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В кого целили? В Донецке прогремел очередной взрыв

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В Донецке прогремел очередной взрыв. В этот раз взрывное устройство сработало на съезде коммунистической партии Донецкой народной республики, сообщает издание "DNR-Pravda.ru".

В кого целили? В Донецке прогремел очередной взрыв


Согласно сообщению, в Куйбышевском районе Донецка произошел взрыв неустановленного устройства на съезде компартии ДНР. По предварительной информации, пострадали три человека, один из пострадавших — кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.


По словам очевидцев, по окончанию съезда КПДНР совет секретарей партии выходил из офиса партии, расположенного на ул. Хлебодарная. Взрывное устройство сработало в холле, когда участники съезда проходили мимо лавки, под которой оно было спрятано. В результате взрыва пострадало три человека, тяжелые осколочные ранения получила ответственный секретарь Ирина Якина.

По предварительной информации, сработало безоболочечное самодельное взрывное устройство. В Министерстве государственной безопасности ДНР факт взрыва подтвердили и заявили, что на место происшествия направлены специальные группы. В настоящее время на месте работают оперативные службы города, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Использованы фотографии:
WarGonzo
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58 комментариев
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  1. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 14:07
    -1
    Дождуться падлы ответки ..Киев ,Вашингтон, Тель -авив....
    Все мало им крови русской .?
    1. Стена
      Стена Сегодня, 14:10
      +8
      А почему сразу Киев ,Вашингтон, Тель -авив...?
      1. Кавалерист
        Кавалерист Сегодня, 14:16
        -5
        Цитата: Стена
        А почему сразу Киев ,Вашингтон, Тель -авив...?

        Я генами чую это .. Им кровь нужна , натура у них такая. ТРАВИТЬ и властвовать. Их работа явно.!
        На Ближнем востоке так..
        1. Антарес
          Антарес Сегодня, 15:20
          +3
          Цитата: Кавалерист
          Я генами чую это ..

          генам чувствовать нельзя, есть органы чувств...
          1. Кавалерист
            Кавалерист Сегодня, 15:23
            -6
            Цитата: Антарес
            Цитата: Кавалерист
            Я генами чую это ..

            генам чувствовать нельзя, есть органы чувств...

            Да вы что и какие имено , напомните мне и нам в России?
        2. Сандор Клиган
          Сандор Клиган Сегодня, 15:28
          +4
          Цитата: Кавалерист
          Я генами чую это .

          Виталька, что ты там чувствуешь не знаю, но вот назначать виновных ты научился в Тель-авиве, Лондоне, Киеве.
    2. Fedor Egoist
      Fedor Egoist Сегодня, 14:12
      +10
      Киевский режим пора уже вносить в списки террористических организаций. И упоминать его только с припиской "запрещен в РФ".
      1. Кит Сухопутный
        Кит Сухопутный Сегодня, 16:29
        +1
        Что Вы такое говорите?! "Партнер Петр Алексеевич" не одобрит такого шага! А без одобрения "уважаемых партнеров" - ну никак нельзя!)))
    3. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 14:31
      +9
      Фото пострадавшего кандидата от компартии


      1. Angel_and_Demon
        Angel_and_Demon Сегодня, 14:53
        +4
        Цитата: Владыка Ситх
        +5
        Фото пострадавшего кандидата от компартии

        а вообще у них что службы безопасности нет? от слова вообще?
        1. Кавалерист
          Кавалерист Сегодня, 15:11
          -6
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: Владыка Ситх
          +5
          Фото пострадавшего кандидата от компартии

          а вообще у них что службы безопасности нет? от слова вообще?

          Нет видать , Этот мужик явно перейдет в стан бандеровцев , там нальют горилки и объяснят
        2. Нормаль ок
          Нормаль ок Сегодня, 15:47
          -9
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: Владыка Ситх
          +5
          Фото пострадавшего кандидата от компартии

          а вообще у них что службы безопасности нет? от слова вообще?

          Да комуняки сами это и устроили. Предвыборный ПиАр называется. Им это не впервой.
          1. Мистер Кредо
            Мистер Кредо Сегодня, 15:58
            +5
            Когда ещё было? Поджог Рейхстага?
            1. Angel_and_Demon
              Angel_and_Demon Сегодня, 16:35
              0
              Цитата: Мистер Кредо
              Когда ещё было? Поджог Рейхстага?

