сарай какой.В общем всё как обычно .
      3. Тралл
        Тралл Сегодня, 10:54
        +5
        Уволенных тыловиков можно брать в украинскую Раду. Подходят по всем статьям УК. Там их побратимыsmile
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 11:00
          0
          Цитата: Тралл
          Уволенных тыловиков можно брать в украинскую Раду. Подходят по всем статьям УК. Там их побратимыsmile

          Я думаю так и происходит laughing
        2. GRF
          GRF Сегодня, 11:07
          0
          Цитата: Тралл
          Уволенных тыловиков можно брать в украинскую Раду. Подходят по всем статьям УК. Там их побратимыsmile

          Вряд ли, делится с кем надо не умеют...
        3. Angel_and_Demon
          Angel_and_Demon Сегодня, 11:17
          0
          Цитата: Тралл
          Уволенных тыловиков можно брать в украинскую Раду. Подходят по всем статьям УК. Там их побратимы

          так Рады не хватит, хотя для ее расширения надо новое финансирование, вы предложили им отличную идею, патентуйте быстрее, это же какой просматривается распил laughing
      4. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 11:28
        0
        Цитата: artak
        и в это же время под прикрытием патриотической риторики набивают себе мошну.

        а в какой армии по другому??
  2. Jerk
    Jerk Сегодня, 10:17
    +4
    Жемчужина у моря, так сказать))) Кстати, а что там с расследованием хищений при строительстве одесского аэропорта? Все заглохло? winked
  3. polpot
    polpot Сегодня, 10:18
    0
    Не своруешь не проживешь великий лозунг
    1. GRF
      GRF Сегодня, 11:13
      0
      Это вы про воздух?
      Так его ж еще пока не приватизировали эффективные менеджеры...
  4. злой пиннокио
    злой пиннокио Сегодня, 10:18
    +8
    наши нефтянные гиганты больше воруют а бензин потом на заправках бодяжный
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 10:42
      -1
      У кого они простите воруют? У самих себя? Обязательно этот детский бред тут постить? А бродяжат обычные люди как вы и я.
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 10:57
        +1
        Цитата: Бультерьер
        У кого они простите воруют? У самих себя? Обязательно этот детский бред тут постить? А бродяжат обычные люди как вы и я.

        Так в УК нет статьи за "бродяжничество", - вот и бродяжат smile
      2. solzh
        solzh Сегодня, 11:05
        +3
        Цитата: Бультерьер
        У кого они простите воруют? У самих себя?

        Они не у себя воруют. Они продают в "чёрную" и в связи с этим не платят налоги. А если они не платят налоги, значит они воруют у нас. Так что выходит
        Цитата: Бультерьер
        детский бред

        написал не Злой Пиноккио, а вы.
        1. Бультерьер
          Бультерьер Сегодня, 12:01
          0
          Ок. Давайте примеры продажи крупных миллиардных компаний бензина в чёрную?))) найдёте?
    2. Редедя
      Редедя Сегодня, 10:51
      -1
      Цитата: злой пиннокио
      +3
      наши нефтянные гиганты больше воруют

      У себя что-ли воруют? А насчёт бодяжного бензина, так то управляющие и директора АЗС мутят, крупным конторам не с руки так подставляться.
      1. solzh
        solzh Сегодня, 11:06
        +2
        Цитата: Редедя
        А насчёт бодяжного бензина, так то управляющие и директора АЗС мутят

        То есть, АЗС бодяжа бензин у нас не воруют?
        1. Бультерьер
          Бультерьер Сегодня, 11:59
          0
          У вас воруют конкретные люди которые там работают. Как ныне можно тут на ресурсе- народ.
    3. GRF
      GRF Сегодня, 11:21
      +1
      Цитата: злой пиннокио
      наши нефтянные гиганты больше воруют а бензин потом на заправках бодяжный

