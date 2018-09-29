Исламабад обеспокоен покупкой Нью-Дели российской ЗРС С-400
Пакистан выражает крайнюю обеспокоенность возможной покупкой Индией новейших российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра информации и телерадиовещания Пакистана Фавада Чоудхури на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Согласно заявлению Чоудхури, покупка Индией российских ЗРС С-400 станет "проблемой для Исламабада", так как Нью-Дели использует свою мощь против Пакистана, они наращивают силы против Пакистана. Министр отметил, что Пакистан также стремится к сближению с Россией и поэтому Москве надо обратить внимание на Исламабад, а не только на Нью-Дели. При этом Чоудхури подчеркнул, что Пакистан готов к диалогу с Индией и даже предлагал провести переговоры, но Индия на это не идет. Нью-Дели готовится к противостоянию с Исламабадом и наращивает "мускулы".
Министр заметил, что Исламабад хотел бы развивать партнерские отношения между Россией и Пакистаном не только в военной сфере, хотя это и является приоритетом, но и в медиаиндустрии и культурных программах.
Ранее индийские СМИ сообщили о том, что правительство Индии приняло окончательное решение о покупке у России пяти полков ЗРС С-400. Окончательный контракт будет подписан в начале октября 2018 года во время вмзмта в Индию президента России Владимира Путина.
Согласно заявлению Чоудхури, покупка Индией российских ЗРС С-400 станет "проблемой для Исламабада", так как Нью-Дели использует свою мощь против Пакистана, они наращивают силы против Пакистана. Министр отметил, что Пакистан также стремится к сближению с Россией и поэтому Москве надо обратить внимание на Исламабад, а не только на Нью-Дели. При этом Чоудхури подчеркнул, что Пакистан готов к диалогу с Индией и даже предлагал провести переговоры, но Индия на это не идет. Нью-Дели готовится к противостоянию с Исламабадом и наращивает "мускулы".
Министр заметил, что Исламабад хотел бы развивать партнерские отношения между Россией и Пакистаном не только в военной сфере, хотя это и является приоритетом, но и в медиаиндустрии и культурных программах.
Ранее индийские СМИ сообщили о том, что правительство Индии приняло окончательное решение о покупке у России пяти полков ЗРС С-400. Окончательный контракт будет подписан в начале октября 2018 года во время вмзмта в Индию президента России Владимира Путина.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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