              а они и учатся у партайгеноссе
          2. Товарищ Берия
            Товарищ Берия Сегодня, 17:56
            0
            Зря заминусовали товарища.
            Само МГБ ДНР утверждает, что это инсценировка.
            "Есть оперативные данные, ребята наши работали, он (Хакимзянов) считал, что это хороший пиар-ход: небольшое покушение добавит ему известности. Мы не могли ожидать, что это будет сделано таким образом, пострадали ведь люди, в то время как он не пострадал", — сказал представитель правоохранительных органов, слова которого приводит Донецкое агентство новостей.
            Он добавил, что "следствие разберется". Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/world/40921868/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
    4. Leonid60
      Leonid60 Сегодня, 14:58
      +2
      Цитата: Кавалерист
      Дождуться падлы ответки ..Киев ,Вашингтон, Тель -авив....
      Все мало им крови русской .?

      Тель-Авив тут не приделах!!!
      1. Кавалерист
        Кавалерист Сегодня, 15:29
        -1
        Цитата: Leonid60
        Тель-Авив тут не приделах!!!

        А.., ну да забыл..(меня ведь предупредили..)
      2. Балу
        Балу Сегодня, 17:36
        -1
        Цитата: Leonid60
        Цитата: Кавалерист
        Дождуться падлы ответки ..Киев ,Вашингтон, Тель -авив....
        Все мало им крови русской .?

        Тель-Авив тут не приделах!!!

        Верю yes Ситуация ухудшается. Третья сила или пятая?
    5. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 15:01
      +3
      Видео к новости
    6. Нормаль ок
      Нормаль ок Сегодня, 15:46
      -4
      Цитата: Кавалерист
      Дождуться падлы ответки ..Киев ,Вашингтон, Тель -авив....
      Все мало им крови русской .?

      Сначала Москву взять нужно, чтобы народ российский нормально жить стал.
    7. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 16:03
      +3
      А вот Екатерина Губарева, которая как бы пропала

      МАЙ ДНР, [29.09.18 15:52]
      С утра Губарев пишет, что Катя типа пропала, потом я вижу ее спокойно входящую в задние с Яценко и после этого появляется пост Паши, что она у Пушилина. Не слишком ли грубо манипулируешь, Паша?
      Пост о "находке" Кати появился в 15.26, когда она уже вышла из здания.

      1. Angel_and_Demon
        Angel_and_Demon Сегодня, 16:34
        0
        Цитата: Владыка Ситх
        Не слишком ли грубо манипулируешь, Паша?

        работа у него такая, надо быстро и пожалостливее, а времени что-то правдоподобное придумать нет request
    8. Комментарий был удален.
    9. Deniska999
      Deniska999 Сегодня, 16:32
      0
      Не того масштаба фигура, чтобы западные спецслужбы её пытались устранить. Ищите ближе.
  2. DigitalError
    DigitalError Сегодня, 14:10
    -22
    Погибших нет. Напомнило, как Киркоров себя однажды пиарил - заплатил кому-то, чтоб ему в ресторане на "случайную" камеру то ли в морду дали, то ли водой плеснули. Теперь забытый кпрф-овец снова на коне и будет клясть во всем оппозицию...
    1. Стена
      Стена Сегодня, 14:25
      +19
      "В результате взрыва пострадало три человека, тяжелые осколочные ранения получила ответственный секретарь Ирина Якина".
      Надо чтобы Вас кто-то в подворотне проломил голову и потом сказали, что это вы устроили для личного пиара.
      1. DigitalError
        DigitalError Сегодня, 14:32
        -16
        Вы намерены отрицать, что это положительно скажется на его избирательной кампании?
        1. astepanov
          astepanov Сегодня, 14:37
          +3
          Не юли. Слово - не воробей.
          1. DigitalError
            DigitalError Сегодня, 15:37
            +1
            Не буду. Пострадавших жаль. Не думал, что все так серьезно, когда комментировал.
        2. solzh
          solzh Сегодня, 14:38
          +6
          Цитата: DigitalError
          Вы намерены отрицать, что это положительно скажется на его избирательной кампании?

          Методичка у вас, в отличие от ника, никогда не меняется. Все так же действуете по принципу "купи слона"...
  3. grigorii
    grigorii Сегодня, 14:11
    -23
    Видимо идут криминальные разборки.Хотя вариантов много.
    1. Кавалерист
      Кавалерист Сегодня, 14:24
      +6
      Цитата: grigorii
      Видимо идут криминальные разборки.Хотя вариантов много.