      Ну вот. Апять пыпысками мерються...
      Пытаясь доказать что русские хуже...
      Причем здесь мы?
      Самые варовастые в мире воры в сга!
      Завидуйте им... Ну иль хвалитесь ими...
      Думаю доступ у вас к этим структурам одинаковый...
  5. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 10:21
    +2
    Жить как то надо.
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 10:53
      0
      Жить это когда денег хватает на жизнь, а тонны ГСМ это уже простите не жить, а жрать пока не лопнешь.
  6. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 10:55
    -1
    У нас в России тоже такое бывает.(даже покруче, все хохлы прапрщики на складах)))) Но у нас есть Армия и Флот !
    Так что все нормально идет на украине. wassat
  7. Berkut24
    Berkut24 Сегодня, 11:02
    +3
    Какое звание не давай хохлу, он всегда остаётся прапорщиком. Даже Президент.
  8. askort154
    askort154 Сегодня, 11:04
    +2
    Кавалерист.....У нас в России тоже такое бывает.(даже покруче, все хохлы прапрщики на складах)))) Но у нас есть Армия и Флот !
    Так что все нормально идет на украине.

    Да уж ! И в советские времена, всеми "каптёрками" и складами, рулили старшины (потом прапоры, мичманы) с обязательным окончанием фамилии на "0". yes
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:06
    +2
    исчезли существенные объёмы дизельного топлива – фактически несколько цистерн оказались опустошены.

    ... всего лишь?... да это прапорам на кабак только... laughing
    1. ML-334
      ML-334 Сегодня, 12:08
      0
      Думаю что это только доказанные факты.
  10. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 11:10
    0
    Дотянулся кровавый Путин!
  11. parusnik
    parusnik Сегодня, 11:18
    +1
    Что ж это жизнь...воруют везде и по разному.. smile ...В зависимости от понтов, а они, как обычно, завышены...
  12. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:32
    +3
    Всем по капельке прибавочной стоимости. Мы добываем нефть, отдаем ее Белоруссии "по специальной цене". Нам-то деньги не нужны - у пенсионеров коли надо возьмем. Да камер на дорогах вперемежку с дурными ограничениями понатыкаем.
    Это вам не денежное дерево имени Буратино, тут все реально - и в роли буратин те, кто имеет наглость ездить на машине.
    "Братья"- белорусы из дармовой нефти сделают топливо для славной ВСУ, бьющейся "с агрессором" (кстати, источником той же дармовой нефти для белорусов) . Но уже не задаром, а за деньги! У покупателя нет свободных денег? Фигня - в кредит на любых условиях, после победы рассчитаемся! За счет побежденного агрессора, через суд, в стокгольмах -лондонах, поскольку "агрессор" дурной и охотно судится в этих заранее понятных судах!
    Вот и же и еще бенефициары - и МВФ, и ЕС и суды опять же небесплатно судят, издержки - проигравшему!
    Кто как и чего и через кого закупает для ВСУ думаю не разберет никто. Так же, как никто не сомневается, что без Петро Ляксеича там никак, ему до всего интерес есть.
    А теперь вообразим себя на месте этих тыловых подполковников ВСУ - они что, рыжие все поголовно? И должны голимые деньги, текущие через их цистерны просто так отпустить, даже не взглянув в их сторону? Звание могут отобрать? Тоже мне... Да всем, кто помогает воровать у России и всячески ей гадить могут и нобелевку дать, вон некоего Сенцова выдвинули на премию мира!!! Не на подполковника ВСУ, а на нобелевку!!!
    Все хочу понять - за чей же счет в итоге весь этот всемирный банкет с гешефтами?
  13. bratchanin3
    bratchanin3 Сегодня, 11:53
    0
    Правильно делают мужики, наверно пришло время растаскивать имущество "нэзалэжной", пока есть время. Всё равно этот раздрай долго не продлится.
  14. Examenatornick
    Examenatornick Сегодня, 13:44
    0
    У нас в России помниться в этом году тоже одного поймали за горючку.Не буду искать с телефона сижу.Но если не изменяет память на ВО была статья про это.Мы там неплохо отвязались на нем не скупясь на выражения.