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Лавров: Идеи Волкера по миротворцам не состоятельны

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Российский МИД раскритиковал предложения спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера по возможному введению миссии ООН в Донбасс. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что идет Волкера перечеркивают Минские соглашения, передает ТАСС.

Лавров: Идеи Волкера по миротворцам не состоятельны


Лавров отметил, что Волкер предлагает отправить на территорию республик Донбасса вооруженный военный контингент на тяжелой технике в рамках сил ООН и 500-600 гражданских - для создания администрации, которая "распустит и сменит все существующие и сама будет определять .когда и где проводить выборы". По словам министра иностранных дел, идеи Волкера просто перечеркивают договоренности, достигнутые в Минске руководителями России, Германии, Франции и Украины, в которых прямо написано, что для достижения мира на Донбассе необходимы прямые переговоры Киева и республик и введение особого статуса Донбасса.


То, что предлагает Волкер, это позиция Киева, поддержанная США, заявил Лавров. По его словам, вместо выполнения Минских соглашений и установления диалога с республиками Донбасса, Киев тешит себя иллюзиями оккупации территории Донбасса под видом ввода миротворцев при поддержке западных стран. Глава МИД напомнил, что Киев все чаще стал угрожать применением силовых сценариев разрешения противостояния.




Использованы фотографии:
Kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 12:25
    +2
    Это не идеи - это скорее галлюцинации Волкера..
    1. Кавалерист
      Кавалерист Сегодня, 12:34
      +3
      Волкер предлагает отправить на территорию республик Донбасса вооруженный военный контингент на тяжелой технике в рамках сил ООН

      Захарченко(покойник ,вечная память ему) помнится конкретно сказал , этим "миротворцам" появитесь будем стрелять !
      Захарченко убили и опять песня началась ..Вот падлы !!!
      А Лавров дипломат , что они может этим шакалам сказать , один раз помнится (губами прошептал и на весь мир прославился мемом )))))
    2. Сыщик
      Сыщик Сегодня, 12:40
      0
      В переводе с дипломатического на русский простонародный непечатный фраза Лаврова "идеи Волкера по миротворцам не состоятельны" будет звучать аналогично фразе Лаврова обращенной к главе МИД Саудовской Аравии о лицах не большого ума и женщинах с пониженной социальной ответственностью!
  2. solzh
    solzh Сегодня, 12:31
    +2
    Волкер предлагает отправить на территорию республик Донбасса вооруженный военный контингент на тяжелой технике в рамках сил ООН и 500-600 гражданских - для создания администрации, которая "распустит и сменит все существующие и сама будет определять .когда и где проводить выборы".

    Ну и раскатал губы волкер. Ему губозакаточную машинку подарить надо.
  3. Олег Лавров
    Олег Лавров Сегодня, 12:33
    +2
    Волкеру нужна война в Донбассе, чтобы отвлечь Россию от Сирии. Но не получится!
    1. Vladimir 5
      Vladimir 5 Сегодня, 12:46
      0
      Кто запрещает РФ ввести своих миротворцев при определёно оправдательных обстоятельствах, когда ВСУ и добробаты "Азов" и прочие обстреливали и бомбили гражданские поселения и города Донбасса. Всякие сурковы с посланными гиркинами развязали войну между славянскими государствами и "подвесили "на продолжительное кровопролитие. Такие действия только наруку врагам и РФ и Украины. так у себя имеем предателей в руководстве, ибо это вытекает из происходящего по сей день. С.Лаврову нечего шамкать и бормотать,- когда не проявляешь инициативу, инициативу перехватывает враг...
  4. Бультерьер
    Бультерьер Сегодня, 12:40
    0
    Пора всем давно уже было понять- это политический пинг-понг,не более. Одни будут предлагать,другие отказывать и так по кругу. Штаты не пойдут на наши условия,мы на их. Все это надолго и надо с этим давно уже было смириться. Пока нового президента в Украине не будет,кокретных решений нет даже смысла ждать.Сейчас важно за потрохом следить,этот белку встретит и правда что то устроить может.
    1. Андрей Чистяков
      Андрей Чистяков Сегодня, 12:44
      +1
      Вы думаете,если что война с украинцами случится, она будет долгой?
    2. военный пенсионер
      военный пенсионер Сегодня, 13:15
      0
      Пока нового президента в Украине не будет,кокретных решений нет даже смысла ждать
      Или в России... Хотя этого 12 лет ждать... winked
    3. solzh
      solzh Сегодня, 13:40
      0
      Цитата: Бультерьер
      Пока нового президента в Украине не будет

      А что изменится от смены главы профашистской хунты на Украине? Ничего. Новый глава хунты Украины будет ставленником США. Поэтому, что от действующего украинского главы хунты, что от будущего незаконного главы Украины, ничего не измениться.
  5. mvg
    mvg Сегодня, 12:42
    0
    распустит и сменит все существующие и сама будет определять .когда и где проводить выборы

    Я просто балдю... wink laughing Наверное еще объективно и по-чесноку. Мне не жалко продажных администраций Захарченко и Плотницкого, которые уголь и "нашим и вашим", но за что простых ЛДНР'овцев то?
  6. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 12:55
    0
    к сожалению всё решит только применение силы,с любой стороны...
  7. военный пенсионер
    военный пенсионер Сегодня, 13:11
    +1
    Так называемые "минские соглашения" ВСЕ ВРЕМЯ НЕ СОБЛЮДАЕТ хохляндия.
    А в этих "так называемых" есть наказание для НЕ соблюдающих их?
    Должно быть - "око за око, зуб за зуб", т.е адекватный ответ.
    Но.....
    Москва запрещает войскам Новороссии уничтожать фашистов. no
    Почему???????? Мож кто знает - ответьте.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 13:46
      +1
      Цитата: военный пенсионер
      Так называемые "минские соглашения" ВСЕ ВРЕМЯ НЕ СОБЛЮДАЕТ хохляндия.
      А в этих "так называемых" есть наказание для НЕ соблюдающих их?
      Должно быть - "око за око, зуб за зуб", т.е адекватный ответ.
      Но.....
      Москва запрещает войскам Новороссии уничтожать фашистов. no
      Почему???????? Мож кто знает - ответьте.

      "Красную черту" думаю запад провел... возможно пригрозил отъемом не посильно нажитого, у друзей Путина, другого ответа у меня нет, сам тут задаю этот вопрос постоянно и не услышал еще внятного ответа..