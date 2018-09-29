Порошенко: Долги России отдавать не будем. Украина никому ничего не должна

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина не должна выплачивать России долг в три миллиарда евро, так как экс-президент Виктор Янукович вывез эти деньги из страны, передает ТАСС.Порошенко отметил, что в настоящее время Украина "защитилась на определенное время" от несправедливых требований России вернуть три миллиарда евро, но предстоящий суд подтвердит, что Киев никому ничего не должен. Деньги брал Янукович, и он же вывез их "грузовиками" с территории Украины. Вот поэтому требовать долг с Украины несправедливо, что Украина и доказала в суде, выиграв его у России.Не совсем понятно, какой суд выиграла Украина у России, если в марте 2017 года Высокий суд Лондона постановил, что Украина обязана выплатить России $3 млрд в счет погашения еврооблигаций плюс проценты, набежавшие за все это время. Украина подала апелляцию, которую удовлетворил апелляционный суд Англии, назначив новое слушание по данному вопросу. При этом рассмотрение спора будет вестись в рамках полноценной, а не ускоренной процедуры, т.е. с учетом всех нюансов.При этом апелляционный суд, как и Высокий суд Лондона, отклонил почти все доводы Украины против погашения долга перед РФ, кроме одного: что Украина выпустила еврооблигации под давлением со стороны России. Именно украинский довод о якобы оказанном на Киев давлении и будет рассматриваться в новом судебном заседании, если Верховный суд Великобритании не отменит решение апелляционного суда.