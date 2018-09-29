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В России стартовали лётные испытания БПЛА, запускаемого РСЗО "Смерч"

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Концерн "Техмаш", входящий в "Ростех", начал летные испытания опытных образцов нового беспилотника, запускаемого в воздух внутри ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", передает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора концерна "Техмаш" Александра Кочкина.

В России стартовали лётные испытания БПЛА, запускаемого РСЗО "Смерч"


Как сообщили в "Техмаше", разработку и работы по беспилотнику ведет НПО "Сплав" совместно с представителями инозаказчика по техническому заданию. В настоящий момент беспилотник приступил к летным испытаниям. Первоначальная разработка велась в инициативном порядке и за счет предприятия.


По заявлению разработчиков, БПЛА запускается в воздух внутри специализированной ракеты РСЗО "Смерч", летящей на дальность до 90 км. Основной задача беспилотника является оперативная разведка целей. После отделения от снаряда РСЗО БПЛА может барражировать на высоте 500 метров в течение 20 минут и за это время провести разведку территории до 25 кв. километров.

Ранее в "Техмаше" сообщили, что российское военное ведомство данный проект пока не интересует, зато им сильно заинтересовались в вооруженных силах Китая.

РСЗО "Смерч" принята на вооружение в 1987 году и до сих пор оценивается как самая мощная в мире. 300-мм РСЗО предназначена для поражения на дальности до 120 км различных групповых целей. Площадь поражения одного залпа - 67 га (672 тыс. кв. м). Причем "Смерч" сжигает все, даже бронетехнику.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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23 комментария
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:54
    0
    делали б ещё и попутно баррожирующий боеприпас,запускаемый таким же способом.
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 15:10
      0
      Это как?))) летит себе вниз снаряд и как давай тормозить?))) и летать над квадратом?))))
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:59
    +2
    Интересное решение... Быстро доразведать район цели, и уж попасть - так попасть. Могут же несколько запустить, и даже в разные районы...
    1. Henderson
      Henderson Сегодня, 16:27
      0
      Тут есть одна проблема со скрытностью.
      При таком способе пуска очевидно, что любая РЛС контрбатарейной борьбы засечет пусковую установку. С соответствующими последствиями. Не зря МО отказалось от этой вундервафли.
    2. poquello
      poquello Сегодня, 17:13
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Интересное решение... Быстро доразведать район цели, и уж попасть - так попасть. Могут же несколько запустить, и даже в разные районы...

      или последним в пакете и картинки постить в инстаграмм
  3. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 15:00
    -2
    Денег видать нет, поэтому наше МО тактика не интересует. А у хунфузов -- наоборот! Копиластить нечего, а денег -- море!
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 15:09
      0
      9м534 типчак был уже. Сейчас наверное что то новое
    2. poquello
      poquello Сегодня, 17:16
      0
      Цитата: Удав КАА
      хунфузов --

      этт кто ? Кутузов -знаю, хунгузов - знаю, а этт че за зверь?
  4. Angel_and_Demon
    Angel_and_Demon Сегодня, 15:01
    +1
    Ранее в "Техмаше" сообщили, что российское военное ведомство данный проект пока не интересует, за то им сильно заинтересовались в вооруженных силах Китая.
    доработают, доведут до ума, получится что-то нормальное
  5. Vigore
    Vigore Сегодня, 15:09
    +4
    Следующий шаг запуск БПЛА с помощью Ярс
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 15:15
      0
      Цитата: Vigore
      Следующий шаг запуск БПЛА с помощью Ярс

      Почему то мне тоже пришла такая мысль laughing Зачем делать такой дорогой пуск, когда квадрокоптера достаточно для этих целей..
      1. faiver
        faiver Сегодня, 15:22
        0
        подскажите что за квадрокоптер летает на 50-80 км?
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 15:31
          0
          Цитата: faiver
          подскажите что за квадрокоптер летает на 50-80 км?

          Ну пусть не квадрокоптер.. дрон запустить то, гораздо дешевле..
        2. Henderson
          Henderson Сегодня, 16:23
          +1
          Цитата: faiver
          подскажите что за квадрокоптер летает на 50-80 км?

          к примеру немецкий Microdrones md4-3000
          1. faiver
            faiver Сегодня, 17:21
            +1
            вынужден не согласится - в характеристиках указано максимум 50км, 45мин полета и скорость в 70км/ч - т.е. обратно он не вернется и вопрос долетит ли до цели..., плюс вспомним что смерч бъет и на 90км и на 120км... hi
          2. poquello
            poquello Сегодня, 17:34
            0
            Цитата: Henderson
            Цитата: faiver
            подскажите что за квадрокоптер летает на 50-80 км?

            к примеру немецкий Microdrones md4-3000

            ) 50 и в один конец, кабы не дороже получилось
      2. Редедя
        Редедя Сегодня, 18:00
        0
        Цитата: Svarog
        Зачем делать такой дорогой пуск, когда квадрокоптера достаточно для этих целей..

        Какой квадрокоптер может оперативно преодолеть 90 километров за пару минут и 20 минут барражировать в заданном районе?
  6. Proton
    Proton Сегодня, 15:16
    0
    А потом взрывается или носом в землю,этот аппарат из ракеты? wassat
  7. san4es
    san4es Сегодня, 15:23
    +5
    По заявлению разработчиков, БПЛА запускается в воздух внутри специализированной ракеты РСЗО "Смерч", летящей на дальность до 90 км.
    В заданной точке БПЛА выталкивается из боевой части и некоторое время летает передавая телевизионное изображение местности. После отделения от ракеты он раскрывает крылья и включает реактивный двигатель. Двигатель импульсный, то есть работает методом последовательных взрывов.
    1. Orkraider
      Orkraider Сегодня, 15:44
      +3
      Спасиб! На самом деле вещь в себе, но имхо зря минобороны отказалось. Как быстрая доразведка очень неплохая идея.
    2. Yujanin
      Yujanin Сегодня, 16:22
      0
      После отделения от ракеты он раскрывает крылья и включает реактивный двигатель.

      Интересно, после выполнения задачи аппарат возвращается обратно?
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 17:42
        +1
        Обратно в трубу РСЗО. Пишшить, но лезет.
  8. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 16:11
    0
    В основе технологии, которая обсуждалась больше 12 лет назад, лежит идея создать аппарат для корректировки огня РСЗО, который мог бы быстро и с минимальным риском быть сбитым доставлен в район нанесения удара, при этом с максимальным использованием штатных средств.

    Надо в нужное время разделить то, что мы называем боевой частью, надо выбросить беспилотник на парашюте, надо, чтобы он раскрыл крылья, запустился, полетел и передал информацию, - все это мы умеем делать, - генеральный конструктор НПО «Сплав» Николай Макаровец.

    Разработка пока ориентирована на экспорт, поскольку в России, по словам директора предприятия, уже определены структуры, которые обеспечивают применение беспилотников в интересах армии.