      А вы то тут сразу появились ..)))
      Типо раззборки в КПРФ ? хе хе
      Сталина вам нехватает ..
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:45
      +8
      григорий из израиля-это где, у вас на тель-авивщине тдут криминальные разборки ,со стрельбой и взрывами видать belay а там лапа киеского режима видна за версту.
      1. Кавалерист
        Кавалерист Сегодня, 15:14
        +2
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        григорий из израиля-это где, у вас на тель-авивщине тдут криминальные разборки ,со стрельбой и взрывами видать

        Где ,где ..В компютерных играх ..(арабов мочат ) Ну сейчач русских
  4. bratchanin3
    bratchanin3 Сегодня, 14:15
    -6
    Этот взрыв ударит по престижу России.
    1. mihey
      mihey Сегодня, 14:25
      +5
      Причем здесь Россия? Привычка во всем видеть "руку Москвы" что ли сработает?
      1. Angel_and_Demon
        Angel_and_Demon Сегодня, 14:56
        -1
        Цитата: mihey
        Привычка во всем видеть "руку Москвы" что ли сработает?

        а то, кто вов сем виноват? дождь, снег, цунами, землетрясения - во всем виноват Путин laughing
        1. Балу
          Балу Сегодня, 17:38
          -2
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: mihey
          Привычка во всем видеть "руку Москвы" что ли сработает?

          а то, кто вов сем виноват? дождь, снег, цунами, землетрясения - во всем виноват Путин laughing

          Не смешно, братуха. Давай луч fool ше о бабах загогуль чё нибудь
          1. Angel_and_Demon
            Angel_and_Demon Сегодня, 17:47
            -1
            Цитата: Балу
            Не смешно, братуха. Давай луч ше о бабах загогуль чё нибудь

            любителям баб не сюда, извини, не туда завернул братан, не та тема
  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 14:24
    +11
    ОБСЕ никто не взрывают, но Кремль с Киевом собираются "охранять" именно его. Убирают и запугивают "несогласных".
  6. Комментарий был удален.
  7. Стена
    Стена Сегодня, 14:38
    +2
    С Отваги: Прошу распространить!

    Моя жена, Екатерина Губарева, пропала. На телефонные звонки не отвечает, в мессенджерах оффлайн.

    Она должна была участвовать в съезде общественного движения «Свободный Донбасс». Люди, с которыми она была рядом, не могут ее найти.

    Екатерина вышла из дома в 10 часов. Допускаю вероятность, что она может быть арестована. Считать так у меня есть веские основания.

    В ДНР отключены все интернет-ресуры медиахолдинга "Новороссия" Павла Губарева.

    Это семь сайтов: телеканал, радиостанция, газета, информагентство "Новороссия" и "Новороссия today", портал "DNR live", сайт Общественного движения "Свободный Донбасс".

    "Общее собрание "Свободного Донбасса" сорвано
    В зал для проведения собрания ни депутатов ни членов движения не пропустили.
    Для выяснения ситуация депутаты ОДСД прибыли в Центризбирком

    DNR LIVE в ЦИК не пропустили.
    В свою очередь ЦИК отказался комментировать происходящее."
    1. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 14:42
      +7
      Павел Губарев, [29.09.18 14:29]
      Катерина нашлась, она сейчас у Пушилина.
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:42
    +2
    дончане,пора бы и вам начать отвечать той же монетой, заслать в тыл врага своих спецов,и чтобы не дня бкз подобного у бендоровщины не проходило.пора,давно пора дать врагу жестокую ответку.
    1. Кит Сухопутный
      Кит Сухопутный Сегодня, 15:05
      -5
      Вы имеете в виду - заслать своих спецов в Москву? Здесь даже школьник знает сейчас, что все эти ликвидации - дело рук именно спецов из РФ, а вовсе не с Украины. Очень многие люди из ЛДНР регулярно бывают в Украине, общаются с такими же простыми людьми, видят, как и чем они живут. Поэтому этим сказкам о вездесущих, неуловимых и всемогущих украинских ДРГ здесь уже давно никто не верит. Нет ничего тайного, что не стало бы явным.
      1. Владыка Ситх
        Владыка Ситх Сегодня, 15:07
        +7
        Я вам открою большую тайну. Москве не нужно устраивать клоунаду с терактами. Им достаточно вызвать на совещание в Москву и все.
        1. Кит Сухопутный
          Кит Сухопутный Сегодня, 16:34
          +1
          Так нужны ж "кровавые акции украинских ДРГ"))) - поэтому и устраивают эту клоунаду.
        2. Балу
          Балу Сегодня, 17:40
          -1
          Цитата: Владыка Ситх
          Я вам открою большую тайну. Москве не нужно устраивать клоунаду с терактами. Им достаточно вызвать на совещание в Москву и все.

