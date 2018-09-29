Новости

Исламабад обеспокоен покупкой Нью-Дели российской ЗРС С-400

11
Пакистан выражает крайнюю обеспокоенность возможной покупкой Индией новейших российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра информации и телерадиовещания Пакистана Фавада Чоудхури на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Исламабад обеспокоен покупкой Нью-Дели российской ЗРС С-400


Согласно заявлению Чоудхури, покупка Индией российских ЗРС С-400 станет "проблемой для Исламабада", так как Нью-Дели использует свою мощь против Пакистана, они наращивают силы против Пакистана. Министр отметил, что Пакистан также стремится к сближению с Россией и поэтому Москве надо обратить внимание на Исламабад, а не только на Нью-Дели. При этом Чоудхури подчеркнул, что Пакистан готов к диалогу с Индией и даже предлагал провести переговоры, но Индия на это не идет. Нью-Дели готовится к противостоянию с Исламабадом и наращивает "мускулы".


Министр заметил, что Исламабад хотел бы развивать партнерские отношения между Россией и Пакистаном не только в военной сфере, хотя это и является приоритетом, но и в медиаиндустрии и культурных программах.

Ранее индийские СМИ сообщили о том, что правительство Индии приняло окончательное решение о покупке у России пяти полков ЗРС С-400. Окончательный контракт будет подписан в начале октября 2018 года во время вмзмта в Индию президента России Владимира Путина.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Мы в Яндекс Дзен
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

11 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 12:57
    0
    так покупайте тоже...
    1. Кавалерист
      Кавалерист Сегодня, 13:12
      -1
      Русское ПВО , это страх многих стран..!
      Наше ПВО эффективно , только эшелорированные .. А отдельные дивизионы , это только на время !
      Хотите чистое небо над страной , обращайтесь к России hi
      Но с условием , что командный пункт и командиры расчетов будут наши..И будет вам счастье ! bully
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 13:34
      0
      Думаю, намечается пакистаский контракт на 5 млрд $laughing. Пора строить Алмаз-Антею ещё заводы.
    3. Setrac
      Setrac Сегодня, 13:38
      +1
      Цитата: taiga2018
      0
      так покупайте тоже...

      "Культурное сотрудничество" означает что "банкет" будет за наш счет.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 13:05
    +2
    Деньги на бочку!
    И хоть сто порций.
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:06
    0
    Пять полков Индии, три - Пакистану, для ближней обороны комплексов - несколько дивизионов "Панцирей"... laughing там и Вьетнам подтянется. Давить полосатоухих по всему периметру.
  4. SOF
    SOF Сегодня, 13:21
    0
    .... очень хотелось бы узнать кто так не полюбил спрос на С400, что пробежался по минусам каждого коммента....?:)
    ...выровнил положение....
    1. Setrac
      Setrac Сегодня, 13:41
      -1
      Цитата: SOF
      .... очень хотелось бы узнать кто так не полюбил спрос на С400, что пробежался по минусам каждого коммента....?:)

      Анонимность - ЗЛО
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:44
      0
      SOF-Александр hi отват прост-минусуют жители одной маленькой страны,под боком у которой есть некое государство,куда мы разместили наши с300 hi название этой страны вы легко вспомните сами lol
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:40
    0
    купите себе как минимум с300,хотя бы один полк,и спите спокойно what
  6. Examenatornick
    Examenatornick Сегодня, 13:46
    -1
    Однажды нашу систему которая распространяется по всему миру ктонибудь завалит ,ошибется или проспит расчет атаку. ,нанеся репутационный ущерб.Но с другой стороны интерисуют два вопроса.Какой потенциал у нашей системы,стоит ли ожидать с_600 ,с_700 и.т.д.И чем отличается экспортный вариант системы от тех что поступает в нашу армию.