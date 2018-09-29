Лавров: Идеи Волкера по миротворцам не состоятельны

Российский МИД раскритиковал предложения спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера по возможному введению миссии ООН в Донбасс. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что идет Волкера перечеркивают Минские соглашения, передает ТАСС.Лавров отметил, что Волкер предлагает отправить на территорию республик Донбасса вооруженный военный контингент на тяжелой технике в рамках сил ООН и 500-600 гражданских - для создания администрации, которая "распустит и сменит все существующие и сама будет определять .когда и где проводить выборы". По словам министра иностранных дел, идеи Волкера просто перечеркивают договоренности, достигнутые в Минске руководителями России, Германии, Франции и Украины, в которых прямо написано, что для достижения мира на Донбассе необходимы прямые переговоры Киева и республик и введение особого статуса Донбасса.То, что предлагает Волкер, это позиция Киева, поддержанная США, заявил Лавров. По его словам, вместо выполнения Минских соглашений и установления диалога с республиками Донбасса, Киев тешит себя иллюзиями оккупации территории Донбасса под видом ввода миротворцев при поддержке западных стран. Глава МИД напомнил, что Киев все чаще стал угрожать применением силовых сценариев разрешения противостояния.