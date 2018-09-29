В России стартовали лётные испытания БПЛА, запускаемого РСЗО "Смерч"

Концерн "Техмаш", входящий в "Ростех", начал летные испытания опытных образцов нового беспилотника, запускаемого в воздух внутри ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", передает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора концерна "Техмаш" Александра Кочкина.Как сообщили в "Техмаше", разработку и работы по беспилотнику ведет НПО "Сплав" совместно с представителями инозаказчика по техническому заданию. В настоящий момент беспилотник приступил к летным испытаниям. Первоначальная разработка велась в инициативном порядке и за счет предприятия.По заявлению разработчиков, БПЛА запускается в воздух внутри специализированной ракеты РСЗО "Смерч", летящей на дальность до 90 км. Основной задача беспилотника является оперативная разведка целей. После отделения от снаряда РСЗО БПЛА может барражировать на высоте 500 метров в течение 20 минут и за это время провести разведку территории до 25 кв. километров.Ранее в "Техмаше" сообщили, что российское военное ведомство данный проект пока не интересует, зато им сильно заинтересовались в вооруженных силах Китая.РСЗО "Смерч" принята на вооружение в 1987 году и до сих пор оценивается как самая мощная в мире. 300-мм РСЗО предназначена для поражения на дальности до 120 км различных групповых целей. Площадь поражения одного залпа - 67 га (672 тыс. кв. м). Причем "Смерч" сжигает все, даже бронетехнику.