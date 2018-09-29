В кого целили? В Донецке прогремел очередной взрыв

В Донецке прогремел очередной взрыв. В этот раз взрывное устройство сработало на съезде коммунистической партии Донецкой народной республики, сообщает издание "DNR-Pravda.ru".Согласно сообщению, в Куйбышевском районе Донецка произошел взрыв неустановленного устройства на съезде компартии ДНР. По предварительной информации, пострадали три человека, один из пострадавших — кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.По словам очевидцев, по окончанию съезда КПДНР совет секретарей партии выходил из офиса партии, расположенного на ул. Хлебодарная. Взрывное устройство сработало в холле, когда участники съезда проходили мимо лавки, под которой оно было спрятано. В результате взрыва пострадало три человека, тяжелые осколочные ранения получила ответственный секретарь Ирина Якина.По предварительной информации, сработало безоболочечное самодельное взрывное устройство. В Министерстве государственной безопасности ДНР факт взрыва подтвердили и заявили, что на место происшествия направлены специальные группы. В настоящее время на месте работают оперативные службы города, по данному факту возбуждено уголовное дело.