          Кстати, в инете была инфа, то видели Плотницкого в московском ресторане. Кто в курсе?
  9. anjey
    anjey Сегодня, 14:45
    +5
    По предварительной информации, сработало безоболочечное самодельное взрывное устройство. В Министерстве государственной безопасности ДНР факт взрыва подтвердили и заявили, что на место происшествия направлены специальные группы. В настоящее время на месте работают оперативные службы города, по данному факту возбуждено уголовное дело.
    Опять пресловутые ДРГ ВСУ и агенты ЦРУ, такое ощущение,что там просто внутренние зачистки и дележ власти, а Кремль где то над схваткой ,дает карт-бланш самому беспринципному ,зачистить своих оппонентов или припугнуть для начала...., этим и должно было закончится,олигархат боится проекта Новороссия и того смысла ,который был заложен и поддерживался народом Донбасса, у них свои планы и свои ставленники...
    1. Мистер Кредо
      Мистер Кредо Сегодня, 16:15
      +1
      Но вот что интересно! В Киеве получается все кристально честные и никакого дележа! Почему в Киеве нет ни каких зачисток!?
      1. Кит Сухопутный
        Кит Сухопутный Сегодня, 16:32
        +1
        Да потому что в Киеве за порядком наблюдают дядьки из ЦРУ, а с ними не повыеживаешься. Поэтому там все идет по плану.
      2. Angel_and_Demon
        Angel_and_Demon Сегодня, 16:41
        +1
        Цитата: Мистер Кредо
        Почему в Киеве нет ни каких зачисток!?

        Передел сфер влияние может обернутся очень большой войной - вспомните 90-е, вот потихому и стараются кусочки отжимать, а больше сходняк не разрешает, могут и на перо поставить
  10. Дачник452
    Дачник452 Сегодня, 14:45
    -4
    Может,пока такое творится,Зюганов руководству Компартии шалаш в Москве организует?
  11. СтудентВК
    СтудентВК Сегодня, 14:49
    +1
    МГБ СКА где?????
  12. parusnik
    parusnik Сегодня, 15:14
    -2
    один из пострадавших — кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов
    ...Украина, стала устранять кандидатов на пост главы ДНР?..Кто следующий ? и почему начали с коммунистов?...
  13. Антарес
    Антарес Сегодня, 15:23
    +3
    ох уж эти "украинские ДРГ" winked
    они как и "Путин"-никогда не спят
  14. Олег Жепалов
    Олег Жепалов Сегодня, 15:51
    -1
    думаю, СБУ такое могло в 2014-2015. сейчас глупо. окопная война итд.
    разве предположить что порошенко провоцирует ДНР на активные военные действия.
    1. Angel_and_Demon
      Angel_and_Demon Сегодня, 16:43
      0
      Цитата: Олег Жепалов
      разве предположить что порошенко провоцирует ДНР на активные военные действия.

      Так выборы скоро, а это будет значить - что никаких выборов и военное положение, а под шумок и своих противников можно зачистить, от слова совсем
  15. Altona
    Altona Сегодня, 16:11
    +3
    Как-то по коммунистам кучно ударили, причем везде. Совпадение? Не думаю. Коммунисты всем неугодны, и Москве и Киеву.
  16. Karabin
    Karabin Сегодня, 16:48
    0
    В Донецке прогремел очередной взрыв.

    Вот только не надо,что это укроДРГ. Аплодисменты кремлевским кураторам от всех общечеловеков и тех, кого в них обещали принять(но не примут). Это какими тварями (или рукожопыми)надо быть,что бы в регионе с русскими людьми способствовать созданию гетто, где взрывы еженедельная норма. Где убивают и калечат в тылу,больше чем на передовой, где все экономические схемы - серые, где у простых людей нет никаких перспектив. Кураторы выстроили витрину "русского мира", от которой в пору держаться подальше. Когда путин вновь заговорит о скрепах,посмотрите на Донбасс.