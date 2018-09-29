Новости

Порошенко: Долги России отдавать не будем. Украина никому ничего не должна

17
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина не должна выплачивать России долг в три миллиарда евро, так как экс-президент Виктор Янукович вывез эти деньги из страны, передает ТАСС.

Порошенко: Долги России отдавать не будем. Украина никому ничего не должна


Порошенко отметил, что в настоящее время Украина "защитилась на определенное время" от несправедливых требований России вернуть три миллиарда евро, но предстоящий суд подтвердит, что Киев никому ничего не должен. Деньги брал Янукович, и он же вывез их "грузовиками" с территории Украины. Вот поэтому требовать долг с Украины несправедливо, что Украина и доказала в суде, выиграв его у России.


Не совсем понятно, какой суд выиграла Украина у России, если в марте 2017 года Высокий суд Лондона постановил, что Украина обязана выплатить России $3 млрд в счет погашения еврооблигаций плюс проценты, набежавшие за все это время. Украина подала апелляцию, которую удовлетворил апелляционный суд Англии, назначив новое слушание по данному вопросу. При этом рассмотрение спора будет вестись в рамках полноценной, а не ускоренной процедуры, т.е. с учетом всех нюансов.

При этом апелляционный суд, как и Высокий суд Лондона, отклонил почти все доводы Украины против погашения долга перед РФ, кроме одного: что Украина выпустила еврооблигации под давлением со стороны России. Именно украинский довод о якобы оказанном на Киев давлении и будет рассматриваться в новом судебном заседании, если Верховный суд Великобритании не отменит решение апелляционного суда.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Россию принимают в Золотой миллиард
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

17 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Safer
    Safer Сегодня, 13:28
    +1
    Порошенко отметил, что в настоящее время Украина "защитилась на определенное время" от несправедливых требований России вернуть три миллиарда евро, но предстоящий суд подтвердит, что Киев никому ничего не должен.

    МВФ в курсе?
    Гос.долг перевалил за 70 миллиардов гривен.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:33
      +1
      сша,как истенные хозяева в курсе,они же подачками не дают протянуть ноги этому режиму.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:38
        0
        Порошенко отметил, что <…> Киев никому ничего не должен. Деньги брал Янукович, и он же вывез их "грузовиками" с территории Украины.

        Это не руководство, а палата №6 в сумасшедшем доме ООО "Украина" с главным псих. больным по фамилии Порошенко!
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 13:35
      0
      Этот долг МВФ.И про него говорить в Киеве не принято.
    3. Комментарий был удален.
    4. Svarog
      Svarog Сегодня, 13:50
      0
      Интересно поддержат его (потрашенко) западные хозяева в этом намерении? Если да, то нам тоже нужно заявить, что мы никому ничего не должны, предварительно вывести деньги из госдолга сша..
  2. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 13:32
    0
    Порошенко: Долги России отдавать не будем. Украина никому ничего не должна
    Россия занимает первое место по инвестициям в Украину.И это на 2018 год! Нормально.Да!? Где логика?
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 13:35
      +1
      Не Россия.А алчный бизнес из России.
  3. Сармат Саныч
    Сармат Саныч Сегодня, 13:33
    0
    Опять горячечный бред алкаша-попрошайки. Вальцманюга, харэ трындеть, отдадите всё до копейки. Лучше пакуй конфеты и улепётывай, Йулька тебя точно не пощадит
  4. 210окв
    210окв Сегодня, 13:33
    0
    Да кто бы сомневался.Пока Петю не повесят на фонарном столбе-деньги не отдадут
  5. Examenatornick
    Examenatornick Сегодня, 13:34
    0
    Порошенко может говорить что угодно.Но долг признан европейским судом неоднократно.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:38
    +1
    а если не ждать ''милости'' от киевского режима,и начать им закручивать гайки,на что увы наша власть не пойдёт,могли бы выдавить из парошенко и его шоблы эти деньги запросто.всё упирается в любовь кое-кого из нашего руководства к укроине,проглотили же наподение на наших дипломатов,что по сути является обьявлинием нам войны am
  7. Zomanus
    Zomanus Сегодня, 13:43
    0
    Ну про отдачу нам этих трех лярдов понятно было с самого начала.
    А вот как с отдачей долгов перед другими странами?
  8. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 13:45
    +1
    В 2019 году на Украине выборы президента и Россия как "старший брат" простит все долги это будет подарок новому президенту. Россия всем прощает, тем более тем кому нечем платить или просто не хотят платить.РОССИЯ ЩЕДРАЯ ДУША!!!!!
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 13:52
      0
      Цитата: частное лицо
      В 2019 году на Украине выборы президента и Россия как "старший брат" простит все долги это будет подарок новому президенту. Россия всем прощает, тем более тем кому нечем платить или просто не хотят платить.РОССИЯ ЩЕДРАЯ ДУША!!!!!

      Вот тут вы точно заметили... но у меня есть сомнения, что Россия щедрая душа, скорее некоторые высокопоставленные чиновники, прощают всем долги, да не просто из за гуманных целей, а за интерес.. Что то не слышал, что бы штаты, кому то, что то простили...
    2. Examenatornick
      Examenatornick Сегодня, 13:55
      0
      Долги не прощаються совсем безвозвратно.В замен этого страны должники пускают к примеру наши компании в разрабртку и добычу ископаемых или пускают компании в торговлю.Это тоже самое что рассрочка по оттдаче долга.Только деньги вдолгую будут возвращатся но помимо денег наши занимают рыночную нишу.Даже с виду нищая Африка пускает нас на рынок удобрений всякие калии,магнии и прочее с дешевой рабочей силой .
  9. maw
    maw Сегодня, 13:53
    0
    Не иначе как Петюня выдал эту "мыслю" после визита к "похментологу".
  10. mvg
    mvg Сегодня, 13:54
    0
    Простили выходит wink